Le Migliori 10 tostapane vintage del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Ariete 155 Tostapane, Stile retrò, 810 W, 6 livelli di doratura, 3 funzioni, 2 fette, Verde 50,00 €

36,50 € disponibile 34 new from 36,50€

3 used from 34,31€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ariete Tostapane Elettrico Vintage 155 è il tostapane di design con le forme inconfondibili e le colorazioni pastello: un perfetto pezzo di arredamento per la cucina

Il Tostapane elettrico Vintage ha 2 slot per il pane per dorare le fette di pane nei 6 livelli di tostatura; le pinze in dotazione permettono di grigliare anche toast farciti

Il vassoio raccoglibriciole removibile assicura una facile pulizia e il vano raccoglicavo inferiore permette di riporlo in spazi ridotti

Tostapane Vintage ha un design robusto

Ariete realizza prodotti iconici e funzionali: la Linea Vintage unisce il design italiano alla semplicità di utilizzo propria di Ariete, leader nei prodotti per la colazione

Ariete Tostapane Vintage 2 Fette 155, Tostiera con 6 Livelli di Tostatura, Espulsione Automatica, Funzione Defrost, Vassoio Raccoglibriciole Estraibile, Corpo in Acciaio Inox, 810W, Verde 50,00 €

36,90 € disponibile 12 new from 36,90€

3 used from 28,84€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 6 GRADI DI TOSTATURA: potrai scegliere il livello di tostatura del pane che più ti piace, semplicemente regolando l’apposita manopola; in pochi attimi avrai fette di pane tostate e dorate al punto giusto

2 FETTE CONTEMPORANEAMENTE: il Tostapane elettrico Vintage ha 2 slot per il pane per dorare le fette di pane nei 6 livelli di tostatura

VASSOIO RACCOGLI BRICIOLE: il vassoio rimovibile assicura una facile pulizia e il vano raccoglicavo inferiore permette di riporlo in spazi ridotti

ESPULSIONE AUTOMATICA: una volta raggiunto il grado di tostatura impostato, la fetta di pane viene automaticamente espulsa dal tostapane e sarà pronta per preparare il tuo toast preferito

LINEA VINTAGE ARIETE: con questo tosta pane Ariete Vintage porta nella tua cucina un tocco di stile retrò, grazie alle linee morbide, ai colori delicati e alle finiture preziose

Wiltal Tostapane retrò 2 fette 6 livelli di doratura regolabili, in acciaio inox con inserto per panini di alta qualità, funzione di scongelamento, visualizzazione conto alla rovescia (verde) 64,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il tostapane retrò è dotato di 2 fessure per toast allargate (4 cm x 14 cm x 13 cm) per tostare una varietà di pane sottile e spesso. Goditi una deliziosa colazione a casa con pane tostato, pane a fette, fette di sandwich, waffle e altro ancora

Tostapane con tostapane, perfetto per tostare croissant e panini, con coperchio in acciaio inox, antipolvere, impedisce agli scarafaggi di entrare. Scomparto raccoglibriciole rimovibile per una facile pulizia

Il tostapane in acciaio inossidabile è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, non tossico e privo di BPA per sicurezza e salute, anche il coperchio e il toast sono realizzati in acciaio inossidabile, che non arrugginisce e durevole

6 livelli di tostatura garantiscono risultati di tostatura ideali, una pratica funzione di scongelamento per tostare delicatamente e una funzione timer. Compatto e salvaspazio

Wiltal Tostapane retrò TS-R1 è un tostapane dal design elegante con un design multicolore: l'arredamento ideale per la cucina. Costruzione robusta, qualità affidabile. Il cavo può essere facilmente avvolto attorno alla base del tostapane READ 40 La migliore kebab berlino del 2022 - Non acquistare una kebab berlino finché non leggi QUESTO!

G3 Ferrari G10134 Artista Tostapane, 750 W, Metallo, Bianco 53,21 €

50,21 € disponibile 5 new from 44,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design vintage

2 Pinze in acciaio INOX

Vassoio raccogli briciole estraibile

6 livelli di cottura con timer e spegnimento automatico

Potenza 685 - 815W; Alimentazione AC 220 - 240V - 50/60Hz

Philips Domestic Appliances Conscious Collection Tostapane Biologico, 100 Per Cento Plastica Riciclata, 8 Livelli Di Abbronzatura, Crema, Hd2640/10, Bianco Seta 64,99 €

62,52 € disponibile 19 new from 53,26€

5 used from 32,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il buongiorno si vede dal mattino: Tostapane a 2 fessure per fette croccanti come piacciono a te - Realizzato con bioplastiche ricavate da olio da cucina esausto*

Tosta il pane proprio come piace a te: 8 impostazioni per ottenere il livello di doratura che preferisci

Toast caldi in pochi secondi: Con la funzione di riscaldamento il pane è pronto in un attimo - La funzione di scongelamento consente di tostare il pane congelato in un'unica operazione

Sicuro e sostenibile: realizzato da fonti biologiche e rinnovabili - Funzionamento efficiente dal punto di vista energetico

Facile da pulire: il vassoio raccoglibriciole rimovibile si svuota e si pulisce facilmente - Il coperchio antipolvere mantiene le fessure pulite tra un utilizzo e l'altro

Smeg Tostapane TSF01RDEU, 950 W, 1 Liter, Acciaio Inossidabile, 2 Scomparti, Rosso 169,00 €

164,13 € disponibile 16 new from 163,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TOSTAPANE 2X2: Con 2 ampi scomparti per tostare fino a 2 fette di pane a tuo piacimento

PROGRAMMI PREIMPOSTATI: Funzione riscaldamento per scaldare toast o fette di pane o per continuare la tostatura, scongelamento per scongelare il pane che si desidera tostare immediatamente, bagel per brunire solo un lato del pane senza tostare l’altro

AMPI SCOMPARTI: La centratura automatica delle fette di pane all’interno degli ampi scomparti permette una doratura perfettamente omogenea

ESPULSIONE AUTOMATICA: Terminato il tempo selezionato per la tostatura, le fette vengono espulse in modo automatico per poterle estrarre in tutta sicurezza

PERFORMANCE E STILE: Con il suo mix di tecnologia e di stile retrò, il tostapane Smeg rende ogni momento in cucina più speciale

Westinghouse. Tostapane Retro WKTTB809RD Colore Rosso | Capacità per 4 fette | 5 configurazioni | Bronzo regolabile | Griglia di riscaldamento e vassoio per briciole. 89,95 € disponibile 1 used from 68,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Elegante tostapane retrò a 4 fette, con 5 diverse impostazioni di funzioni per soddisfare tutte le vostre esigenze.

Con griglia riscaldante, ideale per qualsiasi tipo di pane, come baguette, sandwich e croissant.

✓ GRADO DI BRONZATO REGOLABILE, che consente di scegliere la tonalità preferita di marrone dorato.

✓ La funzione automatica assicura che il pane sia perfettamente allineato per ottenere risultati straordinari in ogni momento.

Include vassoio estraibile per mie smontabile, per una pulizia facile e comoda dopo l'uso.

Ariete 156 Tostapane Vintage 4 Fette, 1600 watt, 6 livelli di tostatura & 2877 Bollitore Elettrico di Design, 2000W, 1,7 L, Acciaio Inossidabile, Livello acqua visibile, Beige Pastello 125,00 €

102,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Prodotto 1: Acqua pronta in pochi istanti: prepara in pochi minuti un tè caldo per colazione, una tisana prima di dormire o semplicemente l'acqua per cuocere la pasta, grazie ai 200w di potenza

Prodotto 1: Base cordless a 360°: puoi portarlo comodamente in tavola e servire il tè in tazza

Prodotto 1: Facile da pulire: il filtro per tisana è removibile e lavabile

Prodotto 1: Sicuro: una volta raggiunta la temperatura di ebollizione, il Bollitore Vintage si spegnerà automaticamente

Prodotto 2: Ariete Bollitore Elettrico Vintage 2877 è il bollitore che arreda la cucina con le sue forme e le colorazioni pastello READ 40 La migliore migliore caraffa termica del 2022 - Non acquistare una migliore caraffa termica finché non leggi QUESTO!

Swan Retro ST19010YELNEU Tostapane a Fessura Larga 2 Fette, Design Vintage, 3 Funzioni: Scongelamento, Riscaldamento, Annullamento, 6 Regolatore del livello di Tostatura, Acciaio Inox., Giallo, 815W 56,07 €

53,68 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TOSTAPANE A FESSURA LARGA A FESSURA LARGA: L'apparecchio può tostare 2 fette di spessore fino a 3 cm. La funzione di centratura distribuisce il calore in modo uniforme per ottenere toast dorati e uniformi.

6 LIVELLI DI TOSTATURA: È dotato di un'impostazione di tostatura a 6 livelli che consente di tostare secondo i gusti propri e della famiglia, da una leggera doratura a una doratura molto intensa e croccante.

3 FUNZIONI: Offre le seguenti funzioni: Scongelamento, in breve tempo il pane congelato è pronto per essere consumato; Riscaldo, riscalda il pane tostato che si è raffreddato senza tostarlo nuovamente; Annullamento, per interrompere la tostatura.

DESIGN VINTAGE: Il look retrò del tostapane dona un tocco di stile a qualsiasi cucina. L'alloggiamento In acciaio inossidabile è robusto e non si riscalda durante il funzionamento. La gamma Swan Retro è disponibile in diversi colori.

VASSOIO PER LE BRICIOLE: Un vassoio rimovibile consente di pulire le briciole di pane tostato, contribuendo a mantenere pulito l'apparecchio e il piano di lavoro.

De'Longhi CTOV 2103.BG Tostapane 2 fette Icona Vintage, Controllo Progressivo Grado di Tostatura, 3 funzioni, Scaldabrioches, Cassetto Raccoglibriciole, Piedini Antiscivolo, 900 Watt, Plastica, BEIGE 114,99 €

86,42 € disponibile 15 new from 85,00€

2 used from 45,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche OTTIMO PER OGNI UTILIZZO: Il tostafette della serie Icona Vintage 2 fette De’Longhi preparerà in pochi minuti sandwich e toast farciti con diversi tipi di pane; Godetevi a casa una deliziosa colazione con toast, pane tagliato, fette di sandwich, waffle e molto altro ancora; Ottimo anche come scalda panini e scalda brioches

DESIGN ELEGANTE: design elegante, resistente e anti impronta; Le sue finiture si adatteranno alla vostra cucina; La base del tostapane è dotato di piedini antiscivolo, per garantire una ottima stabilità; Compatto e salvaspazio; Struttura robusta e affidabile; Puo’ essere posizionato in ogni angolo della cucina senza ingombrare

3 FUNZIONI: il tostapane possiede tre funzioni diverse dotate di indicatore luminoso; Cancella: il processo di tostatura di arresta e interrompe la cottura in ogni istante; Riscalda: per scaldare toast già fatti; Scongela: per tostare il pane congelato senza bruciarlo; Dotato di leva di espulsione manuale, spia pronto all’uso e spia di accensione

6 GRADAZIONI DI TOSTATURA: il tostapane è dotato di controllo elettronico progressivo del grado di tostatura; Potete scegliere fra 6 diverse gradazioni di tostatura, che si adattano a tutte le vostre necessità e tipi di pane; Selezionate la gradazione di tostatura in ogni momento; Una doratura ottimale su entrambi i lati

GRIGLIA SCALDABRIOCHES: in dotazione 1 griglia scaldabrioches removibile in acciaio per riscaldare panini, brioches, fette di torta e tanto altro

