Travis Kelce non è il primo fidanzato che Taylor Swift ha portato in viaggio alle Bahamas

Se ti stai chiedendo dove Taylor Swift E Travis Kelsey Stavano, beh, vivendo quella vita mentre erano in vacanza alle Bahamas. I piccioncini hanno finalmente un po' di tempo libero e lo stanno sfruttando, il più a lungo possibile. Adesso escono per conto loro Suite da $ 975 a notte alle BahamasCreare ricordi insieme. Tuttavia, i fan hanno ricordato che questa non era la prima volta che Swift visitava le Bahamas con un fidanzato.

Nel 2022, Swift è andata alle Bahamas con il suo ex marito Joe Alwyn.

Ora, non stiamo dicendo che non può portare un altro amico alle Bahamas (sarebbe pazzesco), ma stiamo solo sottolineando che è fantastico che Swift trovi le Bahamas la vacanza perfetta, rilassante e romantica.

Taylor Swift e Joe Alwyn. Christopher Polk/NBC Image Bank/NBCU.

per ogni mail giornaliera, Swift e Alwyn sono stati alle Bahamas per un po' di tempo nel 2022 per scappare dai loro impegni frenetici, e sono stati visti fare le valigie sul PDA per tutto il tempo. Secondo quanto riferito, sono rimasti nella roulotte Airstream di Lenny Kravitz e hanno mantenuto le cose completamente private durante le vacanze.

Sebbene ci siano molte somiglianze tra il suo soggiorno con Alwyn e Kelsey, c'è una grande differenza: lei e Kelsey vivono alle Bahamas, con quasi $ 1.000 per una notte e momenti privati.

“Taylor ama le Bahamas per le sue spiagge incontaminate, il clima, la cucina e, naturalmente, la sua privacy. Sa che sarà trattata con il massimo rispetto dalla gente del posto, che è abituata a soddisfare i clienti famosi.” Rivista di vita e stile. “Volevano una pausa dai loro impegni per stare da soli e godersi il sole, l'acqua e la sabbia.”

Travis Kelce e Taylor Swift. Foto di Johnny Nunez/WireImage.

Per coloro che non lo sanno, Kelsey e Swift Ha reso pubblica la loro relazione nel settembre 2023, ma ha detto ai fan durante la sua intervista su Persona dell'anno che in realtà si sono incontrati poco dopo il suo episodio di podcast del luglio 2023.

Prima di Kelsey, Swift ha frequentato l'attore Alwyn per sei anni, da settembre 2016 a marzo 2023, ed erano incredibilmente amici. Soprattutto riguardo alla loro relazione.

