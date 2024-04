Rumor: “Switch 2” conterrà Joy-Contro magnetici

Secondo un nuovo rapporto di un quotidiano spagnolo vandalo (Grazie, VGC), il prossimo successore di Switch, soprannominato “Switch 2”, eliminerà il sistema a binario degli attuali controller Joy-Con e lo sostituirà con una configurazione magnetica.

Pertanto, non è noto se i controller Joy-Con esistenti funzioneranno effettivamente con il nuovo sistema, poiché i rapporti indicano che il nuovo controller sarà più grande dei modelli attuali, ma si afferma anche che il controller Switch Pro funzionerà perfettamente.

Vandal afferma di aver ricevuto queste informazioni da diversi produttori di accessori che avrebbero visto e toccato la nuova console Nintendo. Anche se consigliamo comunque di prenderlo con le pinze, vale anche la pena notare che lo era lo stesso sito Hai affermato correttamente Sulle funzionalità che saranno incluse con lo Switch OLED in base ai consigli dei produttori di accessori, tra cui un nuovo cavalletto e una porta Ethernet.

Anche se Switch 2 avrebbe dovuto essere lanciato nel 2024, ora sembra sempre più probabile che vedremo la console nel 2025. Si dice che ciò sia dovuto al fatto che Nintendo ha dato priorità a una forte linea di lancio per il sistema oltre a garantire scorte sufficienti. Ciò tuttavia non esclude che a svelare quest'anno. Per favore, Nintendo.

Se fosse vero, saremmo davvero entusiasti di vedere come i Joy-Contro magnetici funzioneranno effettivamente con l'unità principale stessa. Deve essere potente, ovviamente, e ci mancherà sicuramente quel “click” soddisfacente che ottieni con l'attuale Switch.