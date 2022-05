40 La migliore giochi supermario del 2022 – Non acquistare una giochi supermario finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore giochi supermario? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi giochi supermario venduti nel 2022 in Italia.

Ravensburger Labirinto Magico Super Mario, Gioco da Tavolo, Età Consigliata 7+, 2-4 Giocatori 39,99 €

19,50 € disponibile 79 new from 19,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Addentratevi nel Labirinto Magico alla ricerca di Mario, suo fratello Luigi, Yoshi e molti altri personaggi del videogioco di Super Mario.

Il gioco è per 2-4 giocatori che si sfidano alla caccia di tesori nascosti tra le mura del Labirinto. Ad ogni mossa il tabellone del Labirinto Magico si trasforma e il vincitore sarà colui che raggiunge i propri tesori per primo.

Il Labirinto Magico Super Mario contiene: 1 tabellone, 34 tessere, 24 carte del tesoro, 4 pedine.

Il Labirinto Magico Super Mario è un gioco per bambini e bambine a partire dai 7 anni. Permette di sviluppare la capacità di concentrazione oltre a esercitare il pensiero logico.

La linea Labirinto Magico Ravensburger è molto ricca: Labirinto Glow in the dark per giocare al buio, Junior Labyrinth per i più piccoli e le versioni dedicate ai personaggi più amati come Harry Potter, le Principesse DIsney e tanti altri.

EPOCH Games Super Mario 7415 Super Mario Air Hockey - Action Game, rosso e bianco, 332 x 590 x 80 mm 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il vero air hockey, proprio come nella sala giochi! Il disco scivola su un cuscino d'aria! Usa la tua racchetta per lanciare il disco nella porta del tuo avversario. Il primo che ottiene 15 punti vince la partita! Oppure utilizza i bersagli per divertirti ancora di più!

Gioca a Target Strike per un gioco di tiro unico usando il Target Stand.

Adatto dai quattro anni in su

1 - 4 persone possono giocare contemporaneamente.

Puoi giocare al "Target Strike" con qualsiasi personaggio avente il logo LINK SYSTEM (venduto separatamente)!

BSNOW Set di 6 personaggi Mario Super Mario – Mario & Luigi – Yoshi & Mario Bros Action figure Mario in PVC 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Come vero collezionista è molto importante avere un set di personaggi di Mio premium per completare la tua collezione. Ecco perché offriamo un kit premium con 6 personaggi Mario Bros.

I personaggi Mario & Luigi sono imitazioni identiche delle figure originali. Inoltre, i colori delle statuette sono vivaci e resisteranno a prova di tempo.

Queste statuette Mario, Luigi e Yoshi sono un ottimo regalo per i più piccoli o per gli adulti appassionati e nostalgici. Rendi felice qualcuno un compleanno o Natale con i personaggi Super Mario Action!

I fan di Super Mario sono sicuramente alla ricerca di un set completo di action figure e questo è il nostro prodotto. La confezione contiene Mario, principessa, asinello, Kong, Luigi, Yoshi, Kröte.

EPOCH Games 7357 Super Mario Piranha Plant Escape! 22,49 €

21,89 € disponibile 73 new from 16,30€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Super Mario Piranha Plant Escape! È un gioco fantastico! Segui le istruzioni sui dadi e sposta il tuo personaggio sulla base . Chi viene attaccato dalla Pianta Piranha perde.

Sono inclusi due personaggi di Super Mario e due piastre dei personaggi.

Adatto per bambini dai quattro anni in su

Possono giocare da 2 a 4 persone contemporaneamente.

Puoi giocare a "Piranha Plant Escape!" con uno qualsiasi dei personaggi che hanno il logo LINK SYSTEM (venduti separatamente)!

Super Mario adventures 12,90 €

12,25 € disponibile 10 new from 12,25€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2017-11-30T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 112 Publication Date 2017-11-30T00:00:01Z

Lexibook Brothers Nintendo Super Mario-Set Completo per Bambini-Walkie-Talkies 120m, Binocolo, Bussola, Torcia, Blu/Giallo 49,95 € disponibile 8 new from 49,60€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un set completo per partire all'avventura!

Un binocolo per vedere a distanza

Una bussola per trovare la strada (giocattolo)

Una torcia per giocare al buio e inviare messaggi in codice ai tuoi amici

Clip per cintura: indossa il tuo walkie-talkie per averlo sempre a portata di mano!

Ravensburger 20827 2 Memory Super Mario, Gioco Memory per Famiglie, Età Raccomandata 4+, 72 Tessere 16,99 € disponibile 18 new from 9,63€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Memory è uno dei grandi classici giochi da tavolo Ravensburger e continua a far divertire intere generazioni di famiglie

Il Memory di Super Mario contiene 72 tessere con le immagini di 36 tra personaggi e luoghi del videogioco Nintendo Super Mario ed è un regalo ottimo per tutti i bambini e bambine

Da oltre 50 anni il memory di Ravensburger è il gioco di memoria ottimo per tutta la famiglia, perché i più piccoli possono giocare alla pari con i più grandi grazie alla loro migliore memoria visiva

Un'appassionante caccia alle coppie adatto a tutte le famiglie; scopri tutte le versioni del memory Ravensburger: dinosauri, animali, illustrazioni e i personaggi amati dai bambini

Il numero di giocatori può variare da 2 a 8 e le partite durano mediamente 20 minuti, memory ha un'ottima rigiocabilità e non annoia mai

Aquabeads- Super Mario Character Set, 31946 17,99 € disponibile 13 new from 14,40€

3 used from 14,89€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Questo set completo include più di 690 perline in 22 colori, il vassoio di creazione, lo spruzzino, i fogli di diegno fronte e retro e istruzioni.

I modelli per i disegni includono 6 personaggi del mondo di Super Mario: Mario, Luigi, la Principessa Peach, Bowser, Goomba e Koopa Troopa

Seggui il disegno sul foglio e posiziona le perline sull vassoio di creazione

Include le perline solide, gioiello e Star. Crea più modelli di perline con le ricariche Aquabeads vendute separatamente.

Aquabeads è adatto a per bambini e bambini con età superiore a 4 anni. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni per la presenza di piccole parti.

EPOCH Games- Mario Kart Racing Deluxe, Multicolore, 7390 39,99 € disponibile 31 new from 35,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Emozionante gioco di corse di circuito d'azione progettato e ispirato al mondo di Mario Kart! 6 espedienti e contapassi Guida rapidamente ma con attenzione la tua figura kart da gioco utilizzando i 3 pulsanti, il cursore e l'inclinazione trever attraverso i 6 espedienti difficili per raggiungere l'obiettivo! Quale farà cinque giri prima? Vai per il più veloce! !

Sono inclusi 2 figure di Mario Kart Kart. I 6 espedienti sul circuito d'azione sono progettati in modo unico per assomigliare al gioco. Corri attraverso il circuito d'azione!

Rispetta le tue abilità per correre il tempo con amici e famiglie.

Un sacco di gimick e movimenti senza funzionamento a batteria. Per 2 giocatori.

Ottima scelta per regali di compleanno e di vacanza!

EPOCH Games Super Mario 7392 Balancing Game Plus Underwater Stage - Action Game 14,99 €

11,57 € disponibile 36 new from 11,57€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Super Mario Balancing Game Plus Underwater Stage è un semplice gioco di equilibrio. Segui le istruzioni sulla roulette e posiziona le figure di Mario in cima alla struttura. Puoi aumentare la difficoltà combinando i livelli delle altre serie di Balancing Game Plus.

Sono incluse 4 personaggi di Super Mario.

Adatto dai quattro anni in su

2 o più persone possono giocare contemporaneamente.

Puoi giocare a "Super Mario Balancing Game" con qualsiasi personaggio aventi il logo LINK SYSTEM (venduto separatamente)!

Top Trumps Super Mario, The crazy cube game, Gioco da tavolo 25,61 € disponibile 9 new from 25,61€

1 used from 16,94€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Descrizione del prodotto – Prodotto nuovo TBC grazie all' 2017

Super Mario Odyssey - Nintendo Switch 59,99 €

49,98 € disponibile 51 new from 49,48€

4 used from 39,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Esplora un enorme regno in 3D pieno di segreti e sorprese, con nuovi costumi per Mario e moltissimi modi per interagire con i diversi scenari

Le nuove avventure vedranno Mario solcare i cieli a bordo di un vascello volante e, per la prima volta, lanciare il cappello

Giocatori: fino a 2 giocatori

Śuper Ṁario Libro Di Attività: Deluxe 2021-2022 Śuper Ṁario Libro di attività: Colorare, Gioco Del Labirinto, Collegare i punti, Colorare per numero, e molto altro ancora 6,12 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Is Adult Product Language Italiano Number Of Pages 48 Publication Date 2021-10-22T00:00:01Z

Orologio al quarzo rotondo, cinturino in pelle blu, motivo: idraulico Super Mario 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Regalo perfetto e prodotto adatto a tutti.

Per bambini, adolescenti, adulti.

Affidabile meccanismo al quarzo.

Con confezione regalo inclusa.

Super Mari Star disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Super Mari Coins game with 105 levels

SUPER MARIO | Cappello con Visiera da Ragazzo/Bambino in cotone Berretto da Baseball Regolabile (Supermario) 9,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Misura regolabile: adatto a bambini e ragazzi. Il cappello in cotone è facile da pulire e quindi un compagno di lunga durata.

✅ Materiali: 100% cotone. Prodotto con licenza ufficiale!!

✅ Il sistema di regolaggio consente di utilizzare il cappellino sia per bambini che per ragazzi

✅ Protezione solare: sia durante il gioco al parco giochi o all'asilo, il berretto protegge dai raggi UV, dalla pioggia e dal vento. Il cappellino Snapback non vi deluderà durante le avventure all'aria aperta.

✅ Lavabile in lavatrice a 30 ° C, si raccomanda il lavaggio a mano.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury - Nintendo Switch [IT version] 59,99 €

49,99 € disponibile 34 new from 49,50€

1 used from 46,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Unisciti a Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad in una missione per salvare il regno delle fate

Questa versione migliorata di Super Mario 3D world include anche miglioramenti del gameplay e puoi persino giocare con i comandi di movimento!

Oltre a giocare in cooperativa insieme a un massimo di tre amici, i giocatori possono ora anche godersi il caotico divertimento multiplayer online

SUPER MARIO PARTY - Nintendo Switch 69,99 €

49,98 € disponibile 43 new from 44,80€

4 used from 45,58€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il gioco è compatibile con Nintendo Switch Lite solo se connessi ad una coppia di controller Joy-con (venduti separatamente)

Super Mario. Il libro sticker ufficiale! Ediz. a colori 9,90 €

9,40 € disponibile 16 new from 9,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2021-09-09T00:00:01Z Edition Illustrated Language Italiano Number Of Pages 80 Publication Date 2021-09-09T00:00:01Z Format Illustrato

EPOCH GAMES - 07356 - SUPER MARIO BLOW UP! SHAKY TOWER (EDF) 22,49 €

20,90 € disponibile 65 new from 15,90€

14 used from 19,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tieni al sicuro Super Mario, Luigi e i suoi amici nel nuovo Blow Up! Shaky Tower!

Tirare il dado e posizionare il personaggio sulle piattaforme della torre. Cura: Ogni statuetta ha un peso diverso e donerà la torre da un lato all'altro. Se si risveglia Bowser la palla cadrà facendo volare tutti i personaggi!

Il set include: torre con piattaforme per posizionare le figure, dado, sfera con incisione Bowser e 7 personaggi esclusivi di Super Mario.

Non conosci ancora il Link System? Combina i diversi giochi EPOCH con licenza di Super Mario per aumentare l'esperienza di gioco collezionando le diverse figure e scambiandole tra i vari giochi.

Gioco di abilità e collezionabile

EPOCH Games Super Mario Adventure Game DX, multicolore 29,99 € disponibile 25 new from 26,99€

1 used from 28,22€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Emozionante labirinto ispirato al mondo di Super Mario! Guida con cura la tua biglia usando i 3 pulsanti e le 2 ruote girevoli che attraversano le 7 zone difficili per raggiungere l'obiettivo!

7 zone sono progettate in modo univoco per assomigliare allo schema di gioco del videogioco.

Lots of gimicks and movements without battery operated.

Ottima scelta per regali di compleanno e vacanze!

Puoi aumentare il valore di gioco semplicemente cambiando il personaggio con un qualsiasi dei giochi che hanno il marchio LINK SYSTEM (venduti separatamente)!

Mattel Games - UNO Versione Super Mario Bros, Gioco di Carte per Famiglie e Bambini 7+ Anni, DRD00 11,99 €

9,99 € disponibile 33 new from 6,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gioco di carte UNO, versione Super Mario

Contiene 112 carte

Adatto per 2-10 giocatori

Età: da sette anni in su

Ottimo giocattolo per bambini e adulti

Winning Moves - Super Mario - Top Trumps Match - gioco da tavolo - ed. italiana 24,48 € disponibile 30 new from 12,11€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'IMPREVEDIBILE GIOCO DEI CUBI versione Super Mario

"Sii il primo ad abbinare cinque dei tuoi personaggi di Super Mario preferiti di fila in orizzontale, verticale o diagonale!"

Ma aspetta! Il tuo avversario può ancora vincere la partita? Gira la carta Top Trump per rivelare se può ancora vincere!

Gioca con 15 dei tuoi personaggi preferiti, tra cui Skye, MArshall, Chase, Rubble, Rocky e tanti altri!

Grazie alla sua comoda custodia è facile da trasportare e giocare ovunque tu voglia. Gioco perfetto per lo sviluppo della concentrazione e della memoria.

LEGO Super Mario Avventure di Mario - Starter Pack, Giocattolo da Costruire con Personaggi Interattivi, Giochi Creativi per Bambini dai 6 Anni, 71360 59,99 €

39,99 € disponibile 143 new from 39,99€

9 used from 39,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il kit LEGO le Avventure di Mario Starter Pack porta le avventure di Super Mario nel mondo reale grazie a un set interattivo da realizzare con le costruzioni per bambini LEGO

Super Mario ha un sensore colorato e uno schermo LCD su cui visualizzare le reazioni rispetto agli spostamenti e ai mattoncini LEGO sui quali sarà posizionato lungo il percorso

Mentre LEGO Mario interagisce con gli altri personaggi, raccoglie monete digitali e salta sulle piattaforme, attraverso il microfono vengono riprodotti musica ed effetti sonori del videogame

Il set include i personaggi di Goomba e Bowser Junior da realizzare con le costruzioni LEGO, per creare tanti giochi creativi dal Tubo di partenza fino all’Asta del traguardo

La figura di Super Mario è alimentata da 2 batterie AAA (non incluse), e permette un'esperienza di gioco unica grazie ai mattoncini LEGO interattivi inclusi

Ravensburger 3D Puzzle Portapenne di Super Mario, Oggetto di Arredamento per Scrivania, Età Raccomandata 6+, 11255 5 9,99 € disponibile 53 new from 8,79€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruisci il puzzle 3D a forma di portapenne di Super Mario e metti alla prova le tua abilità

Costruisci il puzzle 3D di Super Mario e utilizzalo come oggetto di arredo per la cameretta di bambini e bambine, ottimo per tutte le scrivanie

Il puzzle si assembla ottimamente senza l'utilizzo della colla grazie alla robustezza e all'alta qualità dei pezzi di puzzle; consulta le istruzioni illustrate, assembla i pezzi di puzzle seguendo i numeri indicati sul retro

I puzzle Ravensburger sviluppano abilità di concentrazione e creatività, sono un passatempo ottimo divertirsi e rilassarsi e sono un'ottima idea regalo

Scopri tutte le versioni dei Puzzle 3D Ravensburger: monumenti, sneaker, portapenne, e molto altro

Carrera RC Super Mario Odyssey Scooter – Vespa radiocomandata con batterie ricaricabili – Gioco ideale per bambini dai 6 anni in su 39,99 €

28,00 € disponibile 31 new from 28,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Siete pronti per la prossima avventura? Il famosissimo idraulico Mario della Nintendo ti porterà in sella al suo scattante scooter per iniziare un'elettrizzante sfida

Sviluppata per i piccoli fan di Mario, la moto radiotelecomandata appassiona proprio tutti: bambini, ragazzi e adulti pronti a sfidarsi in una gara avvincente all'insegna del divertimento

Questo motorino senza fili è il regalo perfetto per bambini e bambine di qualsiasi età a partire dai 6 anni / Ideale per ogni occasione, come ad esempio le feste di compleanno

Veloce fino a 9 km/h e facile da guidare grazie alla tecnologia full-function a 2.4 GHz, per sfidare più amici contemporaneamente senza interferenze / 35 min. di gioco con soli 50 min. di ricarica

Articolo consegnato: 1 x Carrera RC Super Mario Odyssey Scooter in scala 1:20 con Super Mario / 2 x Batterie ricaricabili, cavo di ricarica USB e telecomando inclusi / 28 x 8 cm / Gialla

EPOCH Games 7371 Super Mario™ Maze Game DX - Party Spiel Gioco di abilità 33,31 €

28,20 € disponibile 43 new from 28,20€

4 used from 25,32€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il labirinto viene spostato con il joystick

L'obiettivo del gioco è quello di spostare la sfera fino a tutta la torre

Con trappola integrata

Con 5 personaggi Super Mario

Per 1 giocatore, età consigliata dai 4 anni in su

