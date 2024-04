SpaceX lancia 23 satelliti Starlink dalla Florida (foto)

SpaceX ha inviato nei cieli un altro lotto dei suoi satelliti Internet Starlink oggi (23 aprile).

Un razzo Falcon 9 che trasportava 23 veicoli spaziali Starlink è decollato dalla stazione spaziale delle forze spaziali di Cape Canaveral in Florida oggi alle 18:17 EDT (22:17 GMT).

Il primo stadio del razzo Falcon 9 è tornato sulla Terra per un atterraggio verticale circa 8,5 minuti dopo il lancio, come previsto. L'aereo è atterrato a bordo del drone Just Read the instructions di SpaceX, di stanza nell'Oceano Atlantico.

Imparentato: Starlink Space Train: come vederlo e seguirlo nel cielo notturno

Un razzo SpaceX Falcon 9 si trova sul ponte di un drone in mare poco dopo il lancio di 23 satelliti Starlink dalla Florida, il 23 aprile 2024. (Credito immagine: SpaceX)

Questo è stato il nono lancio e atterraggio di questo particolare booster, secondo A Descrizione della missione SpaceX. Cinque degli otto lanci precedenti erano missioni Starlink.

Lo stadio superiore del razzo Falcon 9 continuerà a trasportare oggi 23 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa (LEO), dispiegandoli circa 65 minuti dopo il decollo.

Il lancio di questa sera è stato il 41° dell'anno per SpaceX e il 28 del 2024, dedicato alla costruzione della massiccia e in continua crescita costellazione Starlink. Là Quasi 5.800 Secondo l'astrofisico e localizzatore satellitare Jonathan McDowell, i satelliti Starlink stanno attualmente operando in orbita terrestre bassa.

Ultime notizie dallo spazio e gli ultimi aggiornamenti su lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

Il lancio di Starlink è stato la prima metà di un doppio volo spaziale: la navicella spaziale Rocket Lab Electron ha lanciato due satelliti, inclusa una dimostrazione della tecnologia di navigazione solare della NASA, dalla Nuova Zelanda oggi alle 18:33 EDT (22:33 GMT).

Nota dell'editore: Questa storia è stata aggiornata alle 18:30 ET del 23 aprile con la notizia del successo del lancio e dell'atterraggio del primo stadio.