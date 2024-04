Southwest si ritira da questi 4 aeroporti a causa dei ritardi nelle consegne della Boeing

Southwest Airlines sta sospendendo il servizio in alcuni aeroporti degli Stati Uniti poiché i ritardi nella consegna degli aerei Boeing ne rallentano la crescita.

Southwest ha dichiarato giovedì che la compagnia aerea riceverà solo 20 dei 46 Boeing 737 Max 8 che prevede di ricevere entro il 2024.

I ritardi significano una crescita più lenta per la compagnia aerea, che ha cercato modi per ridurre i costi poiché ha riportato una perdita trimestrale di 231 milioni di dollari, o 39 centesimi per azione.

“Raggiungere i nostri obiettivi finanziari è un imperativo immediato. E le recenti notizie di Boeing riguardanti i ritardi nella consegna degli aerei presentano sfide significative sia per il 2024 che per il 2025. Stiamo agendo rapidamente per mitigare gli impatti operativi e finanziari mantenendo un programma di volo affidabile. I nostri clienti, “L'amministratore delegato della Southwest, Bob Jordan disse Giovedì si terrà la presentazione degli utili del primo trimestre della società.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



Una delle misure di riduzione dei costi prevedeva l’uscita dai “mercati sottoperformanti”, ha affermato.

Southwest cesserà il servizio verso i seguenti aeroporti il ​​4 agosto:

L'aeroporto internazionale George Bush di Houston

Aeroporto internazionale di Bellingham a Bellingham, Washington

Aeroporto internazionale di Syracuse Hancock a Syracuse, New York

Aeroporto internazionale di Cozumel sull'isola di Cozumel, Messico

Il vettore apporterà modifiche significative alle sue operazioni in altri mercati, inclusa la riduzione del numero di voli sia all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta che all'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago.

Le compagnie aeree in genere si allontanano dagli aeroporti regionali per risparmiare sui costi di manodopera, oppure aggiungono capacità a rotte più redditizie e tagliano rotte non redditizie o meno redditizie per generare maggiori entrate.

A marzo, JetBlue ha affermato che stava tagliando le rotte non redditizie E dopo un esodo completo da due città americane Un giudice ha bloccato la sua offerta da 3,8 miliardi di dollari a Spirit Airlines all'inizio di quest'anno. JetBlue ha citato i voli limitati come fattore trainante dei tagli, consentendo alla compagnia aerea di operare più voli sulle sue rotte più trafficate.

Inoltre, Southwest ha dichiarato giovedì che sta esplorando la possibilità di apportare miglioramenti alle sue cabine e alle opzioni di posti a sedere. La compagnia aerea low cost non addebita ai clienti una tariffa per la scelta del posto, che è a I ricavi aumenteranno per i suoi concorrenti.

Altro da CBS News