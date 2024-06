Quanti punti ha segnato Caitlin Clark stasera mentre il sole stompò la febbre?

Caitlin Clark affronta l’ultimo dramma della WNBA che la circonda Christine Brennan di USA TODAY Sports chiede a Caitlin Clark dell’attenzione extra che ha ricevuto da quando si è unita alla lega.

Ancora una volta, il Sole del Connecticut Caitlin Clark e The Febbre dell’Indiana.

IL I Suns hanno tenuto a bada i Fever 89-72 La partita di lunedì sera a Uncasville, nel Connecticut, ha ricordato il primo incontro delle squadre nell’apertura della stagione WNBA il 14 maggio. I Suns vinsero la partita 92-71 nonostante i 20 punti di Clark, ma il terzo incontro tra le due squadre era finito. Non eccezionale per The Fever e piuttosto negativo per la scelta numero 1 in assoluto della lega.

Tre giorni dopo che Clark aveva pareggiato il suo record stagionale nel punteggio (30 punti) e stabilito un nuovo record stagionale per le triple realizzate (7) nella vittoria sui Mystics, ha segnato solo 10 punti al tiro 3 su 8. Son è stato limitato a una partita a causa di falli e per lo più era assente all’intervallo. Clark ha fornito solo due assist lunedì sera e non ha registrato un rimbalzo per la prima volta dall’apertura della stagione contro il Connecticut.

Clarke, che è stato oggetto di pesanti dibattiti da quando è arrivata la notizia che non avrebbe giocato per il Team USA alle Olimpiadi di Parigi del 2024, ha commesso il suo quarto fallo a metà del terzo quarto ed è rimasto in panchina per il resto della partita. La maggior parte dei titolari di Fever, ad eccezione di Aaliyah Boston, si sono uniti a lei nel quarto quarto quando il Connecticut ha esteso il suo vantaggio a 28 punti prima che l’Indiana prendesse il comando.

Boston ha guidato i Fever con 14 punti e 12 rimbalzi, mentre Lexi Hull ha aggiunto 10 punti e quattro rimbalzi dalla panchina mentre l’Indiana è scesa sul 3-10.

L’attaccante dei Suns Alyssa Thomas, che dovrebbe essere nominato nella squadra olimpica statunitense del 2024, ha segnato sette punti ma ha tirato giù 18 rimbalzi, mentre DeJonai Carrington ha segnato 22 punti per il Connecticut, che è migliorato fino a 3-0. 2024 contro l’Indiana ed è il miglior 10-1 del campionato in questa stagione.

Clark ha segnato cinque punti nel primo quarto ed i Suns erano avanti 26-15. Ha segnato il suo primo canestro su un layup di guida a un minuto e 32 secondi dall’inizio della partita. Ha segnato la sua prima tripla al 5:08 ed è andato 2 su 4 nel primo quarto.

Clark ha giocato il primo minuto del secondo quarto e non ha tirato un tiro prima di andare in panchina. È rientrato in gioco a 5:47 dalla fine e poco dopo ha subito segnato i suoi secondi tre della partita. Un minuto dopo, Clark ha effettuato i suoi primi due tiri liberi della gara.

Ma gli ultimi due minuti del tempo sono stati duri per il debuttante dei Fever. Clarke ha commesso due rapidi falli personali e poi, con Indiana che ha effettuato l’ultimo tiro del tempo, Carrington ha preso la tasca e poi è corso lungo il campo per un lay-in al segnale acustico mentre i Suns erano in vantaggio per 55-35. Stanza del caveau di sicurezza.

Mentre Clark ha concluso il tempo con 10 punti al tiro 3 su 6, i Suns hanno battuto i Fever in quasi ogni modo. Il Connecticut ha battuto l’Indiana 9 su 18 e la loro percentuale di field goal di 61,3 è stata la migliore della stagione, così come i loro 18 assist. I Fever, nel frattempo, hanno tirato con il 43,3% e hanno servito otto assist, mentre Clark ne ha servito solo uno.