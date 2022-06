40 La migliore bellissima imetec del 2022 – Non acquistare una bellissima imetec finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore bellissima imetec? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi bellissima imetec venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa bellissima imetec. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Bellissima Imetec Diffon Ceramic, Diffusore ad Aria Calda per Capelli Ricci, Tecnologia Ceramica, 700 W, 2 Combinazioni Aria/Temperatura, Asciugatura Delicata Senza Effetto Crespo 59,99 €

40,00 € disponibile 31 new from 40,00€

5 used from 44,53€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia ceramica: il calore buono della ceramica protegge e idrata i capelli mentre li asciuga, con effetto anti-crespo e anti-secco

Curls Booster System: l'azione combinata della particolare griglia forata distribuisce uniformemente l'aria e delle 12 dita lunghe permette di asciugare con delicatezza i capelli

Dry Care System: ottimale combinazione del flusso d'aria e della temperatura per un'asciugatura delicata che esalta il volume e l'elasticita naturale dei tuoi ricci

Impugnatura ergonomica: per la ottima maneggevolezza e per un facile utilizzo su tutta la testa

2 combinazioni flusso d'aria temperatura: per un'asciugatura personalizzata in base alla lunghezza del capelli

Bellissima Imetec Steam B28 100 Piastra per Capelli Professionale a Vapore, Effetto Liscio a Lungo, Ceramica, Temperatura Regolabile 170°C - 200°C - 230°C, Riscaldamento Rapido 79,99 €

54,99 € disponibile 3 new from 54,99€

11 used from 42,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia con vapore: liscio assoluto e capelli luminosi; effetto anti-gonfio e anti-crespo che dura a lungo, a prova di umidità

Serbatoio d'acqua a bordo per produzione del vapore che fuoriesce dai piccoli fori posti sulla piastra superiore, la piastra emette vapore ad ogni chiusura anche se non sempre visibile ad occhio nudo

Piastre riscaldate rivestite in ceramica per proteggere i capelli dal calore

3 livelli di temperatura regolabili da 170°C- 200°C- 230°C

Adatta per capelli ricci, crespi, specchio, fragili o danneggiati

Imetec Bellissima Air Wonder, Spazzola ad Aria Calda, Tecnologia a Loni, Spazzole Rivestite in Ceramica e Cheratina, Asciuga, Dona Volume, 8 Accessori, 1000 W 89,99 €

59,92 € disponibile 45 new from 59,92€

7 used from 58,12€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 8 in 1: modellatore ad aria calda con 8 accessori per realizzare facilmente diversi stili mentre asciughi i capelli

Tecnologia a ioni che aiuta a mantenere l’idratazione dei capelli riducendo l’effetto crespo

Potenza da 1000 W per un’asciugatura veloce, efficace ed alte performance nello styling

Rivestimento in ceramica e cheratina per proteggere i capelli dal calore e donare vitalità immediata ai capelli che risultano subito più luminosi e setosi

Posizione d’aria fredda cool fix per fissare la piega

Bellissima Imetec Ceramic P5 3800 Asciugacapelli Professionale Per Capelli Morbidi E Luminosi, Nero Oro 79,99 €

59,90 € disponibile 3 new from 45,00€

14 used from 45,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Rispetta, idrata e protegge i capelli mentre li asciuga con la tecnologia ceramica, la ceramica per sua natura scaldandosi emette “calore buono” a infrarossi

Riduzione dell’effetto crespo grazie alla tecnologia a ioni: l’emissione di ioni favorisce l’idratazione dei capelli

Asciugatura veloce grazie al potente getto d'aria generato dal motore AC professionale, che offre inoltre lunga vita all'asciugacapelli

Convogliatore ultrastretto e diffusore con elementi ceramici inclusi nella scatola

Adatto a tutti i tipi di capelli, specifico per capelli crespi, secchi e fragili

Bellissima Imetec Diffon Supreme, Diffusore ad Aria Calda per Capelli Ricci, Diffusore XL con 12 Dita, Tecnologia Ceramica&Argan Oil, 2 Velocità, 3 Temperature, Ionizzatore, Asciugatura Delicata 149,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Supreme Curl Flow, progettato per diffondere più uniformemente l'aria intorno ai ricci simulando un'asciugatura naturale, per ricci morbidi, elastici e definiti

La griglia forata distribuisce in maniera uniforme l'aria mentre le 12 dita lunghe tengono in forma e composti i ricci. Potrai asciugare con delicatezza i capelli, senza spettinarli

Le combinazioni tra 2 velocità e 3 temperature, unite al delicato colpo d'aria fresca, permettono un'asciugatura personalizzata per ogni tipologia di riccio

Diffusore XL per accogliere una maggiore quantità di capelli e asciugarli velocemente

Ion Care Technology, la tecnologia con ioni positivi e negativi aiuta a mantenere l'idratazione dei capelli e riduce l'effetto crespo, per ricci morbidi, definiti e protetti

Bellissima Imetec Hydra Sonic Asciugacapelli, Motore Digitale, Ionizzatore a Doppia Azione, 3 Velocità, 3 Temperature Compatto, Leggero, 3 Accessori Aggancio Magnetico, Custodia da Viaggio 147,07 €

143,16 € disponibile 30 new from 143,16€

1 used from 149,21€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia Duo Hydra Ion: ionizzatore a doppia azione per capelli morbidi e idratati, con effetto antistatico e anticrespo. Potente motore digitale per asciugatura rapida e styling efficace

Controllo intelligente del calore che mantiene la temperatura stabile, controllandola 50 volte al secondo per proteggere il capello

Asciugatura gentile: flusso d’aria fredda/calda alternata per un’asciugatura gentile, che protegge il cuoio capelluto e la fibra capillare dal calore eccessivo, evitando la secchezza e l’opacità dei capelli

3 velocità e 3 temperature: asciugatura rapida e styling per capelli spessi e medi, asciugatura normale per tutti i tipi di capelli, asciugatura delicata per capelli sottili. Funzione turbo per un’asciugatura ultrarapida e uno styling definito, funzione memory memorizza l’ultima impostazione selezionata. Colpo aria fredda

3 accessori con attacco magnetico: convogliatore per l’asciugatura rapida, convogliatore per lo styling definito, diffusore professionale per onde e ricci. Pratica custodia da viaggio READ 40 La migliore crema viso pelle mista del 2022 - Non acquistare una crema viso pelle mista finché non leggi QUESTO!

Bellissima Imetec Miracle Wave GH19 1100 - Spazzola ad aria modellante, Crea onde morbide e naturali con un calore che rispetta il capello, Rotazione automatica, Nero 79,99 €

40,72 € disponibile 35 new from 40,72€

14 used from 34,04€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Automatic Dry Style: grazie alla rotazione automatica delle morbide setole disposte ad elica e flusso d'aria calda regolabile, definisce e fissa la forma di ogni singola ciocca

2 combinazioni flusso d'aria/temperatura con doppio senso di rotazione

Rivestimento in ceramica, potenza 1100 W

Beauty Bag inclusa

Adatto ai capelli lisci, mossi e medio-lunghi

Bellissima Imetec Creativity 4 You, Asciugacapelli Professionale, 4 Accessori, Diffusore, Controllo Intelligente della temperatura, Ion Technology, Beauty Bag, 2 velocità, 3 temperature, 1800 W 149,99 €

128,20 € disponibile 4 used from 115,24€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Creativity Style System con quattro accessori specifici per ogni risultato di piega: liscio, onde alla moda, ricci definiti, piega naturale libera dal crespo

Motore professionale HTDC di ultima generazione, capace di generare un flusso d’aria ad alta potenza, velocità e pressione, per un’asciugatura veloce e uno styling a lunga durata

Design ergonomico per un’ottima comodità di utilizzo: consente la presa anche nella parte posteriore per facilitare lo styling su tutti i lati del capo

La Tecnologia Air Power sfrutta la potenza dell’aria aspirata dal filtro posteriore: il risultato è un getto d’aria ad alta pressione che, investendo la ciocca in modo deciso, garantisce uno styling preciso e definito

La tecnologia con ioni negativi e positivi migliora significativamente la morbidezza e la lucentezza dei capelli, riduce la secchezza e l’effetto crespo.* * Test clinici strumentali condotti in collaborazione con l’istituto di ricerca Bio Basic Europe su capelli danneggiati e crespi

Imetec Bellissima Steam Elixir, Piastra A Vapore, Capelli Lisci In Una Sola Passata Senza Danni, Rivestimento In Ceramica E Olio Argan, 28 x 110 mm 149,99 €

122,13 € disponibile 53 new from 116,00€

8 used from 100,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia a vapore Steam Active Care per capelli lisci in una sola passata senza danni

Elevata autonomia di vapore per uno styling completo

Piastre oscillanti da 28 x 110 mm che si adattano alla ciocca e rivestite in ceramica infusa con olio di Argan

Sistema di riscaldamento rapido

4 temperature 170°C, 185°C, 200°C e 230°C, schermo LED

Bellissima Imetec Twist & Style GT22 100, Manico per Styler Arricciacapelli per Onde e Ricci, Temperatura Automatica, Riscaldamento Rapido, Orientabile a 90°, Accessori non Inclusi 34,99 €

33,85 € disponibile 11 used from 26,09€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Manico per styler arricciacapelli componibile con accessori acquistabili separatamente per realizzare onde e ricci con 4 stili differenti

Il manico è privo di accessori, che vanno acquistati a parte

Impugnatura utilizzabile in verticale oppure orientata di 90°

Temperatura automatica che si adatta in base all’accessorio scelto

Riscaldamento rapido e guanto antiscottatura e antiscivolo, cavo girevole da 1.8 m

Bellissima Imetec Magic Straight Brush PB11 100 Spazzola Elettrica Lisciante, 3 Lati Esterni Riscaldati, Spegnimento automatico, Tecnologia a Ioni, Ceramica, 160 C°- 210°C, Nero/Oro rosa 79,99 €

71,59 € disponibile 20 new from 71,59€

16 used from 36,17€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 lati esterni riscaldati per capelli lisci e lumisoni, punte modellate e volume alla radice

Superficie e setole riscaldate rivestite in ceramica per la elevata protezione dei capelli

Regolazione digitale di 6 livelli di temperatura da 160°C - 210°C

Tecnologia a ioni per un'azione efficace anti-crespo

Ottimo per tutti i tipi di capelli e specifica per capelli mossi, ricci o crespi

Bellissima Imetec 2 In 1 Straight&Waves Piastra per Capelli con Doppio Profilo, Capelli Effetto Liscio o onde Beach Waves, Rivestimento in Ceramica, 4 Livelli di Temperatura da 150°C a 210°C 79,90 €

66,00 € disponibile 32 new from 66,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Lo styler 2 in 1 con piastre ruotabili formato XL da 50 x 95 mm per capelli effetto liscio ottimo o onde beach waves

Facile da utilizzare, basta un semplice gesto per ruotare le piastre e variare lo stile

Cover protettive superiore e inferiore incluse nella confezione, ottimi per proteggere le piastre riscaldate durante l'uso

Piastre riscaldate rivestite in ceramica, regolazione elettronica della temperatura a 4 livelli da 150c-170c-190c-210c

Mixando i due stili puoi creare look e acconciature messy chic per una serata tra amiche, una coda mossa per un evento fashion e tante altre ancora

Bellissima Imetec BM 200 Piastra Mini per Capelli Lisci e Luminosi, Temperatura 200°C, piastre rivestite in ceramica, Multivoltaggio Automatico, Dimensioni Compatte da Viaggio 19,90 €

16,90 € disponibile 26 new from 13,00€

8 used from 16,26€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensione compatte, ottima da portare in borsa e in viaggio

Ottima per lo styling di capelli lunghi, corti e per gestire la frangia

Piastre riscaldate rivestite in ceramica per la protezione dei capelli

La piastra per capelli raggiunge una temperatura di 200°C

Bellissima Imetec PB9 1200 Magic Brush Zero Tangles Spazzola Lisciante Districante ad Aria, Districa e Asciuga, Incluse 2 Spazzole per Sciogliere Nodi e Lucidare i Capelli 35,76 € disponibile 10 new from 35,76€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Districa e asciuga i tuoi capelli disciplinandoli in un solo gesto, otterrai un'ottima piega con capelli morbidi e luminosi semplicemente asciugandoli

La spazzola lisciante districante Tanglefree Brush a base larga e piatta scioglie i nodi senza spezzare o tirare i tuoi capelli con le sue 127 setole ondulate e naturali

La spazzola Bamboo Brush rende il capello lucente con effetto seta

Due diverse velocità di asciugatura: massima velocità e temperatura per asciugare rapidamente la chioma, minima velocità e temperatura per disciplinare e dare forma con delicatezza

Imetec Bellissima My Pro Twist & Style GT22 100, Base + GT22 110, Accessorio Soft Curls + GT22 120, Accessorio Sculpted Curls + GT22 130, Accessorio Loose Waves + GT22 140, Accessorio Glamour Waves 148,11 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Base per styler componibile con accessori acquistabili separatamente per realizzare onde e ricci

Accessori facili da agganciare

Diametro ferro 25 mm: per ricci morbidi e naturali, che mantengono a lungo la definizione

Ferro lungo: ottimo per modellare anche i capelli più lunghi

Diametro ferro 11 mm: per ricci stretti e scolpiti, che mantengono a lungo la definizione

Bellissima Imetec Creativity B9 300 Piastra per Capelli, Styling Liscio o Mosso, Rivestimento in Ceramica, Regolazione Temperatura da 150°C a 230°C, Sistema Riscaldamento Rapido 39,90 €

33,90 € disponibile 35 new from 33,90€

12 used from 23,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La piastra per capelli lisci o mossi in una sola passata, per tutti I tipi di capelli; buona per capelli opachi e spenti

Regolazione elettronica della temperatura da 150 gradi C a 230 gradi C; 5 livelli di temperatura

Rivestimento in ceramica delle piastre "Silk Effect": per una distribuzione omogenea del calore e la adeguata protezione dei capelli

Piastre oscillanti che si adattano automaticamente alla ciocca per un risultato definito in una sola passata; stile più adatto per: female; wattaggio (W): 54 watts; voltaggio: 220 volts

Bellissima Imetec Creativity Infrared B8 200 Piastra Con Tecnologia A Infrarossi, Display Lcd, Nero 89,90 €

58,99 € disponibile 47 new from 58,99€

14 used from 57,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore primer viso senza siliconi del 2022 - Non acquistare una primer viso senza siliconi finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Capelli protetti e luminosi con la tecnologia a infrarosso che favorisce la penetrazione del calore per il massimo rispetto del capello

Rivestimento delle piastre in ceramica e cheratina, favorisce la protezione e dona vitalità istantanea per capelli setosi, luminosi ed elastici

Sistema a 4 piastre assicura un liscio o un mosso definito grazie alla doppia efficacia di styling; il primo set di piastre modella ottimamente i capelli, il secondo fissa lo styling su tutta la lunghezza della ciocca per un risultato impeccabile

Piastre oscillanti per una stiratura efficace, le piastre ad ogni passata si adattano alla ciocca e scorrendo dalla radice alle punte

Imetec Bellissima GT15 100 Arricciacapelli, Ricci Brillanti e Definiti, Diametro 19 mm, Rivestimento in Ceramica, Riscaldamento Rapido Pronto all'Uso 24,90 €

23,99 € disponibile 14 new from 23,99€

5 used from 21,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L’arricciacapelli per ricci brillanti e definiti

Ceramic Coating: per una distribuzione omogenea del calore e la massima protezione dei capelli

Quick Heating System: pronta all'uso in pochi secondi.

Diametro ferro 19mm

Multivoltaggio automatico 100-240 V - Interruttore ON/OFF - Cavo girevole

Imetec Bellissima Creativity B1 700 Piastra per Capelli, Thermo Control 150° - 230°, Piastre Arrotondate per uno Styling Liscio o Mosso 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche IMETEC

Elettronica

Bellissima Imetec Beach Waves GT20 400 Piastra per Capelli, Rivestimento in Ceramica, Onde Larghe e Strette, Effetto Naturale, 3 Livelli di temperatura 160 C°- 200°C 39,92 € disponibile 23 new from 29,00€

13 used from 37,83€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piastra per capelli per realizzare onde luminose larghe o strette

Sblocca il doppio ferro e ruotalo premendo sui due pulsanti laterali, scegli l'effetto desiderato: lato largo per onde effetto morbido e naturale, lato stretto per onde definite dal look super glam

Piastre ondulate rivestite in ceramica; la ceramica offre una distribuzione omogenea del calore per il totale rispetto dei tuoi capelli

Thermo Control System per regolare manualmente la temperatura da 160°C a 200°C

Lunghezza cavo: 1.8 m

Bellissima Imetec Revolution BHS4 1100, Spazzola ad Aria Calda, Asciuga e Modella, Rotazione Automatica a Doppio Verso, 2 Spazzole da 40 e 50 mm, Ionizzatore, 1000 W, Rivestimento in Ceramica 69,99 €

60,25 € disponibile 16 new from 60,25€

11 used from 33,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spazzola ad aria calda: asciuga e modella contemporaneamente

Per capelli medi o lunghi

Rotazione automatica della spazzola: per uno styling facile e veloce

Doppio senso di rotazione: per modellare i capelli verso l’interno o verso l’esterno

Rivestimento in ceramica della griglia e degli accessori: per una distribuzione uniforme del calore, protezione e lucentezza dei capelli

Bellissima Imetec B21 100 Piastra per Capelli Lisci e Luminosi con Rivestimento in Ceramica, Temperatura 210°C, Piastre Riscaldate Oscillanti per Elevata Efficacia di Stiratura 22,70 € disponibile 6 new from 22,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piastre riscaldate con rivestimento in ceramica

Piastre riscaldate oscillanti per aderenza sul capello durante la stiratura

Temperatura di 210°C

Dimensione piastre 25x90 mm

Cavo girevole da 1.8 m

Bellissima Imetec BHS3 100 Revolution, Arricciacapelli Automatico, Rivestimento in Ceramica, Viola Nero 79,90 €

37,00 € disponibile 12 new from 37,00€

11 used from 35,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Arricciacapelli automatico per ricci facili e perfetti in un istante

Automatic Rotating Curl, clicchi e arricci. Posiziona la ciocca, premi il pulsante, al segnale acustico sfila la ciocca e il riccio è fatto

Gloss Ceramic Coating "Silk Effect" per una distribuzioneomogenea del calore e la massima protezione dei capelli

Thermo Control regolazione elettronica della temperatura da 190°C a 220°C per realizzare stili diversi

Bidirectional doppio verso di rotazione per ricci perfetti

Bellissima Imetec Beach Waves GT20 100 Piastra per Capelli a Onde Larghe e Strette, Effetto Naturale, 3 Livelli di Temperatura (160°C-180°C-200°C), Doppio Ferro Reversibile con un Click 59,90 €

50,89 € disponibile 19 new from 50,00€

25 used from 28,38€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piastra per realizzare onde strette o morbide per dare carattere al tuo look

Sblocca il doppio ferro e ruotalo grazie ai due pulsanti laterali e scegli l'effetto desiderato: lato largo per onde large effetto morbido e naturale, lato stretto per onde strette e definite

Piastre ondulate rivestite in ceramica per una distribuzione omogenea del calore per un totale rispetto dei tuoi capelli

Thermo control system per regolare manualmente la temperatura da 160c a 200c

My pro beach waves la piastra originale per fare onde effetto naturale larghe o strette; per tutti i tipi di capelli da medio-corti a lunghi

Bellissima Imetec Revolution BHS1 100 Piastra per Capelli Automatica, Sistema di Rotazione che Modella Ottimamente la Ciocca, Rivestimento in Ceramica, Regolazione della Temperatura da 120°C a 210°C 99,90 €

68,92 € disponibile 11 new from 67,82€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Automatic Rotating Styling, la piastra rotante con tecnologia automatica

Bi-directional, cilindro autorotante con doppio verso di rotazione per realizzare in modo facile e veloce il tuo stile

Pettini modellanti per accogliere e tenere composta la ciocca

Inserti in silicone per mantenere dolcemente in tensione la ciocca per uno styling ottimo

Rivestimento Gloss & Shine, per una distribuzione omogenea del calore ed elevata protezione dei capelli

Bellissima Imetec Creativity B27 100 Piastra per Capelli con Rivestimento in Ceramica e Controllo della Temperatura, temperatura egolabile 150°C / 230°C, piastre basculanti 59,99 €

45,00 € disponibile 12 new from 45,00€

5 used from 34,07€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piastre esterne arrotondate e riscaldate per una maggiore efficacia dello styling mosso

Cover applicabili sulle piastre esterne per ottenere un effetto capelli mossi a onde larghe

Piastre rivestite in ceramica per la protezione del capello durante la piega

Regolazione della temperatura da 150°C a 230°C

Piastre basculanti per la aderenza delle piastre alla ciocca

Bellissima Imetec Creativity Color Shine B22 100 Piastra per Capelli Colorati, Rivestimento in Tessuto per la Protezione dei Capelli, temperatura regolabile da 150°C a 230°C 69,90 €

44,99 € disponibile 20 new from 44,99€

1 used from 38,32€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Color Shine texture: rivestimento in tessuto che protegge anche i capelli tinti o trattati durante lo styling, senza il rischio di danneggiarli

La piastra per capelli è dotata di regolazione elettronica della temperatura da 150°C a 230°C per impostare il livello di temperatura più adatto a ogni tipo di capello

Piastre riscaldate oscillanti si adattano automaticamente alla ciocca per un risultato definito in una sola passata evitando di lasciare i capelli crespi

Le piastre riscaldate arrotondate permettono di ottenere sia uno styling liscio che i capelli mossi

Funzione di riscaldamento rapido, pronta all'uso in pochi secondi

Bellissima Imetec Creativity B15 50 Piastra per Capelli, Styling Liscio o Mosso, Rivestimento in Nanoceramica, Regolazione della Temperatura da 140°C a 230°C, Piastre Oscillanti 30,99 €

29,99 € disponibile 3 new from 29,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche La piastra per capelli lisci o mossi in una sola passata, per tutti i tipi di capelli

Regolazione elettronica della temperatura da 140°C a 230°C (5 livelli di temperatura)

Rivestimento in nanoceramica per una distribuzione omogenea del calore e ottima protezione dei capelli

Piastre oscillanti che si adattano automaticamente alla ciocca per un risultato ottimamente definito in una sola passata

Special Round Design: piastre arrotondate per ottenere uno styling liscio o mosso READ 40 La migliore antigiallo capelli del 2022 - Non acquistare una antigiallo capelli finché non leggi QUESTO!

Bellissima Imetec Magic Style Brush P2 30 Spazzola Riscaldata, Capelli Liscio Effetto Naturale/Mosso Sostenuto, Diametro 30 mm, Tecnologia a Ioni, Rivestimento Ceramica, Nero/Oro rosa 49,99 €

42,32 € disponibile 15 new from 42,32€

10 used from 32,93€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Spazzola professionale diametro 30 mm, ottima per modellare facilmente i capelli e ottenere un effetto liscio naturale, mosso morbido o con punte in movimento

Tecnologia a ioni, l'emissione di ioni favorisce la riduzione dell'effetto crespo

Cilindro riscaldato rivestito in ceramica, facilita la distribuzione uniforme del calore e assicura la giusta scorrevolezza tra i capelli

Setole professionali in nylon, assicurano il controllo della ciocca e favoriscono la chiusura delle cuticole per capelli luminosi

Multivoltaggio Automatico, un prodotto ottimo da portare in viaggo

Bellissima Imetec Beach Waves Multi GT21 100 piastra per capelli a onde 4 in 1, 4 tipi di onde diverse per tante acconciature con un semplice gesto 62,90 €

58,10 € disponibile 3 new from 58,10€

11 used from 33,90€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con un solo styler ottieni 4 stili differenti di onde, da molto strette ad ampie

Ruotando la manopola selezioni l'ampiezza dell'onda desiderata

Con i 3 livelli di temperatura 170°C - 190°C- 210°C, puoi scegliere che sia adatto alla tipologia del tuo capello

Il rivestimento in ceramica delle parti riscaldate assicura protezione ai capelli e li rende luminosi

Diametro cilindri riscaldati 16 mm, dimensione piastra a onda 60 x 107 mm

