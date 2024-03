SpaceX rinvia il lancio di 22 satelliti Starlink dalla California

SpaceX ha resettato il lancio di un altro lotto dei suoi satelliti Internet Starlink entro venerdì sera (29 marzo).

Un razzo Falcon 9 che trasportava 22 veicoli spaziali Starlink avrebbe dovuto decollare dalla base spaziale di Vandenberg in California giovedì (28 marzo), ma la compagnia ha annullato il tentativo prima di iniziare a rifornire il veicolo. SpaceX ora punta a un arrivo prima di venerdì alle 22:30 EST (19:30 PST o 02:30 GMT del 30 marzo).

Quando avviene il lancio, puoi guardarlo dal vivo tramite il tuo account SpaceX su X. La copertura inizierà circa cinque minuti prima del decollo.

Se tutto andrà secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra per un atterraggio verticale circa 8,5 minuti dopo il lancio. L’atterraggio avverrà sul ponte del drone Of Course I Still Love You, che sarà di stanza nell’Oceano Pacifico.

Questo sarà il quindicesimo lancio e atterraggio di questo particolare booster, secondo A Descrizione della missione SpaceX.

Lo stadio superiore del razzo Falcon 9 continuerà a traghettare 22 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa (LEO), dove verranno schierati circa 62 minuti dopo il decollo.

Il lancio riprogrammato sarà il 30° volo del Falcon 9 per il 2024 e il 20° volo dedicato alla costruzione dell'enorme costellazione Starlink. Ad oggi SpaceX ha lanciato 6.077 satelliti Starlink, di cui 5.610 attualmente operativi. secondo L'astrofisico e localizzatore satellitare Jonathan McDowell.

Questi numeri già sconcertanti continueranno a crescere in futuro. SpaceX ha il permesso di schierare 12.000 veicoli Starlink nell'orbita terrestre bassa e ha chiesto l'approvazione per schierare altri 30.000 veicoli oltre a questi.