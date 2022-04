40 La migliore antivirus a pagamento per windows 10 del 2022 – Non acquistare una antivirus a pagamento per windows 10 finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore antivirus a pagamento per windows 10? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi antivirus a pagamento per windows 10 venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa antivirus a pagamento per windows 10. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Disclaimer: prima di andare oltre, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link oltre ad Amazon.

Norton 360 Deluxe 2022 | Antivirus per 5 Dispositivi | Licenza di 15 mesi con rinnovo automatico| Secure VPN e Password Manager | PC, Mac, tablet e smartphone 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ABBONAMENTO PREPAGATO CON REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE ONLINE: Per l’attivazione e l’utilizzo è necessario salvare un metodo di pagamento (carta di credito o PayPal) nell’account Norton.¹ Non ti verrà addebitato nulla fino alla scadenza del periodo prepagato

ABBONAMENTO CON RINNOVO AUTOMATICO: Nessuna interruzione del servizio poiché questo abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno. Se non desideri rinnovare, puoi annullare il rinnovo automatico nel tuo account Norton in qualsiasi momento

Proteggere più dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, contro malware, phishing e ransomware(fino a 5 dispositivi)

Accedere alle app e ai siti Web preferiti con la connessione Wi-Fi, a casa o in viaggio, con la sicurezza della crittografia avanzata con Secure VPN

Generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online – in modo sicuro nel tuo vault crittografato sul cloud con Password Manager

Notebook Pc Portatile Lenovo,Display da 15.6",Cpu Amd A4 2.60GHz,Ram 8 Gb Ddr4,Ssd 256 Gb,Grafica Radeon R3, Hdmi,2x USB 3.0, Wi fi,Bluetooth,Open Office,Windows 10 professional 374,77 €

360,00 € disponibile 5 new from 359,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche --NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15 - AMD -3020E (frequenza di base 1,2 GHz, fino a 2,6 GHz), monitor da 15.6" antiriflesso HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare, Luminosità immagine 220 cd/m² - Dimensioni (LxPxH) 37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm- Peso: 1.78 kg - colore: Colore Grigio Ferro

- Ram : 8 GB, DDR4-SDRAM 2666 MHz- PCIe -256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe - Scheda Graphics Integrated AMD Radeon Graphics - Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico - Batteria lunga durata Lenovo a 3 celle (41 Wh) agli ioni di litio

-Uscita ottica: Fotocamera frontale HD , TrueVision HD - Connettività Wireless Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 5.0 - Interfacce: 2 USB 3.0 , 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4b - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - Jack combinato per cuffia/microfono - Caratteristiche audio 2 altoparlanti stereo microfono array - 1x alimentatore CA - Lettore di schede ( SD, SDHC e SDXC. )

-LICENZA WINDOWS 10 PRO 64 BIT ORIGINALE (no DVD) già installato ,Open Office, Antivirus (defender di Windows) .Applicazione di assistenza online (se non li desiderate,si possono eliminare) Garanzia 2 anni. N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale Lenovo (siamo partner)

- Aperto è richiuso da noi per configurarlo come da descrizione.

Notebook Pc Lenovo portatile amd A4-3020E fino a 2,6 Ghz Display 15,6" Hd,Ram 4Gb Ddr4,Ssd 256 Gb M2 ,Hdmi,USB 3.0,Wifi,Bluetooth,Webcam,Windows 10 Pro,Open Office,Antivirus 363,00 € disponibile 4 new from 363,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche --NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15 - AMD -3020E (frequenza di base 1,2 GHz, fino a 2,6 GHz), monitor da 15.6" antiriflesso HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare, Luminosità immagine 220 cd/m² - Dimensioni (LxPxH) 37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm- Peso: 1.78 kg - colore: Colore Grigio Ferro

- Ram : 4 GB, DDR4-SDRAM 2666 MHz- PCIe -256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe - Scheda Graphics Integrated AMD Radeon Graphics - Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico - Batteria lunga durata Lenovo a 3 celle (41 Wh) agli ioni di litio

-Uscita ottica: Fotocamera frontale HD , TrueVision HD - Connettività Wireless Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 5.0 - Interfacce: 2 USB 3.0 , 1 USB 2.0, 1 HDMI 1.4b - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - Jack combinato per cuffia/microfono - Caratteristiche audio 2 altoparlanti stereo microfono array - 1x alimentatore CA - Lettore di schede ( SD, SDHC e SDXC. )

-LICENZA WINDOWS 10 PRO 64 BIT ORIGINALE (no DVD) già installato ,Open Office, Antivirus (defender di Windows) .Applicazione di assistenza online (se non li desiderate,si possono eliminare) Garanzia 2 anni. N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia ufficiale Lenovo (siamo partner)

- Aperto è richiuso da noi per configurarlo come da descrizione.

Notebook Hp Portatile Intel N4020 Fino a 2,8Ghz, 15,6" Hd,Ram 4Gb Ddr4,Ssd 256 Gb M2,Hdmi,USB 3.0,Wifi,Lan RJ-45, Bluetooth,Webcam,Windows 10 Pro 374,99 € disponibile 3 new from 374,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche -Hp 250 G8 Notebook Intel N4020 (Intel Celeron N4020 (Frequenza Di Base 1,1Ghz, Frequenza Di Picco Fino A 2,8Ghz, 4Mb L2 Di Cache, 2 Core), Monitor Da 15.6" Diagonale Da 39,6cm, Hd (1366 x 768), Antiriflesso, Luminosità Immagine 250nit, 45% Ntsc - Dimensioni (LxPxH) 35.8cm x 24.2cm x 1.99cm- Peso:1.74Kg .

-Ram :4 Gb, Ddr4-Sdram - Ssd M.2 Da 256GB - Scheda Graphics Scheda Grafica Intel Uhd 600, Tastiera Qwerty Italiana Con Tastierino Numerico - Batteria Hp 3 Celle, Agli Ioni Di Litio, 41Wh ,Fotocamera Frontale Hd

-Connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 - Interfacce: 2 Usb 3.2 Gen1 (3.1 Gen 1) Di Tipo A, 1 Usb 3.2Gen 1 (3.1 Gen1) Di Tipo C, 1 Hdmi 1.4b, 1 RJ-45 ,1 Alimentatore, Jack Combinato Per Cuffia/Microfono - Caratteristiche Audio 2 Altoparlanti Stereo - Lettore Di Schede Sd, Sdhc e Sdxc.

-Licenza Windows 10 Pro Education 64Bit Originale (No Dvd) Già Installato, Open Office, Antivirus (Defender Di Windows). Applicazione Di Assistenza Online (Se Non Li Desiderate, Si Possono Eliminare) Garanzia 2 Anni. N.B. Prodotto Nuovo Con Garanzia Ufficiale Hp(Siamo Partner)

-Aperto E Richiuso Da Noi Per Configurarlo Come Da Descrizione.

PC fisso Workstation Intel core i9 10900 10 core - Ram 32 GB DDR4 - M2 NVME 1 TB - Scheda Video Integrata UHD630 4K – Masterizzatore - WiFi - Windows 10 Pro - Antivirus Utilities Gratuite - Desktop 999,00 € disponibile 2 new from 999,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Intel core i9 10900 ( 10 core ) - Ram 32 GB DDR4

M2 NVME 1 TB - Integrata Intel UHD Graphics 630 4K

Masterizzatore DVD - WiFi Interno 2,4 GHz

Windows 10 Pro Originale

Lenovo Notebook Pc portatile Cpu intel core i3 10th, Ssd 256Gb,8 Gb Ram Ddr4,UHD Integrata , Display 15.6 FULL HD IPS,Windows 10 S ,Libre Office, Antivirus 439,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CPU: Cpu Intel i3-1005G1 da 1.20GHz A 3,40GHz in Turbo con scheda Grafica Intel UHD ( 4 MB di cache, fino a 3,40 GHz, 2 core , 2 thread)

SSD: 256GB / Memoria Ram : Ddr4 8Gb / Wifi Integrato / Bluetooth Integrato / WebCam Integrata

Sistema Operativo : Windows 10 S / Bluetooth 4.2./ Display 15.6" FULL HD IPS Antiriflesso

GARANZIA 24 MESI ITALIA ! Consegna con Doppio Imballaggio e Collo Assicurato !!

Installazione di tutti i Driver / Antivirus ( Windows Defender) / Libre Office, Programma di Teleassistenza. 2 Anni di Garanzia e Supporto Tecnico . Ogni singolo prodotto viene testato presso il nostro centro assistenza per controllo qualità GARANZIA ITALIANA

Notebook Hp G7 255 Amd 3050U 3.2 Ghz Display 15,6" Hd, Ram 8Gb Ddr4, Ssd 256 Gb M2,Hdmi,Usb 3.0,Wifi,Lan,Bluetooth,Webcam ,Windows 10 Pro, Antivirus, Open Office 439,90 € disponibile 4 new from 439,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Amd Athlon Silver 3050U (Clock Di Base 2,3 Ghz, Boost Clock Fino A 3,2 Ghz, 1 Mb L2 Di Cache, 2 Core) Monitor Da 15.6" Antiriflesso Hd (1366x768) - Luminosità Immagine 220 Cd/m² - Dimensioni 37.6cm x 24.6cm x 2.25cm- Peso: 1.78Kg - Colore: Argento Cenere Scuro

Ram : 8Gb, Ddr4-Sdram 2400Mhz- 256Gb Ssd M.2 - Scheda Grafica Integrated Amd Radeon- Tastiera Qwerty Italiana Con Tastierino Numerico - Batteria Lunga Durata Hp A 3 Celle (41 Wh) Agli Ioni Di Litio

Uscita Ottica: Masterizzatore Dvd -Fotocamera Frontale Hp - Connettività Wireless Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac- Bluetooth 5 - Interfacce: 2 Usb 3.1 Gen 1, 1 Usb 2.0, 1 Hdmi 1.4b , 1 RJ-45 Lan

Jack Combinato Per Cuffia/Microfono - Caratteristiche Audio 2 Altoparlanti Stereo - 1x Alimentatore Ca - Lettore Di Schede (Sd, Sdhc e Sdxc)

Licenza Windows 10 Pro 64 Bit Originale (no Dvd) Già Installato ,Antivirus. Applicazione Di Assistenza Online (Se Non Li Desiderate, Si Possono Eliminare), Open Office, Garanzia 2 anni. N.B. Prodotto Nuovo con Garanzia Ufficiale Hp (Siamo Partner) - Aperto E Richiuso Da Noi Per Configurarlo Come Da Descrizione.

Microsoft 365 Personal | 1 abbonamento annuale | PC/Mac | Codice di attivazione via email 69,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abbonamento annuale

Per 1 persona

Si può utilizzare su un numero illimitato di dispositivi

Installa sui tuoi dispositivi preferiti Windows, Mac, IOS e Android

Include le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate alla versione più recente e che includono funzionalità come Ink Editor in Word, 3D in PowerPoint e nuovi grafici in Excel.

Bitdefender Total Security 2022 | 5 dispositivi |1 anno | PC/MAC | IT 49,99 €

26,99 € disponibile 2 new from 26,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le soluzioni Bitdefender sono proclamate “Migliore protezione” da oltre 10 anni, Bitdefender è il leader europeo nel mercato della sicurezza informatica

Protegge tutti i tuoi dispositivi (PC, smartphone, tablet, Mac)

Gestione semplificata della sicurezza e dei dispositivi

Individua e blocca i dispositivi in caso di smarrimento o di furto

Protegge i tuoi file personali contro i ransomware

McAfee Total Protection 2022| 3 dispositivi | 1 anno| Antivirus, sicurezza Internet, gestore delle password, VPN, protezione dell'identità| PC/Mac/Android/iOS | Download 39,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SOFTWARE ANTIVIRUS PLURIPREMIATO: dormi sonni tranquilli sapendo che McAfee ti protegge dalle minacce più recenti

PROTEGGI LA TUA IDENTITÀ: la protezione guidata dell'identità include il monitoraggio del Dark Web per rilevare i dati della tua carta di credito, del tuo conto bancario, fino a 10 indirizzi e-mail e altre informazioni

NAVIGA CON FIDUCIA E NELLA PRIVACY: tieni le tue informazioni al sicuro da occhi indiscreti con la VPN sicura

VERIFICA IL TUO LIVELLO DI SICUREZZA ONLINE: ottieni un punteggio di protezione personalizzato, individua i punti deboli e scopri come risolverli

NAVIGA FRA CONTI CORRENTI, NEGOZI ONLINE E ALTRI SITI WEB SENZA PENSIERI: ricevi un avviso prima di accedere a un sito web pericoloso

McAfee AntiVirus Plus 2022 | 10 dispositivi | Software antivirus, di sicurezza Internet e di protezione | Windows/Mac/Android/iOS | Abbonamento di 1 anno | Codice di download 49,99 €

12,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SOFTWARE ANTIVIRUS PLURIPREMIATO: dormi sonni tranquilli sapendo che McAfee ti protegge dalle minacce più recenti

NAVIGA FRA CONTI CORRENTI, NEGOZI ONLINE E ALTRI SITI WEB SENZA PENSIERI: ricevi un avviso prima di accedere a un sito web pericoloso

GARANTISCI LA SICUREZZA ONLINE DI TUTTA LA FAMIGLIA: proteggi fino a 10 dispositivi con un solo abbonamento

PROTEGGI LA TUA PRIVACY: cancella facilmente i cookie e i file temporanei che tracciano la tua attività online

SUPPORTO 24 ORE SU 24: beneficia del servizio di assistenza telefonica, via chat oppure online

Kaspersky Internet Security 2022 | 1 Dispositivo | 1 Anno | PC / Mac / Android | Codice d'attivazione via email 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Difende da virus, cryptolocker e altri ransomware

Protegge la tua privacy

Protegge i tuoi acquisti online

Mantiene inalterate le prestazioni del PC

Parental Control Avanzato

Norton 360 Premium 2022 |Antivirus per 10 Dispositivi | Licenza di 1 anno con rinnovo automatico| Secure VPN e Password Manager | PC, Mac, tablet e smartphone|Codice 69,99 €

24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ABBONAMENTO PREPAGATO CON REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE ONLINE: Per l’attivazione e l’utilizzo è necessario salvare un metodo di pagamento (carta di credito o PayPal) nell’account Norton.¹ Non ti verrà addebitato nulla fino alla scadenza del periodo prepagato

ABBONAMENTO CON RINNOVO AUTOMATICO: Nessuna interruzione del servizio poiché questo abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno. Se non desideri rinnovare, puoi annullare il rinnovo automatico nel tuo account Norton in qualsiasi momento

Proteggere più dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, contro malware, phishing e ransomware (fino a 10 dispositivi)

Accedere alle app e ai siti Web preferiti con la connessione Wi-Fi, a casa o in viaggio, con la sicurezza della crittografia avanzata con Secure VPN

Generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online – in modo sicuro nel tuo vault crittografato sul cloud con Password Manager

Norton Security Premium, Antivirus per 10 Dispositivi, Licenza di 1 anno, PC, Mac, tablet e smartphone, Codice d'attivazione via email 69,99 €

34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Norton Security Premium 2019 è un antivirus che assicura protezione in tempo reale contro ransomware, virus, spyware, malware e altre minacce online / Per 10 PC, 10 Mac o 10 dispositivi mobil

Difesa da minacce informatiche: aiuta a proteggere i dati personali e finanziari da truffe online, assicurando libertà e sicurezza durante gli acquisti su Internet

Per installare il prodotto sul dispositivo, scaricare il software antivirus dal sito Norton e sbloccare l'installazione con il codice di attivazione ricevuto

Norton Security Deluxe include la Protezione Virus 100%: dall'installazione fino alla scadenza dell'abbonamento, un esperto è a disposizione per offrire assistenza nella protezione del computer

Funzionalità Premium: Protezione della famiglia / Back up automatico dei file sul PC Windows / 25 GB di spazio di archiviazione sul cloud a disposizione / Aggiornamenti continui all'ultima versione

Microsoft 365 Family, fino a 6 persone, 1 Abbonamento Annuale, PC/Mac, SCATOLA 99,00 €

90,41 € disponibile 24 new from 80,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abbonamento annuale

Condivisibile fino a 6 persone

Si può utilizzare su un numero illimitato di dispositivi

Installa sui tuoi dispositivi preferiti Windows, Mac, IOS e Android Include le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate alla versione più recente e che includono funzionalità come Ink Editor in Word, 3D in PowerPoint e nuovi grafici in Excel

1TB di spazio di archiviazione per ogni utente

Norton 360 Premium 2022 | Antivirus per 10 Dispositivi | Licenza di 1 anno con rinnovo automatico| Secure VPN e Password Manager | PC, Mac, tablet e smartphone 69,99 € disponibile 2 new from 35,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ABBONAMENTO PREPAGATO CON REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE ONLINE: Per l’attivazione e l’utilizzo è necessario salvare un metodo di pagamento (carta di credito o PayPal) nell’account Norton.¹ Non ti verrà addebitato nulla fino alla scadenza del periodo prepagato

ABBONAMENTO CON RINNOVO AUTOMATICO: Nessuna interruzione del servizio poiché questo abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno. Se non desideri rinnovare, puoi annullare il rinnovo automatico nel tuo account Norton in qualsiasi momento

Proteggere più dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, contro malware, phishing e ransomware (fino a 10 dispositivi)

Accedere alle app e ai siti Web preferiti con la connessione Wi-Fi, a casa o in viaggio, con la sicurezza della crittografia avanzata con Secure VPN

McAfee Total Protection 2022| 5 dispositivi | 1 anno| Antivirus, sicurezza Internet, gestore delle password, VPN, protezione dell'identità| PC/Mac/Android/iOS | Consegna tramite posta 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SOFTWARE ANTIVIRUS PLURIPREMIATO: dormi sonni tranquilli sapendo che McAfee ti protegge dalle minacce più recenti

PROTEGGI LA TUA IDENTITÀ: la protezione guidata dell'identità include il monitoraggio del Dark Web per rilevare i dati della tua carta di credito, del tuo conto bancario, fino a 10 indirizzi e-mail e altre informazioni

NAVIGA CON FIDUCIA E NELLA PRIVACY: tieni le tue informazioni al sicuro da occhi indiscreti con la VPN sicura

VERIFICA IL TUO LIVELLO DI SICUREZZA ONLINE: ottieni un punteggio di protezione personalizzato, individua i punti deboli e scopri come risolverli

NAVIGA FRA CONTI CORRENTI, NEGOZI ONLINE E ALTRI SITI WEB SENZA PENSIERI: ricevi un avviso prima di accedere a un sito web pericoloso

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone| 1 abbonamento annuale | PC/Mac | Codice di attivazione via email 99,00 €

90,41 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abbonamento annuale

Condivisibile fino a 6 persone

Si può utilizzare su un numero illimitato di dispositivi

Installa sui tuoi dispositivi preferiti Windows, Mac, IOS e Android

Include le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate alla versione più recente e che includono funzionalità come Ink Editor in Word, 3D in PowerPoint e nuovi grafici in Excel.

Microsoft 365 Family | fino a 6 persone | 1 abbonamento annuale |12+3 Mesi | PC/Mac | Codice via email + McAfee Total Protection 2022 | 6 Dispositivi | 1 Utente, 1 Anno | PC/Mac | Codice via email 188,95 €

95,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Microsoft 365 Family: Abbonamento condivisibile fino a 6 persone

Fino a 6 TB di spazio cloud (1 TB a persona)

Utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, IOS e Android

Include le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate

McAfee Total Protection: Abbonamento per 1 persona. Utilizzabile su massimo 6 dispositivi PC/MAC

Kaspersky Total Security 2022 | 3 Dispositivi | 1 Anno | PC / Mac / Android | Codice d'attivazione via email 79,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Difende da virus, cryptolocker e altri ransomware

Protegge la privacy, le password, i file e le foto

Protegge i risparmi quando acquisti o navighi nella tua banca online

Protegge più dispositivi

Protegge i tuoi bambini…online e non solo grazie al Kaspersky Safe Kids

Norton Antivirus Plus 2022 | Antivirus per 1 Dispositivo | Licenza di 1 anno con rinnovo automatico | PC o Mac|Codice d'attivazione via email 29,99 €

11,91 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ABBONAMENTO PREPAGATO CON REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE ONLINE: Per l’attivazione e l’utilizzo è necessario salvare un metodo di pagamento (carta di credito o PayPal) nell’account Norton.¹ Non ti verrà addebitato nulla fino alla scadenza del periodo prepagato

ABBONAMENTO CON RINNOVO AUTOMATICO: Nessuna interruzione del servizio poiché questo abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno. Se non desideri rinnovare, puoi annullare il rinnovo automatico nel tuo account Norton in qualsiasi momento

Sicurezza del dispositivo: protezione in tempo reale per 1 PC o Mac contro ransomware, virus, spyware, phishing e altre minacce online

Generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online – in modo sicuro nel tuo vault crittografato sul cloud con Password Manager

Salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori del disco rigido, furto di dispositivi e anche ransomware con 2 GB di backup del PC nel cloud

Kaspersky Total Security 2022 | 2 Dispositivi | 1 Anno | PC / Mac / Android | Codice d'attivazione via email 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Difende da virus, cryptolocker e altri ransomware

Protegge la privacy, le password, i file e le foto

Protegge i risparmi quando acquisti o navighi nella tua banca online

Protegge più dispositivi

Protegge i tuoi bambini…online e non solo grazie al Kaspersky Safe Kids

Norton 360 Standard 2022, Antivirus per 1 Dispositivo, Licenza di 1 anno con rinnovo automatico, Secure VPN e Password Manager, PC, Mac, tablet e smartphone, Codice d'attivazione via email 39,99 €

16,84 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ABBONAMENTO PREPAGATO CON REGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE ONLINE: Per l’attivazione e l’utilizzo è necessario salvare un metodo di pagamento (carta di credito o PayPal) nell’account Norton.¹ Non ti verrà addebitato nulla fino alla scadenza del periodo prepagato

ABBONAMENTO CON RINNOVO AUTOMATICO: Nessuna interruzione del servizio poiché questo abbonamento si rinnova automaticamente ogni anno. Se non desideri rinnovare, puoi annullare il rinnovo automatico nel tuo account Norton in qualsiasi momento

Sicurezza del dispositivo: protezione in tempo reale per 1 PC o Maco dispositivo mobile contro ransomware, virus, spyware, phishing e altre minacce online

Generare, memorizzare e gestire password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online – in modo sicuro nel tuo vault crittografato sul cloud con Password Manager

Accedere alle app e ai siti Web preferiti con la connessione Wi-Fi, a casa o in viaggio, con la sicurezza della crittografia avanzata con Secure VPN

Kaspersky Internet Security 2022 | 5 Dispositivi | 1 Anno | PC / Mac / Android | Codice d'attivazione via email 89,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Difende da virus, cryptolocker e altri ransomware

Protegge la tua privacy

Protegge i tuoi acquisti online

Mantiene inalterate le prestazioni del PC

Parental Control Avanzato

Norton Security Deluxe, Antivirus per 5 Dispositivi, Licenza di 1 anno, PC, Mac, tablet e smartphone, Codice d'attivazione via email 59,99 €

24,01 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Norton Security Deluxe 2019 è un software antivirus che assicura protezione in tempo reale contro ransomware, virus, spyware, malware e altre minacce online / Per 5 PC, 5 Mac o 5 dispositivi mobili

Difesa da minacce informatiche: aiuta a proteggere i dati personali e finanziari da truffe online, assicurando libertà e sicurezza durante gli acquisti su Internet

Per installare il prodotto sul dispositivo, scaricare il software antivirus dal sito Norton e sbloccare l'installazione con il codice di attivazione ricevuto

Norton Security Deluxe include la Protezione Virus 100%: dall'installazione fino alla scadenza dell'abbonamento, un esperto è a disposizione per offrire assistenza nella protezione del computer

Norton Security Deluxe è semplice da utilizzare e assicura protezione per il computer, migliorandone le prestazioni / Il software si aggiorna automaticamente alla ultima versione

McAfee Total Protection 2022| 1 dispositivo | 1 anno| Software antivirus, sicurezza Internet, gestore delle password, VPN, protezione dell'identità| PC/Mac/Android/iOS | Download 69,95 €

39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SOFTWARE ANTIVIRUS PLURIPREMIATO: dormi sonni tranquilli sapendo che McAfee ti protegge dalle minacce più recenti

PROTEGGI LA TUA IDENTITÀ: la protezione guidata dell'identità include il monitoraggio del Dark Web per rilevare i dati della tua carta di credito, del tuo conto bancario, fino a 10 indirizzi e-mail e altre informazioni

NAVIGA CON FIDUCIA E NELLA PRIVACY: tieni le tue informazioni al sicuro da occhi indiscreti con la VPN sicura

VERIFICA IL TUO LIVELLO DI SICUREZZA ONLINE: ottieni un punteggio di protezione personalizzato, individua i punti deboli e scopri come risolverli

NAVIGA FRA CONTI CORRENTI, NEGOZI ONLINE E ALTRI SITI WEB SENZA PENSIERI: ricevi un avviso prima di accedere a un sito web pericoloso

McAfee Total Protection 2022| 5 dispositivi | 1 anno| Antivirus, sicurezza Internet, gestore delle password, VPN, protezione dell'identità| PC/Mac/Android/iOS | Edizione europea |Download 59,99 €

49,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SOFTWARE ANTIVIRUS PLURIPREMIATO: dormi sonni tranquilli sapendo che McAfee ti protegge dalle minacce più recenti

PROTEGGI LA TUA IDENTITÀ: la protezione guidata dell'identità include il monitoraggio del Dark Web per rilevare i dati della tua carta di credito, del tuo conto bancario, fino a 10 indirizzi e-mail e altre informazioni

NAVIGA CON FIDUCIA E NELLA PRIVACY: tieni le tue informazioni al sicuro da occhi indiscreti con la VPN sicura

VERIFICA IL TUO LIVELLO DI SICUREZZA ONLINE: ottieni un punteggio di protezione personalizzato, individua i punti deboli e scopri come risolverli

NAVIGA FRA CONTI CORRENTI, NEGOZI ONLINE E ALTRI SITI WEB SENZA PENSIERI: ricevi un avviso prima di accedere a un sito web pericoloso

Microsoft 365 Personal Codice d'attivazione via posta 69,00 €

64,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abbonamento annuale

Utilizzabile da 1 persona

Si può utilizzare su un numero illimitato di device

Include le applicazioni di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate con la versione più recente e che includono specifiche funzionalità come Ink Editor in Word, 3D in PowerPoint e nuove tipologie di dati in Excel.

Norton Security Standard, Antivirus per 1 Dispositivo, Licenza di 1 anno, PC, Mac, tablet e smartphone, Codice d'attivazione via email 39,99 €

17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Norton Security Standard 2019 è un software antivirus che assicura protezione in tempo reale contro ransomware, virus, spyware, malware e altre minacce online / Per 1 PC, 1 Mac o 1 dispositivo mobile

Difesa da minacce informatiche: aiuta a proteggere i dati personali e finanziari da truffe online, assicurando libertà e sicurezza durante gli acquisti su Internet

Per installare il prodotto sul dispositivo, scaricare il software antivirus dal sito Norton e sbloccare l'installazione con il codice di attivazione ricevuto

Norton Security Deluxe include la Protezione Virus 100%: dall'installazione fino alla scadenza dell'abbonamento, un esperto è a disposizione per offrire assistenza nella protezione del computer

Norton Security Deluxe è semplice da utilizzare e assicura protezione per il computer, migliorandone le prestazioni / Il software si aggiorna automaticamente alla ultima versione

Avast Ultimate - Avast Premium Security Antivirus in combinazione con Avast SecureLine VPN e Avast Cleanup Premium - Download | 1 Dispositivo | 1 Anno | PC/Mac | Codice d'attivazione via email 39,99 €

24,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il meglio di Avast: difesa affidabile contro virus, malware e ransomware - Ferma Trojan, spyware e attacchi hacker - Massima protezione contro i dati spazzatura con VPN e Avast Cleanup Premium

Protegge la rete: protezione antivirus con un'adeguata sicurezza WLAN - Il firewall integrato rileva gli aggressori e le falle di sicurezza nella rete

Protezione di password e altri dati personali: difende le password con un caveau sicuro - L'accesso alla webcam, le foto e i file sono al sicuro dagli hacker con Avast Ultimate

Per una casella di posta elettronica pulita e sicura: blocca le fastidiose e-mail di spam e le e-mail di phishing fraudolente - Le mail spazzatura vengono bloccate automaticamente

Compatibilità: per Windows - Per un solo dispositivo - Licenza attiva per un anno - Download del software

La guida definitiva antivirus a pagamento per windows 10 2022

Nella parte precedente, ho dedicato molto lavoro alla migliore antivirus a pagamento per windows 10. Per dimostrare il concetto, ho esaminato l’articolo antivirus a pagamento per windows 10 da acquistare e ho testato la antivirus a pagamento per windows 10 che avevamo definito.

Quando acquisti una antivirus a pagamento per windows 10, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ci piacerebbe condividerlo con tutti. Se davvero l’elenco sopra non ti impressiona, esamina questi fattori e seleziona la antivirus a pagamento per windows 10 che meglio corrisponde alle tue esigenze. Allora, come iniziamo?

L’opzione più conveniente

Il prezzo di un bene, indipendentemente da ciò che acquisti, è una delle considerazioni più importanti e lo stesso dovrebbe valere per antivirus a pagamento per windows 10. La stragrande maggioranza di antivirus a pagamento per windows 10 s rientra nella fascia di prezzo dall’alto verso il basso. La migliore antivirus a pagamento per windows 10 è all’avanguardia. Se la finanza non è un problema, suggerisco di scegliere la prima scelta.

Puoi anche scegliere di acquisire la antivirus a pagamento per windows 10 al 2° posto. È buono come il precedente, ma è molto più economico. Anche se i contanti sono stretti e hai bisogno della antivirus a pagamento per windows 10 più economica, dovresti sceglierne una che rientri nelle tue possibilità.

Di cosa hai bisogno?

È molto importante che la antivirus a pagamento per windows 10 che acquisti includa tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Dopotutto, in che modo è vantaggioso per qualcuno se non soddisfa le tue esigenze? Se stai cercando qualcosa che duri a lungo. Il primo modello che abbiamo indicato è il migliore della divisione e possiede tutte le caratteristiche che devi cercare in un cent di antivirus a pagamento per windows 10.

Fai un elenco di quasi tutto ciò che stai cercando in antivirus a pagamento per windows 10, quindi confrontalo con i dispositivi sul mercato. È necessario esaminare il costo per vedere se soddisfa la funzionalità richiesta. Se si adatta al tuo budget, esamina i diversi vantaggi che antivirus a pagamento per windows 10 ha da offrire. Si prega di informare se c’è qualcos’altro che potrebbe essere utile per te. Hai sicuramente trovato il test antivirus a pagamento per windows 10 più conveniente sul mercato.

Il marchio giusto

Quando si tratta di scegliere antivirus a pagamento per windows 10, normalmente suggeriamo ai nostri visitatori di scegliere un marchio rinomato. Perché sarà più forte non solo in termini di funzionalità, ma anche in relazione all’assistenza al consumatore, che tornerà utile in caso di problemi con la antivirus a pagamento per windows 10. Non fa davvero alcuna differenza quanto sia nota un’azienda negli Stati Uniti o in Italia o altrove se non offre un servizio nella tua zona. Di conseguenza, durante la scelta di un marchio, determinare se l’assistenza clienti o l’officina di riparazione è nelle vicinanze.

Le offerte giuste

Prima del World Wide Web, dovevi andare in più negozi per acquisire il prezzo esatto per antivirus a pagamento per windows 10 , ma in alcuni casi c’erano solo pochi rivenditori locali. Puoi sempre ottenere la antivirus a pagamento per windows 10 superiore a un costo molto decente grazie all’avvento di negozi online come Amazon IT. Di conseguenza, abbiamo incluso un URL alla pagina dei dettagli del prodotto Amazon. Se questa non è un’urgenza, puoi ricontrollare tra qualche giorno per le migliori offerte.

Esamina la garanzia.

È improbabile che antivirus a pagamento per windows 10 di marchi famosi vadano in rovina e, anche se lo fossero, ci sarà una garanzia che aiuterà a riparare le cose gratuitamente se c’è un errore dell’azienda o un guasto senza una ragione ovvia. Probabilmente finirai per spendere soldi in manutenzione e assistenza se acquisti antivirus a pagamento per windows 10 s da aziende losche che non sono sicure.

Esamina le testimonianze.

Il metodo migliore per riconoscerlo è esplorare o utilizzare antivirus a pagamento per windows 10. Purtroppo, questo non è sempre possibile. Tuttavia, ci sono anche molte recensioni degli utenti che spiegano i lati positivi e negativi che potrebbero essere abbastanza utili. Poiché questa pagina ti aiuta a individuare la migliore valutazione di antivirus a pagamento per windows 10, non riusciamo a completare la produzione di valutazioni dettagliate per ciascuna delle cose. In risposta, il mio consiglio è di leggere le recensioni dei clienti Amazon a meno che non abbiamo recensioni più dettagliate sui prodotti.

Venditore affidabile

Non è sempre così, ma abbiamo avuto molta fortuna a cercare un antivirus a pagamento per windows 10 nel mercato locale. Ci hanno assicurato che il prodotto che stiamo acquistando è fabbricato da una nota azienda. Improvvisamente ho avuto un problema dopo 30 giorni, ho telefonato al reparto di assistenza clienti e ci è stato detto che la antivirus a pagamento per windows 10 che stavamo utilizzando era una copia duplicata e non prodotta dall’azienda originale.

Ti invitiamo ad acquistare solo da negozi affidabili come Amazon e altri se stai seguendo i nostri consigli.

Domande frequenti

1. Qual è la antivirus a pagamento per windows 10 più economica?

Il terzo prodotto nell’elenco che abbiamo recensito è il antivirus a pagamento per windows 10 più economico. Ha buone caratteristiche e ha anche un rispettivo prezzo abbordabile.

2. Qual è il posto migliore per acquistare antivirus a pagamento per windows 10?

Il motivo principale per cui consigliamo di acquistare da piattaforme online come Amazon è perché godrai del 10% in meno di prezzi rispetto a quanto offerto nel mercato offline. Ottieni anche un ottimo supporto se qualcosa dovesse andare storto con il tuo acquisto!

3.Come ottenere più offerte antivirus a pagamento per windows 10?

Per ottenere più offerte sui prodotti che consigliamo, dovresti sempre continuare a controllare. Il momento in cui acquisti la nostra antivirus a pagamento per windows 10 è importante ed è disponibile a un prezzo migliore rispetto a quello offerto in questo momento..

4.Come selezioni i prodotti e recensisci?

Per assicurarci che i nostri clienti ottengano i prodotti migliori, li testiamo utilizzando i nostri criteri e chiediamo anche un parere esperto. Quindi decidiamo quale è consigliato per te!

Verdetto finale

La nostra ricerca ha dimostrato che la antivirus a pagamento per windows 10 dovrebbe essere scelta da questa guida, ma in caso contrario puoi anche selezionare un prodotto in base alla tua ricerca. Speriamo ora a questo punto di aver preso una decisione per te e di aver scelto la migliore. Se non sei ancora in grado di scegliere uno di questi prodotti in base alla nostra guida, consulta le nostre recensioni individuali che ti aiuteranno a finalizzare la tua scelta. I nostri studi mostrano: abbiamo testato quasi tutti e cinquanta i diversi tipi di antivirus a pagamento per windows 10 e ci siamo consultati con esperti nella produzione sul campo, infine abbiamo scritto questa recensione in modo da rispondere a qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta del tipo perfetto. Se c’è qualcos’altro che non è chiaro, non esitare a contattarci in qualsiasi momento!