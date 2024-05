Di Brian Gallagher per Dailymail.com





Gwen Stefani sta concludendo il fine settimana celebrando il suo figlio maggiore Kingston, che ha compiuto 18 anni domenica, con suo padre Gavin Rossdale che celebra anche suo figlio.

Kingston è la maggiore di tre figli avuti con Gavin Rossdale, cantante della band Bush, con cui è stata sposata dal 2002 al 2015, insieme a Zuma, 15, e Apollo, 10.

La cantante 54enne – che ha dato uno sguardo sensuale agli ACM Awards all’inizio di maggio – è andata su Instagram domenica, dove ha condiviso un video collage di foto di Kingston nel corso degli anni.

“Il più felice compleanno Kingston, il mio primo bambino 🙂 Non posso credere che tu abbia 18 anni oggi… Ti amo!” ha detto Stefania.

Il post includeva una raccolta di video del percorso UB40 di Kingston Town, inclusi video di Stephanie che dava da mangiare a suo figlio.

Foto e video lo mostrano mentre invecchia, incluso un video di lui che suona la chitarra, e sembra che stia seguendo le orme musicali dei suoi genitori.

Il post contiene anche una serie di scatti con il padre di Kingston, Blake Shelton, in posa con il resto dei suoi figli.

Il post termina con un breve video di Kingston che dice di avere una sfera di cristallo che “ci racconta il futuro”, aggiungendo: “Ha davvero bisogno di essere trovata”.

Anche il padre di Kingston, Gavin Rossdale, ha condiviso un post in cui celebrava il compleanno di Kingston domenica.

“Buon compleanno, Kingston, 18 anni oggi e un enorme passo avanti verso il tuo futuro”, ha iniziato Rossdale nel suo messaggio di compleanno.

“Finora è stato il miglior viaggio della mia vita e non vedo l’ora di vedere dove andrà da qui. Ho completa fiducia in te e ammiro profondamente l’uomo dentro di te”, ha detto.

«Hai grazia, fascino e umiltà. Il suo famoso padre aggiunse: “Sei tu a guidare il tuo destino, quindi scegli saggiamente”.

Il cantante di Bush ha aggiunto: “Il tuo talento musicale è pazzesco, e presto il mondo sentirà cantare il tuo cuore”.

“Segui la tua ispirazione, sii curioso e continua a creare. Non potrei amarti di più”, ha insistito.

‘Vi auguro tutta la felicità, la salute e tutta la creatività. Ti amo, papà”, ha concluso Rossdale.

È stato rivelato all’inizio di questo mese che Stefani tornerà come allenatore per la stagione 26 di The Voice, con la scossa che vedrà due nuovi giudici e uno che tornerà a reclamare il suo posto ancora una volta.

La 54enne Indubbia First Lady – il cui ex marito Gavin Rossdale ha debuttato con una nuova fidanzata che per lei è una perfetta imitatrice – faceva parte della nuova formazione che la NBC ha condiviso lunedì.

Gwen sarà affiancato da due nuovi allenatori – il rapper Snoop Dogg e il cantante Michael Bublé – insieme a Reba McEntire, che è nello show dalla stagione 24.