40 La migliore cassapanche da esterno del 2022 – Non acquistare una cassapanche da esterno finché non leggi QUESTO!

Keter Baule Comfy Marrone - 270 L di Capacità, In Resina, 116,7 x 44,7 x 57 cm 53,90 € disponibile 12 new from 53,90€

1 used from 52,28€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Baule ideale per il riponimento di cuscini, strumenti da lavoro per il giardinaggio e giocattoli

Durevole, resistente agli agenti atmosferici e non richiede manutenzione

Il coperchio ha una portata massima di 220 kg per la seduta di 2 persone

270 litri di capacità massima e predisposto alla chiusura con lucchetto

Dotato di maniglie laterali e ruote per un facile spostamento

Keter Cassapanca Eden Storage Bench con Capacità di 265 Litri in Resina, Resistente agli Agenti Atmosferici, Colore Beige/Marrone, 140 x 60 x 84 cm 189,00 € disponibile 13 new from 172,66€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ADATTA PER: design elegante con ampia capacità di contenimento; adatta per riporre oggetti per la casa, giardino e piscina

SEDUTA: resistente e confortevole, adatta per due persone

MATERIALE: materiale PVC resistente agli agenti atmosferici

COLORE: mobile da giardino color marrone e beige

CHIUSURA di sicurezza con predisposizione al lucchetto non incluso

Keter Baule da Esterno Comfy in Resina da 270 Litri, Grafite, 116.7 x 44.7 x 57 cm 58,90 € disponibile 17 new from 57,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Baule ideale per il riponimento di cuscini, strumenti da lavoro per il giardinaggio e giocattoli

Durevole, resistente agli agenti atmosferici e non richiede manutenzione

Il coperchio ha una portata massima di 220 kg per la seduta di 2 persone

270 litri di capacità massima e predisposto alla chiusura con lucchetto

Dotato di maniglie laterali e ruote per un facile spostamento

GYMAX Cassapanca Contenitore in Legno di Acacia, Baule da Giardino con Coperchio e Maniglia, Utilizzabile all’Interno e all‘Esterno, Portata 150 kg, 120 x 45 x 45 cm, Legno 170,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche # Grande capacità di carico # La cassapanca viene realizzata con una struttura stabile e robusta in legno acacia di buona qualità per garantire un utilizzo sicuro ed a lungo termine, quindi, ha una grande capacità di carico che può reggere fino a 150 kg.

# Ampio spazio di archiviazione # La cassapanca ha un ampio spazio di archiviazione per aiutarti ad avere uno spazio più pulito ed ordinato, e in cui puoi mettere le varie tipologie di oggetti come giocattolo dei bambini, cuscini, riviste, ecc..

# Facile da aprire e chiudere # Grazie alle cerniere di metallo, la cassapanca si può chiudere bene ed aprire facilmente, e sul coperchio è presente una maniglia per garantire un’apertura facile. Tra l’altro, il design chiuso può rendere gli oggetti lontano dalla polvere.

# Aspetto bello ed elegante # La cassapanca contenitore ha una struttura semplice e una superficie della venatura del legno, quindi si presenta bene con un aspetto bello ed elegante per aggiungere una bellezza incantevole e per donare un tocco naturale all’ambiente.

# Utilizzabile all’interno o all’esterno # Grazie alle funzioni ottime e l’aspetto bello, la cassapanca contenitore si può utilizzare all’interno e all’esterno come cameretta dei bambini, ingresso, balcone, ecc. per soddisfare le diverse esigenze d’uso.

Terry, Box 120 Qblack, Baule Multiuso, da Interno Esterno. Materiale: Plastica, Dimensioni: 120x54x57 cm, Capacità 308 lt 60,99 € disponibile 27 new from 60,99€

1 used from 59,16€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pratiche impugnature laterali

Dotato di due ruote per una facile movimentazione

Certificazione IP X3

Dimensioni e/o peso: 120 x 54 x 57 cm ; 10 Kg

Keter Baule Borneo Marrone 416 Lt In Resina Cm 129.5X70X62.5 H 132,85 €

120,76 € disponibile 6 new from 120,76€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Baule di grande capacità formato da pannelli effetto rattan con dettagli in effetto legno

Seduta resistente e confortevole e testata per due persone

Due pistoni per apertura automatica e chiusura di sicurezza con predisposizione per il lucchetto

Ventilazione del baule derivante da micro fori nei pannelli

Facilità di montaggio

VOUNOT Baule da Giardino Impermeabile, Cassapanca Contenitore da Esterno con Maniglie e Rotelle, 310 L, Effetto Rattan, Antracite 59,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideale per riporre vari accessori da giardino, in particolare cuscini da giardino, cuscini per sedili, giocattoli, accessori per piscine o attrezzi da giardino.

Bastano pochi minuti per assemblare senza attrezzi.

Il baule da esterno impermeabile è realizzato al 100% in polipropilene, particolarmente resistente alle intemperie e ai raggi UV.

Grazie alle maniglie e alle rotelle integrate, il contenitore da giardino è facile da spostare e il coperchio è chiudibile a chiave.

Le dimensioni del grande baule da giardino sono: 119 x 48 x 60 cm, Capacità: 310 L, Effetto Rattan READ 40 La migliore raccoglitore ad anelli del 2022 - Non acquistare una raccoglitore ad anelli finché non leggi QUESTO!

Gardiun Baule Cassapanca in Resina da Giardino Vita Grigio Antracite 124x66x90 cm 230 L 210,40 € disponibile 2 new from 199,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 2 in 1: Panca e cassapanca per giardino, veranda o terrazza con design moderno e finiture curate

Grande capacità: ha un ampio scomparto da 230 litri per riporre e proteggere tutti i tipi di strumenti e accessori per piscine, giardini, giochi all'aperto, etc.

Materiali robusto: realizzato in polipropilene e telaio in metallo per garantire una lunga durata. Inoltre, ha una protezione UV ed è resistente agli agenti atmosferici

Seduta comoda: panca per due persone con schienale alto e braccioli per rilassarsi all'aperto

Assemblaggio veloce: Montaggio veloce grazie al manuale e strumenti

vidaXL Panca Giardino con Vano Portaoggetti Rustica Robusta Elegante Baule Cassapanca Panchina da Esterno 120 cm in Legno e Polyrattan Nero 179,99 € disponibile 7 new from 177,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore: Nero

Materiale: Polyrattan, legno massello di acacia con finitura ad olio, acciaio

Dimensioni: 120 x 50 x 50 cm (L x P x A)

Bordo laterale rialzato

Con sacchetto in PE all'interno

Keter Baule Rockwood con Capacità di Seduta, Marrone 155 x 72.4 x 64 cm 249,90 € disponibile 10 new from 163,00€

1 used from 1,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGN ELEGANTE: baule porta oggetti elegante con finitura effetto legno

MATERIALE: materiale in pvc di altà qualità resistente agli agenti atmosferici

RESISTENTE: struttura interna in acciaio con pistoni per facilitare apertura

CHIUSURA: possibilità di chiudere con lucchetto non incluso

CAPACITA': capacità di contenimento 570 litri

Outsunny Cassapanca da Esterno in Rattan Design 2 in 1, Baule da Esterno con Seduta in Legno, 121x50x50cm, Grigio 175,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche SPAZIO MULTIUSO: La nostra panca da giardino portaoggetti è un'ottima aggiunta da posizionare all'interno o all'esterno per arredare il tuo spazio. La panca è dotata di una seduta comoda ed è utilizzabile anche come cesto portaoggetti che offre un grande spazio per riporre.

MATERIALE SELEZIONATO: Questa panchina da giardino è realizzata con un resistente telaio in acciaio verniciato a polvere. Il vimini in rattan PE intrecciato a mano aiuta a combattere l'umidità e lo sbiadimento. La panca da giardino con piano in legno naturale può sopportare una grande capacità di carico. Inoltre, l'interno della panca portaoggetti ha una sacca in tessuto idrorepellente che aiuta a proteggere gli oggetti riposti.

DESIGN PRATICO: La panca contenitore è facile da aprire e chiudere grazie al design con pistoni a gas da 120N per riporre comodamente i tuoi oggetti.

DESIGN PORTATILE: Questa cassapanca moderna è leggera e con una maniglia su ciascun lato è possibile trasportarla facilmente in giro. Adatta per l'uso in giardino, patio, balcone, bordo piscina e cortile.

DIMENSIONI: Dimensioni complessive: 121L x 50P x 50Acm. Dimensioni seduta: 115L x 47Pcm. Capacità di peso: 220kg (totale), 30kg (box portaoggetti).

TOOMAX Baule Florida da esterni con seduta, imitazione legno, Art. 155, 550L cm 148x72x60h, colore Marrone 179,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Baule portattrezzi da esterni con rifinitura effetto legno e duplice funzione di seduta

Dotato di pistoni pneumatici per l'apertura/chiusura assistita, chiusura lucchettabile (lucchetto non incluso)

Seduta per 2 persone, fino a 180+180 Kg certificato TUV-GS

Prodotto in Italia, in plastica riciclata e riciclabile, facile da montare

Resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici

Adventa Cassapanca per la Raccolta Differenziata (Interno/Esterno), Grigio Nero, 85 x 34 x 39.5 54,39 €

52,41 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassapanca per la raccolta differenziata, contenente 3 sacchi semirigidi (blu, giallo e verde), in polietilene e polipropilene

Ideale anche per esterno (terrazzi, balconi, giardini, garage)

Dimensioni l 85 x p 34 x h 39, 5 cm

Materiale: resina PVC e PP

Made in Italy

Blinky 7971710 Cassapanca Legno Tulipano con Coperchio, 100 x 40 x 50 cm 67,80 €

64,00 € disponibile 10 new from 64,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tulipano

Con coperchio

100 x 40 x 50H

Prodotto di ottima qualità

ILESTO Cassapanca Contenitore in Acciaiobaule da Giardino Cassapanca Bauli Contenitori da Esterno Grande Mobile Balcone Esterno Armadio da Esterno (Benjamin,185x85x69 cm, Argento Metallico) 629,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Funzionale ed elegante mobile multiuso: offre ampio spazio per oggetti vari, set attrezzi da giardinaggio, giocattoli per bambini, decorazioni giardino, utensili e accessori per il barbecue.

✅ Impermeabile: ideale per riporre i cuscini delle vostre sedie, del vostro dondolo o salotto da giardino.

✅ Ottima soluzione d’arredo per esterni per personalizzare gli spazi all’aperto, la vostra veranda o il vostro balcone, terrazzo o giardino.

✅ Realizzato in acciaio di altissima qualità, con la sua base stabile e robusta il contenitore non necessita di manutenzione ed ha lunga vita.

✅ Stabilità anche su pavimenti e terreni irregolari o con dislivelli, grazie ai piedi regolabili.

Leepesx Baule da Esterno Baule da Giardino Cassapanca Contenitore da Esterno Baule da Giardino 200x50x58 cm in Legno Massello di Acacia 232,07 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Siete alla ricerca di una soluzione attraente e versatile per conservare i vostri oggetti in giardino? Questo baule in legno sarà sicuramente la scelta ideale per voi e diventerà un'aggiunta fantastica ai vostri spazi esterni ed interni.

Il contenitore con cuscino è realizzato in legno massello di acacia con finitura ad olio e una sacca interna impermeabile dotata di cerniera.

Questi materiali lo rendono resistente all'abrasione, altamente durevole e adatto per uso esterno.

Presenta anche una soluzione ideale per riporre cuscini, schienali per sedie, coperte ausiliarie o altri oggetti per la casa o il giardino a portata di mano e ben organizzati.

Nota: Al fine di prolungare la vita dei vostri mobili da esterno, consigliamo di pulirli regolarmente e di non lasciarli all'aperto senza protezione quando non vengono utilizzati.

Gecheer Baule da Giardino Legno,Cassapanca Contenitore da Esterno,Cassapanca da Giardino per Esterno,Baule da Esterno Grande 175x50x58 cm in Legno Massello di Acacia 228,10 €

220,68 € disponibile 2 new from 215,88€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Il contenitore con cuscino è realizzato in legno massello di acacia con finitura ad olio e una sacca interna impermeabile dotata di cerniera.

★ Questi materiali lo rendono resistente all'abrasione, altamente durevole e adatto per uso esterno.

★ Presenta anche una soluzione ideale per riporre cuscini, schienali per sedie, coperte ausiliarie o altri oggetti per la casa o il giardino a portata di mano e ben organizzati.

★ Nota: Al fine di prolungare la vita dei vostri mobili da esterno, consigliamo di pulirli regolarmente e di non lasciarli all'aperto senza protezione quando non vengono utilizzati.

★ Conservazione: Se possibile, conservare gli elementi in un ambiente fresco e asciutto al chiuso. Se il prodotto viene conservato all'aperto, proteggerlo con una copertura impermeabile.

Deuba Cassapanca da Giardino 2in1 Acacia Panca da Esterno Panche Contenitori Balcone Baule Terrazza 187,95 €

179,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le nostre panche da esterno sono state realizzate in legno di acacia resistente agli agenti atmosferici, e sono consegnate già pre-oliate. Di conseguenza la panca è meglio protetta

ACACIA: L'acacia è un legno duro che si caratterizza per la sua durata e resistenza agli agenti atmosferici

VANTAGGIO: La fornitura include un coprisedile imbotitto. Inoltre, la cassapanca da esterno in legno offre un'altra pratica funzione: spazio per riporre gli oggetti sotto al sedile. Usate lo spazio per riporre i cuscini la sera o per mantenere fresche le bevande in estate proteggendole dal sole

POLIVALENTE: La nostra panchina da giardino è adatta sia per uso esterno che interno

CURA: L'acacia è un materiale naturale ed è quindi soggetta a cambiamenti tipici causati da influenze esterne come aria, umidità e temperatura, come ad esempio cambiamenti di colore del legno. Per tornare al colore originale, è consigliabile trattare il legno con un po' di olio di manutenzione e un panno morbido ad intervalli regolari READ Billy's Price Harbor ha vinto il suo secondo premio NL MVP

Gecheer Baule da Giardino, Cassapanca da Giardino in Polyrattan, Cassapanca Contenitore da Esterno, Baule da Esterno Grande Casapanca in Polyrattan 200x50x60 cm Nero 235,61 € disponibile 2 new from 230,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Questo contenitore portaoggetti in polyrattan da esterni è ideale per riporre cuscinetti per mobili da giardino, cuscini, coperte e asciugamani extra, oggetti per la casa e molto altro.

★ Questo baule è costruito con telaio in acciaio verniciato a polvere e polyrattan intrecciato a mano, che è robusto, antiruggine e resistente agli agenti atmosferici garantendo anni di utilizzo sicuro.

★ La fodera, con chiusura a cerniera, proteggerà il contenuto da polvere e umidità.

★ Il baule si pulisce facilmente con un panno umido. Il contenitore portaoggetti è facile da assemblare.

★ Nota: Coprire la scatola del cuscino con un panno / materiale impermeabile per evitare che la pioggia entri nella scatola se piove.

Deuba Cassapanca da Giardino 117x50x59cm Legno Acacia Baule Contenitore Esterno multibox portacuscini Fodera Interna 169,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche FUNZIONALE La cassapanca CASARIA del marchio DEUBA in legno di acacia è il mobile ideale per riporre cuscini, coperte, giocattoli, attrezzi e molto altro . Grazie al bordo di sgocciolamento potranno defluire piccoli cumuli d'acqua piovana e gli oggetti all'interno del baule rimarranno protetti da acqua ed umidità

QUALITÀ Il legno è pretrattato con olio. Il legno di acacia è caratterizzato dalla sua longevità e resistenza agli agenti atmosferici e fornisce una protezione ottimale. Inoltre grazie al telone interno, gli oggetti sono protetti da pioggia e umidità

DATI TECNICI Dimensioni totale: 117x50x59cm (lunghezza x larghezza x altezza) // Materiale: Legno massiccio di acacia

DESIGN La cassapanca da giardino convince con il suo design autentico. Le lamelle aperte offrono un look senza tempo oltre ad una ventilazione ottimale . Questo contenitore completera perfettamente l'accogliente atmosfera nel vostro giardino

MANUTENZIONE L' acacia è un materiale naturale, quindi è soggeta a cambiamenti tipici causati dal cambiamento del tempo (aria, umidità e temperatura) come ad esempio il cambiamento del colore del legno. Per tornare al colore originale, è consigliabile trattare il legno con un po di olio di manutenzione e un panno morbido ad intervali regolari

Outsunny Panca Contenitore in Legno di Abete, Cassapanca da Esterno con Piedini Antiscivolo 127x56x60cm, Bianco 208,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche AMPIO SPAZIO: Il design di questa panca contenitore offre ampio spazio per riporre utensili, oggetti indispensabili per il giardino e altri accessori.

STABILE E DUREVOLE: Questa panca da giardino è realizzata in solido legno di abete rivestito con vernice resistente all'acqua e alle intemperie.

DESIGN FUNZIONALE: Il fondo rialzato permette la circolazione dell'aria sotto alla panca contenitore da esterno ed evita il contatto con il bagnato a terra. La cassapanca da esterno ha piedini antiscivolo e il coperchio apribile con 2 catene per fissarlo.

MULTIUSO: Puoi usarlo come contenitore per riporre i tuoi utensili o come panca per sederti e riposarti in giardino.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 127L x 56P x 60Acm.

AC Design Furniture Thomas Panca, Legno, Bianco, 48 x 90 x 85 cm 148,37 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Panca multifunzionale in legno laccato bianco

Dimensioni 90 x 85 x 48 cm

Dotata di un cuscino con rivestimento in tessuto beige

Essendo pieghevole, offre molto spazio di archiviazione

Toomax Cassapanca Foreverspring con Seduta 2 Persone e vano Interno da 270L, in plastica Effetto Legno, Dim. cm 132,5x58x89, Art. 599, Colore Bianco 145,00 € disponibile 10 new from 145,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassapanca da giardino comoda e resistente, realizzata in polipropilene imitazione legno, ideale per esterni. Dim. cm132.5x58x89h

Dotata di un vano interno da 270L di capacità, con facile apertura del coperchio oltre i 90°

Robusta seduta per due persone, richiudibile con lucchetto (non incluso)

Facile da montare con poche parti ad incastro e con schemi di montaggio chiari ed intuitivi

Realizzato in plastica riciclata e riciclabile, resistente ai raggi UV ed alle intemperie

Keter Denali Baule da Esterno o Giardino con Effetto Legno con capacità di contenimento di 270 Litri, Grigio 149,90 € disponibile 7 new from 149,90€

1 used from 1,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ADATTO PER: baule da esterno adatto per riporre cuscini, giocattoli, attrezzi e molto altro. Inoltre, offre una protezione ottimale in caso di maltempo

MATERIALE DI ALTA QUALITA': i prodotti in DUOTECH si possono personalizzare facilmente per creare uno spazio unico

MISURE: montato misura 122,9x62,1x54,5 con capacità di contenimento di 270 litri

PORTATA SEDUTA di 300 kilogrammi

DOTATO DI pistoni laterali per facilitare apertura

vidaXL Baule da Giardino 113x50x58 cm in Legno Massello di Acacia 147,99 € disponibile 2 new from 147,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo baule da esterno dal design accattivante è stabile, resistente e accattivante

Questa cassapanca in legno massello di acacia garantisce spazio a sufficienza per riporre i cuscini dei mobili da giardino, gli attrezzi da giardinaggio, i giocattoli e qualsiasi altra cosa che vorresti tenere a portata di mano nel giardino, e può anche essere utilizzata all'interno.

Inoltre, la squisita fattura e le bellissime venature del legno rendono ogni pezzo leggermente diverso dagli altri

L'ampio vano portaoggetti offre ampio spazio per tenere a portata di mano e ben organizzati vari oggetti per la casa o il giardino.Nota: per prolungare la vita dei vostri mobili da esterno, consigliamo di pulirli regolarmente e di non lasciarli all'aperto senza protezione quando non vengono utilizzati.Pulizia: utilizzare una soluzione con sapone delicatoConservazione: se possibile, conservare i mobili in un ambiente chiuso, fresco e asciutto

Se il prodotto viene conservato all'aperto, proteggerlo con una copertura impermeabile

Keter Baule da Esterno Samoa con Effetto Legno, 116,4x44,7x57 Centimetri Marrone 49,90 € disponibile 2 new from 49,90€

1 used from 47,92€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Baule Samoa con finitura effetto rattan

Capacità contenimento 270 litri

La seduta può sostenere un massimo di 150 Kilogrammi

Facile da spostare grazie alle ruote incluse

Adatto per riporre oggetti da giardino, coperte, giocattoli. Con possibilità di chiudere con lucchetto non incluso

Keter - Comfy, Cassapanca per Esterni, Ideale per Tenere in Ordine, 270 l, 117 x 9 x 53 cm 59,90 €

55,50 € disponibile 20 new from 52,26€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 100% polipropilene riciclabile

Montaggio facile con sistema click

Capacità di stoccaggio di 270 litri

Prodotto di ottima qualità

Materiale durevole

TOTAL WOOD 2012 Cassapanca in Legno per Esterno 150x40x45 cm Color Mogano con Guaina Interna Anche su Misura 208,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cassapanca in legno per uso esterno misure 150x40x45 cm color Mogano. Misure interne 142x32x37 cm. Presenta dei profili in ferro sul coperchio per evitare deformazioni delle tavole dovute all'umidità e agli sbalzi termici.

Chiusura con ganci a leva per mantenere ermetico l'interno. Tutta la struttura interna presenta una guaina bituminosa spessa 3 mm che isola l'interno dall'acqua esterna. Impregnatura esterna con impregnante sintetico e trattamento flatting che rende idrorepellente la superficie. Possibilità di scegliere il colore dell'imrpegnatura. Una volta effettuato l'acquisto inviare un messaggio con il cambio colore. MADE IN ITALY! READ Il sondaggio Regal di San Francisco è stato innescato dalla rabbia degli elettori asiatici

Mendler Baule Contenitore cassapanca da Esterno HWC-J56 Acciaio Inox 783l Antracite 896,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piedini regolabili

Resistente alle intemperie

Con serratura

Materiale: acciaio inox verniciato a polvere

Ordinabile anche in altre versioni

Toomax Baule da Esterni, plastica Imitazione Rattan, 420L capacità, Dim cm 120x56x63h (Antracite) 107,99 €

78,00 € disponibile 4 new from 78,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Baule multiuso da esterni in plastica imitazione rattan. Capacità 420L, Dim. cm 120x56x63h

Capienza 420L per attrezzi da giardino e coperte/cuscini

Coperchio facilmente richiudibile con lucchetto (non incluso). Dotato di ruote per lo spostamento a terra

Realizzato in plastica riciclata e riciclabile (polipropilene). Resistente ai raggi UV e alle intemperie

Semplice da pulire con un panno umido e sapone neutro. Facile da montare grazie a pochi passaggi illustrati.

