Distruzione a Gaza mentre Israele dichiara guerra a Hamas

15:15 ET, 11 aprile 2024

Il Dipartimento di Stato americano afferma che un alto diplomatico statunitense ha parlato dell’Iran con le sue controparti turche, cinesi e saudite



Di Michael Conti e Jennifer Hansler della CNN



Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato mercoledì sera e giovedì mattina con i ministri degli Esteri di Turchia, Cina e Arabia Saudita per dire loro che i paesi dovrebbero esortare l'Iran a non intensificare ancora il conflitto in Medio Oriente. Minacce di Teheran contro Israele Lo ha detto un portavoce del Ministero degli Affari Esteri.

Ciò che Blinken ha detto ai suoi colleghi: Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto in una conferenza stampa: “L'escalation non è nell'interesse di nessuno, e i paesi devono esortare l'Iran a non intensificarla”. Anche gli Stati Uniti “hanno collaborato con alleati e partner europei negli ultimi giorni” per presentare una risoluzione simile. Ha aggiunto un messaggio sull'Iran.

Ciò che Blinken ha detto a Israele: Ha parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant per sottolineare il sostegno degli Stati Uniti a Israele di fronte a queste minacce, e per sottolineare anche “l’importanza che Israele rispetti gli impegni assunti dal primo ministro Netanyahu nei confronti del presidente Biden la settimana scorsa per migliorare la fornitura di aiuti umanitari a Gaza, e “mettere in atto misure rafforzate”, ha detto Miller, per prevenire scontri e coordinamento”.