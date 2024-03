Tony Kushner sostiene il discorso di Jonathan Glazer agli Oscar

Tony Kushner

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Tony Kushner si è espresso a sostegno del discorso di accettazione dell'Oscar di Jonathan Glazer, definendo i commenti del regista britannico alla cerimonia “una dichiarazione ineccepibile e irrefutabile”.

continuando a parlare Podcast di Haaretz Pubblicato mercoledì, Kushner, lo sceneggiatore quattro volte candidato all'Oscar, è stato interrogato sui suoi sentimenti su una serie di argomenti legati al conflitto tra Israele e Gaza, e ha accennato al discorso di Glazer, che è stato attaccato da alcune personalità ebraiche di Hollywood ed è stato oggetto di una recente lettera aperta firmata da 1.000 persone.

Durante il podcast, Kushner ha promosso la produzione della sua opera vincitrice del Tony Award Angeli in America Presentato a Tel Aviv, ha scatenato una reazione negativa al discorso di Glazer agli Oscar, che ha descritto come “una sorta di dichiarazione indiscutibile e irrefutabile”. Al drammaturgo viene quindi chiesto se è d'accordo con i commenti di Glazer, e Kushner dice: “Certo, voglio dire, chi non lo è?”

Kushner spiega: “Cosa? [Glazer’s] Dire che è così è molto semplice. Dice che l’ebraismo, l’identità ebraica, la storia ebraica, la storia dell’Olocausto e la storia della sofferenza ebraica non devono essere usate come scusa per il progetto di disumanizzare o massacrare gli altri”.

“Si tratta di un’appropriazione indebita di ciò che significa essere ebrei, di ciò che significa l’Olocausto, e lui lo rifiuta. Chi non sarebbe d’accordo?” continua.

“Che tipo di persona pensa che ciò che sta accadendo ora a Gaza sia accettabile?” dice Kushner. “E se ti ritrovi a dire ad alta voce e pubblicamente: 'Va bene quello che stanno facendo', perché ritieni che sia l'unica opzione per te, poiché sei ebreo, per difendere tutto ciò che fa Israele.” Lo sai, è un peccato per te.”

In precedenza nel podcast, Kushner, che è stato un critico di lunga data delle politiche di Israele, in particolare di quelle di Benjamin Netanyahu, e del modo in cui tratta i palestinesi, ha affrontato le accuse secondo cui la richiesta di un cessate il fuoco è antisemita. “Le persone che conosco che partecipano con entusiasmo alle richieste di cessate il fuoco, non sono persone antisemite, e il loro interesse non è nella distruzione di Israele e certamente non nei pogrom contro gli ebrei altrove”.

“Ciò a cui tengono veramente, e la passione e la rabbia che vedete, è che migliaia di vite sono in gioco, decine di migliaia di milioni di vite sono in gioco. Davanti ai nostri occhi, sta accadendo quella che in realtà sembra una pulizia etnica”. “, dice Kushner. “Voglio dire, tendo a credere alle persone di estrema destra nel governo di Netanyahu che dicono: “Sì, ora è nostro”, quindi come può questa non essere pulizia etnica?

Kushner ha affermato di volere che “gli israeliani possano vivere in pace e sicurezza”, ma ha aggiunto che “il trattamento riservato ai palestinesi, come molti israeliani affermano da decenni, l’occupazione della Cisgiordania e l’incarcerazione delle persone a Gaza, ” e “i checkpoint, il muro e tutte queste cose non rendono Israele realmente sicuro”.