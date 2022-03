Una nuova scoperta afferma che il buco nero più vicino alla Terra non è affatto un buco nero

Il buco nero più vicino alla Terra non è affatto un buco nero. Mentre quello, dicono gli astronomi È solo un sistema a due stelle in cui una stella risucchia la vita dall’altra.

Nel 2020, era la missione che stava conducendo Osservatorio Europeo Meridionale Ho menzionato la scoperta di un buco nero vicino alla Terra. In effetti, si trovava a poco più di 1.000 anni luce di distanza. Questo lo ha reso il buco nero più vicino al nostro pianeta che abbiamo mai scoperto. Ora, nonostante la rianalisi dei dati, gli astronomi affermano che il sistema che hanno scoperto, HR6819In realtà non ha affatto un buco nero.

Quando fu scoperto per la prima volta, gli astronomi pensavano che HR6819 fosse un sistema a tre stelle. Credevano anche che due stelle orbitassero attorno a un buco nero. Tuttavia, un Studio condotto da Julia Bodensteiner, poi un dottorato di ricerca. Studente alla KU Leuven in Belgio, ha considerato un’opzione alternativa.

Bodensteiner ha affermato che HR6819 potrebbe essere un sistema a due stelle senza alcun buco nero. Questa opzione significa che una delle stelle nel sistema doveva essere rimossa in passato. In sostanza, una stella avrebbe perso gran parte della sua massa a favore dell’altra stella, causando l’effetto notato dagli astronomi. Questa alternativa lascia ancora un mistero da risolvere per gli astronomi.

Fonte immagine: zhengzaishanchu / Adobe

Più o meno nello stesso periodo in cui è stato condotto lo studio Bodensteiner, è stato condotto un altro studio gruppo di ricercatori Era anche alla ricerca di scoperte. Hanno anche scoperto che il sistema era molto probabilmente un sistema a due stelle con una stella che tirava una massa dall’altra. un Il terzo studio Ha anche stabilito che il buco nero più vicino alla Terra non era nemmeno un buco nero.

In quel terzo studio, gli astronomi Karim El-Badri ed Elliot Quatert dell’Università della California, a Berkeley, hanno analizzato gli spettri del sistema. Hanno scoperto che la massa di una stella era maggiore della massa dell’altra stella. In quanto tale, hanno detto, la singola stella è più gonfia e sembra essere stata recentemente spogliata e contratta per diventare una calda nana secondaria.

Il team di Bodensteiner ha unito le forze con un altro team guidato dalla ricercatrice KU Leaven Abigail Frost per studiare la scoperta in modo più approfondito. Due anni dopo la sua scoperta, il team afferma che il buco nero più vicino alla Terra è in realtà solo un sistema a due stelle in cui una stella ha estratto risorse da un’altra.

“La nostra migliore spiegazione finora è che abbiamo rilevato questo sistema binario in un istante poco dopo che una stella ha risucchiato l’atmosfera dalla sua stella compagna”, ha detto Bodensteiner. ha scritto in una dichiarazione Presentato sul sito web dell’ESO. Dice anche che la ridondanza è molto comune nei sistemi binari stretti. Quando una delle stelle estraeva materiale dall’altra, il ricevitore iniziò a ruotare più rapidamente.

È stata questa rapida rotazione che ha contribuito a creare l’illusione che fosse nato il buco nero più vicino alla Terra. un stella dei vampiri È ancora piuttosto spaventoso, ma almeno possiamo stare tranquilli sapendo che non esiste un buco nero a meno di 1.500 anni luce da noi.