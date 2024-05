“Quando il cuore chiama Mammy Lavrock per il supporto vitale dopo una caduta.”

Schermata/GoFundMe/Instagram

La diciannovenne Mamie Lavrock, nota per il ruolo di Rosaleen Sullivan su Hallmark Channel. Quando il cuore chiama, In supporto vitale dopo essere caduto da cinque piani dalla passerella di un balcone.

Lavrock è stata portata per la prima volta in un ospedale di Winnipeg l’11 maggio da sua madre per quella che è stata descritta come una “emergenza medica”, secondo una fonte medica. Campagna GoFundMe È stato creato dai suoi genitori, Rob e Nicole Compton. “La sua guarigione non è chiara in questo momento, ma è viva e mostra segni di miglioramento”, scrissero all’epoca i suoi genitori.

Successivamente è stata trasferita all’ospedale di Vancouver per ulteriori cure.

In un recente aggiornamento sulla sua pagina GoFundMe, i suoi genitori hanno scritto: “Siamo profondamente rattristati nel riferire che il 26 maggio Mamie, che era stata in terapia intensiva nelle ultime due settimane, è stata scortata fuori da un’unità sicura dell’ospedale e è stato portato in ospedale”. È stata portata sulla passerella del balcone dove è caduta al quinto piano.

I suoi genitori hanno continuato: “Ha subito ferite mortali, ha subito diversi interventi chirurgici estesi ed è attualmente in supporto vitale”. “Siamo tutti devastati, sotto shock, in questo momento estremamente difficile”.

Hallmark Media, la società madre di Hallmark Channel, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo profondamente rattristati nel sentire la notizia su Mammy come nostro amato membro Quando il cuore chiama Comunità, auguriamo a lei e alla sua famiglia pace, conforto e tante preghiere in questo momento difficile.

Johanna Newmarch, che interpreta sullo schermo la madre di Laverock, Molly Sullivan, ha chiesto sostegno per la famiglia in un post su X (ex Twitter).

“Amo questa famiglia, il mio cuore è spezzato. È un momento devastante per tutti coloro che si prendono cura di mia madre, per favore aiutami se puoi”, ha scritto Newmarch, 52 anni, il 27 maggio. “Hanno bisogno di tutto il supporto possibile per superare questa situazione.”

Quando il cuore chiamaErin Krakow ha anche esortato i suoi follower a donare al fondo familiare su Instagram.

“💔 Ho appena donato. Se hai i mezzi per farlo, spero che lo farai anche tu. Link in bio”, ha scritto Cracovia.

Lavrock riprende il ruolo della studentessa di infermieristica Rosalyn Sullivan Quando il cuore chiamaLe prime due stagioni. Recentemente ha ripreso il suo ruolo nella decima stagione nel 2023. Ha interpretato Britney nel film TV del 2020 Momento clou del Natale È apparso anche in ruoli da guest star in Una serie di brutti eventi E Psicologicotra gli altri crediti.