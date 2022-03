40 La migliore media server del 2022 – Non acquistare una media server finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore media server? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi media server venduti nel 2022 in Italia.

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage, Diskless 199,99 €

158,99 €

11 used from 132,61€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Processore dual core da 1,3 GHz a prestazioni elevate per uno streaming fluido e senza interruzioni. 1 GB di memoria DDR3 per eseguire il multitasking con facilità.

Storage di rete centralizzato e accesso disponibile ovunque. Sincronizzazione automatica dei file su tutti i tuoi computer

Condivisione semplificata di file e cartelle. Sincronizzazione automatica dei file su tutti i tuoi computer

Backup personalizzato. Protezione dati raddoppiata con RAID 1. Semplicità di installazione e di gestione del sistema. Supporto per app di terze parti.

Contenuto della confezione: NAS. Cavo Ethernet. Alimentatore. Guida rapida di installazione.

AVM FRITZ!Box 7590 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 2533 Mbit/s, Telefonia Analogica e VoIP, Base DECT, Media Server, Interfaccia in Italiano 269,99 €

195,99 €

44 used from 172,47€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf “Utilizzo con Internet Service Providers” nelle specifiche prodotto

Modem router che usa la tecnologia 4x4 multi-user-mimo 1.733 (5 ghz) + 800 MBit/s (2.4 ghz) contemporaneamente, inoltre supporta le connessioni vdsl da 300 MBit, incluso supervectoring

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Media server con connettività nas integrato mette a disposizione della rete domestica musica, immagini e video

4x porte lan gigabit ultraveloci per computer, televisori ed altri dispositivi di rete, 2 potenti porte USB 3.0 per supporti di memoria (nas), stampanti di rete e chiavette per rete mobile

WD My Cloud Home, Personal Cloud, 1 Bay, USB 3.0, 4 TB 269,90 €

180,99 €

2 used from 204,23€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ATTENZIONE! È possibile accedere al dispositivo My Cloud Home tramite Internet, l'app My Cloud Mobile, l'app My Cloud Desktop o WD Discovery.

Configurazione semplice e veloce dal tuo smartphone

Accesso da qualsiasi posizione grazie all'app mobile o desktop My Cloud Home o attraverso il sito MyCloud.com

Backup automatico di foto e video sul tuo telefono

Porta USB per importare foto, video e documenti da unità flash USB e hard disk esterni

1-Click UPnP Media Server

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano 179,99 €

137,99 €

30 used from 103,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modem Router WI-FI 6 (WLAN AX) fino a 1.800 Mbps (5 GHz) e 600 Mbps (2,4 GHz) contemporaneamente, flusso di dati veloce e stabile per una rete locale esigente con diversi dispositivi collegati in wireless

Velocità Internet fino a 300 Mbps con VDSL-Supervectoring 35b; WLAN-Mesh: combinazione automatica dei prodotti Fritz in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali; porta WAN per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica

Centralino telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate (voice to mail) e funzione fax, stazione base DECT integrata compativile con fino a 6 telefoni cordless nonché per prese commutabili e regolatori di termosifoni FRITZ!DECT

4x lan gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 1x USB 3.0 per stampanti e server multimediale (NAS) che rende possibile l’archiviazione di film, foto e musica nella rete locale rendendoli usufruibili tramite ricevitori compatibili (tablet, TV, sistemi hi-fi, ecc.)

Contenuto: FRITZ!Box 7530 AX, alimentatore, 4 metri di cavo di collegamento DSL, 1.5 m di cavo LAN, guida all'installazione rapida in italiano;

VBESTLIFE Mini Lettore Multimediale Full HD 1080P Full HD Lettore Multimediale Media Player con Telecomando Digitale Multimediale TV per USB Drive/External Hard Drive 2.5TB / Scheda SD(Black) 56,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore volo low cost del 2022 - Non acquistare una volo low cost finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Forte compatibilità, supporto di tutti i film in formato HD tradizionali, decodifica perfetta 1080P, velocità di codifica fino a 100Mbps.

Interfaccia di output video ricca, vera interfaccia HDMI1.3 completamente digitale, terminale video component YUV, AV, ecc. La modalità video supporta più lingue OSD (incluso il cinese) e supporta i sottotitoli esterni SRT. Allo stesso tempo, i sottotitoli esterni possono essere ridimensionati, spostati verso l'alto e verso il basso e modificato il colore; Funzione di riproduzione del punto di interruzione, ecc.

Supporta la decodifica video RM / RMVB (Real8 / 9/10) a 1080P (1920x1080); Supporta la decodifica H.264 (MKV, MOV, AVI, M2TS, TP, TRP, IFO, ISO,) a 1080P. Supporta WMV9 / VC - da 1 a 1080P. Supporto per unità USB, disco rigido mobile, scheda SD, disco rigido mobile 2.5T (3,5 pollici).

Ricca interfaccia di uscita video, vera interfaccia HDMI1.3, terminale video component YUV, AV, ecc. Modulo ricevente super telecomando, distanza effettiva fino a 5 m. Quattro dei sei lati della fusoliera possono effettivamente ricevere segnali di controllo remoto. 8. Il lettore utilizza un telecomando a raggi ultravioletti per la luce notturna speciale (il telecomando può funzionare fino a 12 M senza interferenze).

Le lingue specifiche sono cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, giapponese, coreano, tedesco, spagnolo, francese, italiano, portoghese, olandese, polacco, ceco, russo, ungherese.

TERRAMASTER F4-210 4-bay Nas Quad Core 2GB RAM Raid Storage Media Server Personal Cloud Storage (Senza Disco) 279,99 €

ARM v8 quad-core 1.4GHz CPU con 2GB DDR4 RAM(NON aggiornabile), velocità incredibili di lettura/scrittura superiore a 114 MB/s(RAID 0, WD Red 4TB x 2)

Supporta server multimediali Emby e Plex, che mantengono i tuoi video, musica e foto contenuti personali ben organizzati, sempre pronti per lo streaming su richiesta sul tuo PC, dispositivo mobile, smart TV o console di gioco.

Disco rigido compatibile - HDD SATA da 3,5 "e 2,5"; SSD SATA da 2,5 ". Dimensioni massime per volume singolo: 16TB. (Insgesamt 64 TB in RAID 0). Per prestazioni stabili, si consiglia di utilizzare dischi rigidi Seagate IronWolf e WD Red.

Supporta docker, sincronizzazione unità cloud, backup multipli, accesso remoto e app mobile. Decine di applicazioni gratuite; Tecnologia di dissipazione del calore ultra-silenziosa;

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 Router (DSL/VDSL,1.800 MBit/s (5 GHz) e 600 MBit/s (2,4 GHz), fino a 300 MBit/s con Supervectoring VDSL 35b,WLAN Mesh, Base DECT, Media Server, adatto per Germania 199,64 €

9 used from 141,88€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Router WI-FI 6 (WLAN AX) fino a 1.800 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2,4 GHz) contemporaneamente, flusso dati veloce e stabile per una rete domestica esigente con una vasta gamma di dispositivi Wi-Fi.

Velocità Internet fino a 300 Mbit/s tramite Supervectoring VDSL 35b, WLAN-Mesh: unisce automaticamente i prodotti Fritz distribuiti in una rete WLAN intelligente con prestazioni ottimali.

Impianto telefonico VoIP con fino a 5 segreterie telefoniche integrate e funzione fax, stazione base DECT integrata per fino a 6 telefoni cordless e per prese commutabili e termoregolatori FRITZ!DECT.

Media server (USB, NAS) distribuisce film, foto e musica nella rete domestica a ricevitori adatti come tablet, TV, sistemi hi-fi, ecc.

Contenuto della confezione: FRITZ!Box 7530 AX, alimentatore di rete, cavo di collegamento DSL, cavo di collegamento da 4 m, cavo LAN da 1,5 m, istruzioni per l'installazione (lingua italiana non garantita).

Synology, DiskStation DS220j, server NAS bundle da 4 TB a 2 vie, con 2 dischi rigidi da 2 TB 423,89 €

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il semplice cloud privato per tutti: il server dati privato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per archiviare, condividere e proteggere i dati personali.

Facile da utilizzare: il pluripremiato DiskStation Manager (DSM) è particolarmente intuitivo e facile da usare.

Condivisione dei file senza problemi: accesso ai dati con qualsiasi computer Windows, Mac, Linux o dispositivo mobile.

Streaming: server multimediale integrato per lo streaming di contenuti multimediali.

Contenuto della confezione: NAS Box + 2 dischi rigidi da 2 TB.

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano 179,75 €

3 used from 139,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Modem vdsl / profilo 35b, porta wan per la connettività con modem via cavo o terminale a fibra ottica

Router Wi-Fi AC+N (866 MBit/s + 400 MBit/s), Mesh, per una maggiore velocità ed una migliore copertura

Compatibile con la fibra di Tiscali ed altri operatori

Verifica la compatibilita' del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del tuo operatore telefonico prima di acquistarlo (controlla il pdf “Utilizzo con Internet Service Providers” nelle specifiche prodotto)

4x lan gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 1x USB 3.0 per stampanti, dispositivi di archiviazione di rete, server multimediale (upnp av), connettività nas

TERRAMASTER F2-221 Nas 2bay Cloud Storage Dual Core 2.0 GHz Plex Media Server Storage di Rete(Senza Disco) 269,99 €

Crittografia AES hardware, cartelle condivise crittografare e trasmissione dei dati di rete per salvaguardare i dati da accessi non autorizzati.

File system avanzato Btrfs che offre 71.680 snapshot a livello di sistema e 1.024 snapshot a cartella condivisa.

Transcodifica in tempo reale di due video streaming concorrenti 4K.

Involucro in alluminio e ventola ultra silenziosa per il controllo intelligente della temperatura. Ottima dissipazione del calore. Supporto Seagate HMI: Si raccomandano Seagate IronWolf NAS HDD.

AVM Fritz! Router 7590 AX Wi-Fi 6, 2400 Mbit/s (5 GHz) e 1200 Mbit/s (2,4 GHz), Fino a 300 Mbit/s con VDSL-Supervectoring 35b, Rete WLAN, Base DECT, Media Server, Adatto per la Germania 298,69 €

27 used from 222,05€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Innovativo Dualband 4 x 4 WiFi 6 (WLAN AX) con 2400 Mbit/s (5 GHz) + 1200 Mbit/s (2,4 GHz) per Wi-Fi ultra veloce, stabile ed efficiente nella rete domestica esigente con una vasta gamma di dispositivi Wi-Fi.

Velocità di internet fino a 300 Mbit/s tramite Supervectoring VDSL da 35b; rete WiFi potente: unisce automaticamente i prodotti Fritz distribuiti in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali.

Server multimediale integrato (USB, NAS) per la fornitura di film, musica e immagini in rete domestica e potente piattaforma per applicazioni multimediali in rete come IPTV, video on demand e streaming in 4K.

Impianto telefonico VoIP: base per fino a 6 telefoni senza fili, 5 segreterie telefoniche integrate con gestione vocale della rubrica e controllo dei prodotti FRITZ!DECT, come il regolatore del radiatore, lampada LED e prese commutabili.

Contenuto della confezione: router FRITZ!Box 7590 AX, alimentatore di rete, cavo di collegamento DSL da 4 m, cavo LAN da 1,5 m, adattatore TAE/RJ11, istruzioni per l'installazione (lingua italiana non garantita); l'alloggiamento della FRITZ!Box può variare all'interno del modello, tra le varianti non esistono differenze funzionali. READ 40 La migliore office per android del 2022 - Non acquistare una office per android finché non leggi QUESTO!

Avm Fritz!Box 7590 Router (Vdsl/Adsl/Adsl2 +, 4 X 4 Mu-Mimo, Wi-Fi Ac + N Fino A 2.533 Mbit/S, Fino A 300 Mbit/S Attraverso Supervecto Vdsl Ring 35B, Base Dect, Media Server), Bianco 284,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche High-End Router dopo Multi-user MIMO Wireless AC + N con 1.733 (5 GHz) + 800 Mbit/s (2,4 GHz) contemporaneamente

Impianto telefonico per Internet e rete fissa con fax to mail e Voice to mail, stazione base DECT integrata per fino a 6 telefoni cordless, Porte e analogico per telefoni ISDN

Media Server (UPnP AV) distribuisce film, foto e musica nella rete domestica a adeguate ricevitori, come tablet, TV, impianto Hi-Fi ecc.

4 X LAN Gigabit per il collegamento di computer e console di gioco, 2 porte USB 3.0/2.0 per stampante e memoria in rete

Contenuto della confezione: FRITZ.Box 7590, DSL/cavo telefonico, 4,25 m, cavo adattatore TAE/RJ45, 4 m, cavo LAN, 1,5 m, adattatore RJ45/TAE, TAE/RJ11 Adapter, Alimentazione, istruzioni per l' installazione

AVM Fritz!Box 7490 - Router WLAN AC + N (VDSL/ADSL, 1.300 Mbit/s (5 GHz), 450 Mbit/s (2,4 GHz), base DECT, Media Server) 124,32 €

Velocità di trasferimento dati: 1,3 Gbps.

Caratteristiche: supporto NAT, supporto VPN, supporto IPv6, stazione telefonica integrata DECT integrata, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP server, UPnP Media Server, supporto 3G USB Dongle Support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), tecnologia 3T3R MIMO

Banda di frequenza: 2.4 GHz, 5 GHz.

AVM FRITZ!Box 7510 International, modem router Wi-Fi 6 (WLAN AX), fino a 600 Mbps (2,4 GHz), VDSL supervectoring 35b fino a 300 Mbps, WLAN mesh, base DECT, media server, interfaccia in italiano 139,99 €

131,00 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Router ideale per accedere alla rete locale Wi-Fi 6 (WLAN AX), massima portata e trasmissioni veloci con 600 Mbps (2,4 GHz) così come velocità Internet fino a 300 Mbps grazie al VDSL Supervectoring 35b

Innovativo Wi-Fi 6 progettato per una rete locale sofisticata con un numero elevato di dispositivi finali collegati in Wi-Fi. Ideale come centrale Mesh: integrazione automatica di prodotti FRITZ! interconnesi in una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali

Centralino telefonico VoIP per telefoni analogici, DECT e IP (fino a 6 telefoni cordless), con fino a 5 segreterie telefoniche integrate (voice-to-mail) e funzione fax, nonché base DECT per prese commutabili e lampadine smart FRITZ!

Server multimediale (USB, NAS) che rende possibile l’archiviazione di film, foto e musica nella rete locale rendendoli usufruibili tramite ricevitori compatibili (tablet, TV, sistemi hi-fi, ecc.)

La consegna comprende: FRITZ!Box 7510, alimentatore, 4 metri di cavo di collegamento DSL, 1,5 m di cavo LAN, istruzioni di installazione

Tp-Link Mc220L Media Converter 1000Base-Sx/Lx/Lh/1000Base-T, Monomodale e Multimodale, Sc, Lc, Colore Nero 24,79 €

19,99 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Standard & protocolli: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Porta fx con supporto hot-swap

Supporta connessioni in fibra ottica multi-mode fino a 0.55 km e single-mode sino a 10 km

Temperatura di funzionamento da 0˚C a 40˚C (da 32˚F a 104˚F)

1 porta SFP Gigabit e 1 porta RJ45 1000M (Auto MDI / MDIX)

Media Servers for Lighting Programmers: A Comprehensive Guide to Working with Digital Lighting 48,07 €

31,66 €

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Edition 2 Language Inglese Number Of Pages 228 Publication Date 2021-04-29T00:00:01Z

Media server A Clear and Concise Reference 88,37 €

Stream Music and Video With Plex Media Server (English Edition) 3,58 €

Learning Flash Media Server 3 (English Edition) 13,10 €

Microsoft Media Server Third Edition (English Edition) 34,19 €

Stream Music to Your Mobile With Subsonic Media Server (English Edition) 3,59 €

Build a Media Server (English Edition) 4,66 €

VLC for Fire

VLC for Kindle has a media library for audio and video files, and allows to browse folders directly.

VLC has support for multi-track audio and subtitles. It supports auto-rotation, aspect-ratio adjustments, hardware acceleration and gestures to control volume.

It also includes a widget for audio control, supports audio headsets control, cover art and a complete audio media library.

Plex: Stream Movies, Shows, Live TV, Music, and More

Watch 80+ channels of free live programming—instantly. From food to news to sports to kids to international content, there's something for the whole family.

Magically organize all your personal media—photos, music, movies, shows, even DVR-ed TV—and stream it to any device in a beautiful, simple interface; Plex adds rich descriptions, artwork, and other related information.

Search for your favorite podcast or discover new ones through personalized recommendations. Plus: 30-second skip, variable speed playback, rich discovery, and full Plex-style support for cross-device playback status (including On Deck, so you can pick back up where you left off on any device).

Get personalized and trusted video news from over 190 global publishing partners (and growing!), including CBS, Financial Times, Euronews, and top local news sources for over 80% of markets in the US.

Surfshark VPN per Fire TV

Hides your IP address & encrypts data

Strict no-logs policy

One account for many devices

Strong end-to-end encryption

The Server: A Media History from the Present to the Baroque (English Edition) 32,94 €

Screens Producing & Media Operations: Advanced Practice for Media Server and Video Content Preparation (English Edition) 25,30 €

Raspberry Pi Twitter Bot, Unique mark Sensor, Ball Tracking Robot, Plex Media Server, GPIO Pins utilizing Telegram App, Oscilloscope etc,.. (English Edition) 7,20 €

