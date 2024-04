Puoi disattivare Meta AI su Facebook e Instagram? Cos'è questo?

La meta AI debutta su tutte le piattaforme sollevando preoccupazioni sulla privacy e sui pregiudizi Meta ha lanciato il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale su Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e occhiali intelligenti Ray-Ban, sollevando preoccupazioni sulla privacy e sui pregiudizi. Notizie dritte sulla freccia

Meta ha presentato il suo strumento di intelligenza artificiale, Meta AI, la scorsa settimana in più di una dozzina di paesi attraverso le sue varie piattaforme, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp.

IL Strumento creato da Meta, la società madre di Facebook, può essere utilizzata per “fare cose, imparare, creare e connettersi con le cose che contano per te”, secondo una dichiarazione della società del 18 aprile. Meta AI è gratuita e può essere utilizzata nei feed, nelle chat, nella ricerca e altro senza dover uscire dall'app che stai utilizzando. Ha anche uno strumento per la creazione di immagini in grado di produrre rapidamente immagini e GIF AI.

La funzionalità è ora disponibile per l'uso nei seguenti paesi: Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sud Africa, Uganda, Stati Uniti, Zambia e Zimbabwe.

Ecco cosa dovresti sapere su Meta AI.

Cos’è la metaintelligenza artificiale?

Meta, la società madre di Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, ha lanciato la funzionalità Funzionalità AI nuova e gratuita È disponibile su queste piattaforme in più di una dozzina di paesi in inglese, compresi gli Stati Uniti

Secondo un comunicato stampa del gigante della tecnologia, Meta AI consente agli utenti di “accedere a informazioni in tempo reale sul Web senza dover navigare tra le app”.

È possibile accedere a Meta AI nel feed di Facebook e nella ricerca su Instagram e Meta sta lanciando un beta test negli Stati Uniti su WhatsApp per creare immagini dal testo in tempo reale utilizzando la sua funzione Imagine AI.

Puoi anche accedere allo strumento sul suo sito web, meta.ai.

Puoi disattivare Meta AI su Facebook o Instagram?

Al momento non esiste alcuna opzione per disabilitare la funzione Meta AI Confermato in chatma gli utenti possono continuare a cercare come farebbero normalmente per “interagire con una varietà di risultati”.