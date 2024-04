Sorpresa: l'episodio segreto di Bluey fa il giro del mondo nel panico per il finale a fumetti | bluastro

Un episodio segreto di Bluey che era stato nascosto dai palinsesti televisivi e dai servizi di streaming di tutto il mondo è stato improvvisamente eliminato, nel panico più ampio tra i genitori che il popolare cartone animato stesse volgendo al termine.

La serie di cartoni animati australiana vincitrice dell'Emmy Award, che è stata la seconda serie più vista negli Stati Uniti lo scorso anno, segue un cucciolo di nome Bluey e la sua famiglia, gli Heelers. Domenica mattina, ora australiana, è uscito un nuovo episodio, intitolato “La sorpresa”, in cui Bluey e sua sorella Bingo fanno giocare al padre con loro due giochi diversi contemporaneamente.

La ABC, che trasmette lo spettacolo in Australia, ha erroneamente elencato una replica di un episodio precedente di Bluey nelle sue guide TV.

Libby Doherty, responsabile dei bambini e delle famiglie della ABC, ha detto al Guardian che l'episodio è stato tenuto segreto per sorprendere gli spettatori.

“Il segno distintivo di Bluey è che è sempre sorprendente, e ci piace fare le cose in modo diverso per far riflettere i fan”, ha detto. “Il nostro obiettivo era che i fan si svegliassero con il consueto appuntamento domenicale di ABC Kids alle 8 del mattino e rimanessero stupiti da un episodio nuovo di zecca.”

The Surprise è stato trasmesso simultaneamente nel Regno Unito su CBeebies, essendo stato pubblicizzato come uno spettacolo chiamato Something Special. Ora è disponibile per lo streaming su ABC iView in Australia e Disney+ nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

L'episodio segreto arriva una settimana dopo un episodio di 28 minuti, quattro volte più lungo del solito episodio di Bluey, trasmesso in tutto il mondo. L'episodio, intitolato “The Sign”, ha visto la famiglia Heller mettere in vendita la propria casa, un complotto che sembra causare costernazione tra genitori e giornalisti.

“È questa la fine per Bluey? I genitori sono preoccupati di vendere la casa dei cartoni animati Leggi un titolo del quotidiano britannico The TimesHa preso la decisione di marketing di elencare la casa Heeler in vendita nelle pagine immobiliari del Sydney Morning Herald come segno della fine.

Ma il produttore di Bluey, Sam Moore Lo ha detto al programma BBC Today Che lo spettacolo tornerà sicuramente dopo il segno.

“No, questa non è la fine per Bluey. Sono sicura che abbiamo molte sorprese in serbo per te”, ha detto “Ne abbiamo altre in serbo e stiamo pensando a cosa succederà dopo.”

Alla domanda se l'episodio di 28 minuti apra la strada a un film di Bluey più lungo, il creatore dello show Joe Broom ha detto al Guardian: “Mi piace l'idea di fare qualcosa di più lungo, quindi vedremo come va. Forse un film, chi lo sa? È un buon modo per testare la situazione.”

Bluey viene trasmesso in oltre 60 paesi. Lo scorso anno ha trasmesso in streaming più di 20 miliardi di minuti su Disney+ negli Stati Uniti, rappresentando quasi un terzo di tutta la visione televisiva sul dispositivo di streaming.