Nomination per il quarto round – Rete del Grande Fratello

Abbiamo la tua nomina spoiler Nel round 4 di Grande fratello delle celebrità 3 Successivamente subentrò il nuovo capofamiglia Gara di resistenza del venerdì sera Con risultati sorprendenti da solo. Ora, dopo un’intensa giornata ai feed, potremmo avere altre sorprese in arrivo Banca Centrale del Bahrain 3.

All’inizio di questo pomeriggio, abbiamo visto Misha e Todrick iniziare il loro piano per trasformare Carson e Cynthia in Shana. Beh, non funzionerebbe mai, giusto? Giusto?? Oh mio. Carson e Cynthia sembrano aver divorato ciò che Maisha e Todrick avevano da offrire, ma non ha ancora completamente cambiato rotta in termini di queste nomination.

Nomination al Grande Fratello delle celebrità 3 Round 4:

Carson nominato: Misha e Todd

Quindi Todrick e Carson sembrano aver preoccupato Cynthia e Carson che Shana sia un serpente nell’erba, ma il piano di Misha era che lei continuasse ad andare nell’area di blocco, preferibilmente con Todrick, quindi avrebbe sicuramente giocato per Vito, e quindi avrebbero potuto il cieco Shana Crinum lo invia. Bene, sembra che Carson volesse mantenere il suo accordo per non menzionare Todrick dopo che entrambi hanno accettato sul muro.

E dalla festa dei Noms, è diventato chiaro che Cynthia non è solo interessata a Shana, ma ne è totalmente convinta. È triste quanto sia diventata ingenua Cynthia oggi a causa di ciò, ma crede totalmente nei trucchi di Misha e Todrick. Buon gameplay per questi due, ma solo orribili cazzate di Cynthia.

È un altro giro molto breve Grande Fratello Ecco con il prossimo sfratto di lunedì sera (e un altro episodio di domenica), quindi non c’è molto tempo per risolvere questa follia, ma non si sa mai. Carson si innamorerà del loro trucco? Riuscirà Shana a fermarlo prima che prenda il sopravvento? Deve essere un weekend divertente da guardare feed dal vivo!

Cosa ne pensate di questi scatti? Scelte intelligenti di HOH o un’occasione persa? Condividi i tuoi pensieri di seguito.

