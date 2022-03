40 La migliore pinot nero del 2022 – Non acquistare una pinot nero finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore pinot nero? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi pinot nero venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa pinot nero. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

Südtirol - Alto Adige Riserva DOC Pinot Nero St. Daniel Colterenzio 2018 0,75 ℓ

Pinot Nero 100%

Il Pinot Nero Riserva “St. Daniel” è un elegante vino rosso prodotto in Alto Adige dalla cantina Colterenzio.

Il vitigno Pinot Nero è presente dall’800 nella regione ed è una delle varietà internazionali, che ha trovato nella zona di Appiano e Cornaiano, il clima fresco e ventilato e i terreni adatti per esprimersi su ottimi livelli qualitativi.

È una versione classica di questo elegante rosso, che conquista soprattutto per la finezza espressiva e la delicatezza degli aromi.

Luvit & Lumoè Pinot Nero Vino Rosso Italiano 2020 IGT - Confezione Di 2 Bag In Box Cartone con Erogatore 10 Litri

frutto di un sapiente mix di lampone, menta, aneto e ciliegia

I Bag in Box contengono 5 litri di vino fresco appena confezionato per garantire al cliente un vino genuino e selezionato: il piacere di acquistare ottimi vini a prezzo vantaggiosi e la libertà di poterli consumare con calma visto che dopo l’apertura il prodotto mantiene la propria freschezza per oltre un mese. Un ottimo vino made in Italy come appena stappato!

La Griffe italiana Luvit & Lumoè è un’azienda che seleziona e propone alla nicchia degli amanti del vino italiano una gamma di bottiglie esclusive e rappresentative del Made in Italy, concentrando il suo core-business su tipologie di vino storiche della Regione Veneto.

Luvit & Lumoè offre il vantaggio di essere un riferimento affidabile, curato ed elegante per chi vuole regalare o regalarsi un ottimo vino italiano.

Südtirol - Alto Adige DOC Pinot Nero Franz Haas 2019 0,75 ℓ

21,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alto Adige

Pinot Nero 100%

Alto Adige

Lo Zoccolaio - Vino Rosso - Pinot Nero DOC Re Noir 1 X 750 ml

Colore: Rosso intenso.

Profumo: Delicato ed equilibrato tra spezie e frutti rossi.

Gusto: intenso e pieno, di grande soddisfazione e persistenza.

Abbinamento: Può essere servito facilmente con menu nazionali, anche della cucina internazionale.

FRANZ HAAS Alto Adige DOC Pinot Nero Pònkler 2015 (1 x 0,75 l) in cassa di legno vino rosso
L'alta quota conferisce al vino note di frutta matura. Nel naso si presenta molto concentrato e profondo e spiccano sentori di frutti di bosco, di anice stellato e cuoio

In bocca ricorda la corteccia di china e convince con la sua corposità. Un tannino con potenziale di sviluppo nonché con spiccata pienezza ed un finale persistente

Zona di produzione: Le viti di Pinot Nero del “Pònkler” sono state piantate a Guyot nel 2007 e sono collocate ad un’altitudine di 750 metri e si tratta di un unico vigneto. La selezione di cloni francesi, che hanno dimostrato di essere particolarmente adatti per l’alta collina, l’elevata densità di viti e la bassa resa garantiscono un’ottima qualità dell’uva. Il terreno è composto prevalentemente da porfido eroso. Il vigneto è esposto a sud e sud-ovest

Metodo di vinificazione: La vinificazione delle uve avviene in vasche aperte nelle quali il mosto in fermentazione entra in contatto con le bucce tramite frequenti rimontaggi e follature. Grazie a queste tecniche le sostanze coloranti e gli aromi contenuti nella buccia vengono estratti e passano al vino

Abbinamento: Il Pònkler è l’abbinamento perfetto per cacciagione, brasati di selvaggina, carni rosse e formaggi stagionati READ Lancio SpaceX-NASA: missione Crew-3 integrata con ISS

Pinot Nero | Noir Rollhütt | Peter Zemmer | Vino Rosso Alto Adige | Altoatesino | 6 Bottiglie da 75 Cl | Idea Regalo

Uvaggio: Pinot Nero 100%;

Gradazione: 13,5%;

Provenienza: Alto Adige;

Temperatura di servizio: 16 - 18° C;

Südtirol - Alto Adige DOC Pinot Nero Schweizer Franz Haas 2018 0,75 ℓ

Pinot Nero 100%

Pinot nero, o lo ami o lo odi. Il bianco tra i rossi… Il vitigno più difficile da domare, come addolcire e rendere elegante un cavallo selvaggio e non sempre ci si riesce…

In questo Pinot Nero vanno messe le uve che più si prestano ad una migliore evoluzione e la dimora dei vigneti in altitudine sono di valido aiuto per la sanità dell’uva.

Per questo, nonostante vengano selezionati i vigneti migliori, in alcune annate non viene prodotto.

Pomino Pinot Nero 2017 - Castello Pomino - Pomino Pinot Nero DOC - Frescobaldi - Bottiglia da 0,75ml

13,95 € disponibile 2 new from 13,95€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Pinot nero

Note: pomino pinot nero esprime un delicato bouquet fruttato e floreale accompagnato da note speziate ben equilibrate

Abbinamento: primi piatti a base di ragù come le lasagne, preparati in umido e stufati

CANTINA TERLANO Pinot Nero DOC Alto Adige cl 75

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 8021507714605 Size 750 milliliters

MACULAN Pinot Nero 100% Pinot Nero 2020 13,5% (6 X 0,75 l)

LA TUNELLA Vino Rosso PINOT NERO BOTT 75 CL - IMBALLO DA 6 BOTTIGLIE DA 75 CL

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche UVE Pinot Nero ZONA DI PRODUZIONE Colline del Friuli Orientale

TIPOLOGIA DEL TERRENO Marne e arenarie di origine eocenica meglio conosciute come “ponca” SISTEMA DI ALLEVAMENTO Monocapovolto e guyot francese

DENSITÀ DELL’IMPIANTO Piante/ha 4.500 - 5.000 METODO DI DIFESA Lotta antiparassitaria integrata a basso impatto ambientale

EPOCA DI VENDEMMIA Prima settimana di settembre MODALITÀ DI RACCOLTA Manuale

PREZZO PER IMBALLO DA 6 BOTTIGLIE DA 75 CL - TEMPI DI CONSEGNA 2-3 GIORNI LAVORATIVI (MAX 4 GG )

BALLABIO EXTRA BRUT FARFALLA VSQ Pinot Nero Metodo Classico Bott. 75 Cl - Imballo da 6 Bottiglie da 75 cl
VSQ Pinot Nero Metodo Classico Extra Brut Varietà delle uve: Pinot Nero 100%

Età media delle vigne: 20 anni

Raccolta uve: Tradizionale a mano in cassette da 18 kg

Vinificazione: Pressatura soffice delle uve intere per ricavare e fermentare solo il 45% del mosto fiore a temperatura controllata. Affinamento in vasche di acciaio sino a primavera sui propri lieviti.

PREZZO PER IMBALLO DA 6 BOTTIGLIE DA 75 CL

Südtirol - Alto Adige DOC Pinot Nero Barthenau Vigna S. Urbano Hofstatter 2016 0,75 L

Il suo profumo coniuga aromi terroso-minerali e fruttati. La componente fruttata resta all’inizio quasi nascosta poi, nel bicchiere, sviluppa in crescendo ricordi di susine scure mature. Al palato evidenzia di più le sue componenti aromatiche fruttate e minerali

Questo antico vitigno, autoctono dell’Alto Adige, trova ottime condizioni di attecchimento sui declivi della nostra tenuta Steinraffler. Nel 1990 abbiamo dissodato una porzione di questi vigneti per reintrodurre un vitigno quasi dimenticato in Alto Adige: il Lagrein a picciolo corto, innestato su ceppi nanizzanti e allevato a Guyot. Il ritorno di quest’antico e autoctono tipo di vino simboleggia, per noi, il felice connubio fra tradizione e innovazione

Solo la denominazione “Vigna” garantisce in Alto Adige la provenienza di un vino da un specifico vigneto

Perfetto con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

ALTURIS EPIC WINE PINOT NERO BOTT 75 CL - IMBALLO DA 6 BOTTIGLIE

VITIGNO: Pinot Nero

VINIFICAZIONE: Le uve vengono delicatamente diraspate e sottoposte a pigiatura. Il mosto così ottenuto viene lasciato fermentare sulle bucce a temperatura controllata con frequenti rimontaggi al fine di estrarre colore, tannini e aromi. Dato corso alla svinatura l’affinamento continua in botti di legno di ciliegio da 2500 litri. Il vino viene presentato sul mercato a circa un anno e mezzo dalla vendemmia.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5% vol. circa

NOTE OLFATTIVE E GUSTATIVE: Al naso profuma di ciliegia con sottili sfumature di vaniglia. In bocca si rivela vellutato e elegante con un retrogusto fresco e invitante.

Tramin - Pinot Nero DOC"Marjun" 2018 0,75 lt.

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 7427260269146 Size 750 milliliters

De Pra - Pinot Nero Veneto Igt - 0,75l (6)

Profumo: delicato con sentori di ciliegia, frutti di bosco, fragola, ribes e sfumature speziate; Gusto: elegante e raffinato con tannini morbidi e lungo retrogusto sapido e fruttato

Abbinamenti: Risotti, Pesce al forno; Temperatura di servizio 16 °C

Vitigno: Pinot nero 100%; I vigneti sono situati tra i comuni di Ormelle, Ponte di Piave e Motta di Livenza; Vendemmia nella prima metà di Settembre

Vinificazione in rosso con macerazione sulle bucce a temperatura controllata per 6-8 giorni, travaso in recipienti di acciaio con completamento della fermentazione alcolica e malolattica. Affinamento in vasca per per 4-5 mesi

Südtirol - Alto Adige DOC Pinot Nero Tramin 2019 0,75 L

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Le uve provengono da vigneti che si estendono su colline contigue alla montagna, a un’altitudine compresa tra i 350 e i 450 m s.l.m., su terreni calcarei di conformazione argillosa e ghiaiosa sottoposti a forti escursioni termiche

La macerazione è stata fatta a temperatura controllata (26° C) con rimontaggi e sommersioni giornaliere della vinaccia per incrementare la cessione di sostanze dalle bucce. Fermentazione e invecchiamento in barrique francesi, grandi botti di rovere e, parzialmente, in tini d’acciaio inox

Il Pinot Nero si presenta di color rubino con lievi sfumature granate, ha il profumo fresco e accattivante dei piccoli frutti di bosco. Al gusto è molto armonico, con una bella struttura tannica fruttata, ricca di gusto e fine al palato. Il Pinot Nero è stato imbottigliato nella tradizionale borgognotta in una veste elegante e raffinata. La chiusura con tappo a vetro rende, inoltre, questo prodotto unico e particolare

È sicuramente un ottimo vino da pasto, particolarmente adatto ad arrosti, cacciagione e formaggi piccanti READ Ucraina e Russia: cosa devi sapere ora

Südtirol - Alto Adige Pinot Nero DOC Mazzon Gottardi 2017 0,75 ℓ

Pinot Nero 100%

Sentori gusto-olfattivi delicati e di raro fascino caratterizzano il Pinot Nero “Mazzon” dell’Alto Adige, prodotto dalla cantina Gottardi.

Mostra di saper raggiungere elevatissimi livelli qualitativi, rientrando di diritto sul podio dei migliori Pinot Nero italiani.

Viene lasciato maturare in barrique per almeno un anno, dopodiché è affinato in bottiglia prima della commercializzazione.

Cavit Pinot Nero Mastri Vernacoli DOC, 75cl

Tipologia: vino

Cavit pinot nero mastri 2017 cl75 vino

Contenuto alcolico (alc/vol): 12.5 percent by volume

Pomino DOC Pinot Nero Frescobaldi 2018 0,75 L

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Espressione inconfondibile del Pinot Nero a Pomino. È un vino che racchiude in sé l’unicità di questo territorio, vocato a varietà che ne esprimono lo stile e l’eleganza. Pomino Pinot nero è la rappresentazione di un delicato bouquet fruttato e floreale accompagnato da note speziate ben equilibrate

I Pinot nero una volta vendemmiati sono stati fermentati in tini troncoconici di rovere da 60 hl, ad una temperatura controllata e con follature manuali, soprattutto nelle prime fasi, che favoriscono la giusta estrazione dalle bucce di antociani e polifenoli. Il tempo di macerazione è stato di 13 giorni

Alla fermentazione alcolica ha fatto seguito la fermentazione malo-lattica in barriques di rovere francese. Il Pinot nero ha proseguito il suo affinamento in barriques per altri 15 mesi. L’ulteriore periodo in bottiglia, prima di poterlo degustare, ne ha completato il percorso qualitativo

Pomino Pinot Nero 2017 si caratterizza per un elegante color rosso rubino brillante con leggere sfumature granate. Il bouquet è composto da piccoli frutti rossi misti a delicati sentori di cannella e zenzero. In un secondo momento, le note tostate prendono il passo con sentori che spaziano dal cuoio, al tabacco, alla torrefazione, concludendo con una nota speziata di chiodo di garofano ed un’equilibrata balsamicità

L’ingresso in bocca è fresco e minerale, ben bilanciato con la nota alcolica. Il tannino vellutato accompagna in questo viaggio sensoriale, accarezzando gentilmente il palato. Il finale è lungo e persistente

Pinot Nero Blauburgunder San Michele Appiano Cl 75

15,29 € disponibile 3 new from 15,29€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Zona di produzione: San Michele Appiano (bz) ? Alto Adige - Uve: Pinot Nero 100%

Affinamento: 12 mesi in botte grande - Colore: Rosso

Al naso: Note di frutti di bosco, spezie e balsamiche - Al palato: Fresco, buona persistenza

Temperatura di servizio: 16-18 - Abbinamenti gastronomici: Ragu' e primi piatti di carne

Grado alcolico: 13.5% vol

Pinot Nero Brut DOCG Monteceresino, Travaglino - 750 ml

Vitigno: Pinot Nero

Abbinamento: fritti di mare, piatti di pesce e di carne bianca speziati, crostacei, sufflè

Travaglino - Oltrepò Pavese

Südtirol - Alto Adige DOC Pinot Nero Ludwig Elena Walch 2018 0,75 ℓ

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Alto Adige

Pinot Nero 100%

Alto Adige

Confezione 6 bottiglie Pinot Nero DOC Alto Adige | Cantina Tramin Termeno | Riserva MARJON TRAMIN

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 6 Bottiglie Vino Rosso Alto Adige DOC da 0,75L | PINOT NERO MARJON: Uno dei fiori all'occhiello di Cantina Tramin, un bicchiere elegante, corposo e persistente

COMPOSIZIONE: 100% Pinot Nero | | ZONA DI PRODUZIONE: terreni calcareo-argillosi in una zona collinare a 350 a 650 metri slm | VENDEMMIA: Raccolta a mano

COLORE: Rosso rubino con sfumature granate | PROFUMO: Al naso, sentori di frutti di bosco, prugna e ciliegia sono impreziositi da accenni speziati | GUSTO: In bocca si presenta con tannino fine. Finale fruttato e succoso con evidenti note di spezie

ABBINAMENTI CONSIGLIATI: Perfetto con primi a base di carne o funghi e pietanze di carne rossa o selvaggina o con formaggi stagionati | GRADI: 14% Vol. | SERVIZIO: 16°C/18°C

Cantina Tramin | Vignaioli in Termeno, Alto Adige

Südtirol - Alto Adige DOC Pinot Nero Riserva Mimuèt Alois Lageder 2018 0,75 ℓ

Pinot Nero 100%

Alto Adige

Südtirol - Alto Adige DOC Pinot Nero Meczan Hofstatter 2018 0,75 L

Il vino Pinot Nero "Meczan" di Hofstatter proviene da uve coltivate interamente a Mazzon, piccolo borgo vinicolo in provincia di Bolzano, che ha saputo distinguersi come uno degli areali più vocati per la produzione di Pinot Nero in Italia. Introdotto in Alto Adige nel XIX secolo con ottimi risultati, si scoprì ben presto che il vitigno a bacca rossa di origine francese poteva dar vita in questa zona a prodotti di statura internazionale

Dopo un'attenta selezione delle uve, il succo fermentato viene versato nelle botti, dove avviene l'affinamento. I grappoli vengono diraspati per il 75%, mentre il restante 25% viene lasciato a grappolo intero, in modo da garantire la tipica freschezza equilibrata e leggermente astringente tipica del vitigno

Il Pinot Nero "Meczan", appena versato nel bicchiere, mostra un colore rosso rubino con riflessi granati. Il naso è un profluvio di frutta fresca e succosa, che include la ciliegia e i frutti di bosco. All'assaggio fa dell'equilibrio la sua dote migliore, mostrandosi perfettamente bilanciato tra una golosa morbidezza e un apporto slanciato di freschezza e sapidità

Gustoso e saporito, senza rinunciare ad un lungo finale, accompagna con estrema soddisfazione portate a base di pollame, arrosti e primi piatti riccamente conditi. L'eleganza che vorremmo sempre sulla nostra tavola

CANTINA LAVIS VINO PINOT NERO TRENTINO 75 CL

New Zealand Pinot Nero Kim Crawford Wines 2018 0,75 L

Abbiamo utilizzato un'ampia varietà di cloni e portinnesti, insieme a una miscela di suoli e microclimi per garantire un equilibrio tra i profili degli aromi e una qualità eccezionale

PROFUMO: aromi di frutti rossi sollevati con note di ciliegia scura, integrati da sfumature salate e quercia speziata. GUSTO: sapori maturi e scuri di bacche di mora e ribes. Sottili sentori di quercia aiutano a riempire il palato

ABBINAMENTI: Ideale con carré di agnello in crosta di erbe, risotto ai funghi o tutto da solo! READ Stati Uniti, Europa e Russia stanno intensificando le sanzioni per colpire direttamente Putin

Anselmet - Pinot Nero 0,75 lt.

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 9145250758927 Size 750 milliliters

Coppo - Spumante Metodo Classico Pinot Nero "Luigi Coppo" 0,75 lt.

Profumo di pesca bianca, floreale, fruttato e leggermente erbaceo

Vitigno: pinot nero

