Un altro dirigente di Tesla interviene con richieste di annullamento di auto da $ 25.000

Un altro dirigente di Tesla ha risposto alle recenti notizie secondo cui un’auto per il mercato di massa da 25.000 dollari non è più nei piani, dopo che il CEO Elon Musk ha negato le affermazioni.

la settimana scorsa, Reuters Ha riferito che fonti le avevano detto che Tesla aveva annullato i piani per il suo veicolo elettrico (EV) da 25.000 dollari. Musk ha continuato a negare queste notizie, dicendo testualmente: “Reuters “Bugie (di nuovo)”, come lui e Tesla hanno successivamente annunciato l'intenzione di svelare il loro prossimo robotaxi l'8 agosto 2024. La mossa ha portato molti azionisti e fan di Tesla a ipotizzare che sia il robotaxi da $ 25.000 che l'auto elettrica potrebbero essere costruiti sulla stessa cosa. La piattaforma, alla quale Musk ha risposto alla X con l'emoji “occhi”, suggerendo che potrebbe essere un buon tiro.

Domenica, il capo progettista di Tesla Franz von Holzhausen ha anche risposto alle affermazioni sul veicolo elettrico più conveniente per il mercato di massa, come condiviso in un video da X Utente BLKMDL3. Il video, ripreso durante una tavola rotonda tra von Holzhausen, Ben di Unplugged Tesla e Russell di Michelin al Petersen Automotive Museum, mostra un giornalista che chiede cosa succede all'auto da 25.000 dollari, se viene cancellata, ritardata o altro.

Sebbene von Holzhausen non abbia risposto così direttamente come Musk, si è affrettato a mettere in dubbio la questione. Reuters Il rapporto in questione.

“Rimarrò informato”, ha detto von Holzhausen durante la discussione. “Semplicemente non credere sempre a quello che leggi.”

l'originale Reuters Il rapporto affermava che la pubblicazione aveva esaminato i messaggi di Tesla ai fornitori sul progetto, insieme ad affermazioni di aver visto un messaggio di un manager di Tesla che scriveva specificamente sull'annullamento di un veicolo elettrico da 25.000 dollari. La notizia arriva anche quando Tesla lancia ai clienti la tanto attesa versione 12 con guida autonoma completa, dopo che Musk e altri l'anno scorso l'avevano pubblicizzata come una parte fondamentale per risolvere il problema dell'autonomia.

Oltre alla flotta FSD che ha superato 1 miliardo di miglia la scorsa settimana, il programma è passato dall'essere chiamato “beta” a essere ora chiamato “FSD (supervisionato)”, dopo che Musk ha detto l'anno scorso che la versione 12 avrebbe abbandonato il soprannome di beta. Un'e-mail trapelata da Musk afferma inoltre che i lavoratori Tesla stanno richiedendo unità demo FSD con consegne e che la società offre ora prove gratuite di un mese del software.

Tesla terrà la richiesta degli utili del primo trimestre 2024 il 23 aprile, dopo che la società ha annunciato la settimana scorsa i numeri di produzione e consegna di veicoli elettrici per il trimestre.

