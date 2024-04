UAW si aggiudica un accordo last minute con Daimler Truck per scongiurare uno sciopero

Il presidente della UAW Shawn Fain ha annunciato un contratto iniziale di quattro anni con Daimler Truck North America … [+] Durante la diretta su Facebook. Facebook

Questa storia è stata aggiornata per includere la dichiarazione di Daimler Truck

Appena 65 minuti prima della scadenza del contratto della UAW con Daimler Truck North America, il presidente del sindacato Sean Fine, davanti a quello che ha definito un “potente comitato di contrattazione”, ha annunciato un accordo storico per scongiurare uno sciopero di oltre 7.000 lavoratori negli stabilimenti della Carolina del Nord, Georgia e Tennessee.

L’accordo quadriennale prevede aumenti di oltre il 25%, la fine dei livelli salariali e l’introduzione della partecipazione agli utili e degli aumenti del costo della vita per la prima volta da quando i lavoratori della Daimler si sono organizzati per la prima volta con l’UAW.

I membri in attesa di un aggiornamento in tempo reale da Fain su Facebook sono diventati impazienti e speranzosi quando l'orario di inizio previsto per le 22:00 è arrivato e passato. Sembra che alcuni abbiano ritenuto che il ritardo fosse legato ai negoziati dell'ultimo minuto.

Finn ha confermato questo sentimento quando ha detto ai membri: “Hanno cercato di trattenerci. Ma abbiamo tenuto gli occhi puntati sull'orologio. Con l'avvicinarsi della scadenza, l'azienda era improvvisamente pronta a parlare.

Ha inoltre presentato maggiori dettagli sull'accordo iniziale che dovrà essere ratificato dai membri del sindacato.

Questi dettagli includono:

· Partecipazione agli utili

· I lavoratori meno pagati della Thomas Built Bus riceveranno un aumento di oltre 8 dollari l'ora. Gli aumenti per alcuni lavoratori del commercio qualificati supereranno i 17 dollari l'ora.

· Maggiore sicurezza sul lavoro e tassi di costruzione garantiti

· Miglioramenti in materia di salute e sicurezza.

Fain ha avuto il potere di indire uno sciopero dopo che il 96% dei lavoratori di quegli stabilimenti ha votato l’8 marzo per dare al sindacato il permesso di indire uno sciopero se necessario. Non lo era.

“Daimler Truck North America e United Auto Workers (UAW) hanno provvisoriamente concordato nuovi accordi di contrattazione collettiva (CBA) che coprono circa 7.400 dipendenti presso i nostri stabilimenti di produzione e componentistica a High Point, N.C. (Thomas Bus), e lo stabilimento di produzione di autocarri a Mt. Lo stabilimento di produzione di autocarri a Cleveland, lo stabilimento di ricambi Gastonia, il centro di distribuzione ricambi di Atlanta e il centro di distribuzione ricambi di Memphis saranno ora invitati a votare sui nuovi contratti, speriamo di farlo, ha detto la società in una nota ” Sarà completato presto, per il reciproco vantaggio di tutte le parti.”

L'acquisizione di un contratto più ricco presso Daimler Truck North America segna la seconda grande vittoria della UAW nel Sud in una settimana.

Esattamente una settimana fa, i lavoratori non sindacalizzati di uno stabilimento di assemblaggio della Volkswagen a Chattanooga, nel Tennessee, hanno votato a stragrande maggioranza a favore dell’adesione all’UAW, regalando al sindacato la sua prima vittoria dopo decenni di tentativi di ottenere l’approvazione per rappresentare i lavoratori degli stabilimenti automobilistici di proprietà straniera nel Stati Uniti.

A maggio, i lavoratori di due stabilimenti Mercedes-Benz in Alabama voteranno se aderire al sindacato. L'obiettivo di Fain è organizzare i lavoratori automobilistici non sindacalizzati gestiti da case automobilistiche nazionali e straniere.

Proprio martedì scorso, la UAW ha presentato quattro accuse di pratiche di lavoro sleali contro Daimler Truck North America al National Labor Relations Board.

Le accuse presentate martedì includono:

· Ritorsioni contro i lavoratori che partecipano ad attività sindacali o che mostrano sostegno al sindacato.

· Interferire con i diritti dei lavoratori di organizzarsi, contrattare collettivamente e intraprendere altre attività di “mutuo aiuto e protezione”.

· Discriminazione contro i membri del sindacato sulla base della loro appartenenza al sindacato o attività sindacale.

· Non contrattare in buona fede.

Fein non ha affrontato queste accuse nelle sue dichiarazioni di venerdì sera.

Ha detto che il sindacato celebrerà il nuovo accordo provvisorio in una “manifestazione della vittoria” sabato all'UAW Local 3520 a Statesville, nella Carolina del Nord.