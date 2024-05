Punti salienti dei playoff NBA di venerdì: i Mavericks eliminano i Clippers; Gioco della forza magica 7

Di Josh Robbins, Joe Wharton, Tim Cato e Law Murray

Venerdì sera i Dallas Mavericks hanno sconfitto i LA Clippers 114-101 accedendo alle semifinali della Western Conference.

Luka Doncic ha guidato Dallas con la sua regia d’élite nel primo tempo – finendo con 13 assist – mentre la co-protagonista Kyrie Irving ha riempito l’American Airlines Arena con il suo strepitoso gol nel secondo tempo con 30 punti e cinque triple. .

Nessun titolare dei Clippers ha segnato più di 18 punti e James Harden e Paul George si sono uniti per tirare 11 su 34 dal campo e 2 su 16 su 3 nella partita ad eliminazione.

Mavericks 114, Clippers 101

Serie: 4-2, i Mavericks avanzano

Dallas sta cavalcando una difesa d’élite per il turno successivo

I Mavericks avanzano alle semifinali di Conference per la seconda volta in tre stagioni. La squadra ha raggiunto questo punto con una difesa d’élite e sta costantemente costruendo il proprio elenco per creare e fornire la grinta necessaria per elevare le sue due stelle. Nella sesta partita di venerdì, anche quando Doncic, il proprietario della squadra, ha faticato con il suo tiro, Dallas lo ha bloccato mostrando quella difesa.

Doncic ha concluso con 28 punti su soli 9 su 26 tiri. Ma è per questo che Dallas ha due stelle, e Irving ne ha segnati 30 per aiutare a mantenere la vittoria della serie di Dallas comodamente in mano per tutto il secondo tempo.

Ci sono tre domande per la prossima serie di Dallas contro gli Oklahoma City Thunder che inizierà martedì. Innanzitutto, Dallas ha ottenuto il maggior volume da quando ha acquisito Daniel Gafford, che ha fatto il suo debutto nei Mavericks, per 19 punti e nove rimbalzi dalla panchina contro i Thunder a febbraio. Il centro esordiente Derek Lively II non ha giocato in quella partita, ma i due ora formano un’enorme rotazione centrale a due teste, il tipo di dimensione fisica che è stata la principale debolezza dei Thunder per tutta la stagione. Può Dallas ottenere un vantaggio con punti di seconda possibilità e rimbalzi offensivi?

In secondo luogo, Oklahoma City ha costretto il maggior numero di palle perse della lega nella stagione regolare, mentre l’attacco di Dallas ha avuto il quarto tasso più basso della lega. Chi vincerà quella battaglia?

In terzo luogo, Doncic ha faticato con il tiro in tutte le serie e, sebbene abbia compensato con uno sforzo difensivo migliore, non è stato un giocatore del calibro di MVP. Ma sicuramente, ad un certo punto, farà qualche tiro contro i Thunder, giusto? – Tim Cato, Mavericks batte lo scrittore

I cambi di formazione hanno significato un disastro per i Clippers

Entrambe le vittorie dei Clippers nella serie sono arrivate con Amir Coffey al posto di Kawhi Leonard. Il posto da titolare come attaccante opposto all’All-Star George è stato un jolly nel quintetto iniziale dopo che Leonard non è stato in grado di giocare bene a causa di una distorsione al ginocchio destro.

Gara 5 è stata una sorta di punto di svolta. Coffey ha faticato presto, realizzando solo 3 punti su 1 dei 6 field goal. L’allenatore dei Clippers Tyronn Lue lo ha ritirato all’inizio del terzo quarto. Poi nel terzo trimestre, dopo quattro CD DNP, PJ ha presentato Tucker alla serie.

Tucker ha avuto risultati inferiori in questa stagione senza aspettative. I Clippers sono stati superati di 1,9 punti a partita con Tucker a terra. Gli unici giocatori con un plus-minus peggiore per i Clippers in questa stagione sono K.J. Martin (ha giocato due partite), Kobe Brown (rookie), Xavier Moon (contratto a due) e Brandon Boston Jr. (usato raramente). I Clippers erano 11-17 in questa stagione quando giocava Tucker.

Ma Lue ha cambiato la formazione titolare prima di Gara 6. Non ha rivelato chi nel pre-partita, ma invece di aiutare l’attacco con Norman Powell o la difesa con Russell Westbrook, ha scelto Lou Tucker per segnare per primo su George e Harden. .

È un disastro immediato e prevedibile. La mancanza di atletismo collettivo è stata evidente fin da subito, poiché i Clippers sono stati uccisi nei rimbalzi offensivi e nella battaglia per il possesso palla.

Quando Tucker se ne andò per la prima volta, i Clippers erano sotto 20-10 con 4:45 rimasti nel primo quarto. Con Tucker in panchina nel primo tempo, i Clippers sono riusciti a pareggiare la partita a 52 all’intervallo. Powell è andato avanti con un parziale di 19-6 con i titolari nell’ultimo 6:11 del secondo quarto.

Ma Tucker era lì per iniziare il secondo tempo. Dallas ha impiegato 108 secondi per iniziare il terzo quarto con un parziale di 8-0 caratterizzato da contropiede veloce e dai primi 3 della partita per un Donczyk precedentemente inefficace e un Irving precedentemente invisibile. Tucker non ha lasciato il campo fino al 4:25 del terzo quarto, con i Clippers sotto 74-63 nonostante fossero in parità a metà tempo. Tucker ha superato i Dallas Clippers di 21 punti in tre quarti in pochi minuti.

Sfortunatamente per i Clippers, Tucker ha concluso la partita con 8 punti, 2 rimbalzi, 3 palle perse e 5 falli, peggio del gioco da 4 punti di Irving. I Clippers non hanno giocato abbastanza bene dopo l’intervallo con Tucker a terra, ma entrambe le metà delle prime buche hanno distrutto i Clippers e hanno accelerato la fine della loro stagione. — La Murray, i Clippers battono lo scrittore

Serie: 3-3

I Magic stanno ampliando la loro formazione

Senza Gary Harris, l’allenatore di Magic Jamaal Mosley ha optato per Gara 6 per iniziare la stessa grande formazione che ha usato per finire Gara 5: Jalen Suggs, Frans Wagner, Jonathan Isaac, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Tutti tranne Chuck sono alti almeno 6 piedi e 10.

Perché Mosley ha scelto quel gruppo? Questo ha messo a terra contemporaneamente due dei suoi migliori difensori, Chucks e Isaac. Ha anche mantenuto intatta la solita seconda unità dei Magic composta da Cole Anthony, Markelle Fultz, Joe Ingles, Isaac e Mo Wagner (perché Isaac se n’è andato a metà del primo quarto ed è tornato per iniziare il secondo). E ha aiutato Mosley a non fare affidamento sul giovane Anthony Black o sullo swingman del secondo anno Caleb Houston, che non giocavano minuti significativi da settimane, per dare fiducia ai giovani giocatori.

Ha funzionato? Può essere un miscuglio. Anche se Orlando ha “vinto” il primo quarto, superando Cleveland 29-25, la stessa formazione titolare era in campo per aprire il terzo quarto quando Cleveland è andato su un parziale di 13-2.

In difesa, la formazione altissima è stata sicuramente un fattore nel mantenere i Cavs a 7 su 28 tirando da 3 punti. Ma i Cavs hanno superato i Magic 66-38 nell’area.

Mosley ha apportato un aggiustamento significativo nel quarto quarto, andando con Anthony invece che con Isaac per la maggior parte del tempo. Anthony, che era stato in crisi nella serie, ha giocato un ruolo importante, difendendo un layup offensivo e subito dopo estendendo il vantaggio di Orlando a 96-91.

Uno dei maggiori punti di forza di Mosley è la sua capacità di adattarsi al volo.

Venerdì ha dato i suoi frutti alla grande.

Con l’avvicinarsi di Gara 7 a domenica, Mosley continuerà sicuramente a fidarsi del suo istinto e ad adattarsi al volo, se necessario.

Ha portato la sua squadra fin qui.

Ai Magic manca ancora una vittoria per raggiungere il secondo turno. – Josh Robbins, scrittore senior dell’NBA

La siccità dei Cavaliers nei playoff senza LeBron continua a vivere

I Cavaliers non vincono una serie di playoff dal 1993 senza LeBron James che indossa la loro maglia.

Venerdì sera si sono avvicinati e Donovan Mitchell ha fatto la sua migliore impressione su LeBron: 50 punti su 36 tiri in 42 minuti. Se Cleveland avesse vinto Gara 6 e la serie, sarebbe stata una prestazione distintiva nella carriera di Mitchell, indipendentemente dalla squadra. Con ogni partita, il numero di giocatori su cui l’allenatore JP Bickerstaff poteva contare diminuiva e la sfumatura di stanchezza cominciava a svanire: turnover di Mitchell a 56 secondi dalla fine, Cleveland sotto 98-93 in un timeout. Un ottimo esempio. Il fatturato è stato uno degli otto per Cleveland nel quarto trimestre.

Mitchell e Darius Garland (21 punti in 43 minuti) hanno giocato entrambi l’intero quarto quarto e gran parte del secondo tempo. Nel frattempo, Carys LeVert non ha giocato dopo la pausa. Questa non è una critica; Bickerstaff aveva bisogno di vincere una partita, aveva cinque punti di vantaggio nel quarto quarto e ha scelto i giocatori che secondo lui potevano portarla a casa. Mitchell ha segnato tutti i 18 punti dei Cavs nel frame finale.

Vai più in profondità Donovan Mitchell guida i Cavaliers verso una partita 7 che cambia la franchigia nonostante la sconfitta

Non avresti immaginato Marcus Morris Sr. non solo in campo nei momenti cruciali, ma anche all’inizio della partita. Con Jared Allen impossibilitato a tornare in campo a causa di un infortunio alla costola, Bickerstaff ha sostituito Isaac Okoro con Morris, che ha iniziato dal dischetto in Gara 5. È probabile che l’idea riduca le dimensioni di Orlando, ma non lo spazio extra di cui Cleveland ha goduto in Gara 5 venerdì.

Morris ha concluso con 2 punti al tiro 1 su 7. Evan Mobley, da tempo definito il futuro della franchigia, ha segnato 3 punti e 7 rimbalzi.

Nel complesso, i Cavs non sono riusciti a segnare una tripla. Hanno tirato meglio del 7 su 28 di Gara 6, che sarebbe potuto andare a Boston. Ancora una volta, Cleveland ha goduto di un incredibile vantaggio di 66-38 nel punteggio di vernice nonostante uno svantaggio di dimensioni.

Dopo la partita, Mitchell e Bickerstaff hanno sottolineato l’evidente discrepanza nei tiri liberi in Gara 6, quando Orlando ha tirato 26 volte sulla linea rispetto ai 10 di Cleveland. Mitchell ha detto che non era l’unica ragione per cui hanno perso, ma ha fatto 66 punti. Ottenere punti e 10 tiri liberi nell’area è “folle”.

Gara 7, Five Boy, sarà presto alle porte. La posta in gioco è tanta per i Cavs e per le persone dentro quello spogliatoio. I futures sono in gioco. Dovrebbero dormire su quel pensiero, così come su questo: Mitchell ha giocato come la versione migliore di se stesso, e non era abbastanza in una partita equilibrata.

È un pensiero pesante. — Joe Varden, scrittore veterano dell’NBA

