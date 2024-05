Red Lobster, azienda americana di prodotti ittici, dichiara bancarotta

Azienda ittica tailandese, Comitato dell’Unione tailandese, ha annunciato a gennaio che avrebbe dismesso il suo investimento in Red Lobster. La scorsa settimana, dozzine di sedi Red Lobster hanno iniziato a vendere beni tramite un liquidatore, regalando il bottino di una dinastia di ristoranti in declino come congelatori industriali, vasche per aragoste e attrezzature da bar (alcol escluso).

Nel suo periodo di massimo splendore, Red Lobster raggiunse uno status ambito tra i ristoranti suburbani: abbastanza conveniente da essere avventuroso, abbastanza elegante da essere avventuroso. Sebbene fondata a Orlando, in Florida, la catena trae gran parte della sua ispirazione da Bar Harbor, una destinazione turistica sulla costa atlantica rocciosa del Maine.

Durante i suoi 56 anni di vita, Red Lobster ha visto molte innovazioni. Inizialmente pubblicizzato come ostriche lounge e cocktail bar negli anni ’60 e ’70, Red Lobster si è poi evoluto in un’opzione di ristorazione per famiglie che è servita come introduzione ai frutti di mare per molti.

Potrebbe aver raggiunto l’apice della coscienza culturale con il riferimento di Beyoncé al nome del ristorante nella sua canzone del 2016 “Formation”. Ne è caduto. L’anno scorso, la catena si è imbattuta in un accordo sui gamberetti così popolare tra i commensali che ha contribuito a spingere l’azienda in una perdita trimestrale di 11 milioni di dollari.

“Questa ristrutturazione è il miglior percorso da seguire per Red Lobster”, ha affermato Jonathan Dibus, amministratore delegato della società. Rapporto La domenica. “Ciò ci consente di affrontare molte sfide finanziarie e operative e di rimanere forti e concentrati sulla nostra crescita.”