Nuovi campioni di tag team vengono incoronati in WWE NXT e la fazione di SmackDown sta invadendo

Braun Breaker e Baron Corbin non sono più WWE NXT Tag Team Champions, dopo aver perso contro Nathan Frazier e Axiom in una rivincita Stand & Deliver durante l'episodio di NXT di martedì. C'era una condizione: se Frazier e Axiom avessero perso di nuovo, non sarebbero mai stati in grado di cooperare insieme per andare avanti. Per terminare la partita, Breaker ha quasi colpito Corbin con una lancia dopo che l'avversario si è spostato, e Frazier lo ha colpito con un calcio. Axiom è riuscito a centrare la Golden Ratio su Corbin, dando il cambio a Frazier per colpire un Phoenix Splash dalla corda più alta. Frazier ha bloccato Corbin per vincere i titoli.

Dopo la loro vittoria, Frazier e Axiom furono attaccati da dietro dagli Authors of Pain e Paul Ellering, mentre Carrion Cross e Scarlett di Final Covenant scesero dalla rampa, causando una distrazione. Sembra che The Ultimate Reign sia stato inviato a NXT dopo aver perso WrestleMania 40 contro Bobby Lashley e gli Street Profits in un tag match di sei uomini a Philadelphia Street. Per quanto riguarda gli ex campioni del tag team, Breaker era stato precedentemente convocato a “WWE SmackDown” prima di WrestleMania, ed era persino apparso alla Royal Rumble al posto di Brock Lesnar. Corbin è ancora elencato come una star di “NXT” nel suo curriculum ufficiale della WWE.