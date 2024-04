Quentin Tarantino lascia improvvisamente il critico cinematografico dopo un apparente cambiamento di opinione – rapporto

Con una mossa sorprendente, il regista Quentin Tarantino avrebbe deciso di non continuare con The Movie Critic, Didin Rapporti. Invece, secondo quanto riferito, Tarantino tornerà al tavolo da disegno per decidere quale sarà il suo film finale, lasciando The Movie Critic insieme a molte altre sue idee che non sono mai state realizzate.

Sembra che Quentin Tarantino abbia abbandonato The Movie Critic dopo aver riferito di aver cambiato idea.

La notizia è stata poi confermata da Variety. IGN ha contattato Sony Pictures e i rappresentanti di Tarantino per un commento.

Deadline riporta che Tarantino ha abbandonato il film, che secondo quanto riferito avrebbe dovuto avere come protagonista Brad Pitt, dopo aver “cambiato idea”. Secondo Tarantino, originariamente avrebbe dovuto essere basato su uno scrittore di vita reale le cui recensioni erano un incrocio tra “il primo Howard Stern e quello che avrebbe detto Travis Bickle”. [Robert DeNiro’s character in Taxi Driver] Forse se fosse un critico cinematografico.

Il film ha subito varie riscritture fino al 2023, ritardando la produzione. Poi, all’improvviso, Tarantino sembra aver deciso di cambiare rotta e andare avanti. Questa non è certamente la prima volta che Tarantino abbandona un'idea da lui promossa. Varie idee che Tarantino ha lanciato nel corso degli anni per essere abbandonate includono un film di Star Trek classificato come R, un terzo film di Kill Bill e altro ancora.

C'è ancora la possibilità che Tarantino possa tornare al concetto, come ha fatto con The Hateful Eight, ma per ora sembra che si stia muovendo verso altre idee.

