Le Migliori 10 tablet huawei m5 del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Kepuch Custer Cover per Huawei MediaPad M5 10.8 CMR-AL09 CMR-W09,PU-Pelle Case Custodia per Huawei MediaPad M5 10.8 CMR-AL09 CMR-W09 - Blu 15,99 €

12,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'alta qualità PU custodia in pelle / copertura per il vostro.

A scatto facile assemblaggio per una facile lettura con una sola mano.

Coperchio della custodia può cloesed dal magnete.

Il cinturino integrato, in combinazione con il design sottile e leggero, offre un comfort eccellente.

Copertura unica, ritagli, perfetta vestibilità.

ebestStar - Cover Compatibile con Huawei MatePad T 10, T 10S Custodia Protezione Pelle PU con Supporto Rotazione 360, Nero [MatePad: 240.2 x 159 x 7.9 mm, 10.1''] 9,98 € disponibile 2 new from 9,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRODOTTO : Cover girevole in similpelle con risvolto, leggera e resistente, ottima qualità.

FUNZIONE : Rotazione 360°, supporto regolabile per posizionare il tablet sia in verticale che orizzontale.

ERGONOMIA : Perfetta per un uso quotidiano, la nosta cover offre une protezione efficace. Il taglio è adattato alle particolarità del dispositivo (pulsanti, connettori, fotocamera ...). L'apertura semicerchio situata nella parte posteriore mantiene il tablet in mano e permette di farlo girare.

DESIGN : Aspetto discreto ed elegante, stile rétro vintage.

COMPATIBILE SOLAMENTE con : Huawei MatePad T 10, T 10S, AGS3-L09, AGS3-W09 [240.2 x 159 x 7.9 mm, schermo 10.1"] - INCOMPATIBILE CON NESSUN ALTRO APPARECCHIO.

Xuanbeier Custodia per Huawei MatePad T10S 10.1 Pollici AGS3-L09 /W09 e T10 9.7 Pollici AGR-L09/W09 Ultra-Sottile Cover con Funzione Supporto,Gunicorn 14,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità:Compatibile con Huawei Matepad T10 9.7pollici e T10s 10.1 pollici.Si prega di controllare l'immagine per confermare il modello del tablet.

MATERIALE: Realizzato in pelle PU premium e Guscio posteriore in PC, offre una protezione totale fronte / retro, ritagli precisi e pieno accesso a tutti i controlli e le funzionalità.

DESIGN MAGNETICO: Facile applicazione a clip, i magneti integrati mantengono il coperchio saldamente chiuso, senza preoccupazioni per l'apertura accidentale.

ANGOLOS: Fornisce due angoli di utilizzo, angolo di scrittura e angolo di visione.

DESIGN SLIM: ultra sottile e leggero, protegge il tuo dispositivo senza aggiungere peso o ingombro inutili.

K-S-Trade Supporto Parabrezza Per Huawei MediaPad M5 8 Supporto Parabrezza Auto Compatibile Con Huawei MediaPad M5 8 Ventosa Montaggio Staffa Culla Cruscotto Porta Tablet Monte Titolare Dispositivo Di 33,13 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per Huawei MediaPad M5 8: PERFETTAMENTE ADATTO E VERSATILE: per il parabrezza dell'auto o del camion. Adatto anche con coperture protettive. Basta fissare la compressa nel supporto.

Per Huawei MediaPad M5 8: UNIVERSAL: il supporto del disco può essere regolato all'infinito su una larghezza tra 19,5 cm e 25 cm.

Per Huawei MediaPad M5 8: ROTAZIONE 360 °: Il supporto ventosa per il parabrezza del tablet può essere ruotato liberamente a 360 °, in modo che il tablet possa essere installato orizzontalmente e verticalmente. L'inclinazione della tavoletta nel supporto per il poggiatesta può anche essere regolata tramite la testa del giunto sferico in modo che il display abbia sempre una buona visibilità.

Per Huawei MediaPad M5 8: FISSAGGIO SICURO: Nonostante i punti di contatto minimi (il supporto del pannello frontale tocca il tablet solo nei due angoli) e l'ottima accessibilità di pulsanti e porte, il tablet rimane saldamente nel supporto.

Per Huawei MediaPad M5 8: GARANZIA SERVIZIO & SODDISFAZIONE: spediremo entro un giorno lavorativo dal tuo acquisto dalla Germania. Offriamo un eccellente servizio clienti. Rispondiamo alle richieste in modo rapido, amichevole, competente e individuale. Se non si è soddisfatti, è possibile ottenere un ritorno o una rielaborazione rapidi e senza problemi, come richiesto. Si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Huawei MediaPad M5 10 64GB 3G 4G Grigio Hisilicon Kirin 960 tablet 145,29 € disponibile 2 used from 145,29€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto di marca originale.

Garanzia di due anni contro i difetti di fabbrica.

Huawei MediaPad M5 10.8” Wi-Fi Tablet PC, Kirin 960 Series, eMMC da 32 GB, 4 GB di RAM, Grigio (Space Gray) 199,99 € disponibile 2 used from 199,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Huawei Mediapad M5 10, Display IPS da 10,8”, Risoluzione: 2560x1600, 280PPI, Quattro altoparlanti stereo Harman/Kardon con SmartPA, supporto file Hi-Res

Tecnologia HUAWEI Histen 3D audio e chip audio AK4376, Processore: Huawei Kirin 960 serie, Octa-core (4xA73 2.1GHz + 4xA53 1.8GHz), GPU: Mali-G71 MP8

Sistema operativo Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0, Memoria 4GB LPDDR4 RAM + 32 GB ROM

Fotocamera Posteriore: 13 MP con auto focus, Frontale: 8 MP, Sensore impronte digitali laterale con gesture, Batteria: 7500 mAh, ricarica rapida e risparmio intelligente dei consumi

Nano-SIM, GPS/A-GPS/Glonass/Wi-Fi: Wi-Fi Direct (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 & 5GHz), Bluetooth: 4.2, Connessione USB: USB Type-C, Peso 498g, Misure 25,8x17,2x0,73cm

