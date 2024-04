Sony spegne i server di LittleBigPlanet 3 e Nuking Fan Creations

Sony ha chiuso i server PlayStation 4 per il puzzle platform a tempo indeterminato Piccolo grande pianeta 3L'azienda ha annunciato in Un aggiornamento a una delle sue pagine di supporto. L'arresto permanente arriva pochi mesi dopo che i server erano stati temporaneamente chiusi a causa di problemi in corso. I fan ora temono che centinaia di migliaia di creazioni dei giocatori che non vengono salvate localmente potrebbero andare perse per sempre.

“A causa di problemi tecnici in corso che hanno temporaneamente portato offline i server LittleBigPlanet 3 per PlayStation 4 nel gennaio 2024, è stata presa la decisione di mantenere i server offline a tempo indeterminato”, ha scritto Sony nell'aggiornamento. Avvistato per la prima volta da Giochi eliminati. “Tutti i servizi sono online, compreso l'accesso alle creazioni degli altri giocatori Piccolo grande pianeta 3 “Non più disponibile.”

Il sequel del 2014 con Sackboy e altre creature realizzate a mano è stato amato per la creatività e la flessibilità che offriva ai giocatori nel creare i propri livelli platform. Le funzionalità di gioco offline saranno ancora disponibili, così come i contenuti creati dagli utenti e archiviati localmente. Tuttavia, i giocatori non potranno condividerli o accedere ai dati archiviati sui server Sony, che probabilmente costituiranno la maggior parte dei contenuti generati dagli utenti del gioco.

Mentre i server per la versione PS3 del gioco sono stati originariamente chiusi nel 2021 a causa dei continui attacchi DDOS, i server PS4 sono rimasti aperti fino a gennaio 2024 quando sono stati modificati in modo dannoso. La sicurezza del gioco è minacciata. “Stiamo prendendo una temperatura Piccolo grande pianeta “I server sono offline mentre indaghiamo su una serie di problemi che ci sono stati segnalati”, ha affermato l'account Twitter del gioco annunciato a suo tempo. “Se sei interessato da questi problemi, ti assicuriamo che ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per risolverli per tutti coloro che sono interessati.”

Alcuni giocatori erano preoccupati che il blocco potesse diventare permanente. Ora sembra che avessero ragione.

“Quasi 16 anni di contenuti generati dagli utenti, milioni di livelli, alcuni con milioni di potenziamenti e cuori”, ha scritto un giocatore di lunga data, Winnie Tortellini, su Reddit a gennaio. “I livelli completi sono bloccati per sempre e non c'è modo di riviverli. Per me, la chiusura dei server è una parte importante.” Piccolo grande pianetal'appuntamento. Personalmente ho molti livelli che ho fatto da bambino. Artefatti digitali che mi hanno reso il creatore che sono oggi, e l'unico accesso a questi livelli avviene tramite server. Sarei devastato se non potessi sperimentarlo di nuovo.

La chiusura permanente avviene poiché anche i servizi online di molti altri giochi meno recenti sono stati interrotti. Nintendo ha portato offline il multiplayer online per i giochi Wii U e 3DS all'inizio di questo mese, influenzando giochi come cucchiaio E Un animale che attraversa una nuova foglia. Ubisoft è stata criticata la scorsa settimana per non aver chiuso i server per il gioco di corse sempre online l 'equipaggioMa Revoca delle licenze dei giocatori PC per il gioco stesso Anche.

“Questo è ovviamente un giorno molto triste per tutte le persone coinvolte Piccolo grande pianeta Non ho dubbi che molte persone si sentano allo stesso modo. cinguettio Il responsabile della comunità Steven Isbell. “Sono ancora qui per ascoltarvi tutti e nelle prossime settimane mi prenderò del tempo per contattare la comunità e ascoltare chiunque voglia parlare.”

