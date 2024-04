UFC 300: Max Holloway conquista il titolo 'BMF' con uno dei peggiori KO nella storia delle MMA

Max Holloway non aveva bisogno di farlo contro Justin Gaethje. Non gli importava. (Foto di Jeff Bottari/Juffa LLC tramite Getty Images)

Max Holloway è un BMF certificato. E poi qualche.

L'ex campione dei pesi piuma UFC ha sconfitto il favorito dei fan Justin Gaithje sabato all'UFC 300 per vincere il più possibile la cintura cerimoniale “BMF” della promozione. Negli istanti di una chiara vittoria con decisione unanime, Holloway indicò il centro dell'Ottagono e spinse Cathje ad andare a tutto gas al suono del cicalino.

Il risultato non è stato solo il ko più netto dell'anno, ma forse il peggiore nei 31 anni di storia dell'UFC.

Keithje svenne, a faccia in giù sul tappeto mentre Holloway si allontanava con un urlo primordiale. Anche con due incontri per il titolo in agenda, questo è stato il momento clou di una serata molto attesa e di un momento decisivo per la carriera di quello che è già uno dei lottatori più esperti nella storia dell'UFC.

Holloway ha sfruttato l'opportunità non solo per una lotta per il titolo contro il peso piuma in carica Ilya Topuria, ma anche contro il leggero Islam Makache.

“Sono lui, ragazzi! Sono lui!” Ha detto Holloway. “El Matador, scappa dal toro e corre per salvarsi la vita. È ora di firmare il contratto. Spagna, Hawaii, qualunque cosa. L'Islam è famoso per essersi difeso da 45 combattenti, giusto? Io. Io. Proprio qui.”

“Comunque io sono un gladiatore. Non mi interessa. Chi sarà il prossimo, firmi sulla linea tratteggiata e lo otterremo.”

Holloway ha chiesto un bonus di $ 600.000 per lo sforzo. Il presidente dell'UFC Dana White ha obbedito e non è difficile capire il motivo. L'improvviso calo ha portato il bonus alla carriera di Holloway a 1,15 milioni di dollari Aaron Bronstetter di Sportsnet.

Holloway ha 13 bonus in carriera, sei in meno rispetto al record UFC di Charles Oliveira, 19, ma quel numero enorme gli dà il bonus in denaro più totale di qualsiasi combattente nella storia della promozione.

“Meritato”, ha detto White. “Non è affatto difficile.”

Max Holloway ha vinto e poi ha preso il posto d'onore all'UFC 300

Il 32enne Holloway è passato ai pesi leggeri per la seconda volta nella sua carriera, superando Cathje in ogni round correndo a un ritmo diverso. Il naso di Keithje sanguinava dopo il primo round e non è stato in grado di continuare mentre il combattimento andava avanti.

Holloway ha mantenuto un costante vantaggio per tutto il primo round, per poi concluderlo con un punto esclamativo. Il primo lasciò cadere un colpo di tacco direttamente nel naso di Keithje e lo fece barcollare mentre suonava il campanello. Keithje ha trascorso così tanto tempo tra un round e l'altro toccandosi il naso per il disagio che una pausa era molto probabile.

Il secondo turno è stata l'occasione per Holloway contro un avversario infortunato e una brutta figura. Holloway diede un forte pugno a Gaithje nell'occhio sinistro, poi lo riprese pochi istanti dopo con un pollice nell'occhio destro. Fortunatamente, Keithje è uno degli ultimi combattenti del roster UFC che permetterebbe che un combattimento finisca con un colpo d'occhio, e ha insistito per continuare fino a entrambe le scadenze.

Le vittorie sono seguite da Holloway nel terzo e quarto round. Il leader di tutti i tempi della UFC negli strike più importanti si trovava in una clinica finché Keithje non è apparso dal nulla e lo ha tenuto alle calcagna per il resto del round.

Holloway, tuttavia, sopravvisse. Al quinto round aveva la decisione in tasca e poi ha deciso di gettarla in aria, entrando in una cabina telefonica con uno degli artisti ad eliminazione diretta più pericolosi della promozione.

È pura grandezza delle MMA, incontaminata, gradita al pubblico e a scapito del sentimento di Cathje.