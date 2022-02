Paige Bueckers si è ripresa da un intervento chirurgico al ginocchio, si unirà alla squadra di basket femminile UConn Huskies per la partita di venerdì

La squadra di basket femminile UConn ha annunciato giovedì di essere la National Women’s Player of the Year Grandi panettieri È stato approvato di nuovo da un intervento chirurgico al ginocchio e sarà vestito per la prima volta dall’inizio di dicembre, quando affronterà il St John’s Husky venerdì ad Hartford, nel Connecticut.

La seconda guardia è stata operata il 13 dicembre per riparare una frattura del piatto tibiale anteriore e una lesione del menisco. Ha lottato con gli infortuni nell’ultimo minuto della vittoria per 73-54 di Ocon su Notre Dame il 5 dicembre.

I Bakers si sono riscaldati prima della partita di UConn di mercoledì contro Marquette, ma non erano disponibili per giocare. L’allenatore Geno Auriemma ha detto di avere un appuntamento giovedì con il dottor Robert Arceiro, MD, capo della medicina sportiva nella divisione di ortopedia presso UConn Health.

“Dopo di ciò, vedremo cosa succede”, ha detto Orima.

Gli Husky (20-5) hanno giocato tutte le partite tranne sei in questa stagione senza i Bakers, andando 15-4 in loro assenza. Ha una media di 21,2 punti, 6,2 assist, 5,5 rimbalzi e 2,7 palle rubate prima dell’infortunio.