I marinai usano il cartello “aiuto” delle fronde di palma per aiutare incagliati su una remota isola del Pacifico

Gli ultimi titoli dei nostri giornalisti negli Stati Uniti vengono consegnati direttamente nella tua casella di posta ogni settimana Il tuo riepilogo delle ultime notizie in tutta l'America

Tre marinai bloccati da più di una settimana su un remoto atollo disabitato del Pacifico sono stati salvati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. la spiaggia

I marinai, tre uomini sulla quarantina con esperienza di navigazione, sono partiti il ​​31 marzo dall'atollo di Polowat, a sud-est di Guam. La loro barca, uno skiff aperto di 20 piedi con un motore fuoribordo, è stata danneggiata e gli uomini sono rimasti bloccati sull'atollo di Byklode.

Circa una settimana dopo, il 6 aprile, il sottocentro di soccorso congiunto degli Stati Uniti a Guam ha ricevuto una chiamata di soccorso da un parente dei marinai, che ha detto che non erano tornati dal parcheggio delle biciclette.

L’appello ha spinto le autorità statunitensi a lanciare un’operazione di salvataggio in un’area di oltre 78.000 miglia nautiche.

Il giorno successivo, gli aerei P-8 Poseidon della Marina americana operanti dalla base aeronautica di Kadena in Giappone avvistarono i Marines e lanciarono rozzi rifugi e pacchi di sopravvivenza che avevano allestito sulla spiaggia.

I marinai rimasero bloccati sull'isola disabitata dell'atollo di Pikelot per oltre una settimana. ( Guardia Costiera degli Stati Uniti )

“In una straordinaria testimonianza della loro volontà, i marinai hanno usato le fronde di palma per scrivere 'aiuto' sulla spiaggia, un fattore chiave nella loro scoperta. Questo atto intelligente è stato fondamentale per indirizzare gli sforzi di salvataggio direttamente sulla loro posizione”, ha affermato il tenente Chelsea. Garcia della Guardia Costiera degli Stati Uniti, uno dei coordinatori di ricerca e salvataggio dell'operazione. , disse In un comunicato stampa.

L'8 aprile, un aereo HC-130J Hercules della guardia costiera statunitense ha sorvolato gli uomini bloccati e ha trasmesso via radio i marinai dispersi.

Gli uomini hanno comunicato via radio che erano in “buona salute” e avevano “accesso a cibo e acqua”, secondo la Guardia Costiera. Vivevano mangiando noci di cocco.

Il giorno successivo, la USCGC Oliver Henry, una nave della Guardia Costiera, ha deviato dalla sua rotta originale per unirsi alla missione di salvataggio, raccogliendo i marinai.

In un'altra svolta, il sottufficiale di seconda classe Eugene Halishlius, uno dei guardacoste coinvolti nel salvataggio, fu collegato ai dispersi.

Uno dei soccorritori della Guardia Costiera era in realtà imparentato con i dispersi ( Guardia Costiera degli Stati Uniti )

“Potevo leggerlo sui loro volti, 'Whoa! Chi è questo ragazzo che parla la nostra lingua che tira?'”, ha detto. ha detto alla CNN Giovedì.

“È un mondo pazzesco, e in realtà ho scoperto di essere imparentato con loro!” Ha descritto i dispersi come cugini di terzo e quarto grado.

Gli uomini sono ora tornati sani e salvi al punto di partenza, l'atollo di Polovat.

La Guardia Costiera ha invitato tutti i marinai a dotare le proprie navi di radiofari che segnalino lo stato di emergenza.

Un atollo lontano era una base Una ripresa simile nel 2020 Un altro gruppo di tre persone è annegato nel parcheggio delle biciclette quando la loro barca ha finito il carburante.

Hanno gridato “SOS” sulla spiaggia e sono stati poi salvati da una squadra multinazionale.