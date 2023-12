Le Migliori 10 pc portatile asus del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore pc portatile asus è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

ASUS Vivobook 15 F1502ZA#B0BRYXCGR4, Notebook con Monitor 15,6" Antiglare, Intel Core 12ma gen i5-1235U, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Grafica Intel Iris Xe, Argento 749,00 € disponibile 7 used from 521,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Delizia i tuoi occhi con il display NanoEdge nitido e dalle cornici sottile, ha ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu riducendo il rischio di affaticamento degli occhi

La cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, la retroilluminazione della tastiera è perfetta per lavorare in ambienti scarsamente illuminati

Affronta con facilità ogni attività quotidiana con il Processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-1235U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e SSD PCIE da 512GB

ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) offre un design termico ultra-efficiente e una soluzione per il risparmio energetico per aumentare in modo intelligente le prestazioni della CPU migliorando la stabilità, consentendo al contempo una durata della batteria per tutto il giorno e un laptop più silenzioso e più fresco

Perfetto per chi cerca un Notebook dal design funzionale e distintivo, per le attività di lavoro quotidiane e l'intrattenimento

Asus Vivobook 15 F1504ZA#B0C9QC41G7, Notebook con Monitor FHD 15,6" Anti-Glare, Intel Core 12ma gen i5-1235U, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Argento 699,00 €

649,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Delizia i tuoi occhi con il display FHD NanoEdge nitido e dalle cornici sottile, ha ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu riducendo il rischio di affaticamento degli occhi

La cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, la retroilluminazione della tastiera è perfetta per lavorare in ambienti scarsamente illuminati

Affronta con facilità ogni attività quotidiana con il Processore Intel Core di Dodicesima generazione i5-1235U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e SSD PCIE da 1TB

ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) offre un design termico ultra-efficiente e una soluzione per il risparmio energetico per aumentare in modo intelligente le prestazioni della CPU migliorando la stabilità, consentendo al contempo una durata della batteria per tutto il giorno e un laptop più silenzioso e più fresco

Perfetto per chi cerca un Notebook dal design funzionale e distintivo, per le attività di lavoro quotidiane e l'intrattenimento

ASUS Vivobook Go E510MA#B0BSH3V1TZ, Notebook da 15,6" Anti-Glare, Intel Celeron N4020, RAM 4GB, 128GB eMMC, Intel UHD Graphics 600, Windows 11 Home S, Nero 399,00 €

269,00 € disponibile 3 used from 238,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'innovativo display NanoEdge con cornice sottile offre più spazio utilizzabile sullo schermo per una visione immersiva. Consente inoltre a uno schermo più grande di adattarsi a uno chassis più piccolo, offrendoti un laptop con un ingombro più compatto.

Il design senza ventole mantiene bassi i livelli di rumore, quindi non sarai distratto quando lavori su un foglio di calcolo o guardi un film.

Con il compatto e leggero Vivobook Go 15, la produttività è sempre a portata di mano. Si infila facilmente nello zaino o nella piccola borsa in modo da poter svolgere i compiti o creare contenuti ovunque tu sia.

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più

ASUS F515EA#B0BSH3RDCC, Notebook da 15,6" Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home S, Argento 579,00 €

429,00 € disponibile 11 used from 335,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ Le Migliori 10 monitor 4k 24 pollici del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti Amazon.it Caratteristiche Il suo display NanoEdge vanta ampi angoli di visione di 178° e un rivestimento opaco antiriflesso per un'esperienza davvero coinvolgente.

All'interno, è alimentato da un processore fino a Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE

La tastiera retroilluminata full-size di ASUS X515 è perfetta per lavorare in ambienti scarsamente illuminati. Il design ergonomico, la sua robusta struttura monoblocco e la corsa dei tasti di 1,4 mm offrono un'esperienza di digitazione confortevole.

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più

ASUS notebook, pc portatile, Cpu Intel i3 di 12Th 6 Core, Ram 16 Gb, SSD Pci Nvme da 256 Gb, 15,6 FHD, wi-fi 6, 4 Usb, Bt, Intel UHD, Win 11 Pro, Libre Office, pronto All'uso Gar. Italiana 529,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Caratteristiche principali di questa variante : New Asus expertbook , ✔️Cpu Intel i3-1215u Total Cores 6, fino a 4,4 GHz, in Burst MODE) ✔️Ram 16 Gb DDR4 da 3200 MHz ,✔️SSD M.2 Pci Nvme da ✔️256 Gb, ✔️Display FULL HD Antiriflesso 15,6, Svga intel Ultra HD 1920 x 1080, ✔️4 usb di cui 1 thunderbolt, Web Cam a colori HD con otturatore di protezione privacy, Hdmi, Wi_fi 6 , Versione Bluetooth 5.3, tastiera qwerty Italiana, GARANZIA ITALIA

✅ Web cam a colori HD 720P con otturatore privacy incluso, Microfono incorporato, 4 USB di cui 1 type c, ( DisplayPort USB di Tipo C ), Display 15,6 FHD 1920 X 1080, PORTA LAN RJ45 da 1 Gbit, Wi-Fi 6 (802.11ax), la durata della batteria va da un minimo di ✔️2 ore ad un massimo di ✔️5/6 ore in base al setup che viene impostato ed all'utilizzo del notebook ✔️design ultra slim ultra leggero peso 1,69 Kg, SPESSORE 1,79 mm, COLORE STAR BLACK

✅ Pronto all'utilizzo immediato non necessita di nessuna configurazione, installazione di tutti i driver ed aggiornamenti con ✔️Windows 11 Pro 64bit, ✔️Pacchetto Libre Office ✔️Antivirus microsoft, App di fotoritocco, Adobe reader, lettore vlc, App desktop per la creazione del ripristino. Ogni singolo prodotto prima della spedizione viene scrupolosamente testato preconfigurato e riconfezionato per garantire un alto standard di qualità.

✅ Garanzia Italiana 24 Mesi, assistenza tecnica sempre garantita consigliato per un utilizzo professionale, la fattura o la ricevuta valida per la garanzia viene inviata in formato pdf in base ai dati forniti sul proprio account. ✅ Il supporto tecnico viene sempre Garantito. ✅Larghezza 361,6 mm, Profondità 233 mm, Altezza 19,9 mm, Peso 1,69 kg--------------✅IN DOTAZIONE viene fornito mouse Asus wireless e Zaino Asus ✅

ASUS Notebook, pc Portatile,16 Gb RAM, DISPLAY 15,6" Cpu Intel Gold 7505, SSD Pci Nvme da 512 Gb, FINGEPRINT e TASTIERA italiana, Win 11, Libre Office, Garanzia Italia 559,00 €

489,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Caratteristiche principali di questa variante : New Asus Vivobook ✔️Intel Pentium Gold 7505 Processor 4M Cache, up to 3.50 GHz, with IPU ✔️Ram 16 Gb DDR4 da 3200 MHz ,✔️SSD M.2 Pci Nvme da ✔️512 Gb, ✔️Display HD Antiriflesso 15,6, Svga intel Ultra HD , ✔️4 usb di cui 1 type C, Web Cam a colori HD , hdmi, Bluetooth, tastiera qwerty Italiana, fingerprint integrato, GARANZIA ITALIA

✅ Pronto all'utilizzo immediato non necessita di nessuna configurazione, installazione di tutti i driver ed aggiornamenti con ✔️Windows 11 64bit, ✔️Pacchetto Libre Office ✔️Antivirus microsoft, App di fotoritocco, Adobe reader, lettore vlc. Ogni singolo prodotto prima della spedizione viene scrupolosamente testato preconfigurato e riconfezionato per garantire un alto standard di qualità.Assistenza tecnica sempre fornita in caso di richiesta

✅ Garanzia Italiana 24 Mesi, assistenza tecnica sempre garantita consigliato per un utilizzo professionale, la fattura o la ricevuta valida per la garanzia viene inviata in formato pdf in base ai dati forniti sul proprio account. ✅ Il supporto tecnico viene sempre Garantito. ✅Larghezza 361,6 mm, Profondità 233 mm, Altezza 19,9 mm, Peso 1,79 kg ---------- la durata della batteria varia in base al setup di configurazione per un minimo di 2 ore a max 6 ore

ASUS Zenbook 14 UM3402YA#B0BRYWT7Z1, Notebook in alluminio con Monitor 14" Anti-glare, AMD Ryzen™ 5 7530U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Nero 749,00 € disponibile 1 used from 690,61€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notebook in alluminio con display 14'' luminoso, nitido e a basso consumo energetico, cerniera ErgoLift progettata per inclinare automaticamente la tastiera verso la posizione di digitazione più comoda

Dotato di un sistema audio stereo Dolby Atmos certificato dagli esperti audio di Harman Kardon questo Notebook garantisce un suono potente, coinvolgente e cristallino

Potenza impressionante garantita dal Processore AMD Ryzen 5 7530U con 8 GB di RAM e grafica AMD Radeon, un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce soddisferà tutte le tue esigenze di archiviazione e avrai a disposizione l'ultimo WiFi 6E

Con la tecnologia ASUS Intelligent Performance, il tuo Notebook potrà funzionare ad alte prestazioni per tutto il tempo necessario

Perfetto per chi cerca potenza ed eleganza in un Notebook dalla massima portabilità per un utilizzo quotidiano e professionale READ 40 La migliore antivirus a pagamento per windows 10 del 2022 - Non acquistare una antivirus a pagamento per windows 10 finché non leggi QUESTO!

ASUS TUF Gaming F15 FX506HC, Notebook 15,6" FHD Anti-Glare, 144Hz, Intel Core 11ma gen i5-11400H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 11 Home, Nero 899,00 € disponibile 2 used from 639,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gioca a velocità professionale con un veloce pannello di livello IPS 100% sRGB fino a 1440 Hz. Con Adaptive-Sync, la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con la frequenza dei fotogrammi della GPU per ridurre il ritardo e ottenere un gameplay estremamente fluido e coinvolgente

TUF Gaming F15 eccelle nei giochi, nello streaming e in tutto il resto. Sfrutta tutta la potenza per attività impegnative con una CPU Intel Core i5-11400H fino a 8 core e 16 thread

L'eliminazione del rumore AI bidirezionale avanzata rimuove il rumore dall'ingresso del microfono e dai feed in entrata. Le impostazioni audio possono anche essere personalizzate in base all'app

Nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più

Un design a nido d’ape alla base aggiunge aderenza e fa eco ai rinforzi esagonali intorno al telaio. Pennellate sottili risaltano la zona palmare, aggiungendo una texture raffinata dall’aspetto professionale e pulito.

ASUS Chromebook CX1 CX1400CKA, Notebook 14" Anti-Glare, Intel Celeron N4500, RAM 4GB, 64GB eMMC, Intel UHD Graphics 600, ChromeOS, Argento 349,00 € disponibile 3 used from 221,96€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SUS Chromebook CX1 racchiude uno straordinario display da 14 pollici nel suo chassis ultraportatile. In combinazione con un display antiriflesso FHD, il dispositivo massimizza l'area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata, consentendoti di fare di più in movimento!

Alimentato dal processore Intel, ASUS Chromebook CX1 offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite. In combinazione con le funzionalità complete di Google Workspace e altre app per la produttività di Google Play2, questo Chromebook ha tutto ciò di cui hai bisogno per fare qualsiasi cosa, tutto in un unico posto.

ASUS Chromebook CX1 incarna lo stile puro e la portabilità con uno chassis leggero da 1,47 kg e un aspetto decisamente trendy. Progettato per potenziare gli stili di vita in movimento, è sempre pronto per accompagnarti ovunque ti porti la giornata.

ASUS Chromebook CX1 è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro, protetto e sempre aggiornato

OTTIENI UN ANNO DI GOOGLE ONE: acquistando un nuovo Chromebook e registrandoti su Google One potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno. Si applicano termini.

PC Portatile 15.6" Full HD,16GB DDR4 RAM 512GB SSD Intel N95 (fino a 3.4Ghz) Notebook,2.4G/5G WiFi,BT5.0,Type_C, USB3.2,HDMI,Webcam Computer Ufficio Grigio 489,00 €

399,00 € disponibile 2 new from 399,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Prestazioni Potenti】Pc Portatile ACEMAGIC AX15 alimentato dall'ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione (4C/4T, cache da 6 MB, frequenza di base 1,7 GHz, fino a 3,4 GHz). Le prestazioni dell'N95 (Intel 7) sono molto superiori a quelle del Pentium N5030 o del Celeron N5095. Grafica Intel UHD integrata fino a 1200 MHz, con capacità di elaborazione grafica più potente, facile da realizzare il tuo multitasking.

【16GB DDR4 512GB SSD】Il pc portatile è dotato di DDR4 da 16 GB, che ha più spazio ed è più veloce del 50% rispetto alle macchine dotate di DDR3. SSD M.2 da 512 GB integrato, spazio di archiviazione sufficiente per garantire un sistema fluido salvando più file personali. Supporta l'espansione della scheda TF da 128 GB. Laptop con sistema operativo preinstallato, pronto all'uso e pronto all'uso dopo la configurazione iniziale del sistema.

【Perfetta Portabilità】Il Notebook ACEMAGIC AX15 è un vero e proprio Road Warrior, che ha un design sottile e leggero con dimensioni di soli 350 x 220 x 16 mm e un peso di soli 3,75 libbre. La cerniera piatta intelligente di questo laptop consente di condividere contenuti o collaborare con gli amici. La cassa in metallo garantisce una lunga durata e allo stesso tempo dona un tocco elegante

【Immergiti Nella Brillantezza】AX15 PC Portatile schermo IPS da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 dà vita alle immagini con chiarezza e vivacità che ti fanno sentire come se fossi in un sogno technicolor. Ehi, non dimenticare la fotocamera frontale 720p situata nella parte superiore del centro della cornice: è il tuo biglietto per innumerevoli selfie e videochiamate con gli amici, perché condividere significa cura, giusto?

【Connettività migliorata】 Con il supporto per il WiFi 802.11a/b/g/n&ac ultraveloce, è possibile scaricare e navigare in un attimo. E il modulo Bluetooth 5.0? Si sincronizza facilmente con i tuoi dispositivi wireless preferiti. Inoltre, le porte USB 3.2 x2 e USB 2.0, jack per cuffie da 3,5 mm, HDMI per grande schermo e RJ45 Ethernet per la connessione via cavo offrono la piena connettività!

