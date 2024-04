Una persona si sta facendo avanti per rivendicare il jackpot di 1,3 miliardi di dollari del Powerball in Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – Sabato una persona aveva un biglietto che corrispondeva a tutti e sei i numeri del Powerball Jackpot da 1,3 miliardi di dollari Funzionari dell'Oregon hanno detto che Trump si è fatto avanti lunedì per ritirare il premio.

Il biglietto della lotteria è stato acquistato presso il negozio Plaid Pantry nella parte nord-orientale della città, ha affermato in un comunicato la Lotteria dell'Oregon.

La Lotteria dell'Oregon collabora con la persona attraverso un processo che include procedure di sicurezza e screening che richiederanno tempo prima che venga annunciato un vincitore.

“Si tratta di una vincita del jackpot senza precedenti per la lotteria dell'Oregon”, ha dichiarato il direttore della lotteria dell'Oregon Mike Wells nella dichiarazione. “Prendiamo ogni precauzione per verificare il vincitore prima di assegnare il premio in denaro.”

Il jackpot vale 621 milioni di dollari se il vincitore sceglie invece di prendere una somma forfettaria Pensione Si rimborsa in 30 anni, con pagamento immediato seguito da 29 rate annuali. Il premio è soggetto alle tasse federali e statali dell'Oregon.

Il premio è stato il quarto più grande premio della lotteria Powerball nella storia e l'ottavo jackpot più grande tra i giochi con jackpot negli Stati Uniti, secondo la Oregon Lottery.

IL Vincere il jackpot della lotteria americana Nel 2022 la California ammontava a 2,04 miliardi di dollari.

“Siamo entusiasti di apprendere che uno dei nostri 104 negozi in Oregon ha venduto un biglietto Powerball del valore di 1,3 miliardi di dollari”, ha affermato nel comunicato Jonathan Polonsky, presidente e CEO di Plaid Pantry.

Lunedì sera, fuori dal negozio, Mimi Moser, di Beaverton, ha detto che acquista i biglietti della lotteria quasi ogni giorno e voleva fermarsi al negozio a vendere il biglietto vincente della lotteria.

“Sono così felice che l'Oregon abbia finalmente vinto il jackpot perché è sempre stato sulla costa orientale”, ha detto Moser. “Ora che lo Stato dell'Oregon ha vinto… c'è più speranza per lo Stato dell'Oregon. Forse lo vinceremo di nuovo.”