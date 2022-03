Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Demo è ora disponibile su PS5 e PS4 per un periodo di tempo limitato

partecipazione a spingere la scatola Su

Aggiornare: La presunta demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è reale, disponibile per il download ora dal PlayStation Store. Inoltre, tutti i progressi che fai nella demo possono essere trasferiti al gioco principale quando verrà rilasciato tra due settimane, ma solo sulla stessa piattaforma (PS5 o PS4).

Vale anche la pena notare che questa demo verrà rimossa dal PlayStation Store il 19 aprile 2022, quindi hai circa cinque settimane per provarla.

Storia originale: 18 marzo data di uscita per Il paradiso degli estranei: l’origine di Final Fantasy rapido avvicinamento. Ma se non sei ancora venduto su questo eccentrico gioco di ruolo, potresti essere sfortunato: sembra che una demo giocabile stia arrivando presto.

Come l’ho notato Dimensioni del gioco per PlayStationUna versione “beta” di Stranger of Paradise è stata trovata sui server di Sony, anche se non è stata ancora annunciata ufficialmente. Partiamo dal presupposto che verrà lanciato prima del gioco completo alla fine di questo mese, o almeno verrà rilasciato contemporaneamente.

Sembra anche che questa presunta demo potrebbe essere sorprendentemente potente, con un peso di circa 36 GB.

Puoi provare Stranger of Paradise?