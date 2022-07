40 La migliore dimensioni notebook 17 pollici del 2022 – Non acquistare una dimensioni notebook 17 pollici finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore dimensioni notebook 17 pollici? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi dimensioni notebook 17 pollici venduti nel 2022 in Italia.

TAT POWER Supporto Laptop, Supporto per Pc Portatile, Rialzo Computer Portatile, Rialzo per Pc, Laptop Stand, Base Migliore, Dimensione 17 Pollici, 15 Pollici, Ergonomico, Inclinato 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☑️ - 【NON PREOCCUPATEVI DELLA COMPATIBILITA’】 - Supporto per computer portatile che si adatta a tutti i computer portatili da 10 a 17 pollici come Apple Macbook 12/ 13, Macbook Air 13, Macbook Pro 13 pollici da 15 pollici 17 pollici Lenovo ThinkPad Dell Inspiron XPS HP, ASUS, Chromebook, e altri PC portatili (10'', 11'', 12'', 13'', 13.3'', 14'', 15'', 15.4'', 15.6'', 17.3'')

❄【IL COMPUTER PORTATILE DEVE ESSERE RAFFREDDATO】 - Questo supporto per computer portatile fino a 17 pollici è realizzato in lega di alluminio di alta qualità, e progettato per un raffreddamento ottimale per evitare che il vostro computer portatile si surriscaldi quando lo utilizzate. L'ingegnoso design della ventilazione offre un flusso d'aria migliore per raffreddare il computer portatile e impedire che si rompa a causa del surriscaldamento

【IL PC NON CADRA’ NE SCIVOLERA’ MAI】 - Questo supporto per computer portatile è ULTRA semplice. Questi gommini antiscivolo mantengono il vostro PC. Il rialzo per laptop ha un'inclinazione angolare perfetta per proteggere i polsi e mantenere una posizione neutra. Il gancio di fine corsa in alluminio e il cuscino antiscivolo in gomma assicurano un tocco morbido senza doversi preoccupare dello scivolamento del computer portatile.

【 FINITI I DOLORI AL COLLO ED ALLE SPALLE】 - Questo rialzo per PC portatile è compatto e sottile con un angolo perfetto di 17 gradi di inclinazione che posiziona il vostro pc giusto all'altezza degli occhi e permette di ridurre le posture errate, alleviando la rigidità del collo e delle spalle. Allevia la pressione sul polso sollevandolo ad un angolo ergonomico per un uso prolungato del computer portatile.

【LEGA DI ALLUMINIO INDISTRUTTIBILE】 - Questo rialzo per pc e laptop è estremamente robusto grazie al design stabile del telaio triangolare in metallo rinforzato, i tre lati sono realizzati in lega di alluminio resistente e impermeabile, gli angoli sono fissi e non possono aumentare o essere ridotti senza rompere i giunti, il che consente di mantenere il vostro computer portatile in modo sicuro.

17 pollici Borsa per laptop, valigetta da lavoro da per laptop Borsa grande a tracolla impermeabile Borsa per laptop espandibile Borsa per computer per Tablet Notebook, Nero 34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Durevole e multiuso: Dimensioni: 43 x 32 x 18 cm (lunghezza x larghezza x altezza). Questa borsa per laptop da 17 pollici è realizzata in tessuto di poliestere resistente agli strappi per una lunga durata, la cerniera di espansione rende la larghezza più flessibile tra 7 e 9 pollici, offre un ampio spazio di archiviazione. Le robuste cerniere in metallo garantiscono un uso pratico e mantengono i tuoi oggetti al sicuro. Perfetto per viaggi d'affari, lavoro in ufficio, scuola universitaria e uso quotidiano

Scomparti multifunzionali: la custodia per laptop con imbottitura in schiuma protegge il tuo computer portatile. E con oltre 10 tasche che offrono spazio di archiviazione separato e grande. Può contenere computer portatile, iPhone, iPad, passaporto, penne, chiavi, portafoglio, orologio, caricabatterie, MP3, file 4A, libri, vestiti, ombrello, bottiglia e molto altro ancora. Facile trovare quello che vuoi

Design confortevole e umanizzato: la valigetta per laptop da 17 pollici con un cuscinetto spesso, la tracolla staccabile completamente regolabile ti offre il massimo comfort, allevia lo stress della spalla. Il manico in pelle PU imbottito in schiuma offre un modo confortevole per un lungo periodo di tempo

Facile da trasportare e convenienza: una cinghia per bagagli consente alla borsa del laptop di appendere al bagaglio/valigia, offre un modo comodo per trasportare la borsa del computer. È un'ottima scelta per affari, viaggi, lavoro, college. Regalo perfetto per anniversari, lauree, compleanni, San Valentino, ecc

Capacità espandibile: lo scomparto principale rinforzato imbottito in schiuma offre uno spazio sicuro per contenere un laptop da 13/14/15/6/17", insieme a oggetti aggiuntivi come libri, file e cartelle. Una cerniera espandibile può espandere un ulteriore 3 cm sullo strato inferiore, fornendo una capacità extra per i tuoi effetti personali durante i viaggi aerei e i viaggi di lavoro se necessario

Vodlbov Zaino PC Portatili, zaino antifurto impermeabile Zaino Laptop Con porta USB, Zaino per Computer Affari da 17 Pollici Portatile Notebook,Zaino Lavoro Uomo Donna per Casual Scuola Viaggio,Nero 59,99 €

42,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ❤【GRANDE CAPACITÀ】Le dimensioni esterne dello zaino per laptop sono 46*31*18cm (18,1*12,2*7,1 pollici), si applica a computer fino a 17 pollici,nonché 15.6 pollici,15 pollici,14 pollici e 13 pollici. il peso è di circa 1,14 kg. Ci sono 3 tasche principali e 9 piccole tasche per laptop, iPad, vestiti, libri, raccoglitori, file A4, penne, portafogli, chiavi, ombrelli, bollitori e altre necessità quotidiane. Mantieni tutto organizzato e facile da trovare.

❤【Qualità eccellente e ottima fattura】Realizzato in tessuto jacquard Oxford impermeabile, resistente all'abrasione, antigraffio e traspirante. La trama del tessuto è morbida e delicata, la moda di fascia alta e il tessuto ha una resilienza automatica, che non è facile lasciare pieghe. Con l'ultima cerniera a due vie impermeabile e antideflagrante di alta qualità, puoi proteggere i tuoi bagagli anche se piove improvvisamente. Cerniere lisce e cuciture rinforzate per una maggiore durata.

❤ 【Design della porta USB e del jack per cuffie】 questo zaino da uomo ha una porta di ricarica USB esterna, un jack per cuffie e un cavo di ricarica interno. Per caricare il tuo cellulare, iPad o altri dispositivi, devi solo collegare la porta USB alla power bank interna (escluso power bank) di questo zaino per PC da 17 pollici. Il jack per le cuffie per ascoltare la musica è progettato per aiutarti a rilassarti mentre sei in movimento.

❤【Multi-funzione, sicurezza, antifurto】 Ci sono borse antifurto nascoste sul retro dello zaino per laptop, che possono proteggere passaporti, portafogli, telefoni e altri oggetti di valore in modo sicuro e pratico. Le tasche frontali e laterali dello zaino hanno cinturini riflettenti per garantire la sicurezza di uscire di notte. Lo scomparto del computer è dotato di una fascia elastica antiscivolo per fissare il computer. Puoi anche mettere lo zaino sulla valigia per risparmiare manodopera.

❤【Leggero e confortevole】 Il design ergonomico, la tracolla a forma di S regolabile e l'impugnatura morbida e robusta assicurano un uso confortevole a lungo termine. Gli spallacci e la schiena sono realizzati con una spugna in mesh 3D traspirante che assorbe e distribuisce rapidamente umidità e sudore,allevia lo stress della tua spalla e mantiene fresco per molto tempo avanti.Ideale per scuola, università, lavoro, affari, tempo libero, viaggi, vacanze di fine settimana, campeggio, shopping, ecc.

BONTEC Supporto Curvo per Notebook Laptop Tablet MacBook Pieghevole Ergonomico Stand per PC Portatile fino a 17 pollici 31,99 €

19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disegno Ergonomico: Posizionare lo schermo al livello degli occhi permetterà a lungo andare di prevenire danni causati dal computer come dolori al collo e male alla testa. L'uso del supporto aiuta a mantenere una corretta postura nella lettura e nella digitazione.

Uso a doppia funzione: in posizione curva, solleva laptop fino a 17 pollici; in posizione orizzontale, contiene monitor con un peso massimo di 10 kg

Regola facilmente l'altezza e l'inclinazione con i piedini scorrevoli. Regolabile da 0 gradi a +15 gradi

Con il bordo sporgente per proteggere il suo computer dalla caduta; disegno ventilato permette un incremento del flusso d'aria ottenendo un miglior raffreddamento e una maggiore durata del laptop; anche la tastiera e gli oggetti di ufficio possono essere riposti ordinatamente sotto la piattaforma per ottimizzare lo spazio della scrivania.

Viene fornito inoltre di piedini antiscivolo per evitare di scivolare sulla tavola e graffi.

NIDOO Borsa Porta PC Tracolla 17 Pollici Laptop Sleeve Notebook Custodia Portatile Impermeabile Spalla Borsa con Cintura Trolley per Lavoro o Viaggio, Grigio Scuro 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensioni esterne: 16.7" x 11.8" x 0.8" / 42.3 x 30 x 2 cm, dimensioni interne: 16.3" x 11.4" x 0.6" / 41.3 x 29 x 1.5 cm; Impossibile adattare tutti i computer a causa delle variazioni di dimensioni su modelli diversi.

Pratici scomparti multipli: scomparto principale per laptop con morbida fodera in peluche per proteggere i laptop dall'usura. Due ampi scomparti tascabili per cavi di alimentazione, mouse, libri e carta e due scomparti con cerniera per riporre smartphone, penne, passaporti e altro. Molto pratico e sicuro.

Design della tracolla e della tracolla: con tracolla staccabile e regolabile per rendere lo zaino più stabile. La cinghia del bagaglio sulla valigetta può essere avvolta intorno alla scatola della leva, questo libererà le mani e ridurrà lo sforzo.

Borsa multifunzionale per laptop: può essere utilizzata come borsa per la galla, borsa o borsa a tracolla se necessario e può anche essere attaccata a una scatola a leva.

Aspetto moderno e personalizzato: il design leggero è ideale per affari, ufficio, scuola, ecc. È un buon partner per l'uso quotidiano o per i viaggi d'affari. READ I Patriots completano solo due passaggi su Win Over Bills

HP - PC 17-cn1000sl Notebook Portatile, Intel Core i5-1155G7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Display 17.3" FHD IPS Antiriflesso, HP Fast Charge, USB, HDMI, Argento 749,99 €

679,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: Intel Core i5-1155G7

Memoria: RAM 8 GB - SSD 512 GB

Display: Diagonale da 43,9 cm (17,3"), FHD (1920 x 1080), IPS, antiriflesso, 250 nit, 45% NTSC

Tastiera: Tastiera Natural Silver di dimensioni standard, con tastierino numerico

Amazon Basics, custodia per laptop, per schermo di 44 cm (17,3 pollici), nero 15,67 € disponibile 50 used from 9,08€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Copertura protettiva aderente che consente un accesso facile e rapido dall'alto

Design personalizzato per laptop e ultrabook con dimensioni dello schermo di 44 cm (17,3 pollici)

Il design sottile lo rende facile da trasportare a mano o in una borsa

Dimensioni interne: 42,1 * 30,5 * 1,8 cm

Dimensioni esterne: 43.7*32*2 cm

HP - Gaming Omen Zaino Gaming, per Notebook fino a 17", Pannelli Imbottiti, Spallucci Ultra Imbottiti, Tessuto in Materiale Rinforzato Lati e Retro, Tasche Laterali con Cerniera, Impermeabile, Nero 49,99 €

45,91 € disponibile 29 new from 45,91€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità Notebook: fino a 17.3”

Materiale: Sintetico - Impemeabile

Numerose tasche per l’organizzazione del PC e degli accessori

Compatibilità Trolley: No

Dimensione: 50 x 38 x 6 cm

BAOSHA Donne Valigetta Borse Borsa Del Computer Portatile per 15.6 "17" Notebook Computer Portatile Borse A Spalla Borsa Da Lavoro BC-07, Hs, XL 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Borsa a tracolla per computer portatile con motivo floreale

Grandi dimensioni per le donne: 16,9 W x 3,5 D x 11,8 H pollici----→ Dimensioni scomparto interno per computer portatili: 15 W x 2D x 9,5 H pollici; Si adatta alla maggior parte dei computer portatili da 17", notebook, MacBook, Ultrabook. Potrebbe non adattarsi perfettamente a tutti i computer a causa delle variazioni nelle dimensioni dei diversi modelli; le grandi dimensioni si adattano meglio alle persone alte

Tasche multifunzionali: 2 grandi scomparti principali con 2 tasche frontali a scatto, 1 tasca posteriore con cerniera; ----→ Interno: 3 tasche a scivolamento, 2 grandi tasche a rete, 1 grande manica con rubinetto in velcro/morbida imbottitura scomparto per laptop o tablet fino a 17 pollici

Tracolla rimovibile e regolabile per trasporto a tracolla o a spalla/maniglia sulla parte superiore per raccogliere

Questa borsa per laptop da donna è perfetta per ufficio, escursioni, campeggio, viaggi e vita casuale/è anche una borsa per la scuola perfetta per uomini, donne e studenti universitari o universitari

HP - Gaming Pavilion Gaming 300 Zaino per Notebook Fino a 17, Nero, Normale Unisex 39,99 €

36,76 € disponibile 24 new from 34,09€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità: Notebook con diagonale a 17" 43.94 cm

Materiale: esterno impermeabile resistente

Tasche: scomparto per headset, scomparti contrassegnati da etichette per organizzare il tuo materiale, tasche a rete su ciascun lato per una bottiglia d'acqua o un ombrello

Comfort e sicurezza: aumenta la tua visibilità e la tua sicurezza di notte, grazie ai dettagli catarifrangenti

Dimensioni Zaino Gaming: 32 x 15 x 45 cm

HP - PC Prelude Borsa per Notebook Fino a 17.3", Fissaggio per Trolley, Tracolla Imbottita, Tessuto Impermeabile, Grigio 32,71 € disponibile 14 new from 24,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibile con la maggior parte dei laptop con diagonale fino a 17.3''

Materiale: poliestere

Tessuto impermeabile

1 tasca principale; 3 tasche interne; 1 tasca esterna

Dimensioni: 44 x 6.5 x 32 cm

DOMISO 17 Pollici Borsa PC Impermeabile Custodia Computer Portatile Borsa Protettiva Business con Porta di Ricarica USB e Porta Cuffie per Tablet/Notebook/Ultrabook/Chromebook, Nero 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Dimensioni esterne : 435 x 315 x 25 mm / 17,13 x 12,40 x 0,98 pollici; Dimensioni interne : 425 x 305 x 25 mm / 16,73 x 12,01 x 0,98 pollici. Adatto per Notebook / Tablet da 17-17,3 pollici.

★ Connettore USB esterno e jack per cuffie : adotta un comodo sistema di ricarica, nella tasca laterale è presente un cavo dati rimovibile, è possibile posizionare il tesoro di ricarica (non in dotazione) in questa tasca laterale, quindi ricaricare facilmente il dispositivo elettronico collegandolo alla porta USB mentre si lavora o si cammina. Jack per cuffie: c'è un foro per cuffie esterno, è possibile riprodurre la musica ovunque e in qualsiasi momento.

★ Tracolla e impugnatura morbida : viene fornito con una maniglia da portare a mano e una fionda da portare con le spalle. Adotta una tracolla rimovibile e regolabile, puoi usarla in modo comodo e anche riporla in tasca quando non è necessario. La morbida maniglia superiore della borsa ti consente di trasportare il tuo computer portatile in tutta comodità per molto tempo.

★ Protezione a 5 strati : esterno resistente all'acqua e fodera morbida per attutire e assorbimento dell'urto, questa borsa per computer portatile può anche proteggere il tuo computer portatile da polvere, sporco e graffi.

★ Tasca laterale extra : offre spazio di archiviazione aggiuntivo per i tuoi oggetti più piccoli come Kindle, cellulare, penne, cavo dati, caricabatterie o altri accessori per computer portatile.

DOMISO Borsa a tracolla impermeabile da 17 pollici, con porta di ricarica USB, per notebook da 17-17,3", Dell/Lenovo/Acer/HP/MSI/ASUS, con cerniera blu 33,45 €

31,66 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Dimensioni esterne: 435 x 315 x 25 mm / 17,13 x 12,40 x 0,98 pollici, dimensioni interne: 425 x 305 x 25 mm / 16,73 x 12,01 x 0,98 pollici, adatto per notebook più popolari da 17,3 pollici / tablet.

★ Design 3 in 1: protezione per laptop + porta di ricarica USB + borsa a tracolla. La porta di ricarica USB esterna con cavo rimovibile integrato consente di caricare facilmente i dispositivi elettronici ovunque e in qualsiasi momento. ※ La batteria esterna non è inclusa nella confezione. ※

★ Tracolla rimovibile + manico confortevole : questa borsa per laptop ha una tracolla staccabile e regolabile, che può anche essere riposta nella borsa quando non ne hai bisogno. La morbida impugnatura della borsa consente di trasportare il laptop comodamente per lungo tempo.

★ Borsa per computer portatile come una scatola del tesoro: le tasche laterali della borsa sono ideali per riporre smartphone, mouse, caricabatterie, cuffie, cavi dati o altri accessori per laptop. È semplice, ma può soddisfare tutte le vostre esigenze.

★ Borsa universale per laptop: adatta per la maggior parte delle marche di laptop o tablet, come Apple / Lenovo / Microsoft / HP / Asus / Acer / Dell / Fujitsu / Samsung / Toshiba ecc. Scegli tra diverse dimensioni e colori.

Trust Atlanta Borsa per Portatile, Fino a 17.3 Pollici, Nero 18,90 € disponibile 27 new from 16,25€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Borsa per trasportare e riporre notebook da 17" e periferiche

Ampio scomparto principale (45x420x325 mm) che si adatta alla maggior parte dei notebook con schermi fino a 17.3"

Interno imbottito per la massima Protezione

Scomparti supplementari per iPod, lettore MP3, PDA, alimentatore, ecc.

Tessuto molto resistente per un uso intenso

NEWHEY Zaino Uomo Zaino Porta PC 17.3 Pollici con Borsa Organizer per Cavi Zaino Notebook 17 pollici Zaini PC Portatile per Lavoro Scuola Viaggio 46,86 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MULTI-SCOMPARTO: lo zaino uomo con scomparti e tasche separati offre spazio spazioso e organizzato per te. scomparto per laptop + tasca per iPad con spessa imbottitura è stato progettato per proteggere il laptop e l'iPad. Scomparto principale ultra grande con tasca in rete e tasche a bustina può contenere 3-4 giorni vestiti, libri, cartelle e altro necessario. La tasca frontale con molte tasche a bustina viene utilizzata per organizzare altri piccoli oggetti.

DIMENSIONI E MATERIALE: 47 x 35 x 24 cm (18,5 x 13,7 x 9,4 pollici). La dimensione dello zaino notebook può essere utilizzata come bagaglio a mano, non è necessario il bagaglio da stiva. Questo zaino porta pc 17 pollici è realizzato in tessuto di poliestere di alta qualità con fodera in nylon ad alta densità resistente agli strappi e all'acqua. Questo zaino porta pc è una scelta perfetta come zaini per la scuola, zaino da viaggio, zaino da lavoro per uomo e donna.

DESIGN PRATICO: lo zaino pc 17.3 pollici con porta di ricarica USB offre un modo conveniente per caricare il telefono e altri dispositivi elettronici mentre si cammina. Il foro per le cuffie ti consente di ascoltare la musica quando sei in bicicletta e cammini. TSA FRIENDLY DESIGN fa sì che lo scomparto del laptop possa aprirsi di 90-180 °, consentendoti di superare rapidamente i controlli di sicurezza dell'aeroporto e mantenendo i tuoi oggetti in ordine.

BORSA ORGANIZER PER CAVI: questo zaino porta pc uomo viene fornito con una borsa organizer per elettronica Dimensioni: 28x19 cm. Può contenere power bank, caricabatterie per cellulare, cavo, adattatore per laptop, unità cavo USB, mouse, ecc. La borsa organizer per cavi ti aiuta a tenere tutti gli accessori elettronici e i vari cavi in una borsa. Le dimensioni perfette si adattano facilmente alla tasca a rete dello scomparto per laptop.

PANNELLO TRASPIRANTE: questo zaino da viaggio ha una spugna spessa e un design con imbottitura in rete traspirante per favorire la ventilazione e l'eliminazione del calore. Gli spallacci in rete traspirante con imbottitura in spugna alleviano lo stress dalla spalla. Ci sono una tasca antifurto nascosta sul retro per proteggere gli oggetti di valore dai ladri. La cinghia per il bagaglio consente di fissare lo zaino sul bagaglio per un trasporto più facile.

NIDOO Supporto PC Portatile Porta Notebook Ventilato Alluminio Raffreddamento Minimalismo per MacBook/iPad Air/PRO, Surface Go, Lenovo Thinkpad, Altri 10-17 Pollici Tablet e Laptop, Grigio Scuro 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Dimensione: 22.5*21*8.5 cm, adatto per 10-17 pollici tablet e laptop come MacBook Air/Pro, iPad Air/Pro, Surface Go, Lenovo Thinkpad, Dell XPS, HP Chromebook, ecc.

Materiale: È realizzato in lega di alluminio aeronautico di alta qualità e pesa solo 350 grammi. È staccabile e può essere riposto in una valigetta dopo lo smontaggio. Per coloro che vogliono lavorare liberamente sempre e ovunque, è molto leggero e portatile.

Una Staffa di Multifunzione: uso orizzontale su scrivania dell’ufficio per laptop e uso verticale in tempo libero per tablet, design di cavità rende arioso con una migliore dissipazione del calore.

Design: Struttura triangolare intero, stabile senza muoversi; Angolo d’oro a 30°, conforme al design ergonomico, l’angolo è comodo senza bisogno di regolazione, aiutarti a mantenere una buona postura seduta e migliorare l'efficienza del lavoro.

Dettaglio: Cuscinetto in silicone multi punto antiscivolo, lavorazione raffinata con smusso sul bordo, Proteggi completamente il tuo laptop da scivolamenti e graffi. READ 40 La migliore tombola napoletana del 2022 - Non acquistare una tombola napoletana finché non leggi QUESTO!

tomtoc Riciclato Custodie Morbide per 15,6 pollici Lenovo IdeaPad, notebook, ultrabook, HP Pavilion x360, Dell Inspiron 15, Acer Chromebook 15, LG gram 17 pollici Ultralight Notebook 28,98 € disponibile 2 new from 28,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [Protezione CornerArmor] Tutti gli angoli sono rinforzati con la tecnologia CornerArmor originale, in modo che il laptop sia ben protetto da cadute e urti. Il design della nuova generazione CornerArmors corrisponde allo standard militare del test di caduta (MIL-STD-810H) e l'effetto protettivo è stato aumentato di dieci volte.

[Protezione completa] La custodia è molto soffice e densamente imbottita all'interno, quindi protegge perfettamente il dispositivo. Un bordo ben imbottito impedisce alla cerniera di graffiare il laptop.

[Tessuti riciclati rispettosi dell'ambiente] Questa borsa per laptop è realizzata con tessuti riciclati al 100% realizzati con bottiglie e sacchetti di plastica usati. Fa bene all'ambiente e alla natura!

[Spazio per gli accessori] Nella tasca anteriore puoi riporre quasi tutto ciò di cui hai bisogno oltre al tuo laptop in termini di accessori. Che si tratti di mouse, cavo di ricarica, cuffie o chiavette USB, hai sempre le cose più importanti con te in modo compatto.

[Vestibilità ampia] Dimensioni interne: 39,5 x 26,5 x 2,2 cm (15,55 x 10,43 x 0,86 pollici). Compatibile con la maggior parte dei laptop da 15 a 15,6 pollici: Lenovo 15,6" Ultrabook, Notebook da 15,6", Notebook da gioco da 15,6", Notebook Legion 5 da 15,6" | Notebook LG gram 17 pollici ultraleggero | Computer portatile da gioco Acer 15" Nitro 5 ecc.

Arvok 17 Pollici Sleeve per Laptop/Impermeabile Custodia di Neoprene Borsa/Caso Protettiva/Borsa da Trasporto per MacBook/Acer/Dell/Lenovo/HP/Samsung/Sony/Toshiba/Ultrabook 17,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto alla maggior parte popolare MacBook / laptop / notebook / tablet / Ultrabooks con display 17-17,3 pollici

Spessore: 0.25 pollici/0.6 cm; Dimensioni interne: 16.1" x 1.25" x 11.8" / 41 cm x 3.1 cm x 30 cm (L x W x H); Dimensioni esterne: 17.3" x 1.375" x 12.9" / 44 cm x 3.5 cm x 33 cm(L x W x H).

Compatibile con Acer Aspire E1-731, Acer Aspire V3-772G, Acer Aspire E5-771, Asus F751MA, Alienware, HP Pavilion 17, HP Envy 17, Lenovo G700, Lenovo IdeaPad Z710, MSI, Lenovo G710, Toshiba Satellite C70

Materiale neoprene resistente all'acqua offre un design leggero ultra sottile e una protezione superiore; Protegge laptop / netbook da polvere, urti, urti, graffi ed escoriazioni, cadute.

linea di design Slim-permette questo caso da svolgere da soli o in forma nella vostra borsa preferita.

HP - PC Envy 17-ch1001sl Notebook Portatile, Intel Core i7-1195G7, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Display 17.3" FHD IPS, Lettore Impronte Digitali, HDMI, Argento 1.299,99 €

1.199,99 € disponibile 1 used from 1.136,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: Intel Core i7-1195G7

Memoria: RAM 16 GB - SSD 1 TB

Display: Diagonale da 43,9 cm (17,3"), FHD (1920 x 1080), IPS, vetro edge-to-edge, micro-edge, Corning Gorilla Glass NBT, 300 nit, 100% sRGB

Tastiera: Tastiera Natural Silver di dimensioni standard, con retroilluminazione e tastierino numerico

LG Gram 17Z90P, Display 17" Quad HD 16:10 IPS, 2560x1600, Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Batteria 80Wh, Thunderbolt4, Win10 PRO, Tastiera Italiana, Peso 1350g, Black 1.899,00 €

1.499,99 € disponibile 4 used from 1.184,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Processore Intel Core i7-1165G7 QuadCore di 11a Generazione (2.80GHz, Turbo fino a 4.70GHz, L3 cache 12MB, TDP 28W)

Display 17" IPS Quad HD 16:10 (2560x1600) DCI-P3 99%, RAM 16GB DDR4 (4266 MHz), SSD 512GB M.2 NVMe PCIe, Grafica Intel Iris Xe

Chassis in lega di magnesio e Nano Carbon per una struttura solida e leggera

Batteria litio a lunga durata 80Wh, fino a 15 ore di autonomia (MobileMark 2018)

Tastiera retroilluminata, layout italiano, accesso rapido con impronta digitale, TPM, HDD Security, HD Webcam, Dual Mic

ELZO Supporto Richiudibile in Alluminio, Supporto per PC Portatile 11"-17" Pieghevole e Laptop Stand con Design Ergonomico e Stabile per iPad, MacBook Air, MacBook PRO e Altri Notebook 14,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Design portatile - Pieghevole】: il supporto del laptop per scrivania può essere piegato a 4 mm (Min) per essere imballato facilmente durante i viaggi. Adatto per ogni occasione: ufficio, biblioteca, campus, all'aperto o altro.

【6 Opzioni di Regolazione Dell'altezza】: 6 Le opzioni di regolazione dell'altezza terranno il tuo notebook con un design ergonomico che si adatta alla migliore visuale e previene l'affaticamento degli occhi e addirittura elimina l'affaticamento della mano, molto comodo da digitare.

【Stabilità e Antiscivolo】: Realizzati in lega di alluminio, i materiali di alta qualità rendono il supporto dello stand più robusto. Il basso design del centro di gravità e i ganci mantengono stabile il supporto in sicurezza. I pad in gomma proteggono il tuo laptop e prevengono graffi indesiderati dal tuo laptop.

【Riduce l'accumulo di Calore】: Sollevando il laptop dal desktop, dissipa l'accumulo di calore e mantiene il portatile sempre più freddo, riducendo la tensione della batteria e dei componenti interni, mantenendo il portatile in buone condizioni.

【Ampia Compatibilità】: il supporto per tablet portatile adatto per laptop e tablet da 11 pollici a 17 pollici, come MacBook, iMac, iPad, iPhone, Microsoft Surface Pro, Galaxy Tab, Notebook, ThinkPad, Lenovo, Dell, HP, ASUS e altro ancora. Garanzia: servizio postale di consultazione clienti 24 ore su 24, garanzia di qualità 1 anno.

Arvok 17 17.3 Pollici Sleeve per Laptop/Impermeabile Custodia Borsa con Manico/Caso Protettiva/Borsa da Trasporto per MacBook/Acer/Dell/Lenovo/HP/Samsung/Sony/Toshiba/Ultrabook 28,98 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Adatto alla maggior parte popolare MacBook / laptop / notebook / tablet / Ultrabooks con display 17-17,3 pollici

Spessore: 0.25 pollici/0.6 cm; Dimensioni interne: 17" x 1.25" x 13" / 43 cm x 3.1 cm x 33 cm (L x W x H); Dimensioni esterne: 17.625" x 1.375" x 13.375" / 45 cm x 3.5 cm x 34 cm(L x W x H)

Compatibile con Acer Aspire E1-731, Acer Aspire V3-772G, Acer Aspire E5-771, Asus F751MA, Alienware, HP Pavilion 17, HP Envy 17, Lenovo G700, Lenovo IdeaPad Z710, MSI, Lenovo G710, Toshiba Satellite C70

Il tessuto esterno in tela con uno stile classico offre un design alla moda e una protezione superiore. Morbido interno morbido e imbottito protegge il laptop / netbook da polvere, urti, urti, graffi e graffi, versamenti.

linea di design Slim-permette questo caso da svolgere da soli o in forma nella vostra borsa preferita.

APMIEK Supporto per Laptop Alluminio Regolabile & Pieghevole & Raffreddamento Supporto PC Portatile per MacBook Air/PRO, Dell, XPS, HP, Lenovo 10-17 Pollici Computer Portatili e Tablet 45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【La staffa più unica per te più speciale】 Design unico del supporto per notebook regolabile --- Il supporto per notebook è progettato con 3 manopole regolabili, che consentono di alzarsi in piedi e utilizzare il supporto per notebook, Più ergonomico.Darti la migliore esperienza.

【Offri la migliore angolazione visiva】 3 pulsanti di altezza e inclinazione regolabili --- Gamma regolabile in altezza: 2.8-30.5 cm; Intervallo regolabile dell'angolo: 0 -180 gradi; Un corretto angolo di visione può migliorare efficacemente la postura seduta, In tal modo alleviando l'affaticamento di parti del corpo come polsi, spalle, collo e schiena, permettendoti di lavorare facilmente e vivere felicemente.

【Stabilità e durata senza precedenti】Tutto il materiale metallico e design della struttura stabile --- Il supporto per notebook è realizzato in metallo di alta qualità in lega di alluminio da 2 mm, Con una buona funzione di dissipazione del calore, la massima capacità di carico può raggiungere i 40 kg; La base del supporto per notebook è progettata con un intero pezzo di metallo, Aumenta notevolmente la stabilità complessiva della staffa.

【Soddisfa tutte le tue esigenze di attrezzatura】Ampia compatibilità --- Il supporto per notebook è adatto a tutte le apparecchiature; Compatibile con laptop e tablet della serie Samsung, serie HUAWEI, serie Lenovo, serie Dell, serie MacBook, serie ASUS; E Kindle e altri dispositivi; può essere utilizzato anche per libri, cornici, ecc.

【Contenuto del prodotto che puoi ottenere】Prodotti di alta qualità e servizi professionali --- Il supporto per notebook è molto semplice da usare, Non è necessario installare, basta aprire e utilizzare; Il supporto per notebook è più comodo da trasportare e riporre dopo essere stato piegato (dimensioni piegate: 25,5*24*2,8 cm). Per quanto riguarda qualsiasi domanda sul prodotto, forniremo sempre risposte amichevoli.

YUEMING Raffreddamento portatile per laptop, raffreddamento più veloce e computer Raffreddamento istantaneo USB, supporta laptop da 14"a 17" in varie dimensioni (Nero1) 21,78 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche * Massimizza l'aspettativa di vita del PC: il dispositivo di raffreddamento del laptop ha una ventola abbastanza aspirante che aspira l'aria calda molto rapidamente, il che estende le lunghe ore di lavoro e l'aspettativa di vita del PC, perché il surriscaldamento causa cattive prestazioni e si spegne.

* Compatibilità: 3 diverse dimensioni di boccole in silicone vengono utilizzate per proteggere le prese d'aria e sono compatibili con la maggior parte delle principali marche di notebook come HP, Dell, Lenovo, Toshiba, Acer, Asus e altri.

* Con 3 adattatori in gomma: A è adatto per la presa di calore posteriore del PC, lunghezza: 94 mm, altezza: 20-26 mm. B è adatto per la lunghezza della presa di calore posteriore del PC: 88 mm, altezza: 16-22 mm, C è adatta per la lunghezza della presa di calore posteriore del PC inferiore a 85 mm, altezza: 14-19 mm. (Suggerimento: prima di acquistare, controlla le dimensioni della presa di calore del tuo PC)

* Raffreddamento veloce: la velocità della ventola è regolabile fino a 1500-3000 ± 10 % RPM. Il calo medio di temperatura osservato durante i nostri test di laboratorio è di 14 "a 17" in pochi muniti, che è di gran lunga superiore alla maggior parte disponibile sul mercato.

* Controllo MCU: utilizza il controllo MCU microchip con due modalità per raffreddare il laptop in modo intelligente: modalità doppia automatica e manuale Quando giochi o lavori, non vuoi che il PC si spenga a causa del surriscaldamento.

Taygeer Borsa Porta PC, 17 Pollici Borsa per PC Portatile Notebook Impermeabile Borsa a Tracolla per Laptop Borsa da Lavoro per Uomini Donne Insegnanti Affari Viaggi Scuola Studenti Universitari, Nero 38,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERIALE: tessuto in poliestere di alta qualità, leggero e idrorepellente. Dimensioni: 17,3 x 7,1 x 12,6 pollici (dimensioni standard), 17,3 x 8,7 x 12,6 pollici (dimensioni espandibili). Questa borsa per laptop da uomo è perfetta per proteggere laptop, computer, pc, notebook, MacBook, Ultrabook, Chromebook, ecc. Da 14, 15, 15,6, 17, 17,3 pollici. Peso: 1,4 kg.

SCOMPARTO MULTIFUNZIONALE: gli ampi scomparti offrono spazio separato per i tuoi laptop compatibili con iPad / Macbook, file, notebook, documenti, vestiti, libri, ecc.

GRANDE CAPACITÀ ESPANDIBILE: questa elegante valigetta per laptop di grandi dimensioni è progettata con capacità espandibile. Il design di espansione della zip a 360 gradi aumenta notevolmente lo spazio negli scomparti principali.

DESIGN CONFORTEVOLE: la borsa per laptop morbidamente imbottita con tracolla offre una protezione aggiuntiva per i laptop. La tracolla imbottita rimovibile e regolabile e la robusta maniglia in pelle assicurano che tu possa trasportare comodamente la borsa del laptop per lungo tempo.

DETTAGLI DI DESIGN: con una cintura per il bagaglio sul retro della borsa, puoi facilmente attaccare la borsa del laptop alle valigie del trolley per rendere i tuoi viaggi o viaggi di lavoro più comodi e convenienti. Le cerniere in lega liscia possono essere aperte e chiuse con poco sforzo. READ Meta ha chiesto di vendere il sito di partizionamento GIF dal regolatore del Regno Unito

DOMISO 17 Pollici Borsa PC Impermeabile Custodia Messenger Ventiquattrore per Computer Portatile/Tablet/Notebook/Ultrabook/Chromebook da 17-17,3 Pollici,Rosa 27,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★ Dimensioni esterne : 460 x 335 x 57 mm / 18,11 x 13,19 x 2,24 pollici; Dimensioni interne : 450 x 325 x 57 mm / 17,72 x 12,80 x 2,24 pollici. Adatto per Notebook / Tablet da 17-17,3 pollici.

★ Tracolla e impugnatura morbida : viene fornito con una maniglia da portare a mano e una fionda da portare con le spalle. Adotta una tracolla rimovibile e regolabile, puoi usarla in modo comodo e anche riporla in tasca quando non è necessario. La morbida maniglia superiore della borsa ti consente di trasportare il tuo computer portatile in tutta comodità per molto tempo

★ Protezione a 5 strati : esterno resistente all'acqua e fodera morbida per attutire e assorbimento dell'urto, questa borsa per computer portatile può anche proteggere il tuo computer portatile da polvere, sporco e graffi.

★ Tasca laterale extra : offre spazio di archiviazione aggiuntivo per i tuoi oggetti più piccoli come Kindle, cellulare, penne, cavo dati, caricabatterie o altri accessori per computer portatile.

★ Borsa Universale per Laptop : adatta per la maggior parte delle marche di tablet, come Apple / Lenovo / Microsoft / HP / Asus / Acer / Dell / Huawei / Samsung / Toshiba ecc.

Amazon Basics- Borsa a tracolla per laptop compatto, custodia per il trasporto con tasche per riporre accessori (44 cm), nera, confezione da 1 unità 14,34 € disponibile 3 used from 11,33€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Borsa sottile e compatta per trasportare laptop fino a 43,94 cm, senza inutili ingombri

Tasche accessorie per mouse, iPod, cellulare e penne

Include tracolla imbottita

Dimensioni interne: 41,91 x 5,84 x 32 cm (L x P x A)

Dimensioni esterne: 44,45 x 7,36 x 34,29 cm (L x P x A)

Targus Classic+ Clamshell, Valigetta per Laptop 17"- 18", Nero 31,19 € disponibile 38 new from 29,51€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ideata per proteggere notebook con schermo fino a 14”, grazie al rivestimento interno aggiuntivo.

Materiale resistente a base di poliestere con struttura rigida rinforzata.

Pannello di lavoro frontale multifunzione apribile tramite cerniera, per custodire cellulari, cavi, auricolari, biglietti da visita e penne.

Con manico imbottito rinforzato e regolabile per aumentare la comodità di trasporto.

Fascia di sicurezza in velcro per notebook.

Moleskine Zaino Porta PC Compatibile con Computer, Laptop, Notebook e iPad fino a 13'', Dimensioni 27 x 36 x 9 cm, Colore Nero 129,00 €

94,00 € disponibile 8 new from 94,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un compagno di viaggio per i nomadi urbani: riempi l'elegante zaino Classic Small con tutti gli oggetti professionali e creativi fondamentali nel tuo navigare quotidiano per la città

Un zainetto sempre organizzato e ordinato grazie ai numerosi scomparti e tasche interne ed esterne per avere tutto ciò che ti serve a portata di mano

Questo zaino porta PC è compatibile con tutti i dispositivi digitali come iPad, kindle e computer fino a 13 pollici: tieni separato il tuo laptop dai tuoi effetti personali grazie alla tasca apposita

Grazie agli spallacci regolabili, lo zaino porta computer può essere collocato a un'altezza ottimale per la schiena e la postura: portare con sé il proprio PC non è mai stato così comodo

Realizzato in poliuretano, questo zainetto è disponibile nel formato 27 x 36 x 9 cm e nel colore nero

Moleskine Zaino Porta PC Compatibile con Computer, Laptop, Notebook e iPad fino a 15'', Dimensioni 32 x 42 x 11 cm, Colore Nero 159,00 €

99,50 € disponibile 13 new from 99,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un compagno di viaggio per i nomadi urbani: riempi l'elegante zaino Classic con tutti gli oggetti professionali e creativi fondamentali nel tuo navigare quotidiano per la città

Un zainetto sempre organizzato e ordinato grazie ai numerosi scomparti e tasche interne ed esterne per avere tutto ciò che ti serve a portata di mano

Questo zaino porta PC è compatibile con tutti i dispositivi digitali come iPad, kindle e computer fino a 15 pollici: tieni separato il tuo laptop dai tuoi effetti personali grazie alla tasca apposita

Grazie agli spallacci regolabili, lo zaino porta computer può essere collocato a un'altezza ottimale per la schiena e la postura: portare con sé il proprio PC non è mai stato così comodo

Realizzato in poliuretano, questo zainetto è disponibile nel formato 32 x 42 x 11 cm e nel colore nero

