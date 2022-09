40 La migliore hard disk wireless del 2022 – Non acquistare una hard disk wireless finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore hard disk wireless? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi hard disk wireless venduti nel 2022 in Italia.

SanDisk 1TB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino A 1.050 MB/s E Di Scrittura Fino A 1.000 MB/s, ‎Nero 260,99 €

129,99 € disponibile 37 new from 129,99€

10 used from 126,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia nvme per prestazioni da ssd con velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un'unità di storage portatile ad alta capacità, perfetta per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche

Con una resistenza alle cadute da massimo due metri e un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere, questa unità di storage è pronta per essere messa alla prova

Viaggia senza problemi grazie al resistente rivestimento in silicone che dona alla parte esterna dell'unità una piacevole sensazione tattile e un ulteriore livello di protezione

Usa il pratico moschettone per agganciarla saldamente al passante o allo zaino per maggiore sicurezza

Consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password. Realizzata da sandisk, il marchio che i fotografi professionisti di tutto il mondo scelgono per gestire al meglio i loro lavori più complessi

SSK Hard Disk portatile wireless da 1TB,archiviazione intelligente,hard disk esterno con hotspot Wi-Fi personale,supporto di backup automatico,accesso remoto wireless per telefono/tablet PC/laptop 109,99 € disponibile 1 used from 75,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alta velocità e grande capacità: 1 TB di capacità di archiviazione (HDD), trasmissione wireless fino a 300 Mbps ad alta velocità, senza restrizioni geografiche, accesso remoto e gestione dello spazio di archiviazione liberamente in qualsiasi luogo tramite PC/telefono cellulare, trasmissione riservata Point to Point (P2P) per garantire la sicurezza dei dati.

Portatile: le piccole dimensioni possono essere trasportate in qualsiasi momento, la batteria integrata ai polimeri di litio da 3800 mAh può essere utilizzata anche come power bank, per caricare altri dispositivi USB.

Controllo intelligente: gestione intelligente delle app (iOS e Android), caricamento e download intelligenti, backup di un tasto, accesso remoto, condivisione di più persone allo stesso tempo; supporto protocollo Samba, tutti i dispositivi intelligenti interconnessione in LAN, smart TV, computer portatili e telefoni cellulari possono condividere i dati SSKCloud liberamente; divide il disco rigido in area privata e area pubblica, meglio per mantenere le informazioni private, maggiore sicurezza.

Centralizza tutti i tuoi dati: supporta IOS, Android, Windows, MAC, tutti hanno un software client proprietario, centralizza tutte le tue foto, video, musica e file in un posto sicuro e accedi facilmente. Con la porta host USB, supporta tutti i tipi di dispositivi di archiviazione USB, come disco USB, lettore di schede ecc. e gestito dall'app / software SSKCloud.e USB, come disco USB, hard disk, lettore di schede SD/TF/CF.

Funzione di espansione: supporto USB 3.0 trasmissione ad alta velocità ➤SSKCloud App Download Website:https://eng.ssk.cn/

WD 4TB My Cloud Home, Personal Cloud, 1 Bay, USB 3.0 269,90 €

200,47 € disponibile 39 new from 195,15€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATTENZIONE! È possibile accedere al dispositivo My Cloud Home tramite Internet, l'app My Cloud Mobile, l'app My Cloud Desktop o WD Discovery.

Configurazione semplice e veloce dal tuo smartphone

Accesso da qualsiasi posizione grazie all'app mobile o desktop My Cloud Home o attraverso il sito MyCloud.com

Backup automatico di foto e video sul tuo telefono

Porta USB per importare foto, video e documenti da unità flash USB e hard disk esterni

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, Diskless 199,99 €

163,52 € disponibile 31 new from 163,52€

21 used from 120,37€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Processore dual core da 1,3 GHz a prestazioni elevate per uno streaming fluido e senza interruzioni. 1 GB di memoria DDR3 per eseguire il multitasking con facilità.

Storage di rete centralizzato e accesso disponibile ovunque. Sincronizzazione automatica dei file su tutti i tuoi computer

Condivisione semplificata di file e cartelle. Sincronizzazione automatica dei file su tutti i tuoi computer

Backup personalizzato. Protezione dati raddoppiata con RAID 1. Semplicità di installazione e di gestione del sistema. Supporto per app di terze parti.

Contenuto della confezione: NAS. Cavo Ethernet. Alimentatore. Guida rapida di installazione.

WD Disco rigido desktop USB 3.0 da 8 TB My Book con protezione tramite password (archiviazione desktop, software di backup, crittografia hardware, USB SuperSpeed) 257,99 €

204,92 € disponibile 62 new from 189,80€

18 used from 175,78€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche My Book è un’unità di storage desktop affidabile che ti offre un’enorme quantità di spazio per archiviare foto, video, musica e documenti. Dotata di protezione tramite password e perfettamente abbinata al software di backup, l’unità di desktop My Book ti permette di tenere i tuoi file al sicuro

FACILE DA UTILIZZARE: Già pronto all’uso con computer Mac e Windows, così puoi iniziare subito a trasferire file, salvare ricordi ed eseguire backup. È anche dotato di tutti i software necessari a proteggere i tuoi dati

BACKUP TOTALE: My Book include il software di backup, per garantire che le tue foto, i tuoi video, la tua musica e i tuoi documenti non vadano persi. È possibile configurarlo per un avvio automatico in base alle tue esigenze

PROTEZION CON PASSWORD: e crittografia hardware. La crittografia hardware integrata AES a 256 bit dell’unità My Book e la protezione con password ti aiutano a proteggere i tuoi contenuti e tenerli al sicuro.

GRANDE CAPACITÁ: Con una capacità fino a 18 TB mette a disposizione tantissimo spazio per salvare le tue notevoli quantità di foto, video e musica, oltre ai documenti importanti READ 40 La migliore batteria apple del 2022 - Non acquistare una batteria apple finché non leggi QUESTO!

SSK Personal cloud da 4 TB, supporto archiviazione di rete, backup automatico, NAS di archiviazione home office per telefono/tablet PC/laptop 179,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Il tuo archivio cloud personale con 4 TB di grande capacità】 : Questo NAS integrato da 3,5 pollici e 4 TB di archiviazione, purché alimentato e connesso a Internet, sarai in grado di accedere in remoto e gestire i dati di archiviazione liberamente ovunque tramite PC / Telefono cellulare, senza restrizioni geografiche. Trasmissione riservata da punto a punto (P2P) per garantire la sicurezza dei dati;

【Due modalità di lavoro con indicatore LED】: Due modalità di lavoro soddisfano tutte le tue esigenze. Modalità NAS (Network-Attachment Storage) e modalità DAS (Direct-Attached Storage). Con la porta Ethernet 1000M per la modalità NAS, la vera velocità di lettura wireless può raggiungere i 20-40 MB / s. Con USB3.0 Porta di trasmissione ad alta velocità per la modalità DAS per trasferire un numero maggiore di file di varie dimensioni.

【Centralizza tutti i tuoi dati】: Supporta IOS, Android, Windows, MAC, tutti hanno un software client proprietario, centralizza tutte le tue foto, video, musica e file in un luogo sicuro e accedi facilmente. Con la porta host USB3.0, consente il collegamento di dispositivi di archiviazione esterni come chiavette USB, lettori di schede di memoria (per schede SD / TF ecc.) E alcuni dispositivi HDD o SSD esterni.

【Backup con un clic e sospensione automatica】: backup con un clic di foto e video, cartelle designate, aggiornamento sincrono in tempo reale e backup sul computer Windows, puoi salvare tutto e accedere ovunque. Questo Personal Cloud Network Attached Storage da 4 TB commuterà automaticamente lo stato di lavoro / sospensione in base all'utilizzo, il che può ridurre meglio il consumo energetico e proteggere l'unità;

【Gestione intelligente】: app / software intelligenti, condivisione di più persone contemporaneamente; Supporta il protocollo Samba e Dlna, tutte le interconnessioni di dispositivi intelligenti nella LAN, smart TV, laptop e telefoni cellulari possono condividere liberamente i dati di SSK Drive; Dividi il disco rigido in Area privata e Area pubblica, meglio mantenere le informazioni private, più sicurezza.

Seagate Game Drive for Xbox, 2 TB, Unità disco portatile esterna, USB 3.2 Gen 1, nero, certificata per Xbox, LED RGB, con 3 anni Rescue Services Services (STKX2000400) 102,38 € disponibile 42 new from 102,38€

4 used from 101,33€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Nota: con il laptop, non è operativo

ILLUMINAZIONE OTTIMA: Crea un'atmosfera di gioco epica con l’illuminazione LED RGB

CERTIFICATA PER XBOX: Compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S e tutte le generazioni di Xbox One

DESIGN OTTIMO: Un design audace e raffinato, realizzato per completare la console Xbox

ELEVATA CAPACITÀ: Fino a 4 TB di capacità per creare un caveau di giochi senza dover sacrificare dei titoli

Emtec ECHDD1000P700 HDD 2.5 Wi-Fi USB 3.0 190,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Condivisione degli archivi direttamente via email o social network (es, facebook), Possibilità di creare “Preferiti” per accesso veloce ad archivi di immagini, documenti, video, filmati e musica

Carica facilmente i tuoi files sul tuo HDD Wi-Fi, Memoria Extra per smartphone e tablets, Accedi facilmente tramite wireless agli archivi da tutti i dispositivi esterni

Ti consente di navigare in Internet e di stare collegato all’HDD Wi-FI simultaneamente con 2 opzioni: Accesso via Cavo Lan (porta Ethernet) o Accesso Wireless via Wi-Fi

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, 36 TB 1.298,99 € disponibile 12 new from 1.299,00€

1 used from 969,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Processore dual core da 1,3 GHz a elevate prestazioni per ridurre al minimo i ritardi durante lo streaming

1 GB di memoria DDR3 per operazioni in multitasking senza rallentamenti

Storage di rete centralizzato e accesso ovunque ti trovi

Sincronizzazione automatica dei file in tutti i computer

Condivisione semplificata di file e cartelle

Crucial X8 1TB Portatile SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A, Nero, CT1000X8SSD9 145,63 €

129,38 € disponibile 19 new from 129,38€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Incredibili velocità di lettura fino a 1050 MB/s

Funziona con Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4 e Xbox One con connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A

Design elegante e resistente, con nucleo unibody in alluminio anodizzato

A prova di caduta fino a 2 m; resiste a temperature estreme, urti, vibrazioni

Supportato da Micron, uno dei maggiori produttori di archiviazione flash globali

Seagate FireCuda Gaming HDD, 1 TB, Hard Disk Esterno Portatile, HDD, USB 3/2, illuminazione LED RGB, 3 Anni Rescue Services (STKL1000400) 84,99 € disponibile 38 new from 84,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ILLUMINAZIONE OTTIMA: Crea un'atmosfera di gioco epica con l’illuminazione LED RGB personalizzabile

G-Technology 2TB ArmorLock - SSD NVMe, sicurezza di alto livello, IP7, massima robustezza, prestazioni di livello professionale fino a 1000 MB/s 648,99 €

349,69 € disponibile 4 new from 349,69€

1 used from 184,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Protetto dalla nostra rivoluzionaria tecnologia di sicurezza ArmorLock

Si sblocca semplicemente con lo smartphone, senza password

Gestione multiutente e multidisco

Crittografia hardware AES-XTS a 256 bit

Velocità di livello professionale fino a 1000 MB/s in lettura, 1000 MB/s in scrittura

iDiskk Disco rigido esterno 2000 GB (2 TB) Archiviazione foto per iPhone/iPad, compatibile con l'ultimo iOS14 Nuovo iPad Pro, espansione di memoria iPhone per iOS Windows Mac PC 147,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche √ 【 Hard Drive HDD da 2 TB + design unico 】 Essendo elegante e intelligente progettato appositamente per i dispositivi iPhone, Photobank è facile da trasportare e consente di trasferire senza stress i contenuti tra iPhone, iPad, PC e computer Mac. Estende istantaneamente 2000 GB di spazio di archiviazione esterno per iPhone e iPad – scattare più foto, godere di video più lunghi.

√【Foto o video di backup con un solo tasto】Un tasto per eseguire il backup di tutti i tuoi video e foto dal tuo iPhone/iPad senza alcuno sforzo tramite l'app "Photo Bank" (disponibile nell'Apple Store), evita di risparmiare spazio solo file appena aggiunti, mantiene la data originale della foto. Inoltre è possibile utilizzare la fotocamera dell'app per scattare foto e video, che verrà automaticamente salvato nel disco rigido dell'iPhone, liberando spazio sul tuo iPhone. Dispositivi iPhone/iPad.

√ 【Certificazione MFi e ampia compatibilità】 Con autentica certificazione MFi per garantire stabilità e sicurezza, la garanzia USB + TYPE- C + Micro USB (USB-C) sarà compatibile con tutti i nuovi iPhone e iPad di recente basati su connettore Lightning (iPhone11 Pro / XS Max / X / 8/7/6/5 / Nuovo iPad Pro, serie iPad) Mac e computer nominale. Espansione memoria iPhone per tutti i dispositivi.

√ 【Copia file superveloce da 4 GB e formattazione con un clic】 ExFAT autorizzato consente il trasferimento di singoli file di dimensioni superiori a 4 GB in una volta su disco rigido iPhone, l'app di streaming "Photo Bank" compatibile con i formati supporta la maggior parte dei formati: AVI 、 M4V 、 MKV 、 MOV 、 MP4 、 MPG 、 RM 、 RMVB 、 TS 、 WMV 、 FLV 、 3GP 、 AUDIOS : FLAC 、 APE 、 AAC 、 AIF 、 M4A 、 MP3 、 WAV. Immagine: BMP, JPG, PNG, TIF, GIF. Risparmia il tuo tempo , Salva il tuo spazio.

√ 【Cosa ottieni】 1 disco rigido esterno iPhone da 2 TB, 1 cavo di ricarica MFi, 1 cavo TYPE-C, 1 manuale utente. 18 mesi di garanzia senza problemi e garanzia di sostituzione e assistenza clienti tramite e-mail dedicata.

Emtec ECHDD500P600 HardDisk 106,47 € disponibile 2 new from 106,37€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 'Emtec 500 GB 2.5 USB 3.0. Tipo di dispositivo: Hard disk

Capacità Hard Disk: 500 GB

Hard disk

'Taglia: 2.5. Connettore USB: USB Type-A

Versione USB: 3.0 (3.1 Gen 1)

Western Digital WD My Cloud PR2100 Pro Series NAS Server Multimediale con Transcodifica, 2-Bay, 20 TB 1.599,00 €

986,40 € disponibile 4 new from 986,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il disco rigido NAS My Cloud Pro con processore Intel Pentium N3710 Quad Core trasmette i tuoi video caricati in modo senza problemi in qualità HD.

Proteggi i tuoi dati comodamente tramite backup sul tuo PC tramite WD SmartWare Pro o tramite il tuo Mac tramite Apple Time Machine. Tramite una connessione internet è possibile accedere ai dati da qualsiasi luogo.

La memoria esterna può copiare i dati da dispositivi USB esterni in modo rapido e semplice. Adobe Creative Cloud supporta anche gli utenti creativi.

Le opzioni RAID e backup e il meccanismo di protezione con password e la crittografia del volume AES a 256 bit garantiscono la sicurezza della vostra biblioteca digitale.

Contenuto della confezione: WD My Cloud Pro Serie 2100 Memoria NAS da 20 TB (Memoria centrale per dati, compatibile con Mac e PC, processore Quad Core da 1,6 GHz e 4 GB di RAM)

Western Digital WDBBGB0060HBK MY BOOK HardDisk 169,00 €

152,11 € disponibile 53 new from 151,20€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Backup automatico con software WD Backup incluso e compatibilità Time Machine

Protezione password con crittografia hardware

Storage affidabile costruito con affidabilità WD

Porta USB 3.0. Compatibile con USB 2.0

Garanzia limitata del produttore di 3 anni

Verbatim Fingerprint Secure HDD 1TB, 53650 115,00 €

92,06 € disponibile 28 new from 92,06€

1 used from 51,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sensore di impronte digitali

Capacità di archiviazione digitale: 1000 GB

Interfaccia hardware: USB 3.0

Dispositivi compatibili: Laptop, Desktop

WD Elements Portable HDD Esterno 2000 GB, 3.5 Pollici, USB 3.0, Compatibilita' Mac, Nero 68,99 € disponibile 2 new from 68,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Compatibilità: Windows 10/ 8/ 7/ Vista (richiede la riformattazione per Mac OS).

WD 1TB My Passport Nero, Hard Disk Portatile USB 3.0 con software per la gestione dei dispositivi, backup e protezione tramite password, funziona con PC, Xbox e PS4 75,99 €

54,99 € disponibile 21 new from 54,99€

3 used from 45,17€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per ogni viaggio serve un passaporto. L'unità My Passport è uno storage portatile affidabile che ti dà la sicurezza e la libertà di cui hai bisogno per esplorare il mondo. Con un design elegantissimo che sta nel palmo di una mano, c’è abbastanza spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

Modello sottile. È dotata di un formato sottile e pratico, ed è disponibile in un’ampia gamma di colori vivaci.

Backup eseguito. L’unità My Passport dispone del software di backup per garantire che tutti i contenuti creati durante il tuo viaggio, come foto, video, musica e documenti, non vadano persi.

Massima protezione. La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit integrata dell’unità My Passport ti aiutano a proteggere la tua vita digitale. Ti basta installare il software e impostare la tua password per attivare la protezione con password.

Semplicità. Lo storage portatile My Passport è pronto all’uso con il cavo necessario. E, grazie all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), puoi eseguire il backup di tutti i contenuti importanti della tua vita continuando a utilizzare l’unità.

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 132,99 €

101,08 € disponibile 75 new from 100,80€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasferimenti dati ultra veloce con USB 3.0, USB 2.0

Capacità di memoria estesa

Versione di prova gratuita del software WD SmartWare Pro per automatico e cloud backup

Corpo compatto per il trasporto di piccoli Portable Hard

Compatibilità: Windows 10, 8.1; richiede la riformattazione per macOS

SanDisk Professional 1TB, G-Drive ArmorATD, ultra-resistente a shock, acqua e polvere HDD portatile per MAC, velocità fino a 140MB/s, USB-C, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 3 99,99 € disponibile 25 new from 99,99€

3 used from 76,94€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disco USB-C (5 Gbps) per archiviazione e backup rapidi dei file

Compatibile con USB 3.0 e USB di tipo C

Alloggiamento premium in alluminio anodizzato per una resistenza realmente percepibile

Fatto per resistere, dotato di un paracolpi con facile presa per una resistenza di livello professionale, su cui potete contare

Resistenza agli urti a tre strati, per una maggiore protezione, Alloggiamento antipioggia e antipolvere (IP54) con resistenza allo schiacciamento pari a 1.000 lb

WD Elements Portable 3.0 HDD Esterno, 3.50 Pollici, USB 3.0, 1000 GB, Compatibilità Mac, Nero 75,00 €

50,80 € disponibile 8 new from 50,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche WD Elements Portable USB 3.0

L'interfaccia USB 2.0 ha una velocità di 480 Mbit/s mentre la nuova USB 3.0 permette in media di arrivare a 3 GB/s.

I dischi esterni WD adottano la particolare tecnologia (registrata da WD) IntelliPower a velocità di rotazione variabile, che varia da 5400 rpm a 7200 rpm

In base alle necessità di scrittura/lettura il disco ruota a velocità variabile e ciò permette una maggiore durata/affidabilità e un minor consumo energetico.

Formattato per Windows, Può essere riformattato per Mac.

Intenso 6031512 Memory Center HDD Esterno 4Tb, 3.5", Nero 153,60 €

114,09 € disponibile 22 new from 106,06€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HDD esterno da 3,5" (8,9 cm), materiale: plastica, FAT32, plug & play, 5400 rpm, display LED

Pronti a partire senza installazione, porta USB SuperSpeed 3.0 (compatibile con USB 2.0), alimentazione tramite adattatore AC

Velocità massima di trasferimento dati: lettura (85 MB/s), scrittura (75 MB/s)

Requisiti di sistema: MS Windows XP/Vista/7/8/8.1 o Mac OS 10.x

La fornitura comprende: Hard disk esterno, cavo USB, alimentatore, manuale utente multilingue

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero 159,99 €

108,90 € disponibile 31 new from 107,92€

10 used from 98,60€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tecnologia nvme per prestazioni da ssd con velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un'unità di storage portatile ad alta capacità, perfetta per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche

Con una resistenza alle cadute da massimo due metri e un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere, questa unità di storage è pronta per essere messa alla prova

Viaggia senza problemi (vedi sito web ufficiale di sandisk) e al resistente rivestimento in silicone che dona alla parte esterna dell'unità una piacevole sensazione tattile e un ulteriore livello di protezione

Usa il pratico moschettone per agganciarla saldamente al passante o allo zaino per maggiore sicurezza

Consente di mantenere riservati i contenuti privati con la crittografia hardware integrata aes a 256 bit e protezione tramite password; realizzata da sandisk, il marchio che i fotografi professionisti di tutto il mondo scelgono per gestire al meglio i loro lavori più complessi

Seagate Game Drive Per Ps4, 2 Tb, Hard Disk Esterno Portatile, Compatibile Con Ps4 E Ps5, Nero 91,99 € disponibile 53 new from 91,72€

9 used from 85,55€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CON LICENZA UFFICIALE Progettata con firmware corrispondente per funzionare perfettamente con tutti i modelli di PS5 e PS4.

COMPATIBILE CON PS5 Memorizza i giochi della PS5 per poi trasferirli sulla console quando è il momento di giocare.

COMPATIBILE CON PS4 Memorizza e lancia tutti i giochi per PS4 direttamente dall'unità disco esterna.

RIEMPI IL CAEVAU DI GIOCHI Con 2 TB di capacità non serve più sacrificare, eliminare o scaricare nuovamente i giochi.

NESSUN ATTREZZO NECESSARIO Lanciati nell'azione in meno di due minuti con una facile configurazione plug-and-play.

SSK SSM-F200 WIFI Dischi rigidi esterni 1TB HDD ad alta capacità wireless Smart Memory Hard Disk per iOS Per Mac (nero) 102,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number JohnJohnsen

WD_BLACK P10 Game Drive 2 TB, HDD Portatile per Accesso in Mobilità alla tua Libreria di Giochi, Compatibile con Console o PC 129,99 €

100,00 € disponibile 12 new from 91,19€

6 used from 80,38€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Connettività avanzata con un unico cavo Thunderbolt 3 per docking ottimizzato: 2 porte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, 2 porte USB-C 10 Gb/sec, 3 porte USB-A 10 Gb/sec, Ingresso/Uscita audio e Gigabit Ethernet

Fino a 87 watt di pass-through charging per il tuo laptop compatibile con Thunderbolt 3 tramite cavo incluso per non perdere neanche un minuto di gioco

SSD NVMe ultrarapida con velocità di lettura/scrittura fino a 3.000/2.500 MB/sec

Fino a 5TB di capacità

Effetti luminosi RGB personalizzabili con 13 modelli LED programmabili tramite il nostro WD_BLACK Dashboard (solo Windows)

SanDisk Professional 4TB, G-DRIVE, disco rigido desktop di classe enterprise, disco rigido interno Ultrastar, USB-C (5 Gbps), USB 3.2 Gen 1 200,99 €

182,68 € disponibile 10 new from 182,68€

1 used from 184,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Disco rigido USB-C (5 Gbps) per un backup veloce (USB 3.2 Gen 1)

Disco rigido Ultrastar interno di classe enterprise

Alimentazione tramite USB per ricaricare I laptop compatibili

Alloggiamento interamente in alluminio di livello premium, che garantisce eleganza e lunga durata

Abilitato per Apple Time Machine; capacità di memoria: 4000 GB

