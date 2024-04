Taylor Swift ha dato così tanto ai fan. Alla fine è troppo?

Coloro che osano criticare pubblicamente Swift sono profondamente consapevoli del potenziale di reazione negativa. Murphy, scrittore di Vanity Fair, Ho fatto una battuta oscura al riguardo. Almeno un utente La rivista Paste ha scelto di non includere un sottotitolo Recensione dura Dall'album di Swift, Citando problemi di sicurezza da parte dello scrittore.

E con una svolta insolita, anche la stessa Swift è ampiamente vista mentre prende di mira i suoi difensori più intransigenti in una canzone particolare del nuovo album, “But Daddy I Love Him”. Alcuni gruppi di fan di Swift disapprovavano fortemente la sua breve relazione con Matty Healy nel 1975, e ora sembra che sia tesa. Con la quantità di beni immobili che Hailey ha consumato nell'ultimo album.

Tempi strani e complicati nella terra di Taylor.

“Potrebbero essere giorni difficili per i fan”, ha affermato Nathan Hubbard, co-conduttore del Ranger Podcast.Ogni singolo album“, ha scritto sui social Venerdì argomento su “Poeti”.. “Ascolteranno alcune critiche valide a cui non sono abituati (se i critici osano) e, per molti, dovranno riconciliarsi con il fatto che questo non è il loro preferito, pur celebrandolo e sostenendolo veramente.”