40 La migliore tessuto per divani del 2022 – Non acquistare una tessuto per divani finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore tessuto per divani? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi tessuto per divani venduti nel 2022 in Italia.

Non vuoi davvero che tu sia infelice dopo aver speso i tuoi sudati soldi per questa tessuto per divani. Di conseguenza, avevo passato molto tempo a esaminarlo, valutarlo e criticarlo. Alla fine, per la tua comodità, abbiamo compilato questa lista!

DESHOME Sirma - Tessuto al Metro Idrorepellente per divani cuscini sedie letti copriletto stoffa h 140 resistente (Rosso ossido, 1 metro) 15,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Sirma è un tessuto estremamente piacevole al tatto, facile da tagliare e cucire, idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità

✅ Non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura) inattaccabile da muffe e batteri

✅ Perfetto per l'arredamento fai-da-te: può essere impiegato per rivestire mobili imbottiti come divani moderni o classici, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini e complementi d'arredo in genere

✅ L'ottimo rapporto qualità prezzo, l'elevata durabilità, la resistenza all'usura e la semplicità nella pulizia fanno di Sirma un tessuto estremamente versatile e apprezzato da chi ha bambini in famiglia:le macchie più comuni provocate da liquidi possono essere eliminate semplicemente con un panno umido

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Stoffa Tessuto Pesante Gobelin 280cm x 280 cm Adatto per Foderare Divani Sedie Tavola Mantovane Cadute (74) 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gobelin Cotone Granfoulard teli copritutto Ogni quantità inserita nel Carrello corrisponde ad 1(UNO) Telo Grand foulard Tende Arredo Tessile in COTONE con stampa Digitale. Con tessuti scadenti

Lavabile max 30° Produciamo Il Gobelin 60% Italiano e lo VENDIAMO in tutta Europa per Questo MAGNIFICO ed ELEGANTE Salva Divani. Con Filato DA 205 GRAMMI di Nuova Generazione resistente alle Unghie di Gatti e Cani, ma Pratico e Traspirante. La trama Stretta del tessuto è MORBIDA e OPACA si Pulisce Facilmente non lascia trapassare i peli che possono essere rimossi velocemente

1 quantità corrisponde ad un pezzo largo 280 cm e alto 280 cm da rifinire lateralmente Il Telo è lavabile al 100%, sia a mano che in lavatrice, con Programmi lavaggio delicati ,non superare i 400 giri di centrifuga, puo' essere passato in Asciugatrice anche per Ravvivare la fibra. La stiratura e' consigliabile anche con vapore con Tovagliolo in cotone sovrapposto. Rispettando Correttamente queste semplici indicazioni il Copridivano manterrà le sue caratteristiche per sempre

Ideale per foderare un divano (es. per foderare un divano a 3 posti bisogna acquistare 2 quantità, se si desidera solo coprirlo basta una quantità).Con 1 quantità è possibile rivestire i cuscini ( è possibile fare 6 cuscini da sedia con una quantità). La stoffa è utile anche per fare degl originali copritavola e perchè no dei bellissimi runner. Essendo resistente si può usare anche per fare delle tende per far filtrare poca luce e tanto altro ancora

rincipalmente usato per Copertura Di protezione dei divani con forme anche piu complicate o per Cambiare look al Salotto Consumato. Molti clienti lo Usano anche per coprire Grandi Tavolate come Copritavola o Tovaglia, o Addirittura per tendaggi o calate decorative. E' la Perfetta Copertura per molteplici utilizzi

DESHOME Perla 10 metri - Tessuto al Metro in Microfibra Idrorepellente stoffa per divani poltrone sedie cuscini tappezzeria (Beige) 134,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Perla è un tessuto in morbida Microfibra, 100% Poliestere, facile da tagliare e cucire, idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità

✅ Perla è bello da vedere e da accarezzare, grazie alla sua superficie dal tipico effetto vellutato, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura) inattaccabile da muffe e batteri

✅ Molto versatile, si abbina con facilità a diversi stili e può essere utilizzato in molti modi, semplice nella manutenzione: le macchie provocate da liquidi (vino, bibite zuccherate, alcolici, liquori, birra, caffè, tè, latte) possono essere eliminate semplicemente con un panno umido

✅ Può essere impiegato per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini, complementi d'arredo e tappezzeria in genere

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

intessutoitalia Tessuto per divani, Rivestimento arredo Imbottito, sedie (140 cm x 100 cm=1 unità) Atlantic in 18 Varianti di Colore (Atlantic_Mostaza) 26,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuto idrorepellente per rivestire divani, sedie e poltrone. Ideale per il rivestimento del tuo arredo imbottito.

Composizione: 100% PL Idrorepellente

Peso: 730gr/mtl

Altezza 140 cm

Temperatura massima di lavaggio 30° C - No candeggio - No asciugatrice - Lavare a secco

DESHOME Penelope 10 metri - Tessuto al Metro Idrorepellente stoffa resistente per divani, cuscini, tappezzeria (Bianco crema) 134,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Penelope è un tessuto al metro bello da vedere e da accarezzare, morbido al tatto, idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità

✅ Composto al 100% da fibre di Poliestere che lo rendono estremamente resistente alle sollecitazioni (Martindale > 100.000 giri) e inattaccabile da muffe e batteri, Penelope è una stoffa facile da lavorare e semplicissimo da pulire, non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura)

✅ Perfetto per rivestire mobili imbottiti come divani moderni o classici, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini e complementi d'arredo in genere, è certificato Oeko Tex - Confidence in Textile che garantisce il controllo del tessuto e l'assenza di sostanze chimiche e coloranti nocive per la salute

✅ L'ottimo rapporto qualità prezzo, l'elevata durabilità, la resistenza all'usura e la semplicità nella pulizia fanno di Penelope un tessuto estremamente versatile e apprezzato da chi ha bambini in famiglia

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Generico TAPPEZZERIA Stoffa Tessuto a METRAGGIO Metro Altezza 280CM Ideale per Copri TAVOLA Divano Cadute per Tende MANTOVANE 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Raso Damascato Laminato

Venduta a metraggio, 1 quantità corrisponde ad 1 metro di larghezza per 280 cm di altezza più quantità vengono spedite in un unico taglio

Lavabile in lavatrice a 30°

IDEALI PER DIVERSI USI: Foderare divani Cuscini Runner Tovaglia da Tavola Copriletto Fare i laterali di una tenda Fare delle mantovane Più quantità vengono spedite in un unico taglio ES: Qualora si volesse coprire un divano a 3 posti come " gran foulard" basta ordinare 3 Metri. Se si volessero fare due laterali in un balcone bisogna ordinare 3 quantità in modo tale da fare due laterali da 1 metro e mezzo ciascuno

Generico Tessuto Idrorepellente al Mezzo Metro - Stoffa ANTIMACCHIA in Poliestere - Sabri Canvas - Morbido e Resistente - Altezza 140 cm - 1 QTA = 50 cm - 22 Colori (Fucsia 160) 5,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuto in 100% poliestere, Retro in cotone e poliestere, 280 gr/m152

Idrorepellente e antimacchia

Morbido e resistente, a prova di strappo

ATTENZIONE: Il prodotto viene venduto a metraggio minimo di 50 cm. 1 quantità corrisponde a 50 cm (1 quantità = 50 cm, 2 quantità = 100 cm, 3 quantità = 150 cm, etc.)

ALTEZZA: 140 cm

intessutoitalia Tessuto per divani, Rivestimento arredo Imbottito, sedie (140 cm x 100 cm=1 unità) BOREA in 15 Varianti di Colore (BOREA_9811) 36,10 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuto per rivestire divani, sedie e poltrone. Ideale per il rivestimento del tuo arredo imbottito.

Composizione: 100% PL

Peso: 745gr/mtl

Altezza 140 cm

Temperatura massima di lavaggio 40° C - No candeggio - Asciugatrice uso moderato - Non asciugare al sole - Stirare max 110° - Lavare a secco

DESHOME Gaia - Tessuto al metro per tappezzeria Antimacchia Idrorepellente Resistente Stoffa al metro per divano sedie cuscini arredo (Grigio argento, 1 metro) 24,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ DESIGN: Gaia è l'innovativo tessuto al metro Jacquard, con applicato l'innovativo trattamento Antimacchia idrorepellente, resistente, perfetto per aggiungere un tocco unico ed elegante alle tue creazioni; Gaia è la stoffa al metro ideale in tappezzeria per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini e complementi d'arredo in genere, si adatterà perfettamente a qualunque ambiente soggiorno, studio, camera da letto, cameretta dei bambini

✅ TRATTAMENTO ANTIMACCHIA: Grazie all'innovativo trattamento "Teknowaterclean", le fibre che compongono il tessuto ricevono un trattamento protettivo molecolare che non permette alle macchie di infiltrarsi in profondità. La macchia, depositandosi in superficie, potrai rimuoverla semplicemente con l'acqua!

✅ MANUTENZIONE: Consigliamo lavare il tessuto a 30 gradi o a secco, stirare a bassa temperatura e di non candeggiare. Per eliminare macchie comuni di liquidi come bibite zuccherate, tè, caffè, etc è sufficiente utilizzare un panno umido. Per penna a sfera, resina, cioccolata, caramella: frizionare la macchia con un panno imbevuto di alcool etilico al 90% non colorato. Per grasso, olio, cosmetici: utilizzare la schiuma di un sapone neutro, successivamente rimuovere il sapone con un panno umido

✅ CARATTERISTICHE TECNICHE: Gaia è un tessuto estremamente resistente (Martindale 90.000 giri) grazie alla composizione della stoffa in fibre di Poliestere (100%) e al peso di 380 gr/mq che assicurano una lunga durabilità e un'elevata resistenza alle sollecitazioni; è inattaccabile da muffe e batteri, è una stoffa facile da lavorare, non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura)

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Aggiungendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Generico Stoffa e Tessuti in Cotone Teli GranFoualr per Cucito Metro 280 cm x 280 cm più di 30 Disegni per Divani Mantovane Cadute Laterali Tavola Cuscini Sedie Copritutto (211) 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cotone Granfoulard teli copritutto

Lavabile max 30°

Ideale per foderare un divano (es. per foderare un divano a 3 posti bisogna acquistare 2 quantità, se si desidera solo coprirlo, come gran foular, basta una quantità).Con 1 quantità è possibile rivestire i cuscini ( è possibile fare 6 cuscini da sedia con una quantità). La stoffa è utile anche per fare degl originali copritavola e perchè no dei bellissimi runner. Essendo resistente si può usare anche per fare delle tende per far filtrare poca luce e tanto altro ancora

Colore Tortora Giallo Rosso Blu Azzurro Marrone Viola Verde Panna Beige Arancio Corallo

QUALORA FOSTE INTERESSATI ANCHE A TENDE A METRAGGIO D'ARREDO INSERITE NELLA BARRA DI RICERCA QUESTO CODICE " B0819V6JYT " TROVERETE TENDAGGI PER TUTTI I GUSTI

Kt KILOtela Tessuto per tappezzeria, Jacquard Gobelino, Sedia, Divano, Cuscini, Tende, Tessuto di 100 cm di Lunghezza x 280 cm di Larghezza | Stelle – Multicolore – 1 Metro 24,42 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Uso: Tessuto gobelin adatto per fare foulard per divani, rivestire sedie, cuscini, tende, copriletti, copripiumini, borse e per qualsiasi artigianato decorativo.

Larghezza: 280 cm.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere. Prodotto in Spagna.

Peso approssimativo: 320 g/m².

Misura del scampolo: 100 x 280 cm.

HEKO PANELS Tessuti e Stoffe a Metro Arredo Tessuti per Tappezzeria per Divani Cuscini Poltrona e Sedie - Stoffa al Metro Fatto di Poliestere Resistente allo Strappo - Colore del Vino 9,50 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il nostro tessuto per tapezzeria serie Palermo è molto elegante e piacevole al tatto. Apprezziamo la qualità e la consistenza, perciò per rassicurarci che la nostra stoffa ti servirà per molti anni l’abbiamo rafforzata di sotto con una felpa amortizzante grazie a cui il tessuto è estremamente resistente all’usura e strappi. Il suo aspetto irrepetibile si deve alla struttura intrecciata che è una fusione di due sfumature

La stoffa è facile da elaborare: si taglia e cuce facilmente, perciò è favorevole anche per chi comincia la sua avventura con il cucire. È molto sottile e piacevole al tatto grazie a cui ha molti usi. È un’ottima scelta sia come finitura per tessuti arredamento sia tappezzeria per sedie, poltroni oppure divani

Il tessuto si vende a metraggio, per esempio un pezzo = 1 m x 1,46 m, 5 pezzi = 5 m x 1,46 m ecc. Il nostro materiale viene tagliato di rotoli di stoffa. All’ordinare alcuni pezzi nello stesso colore, li riceverà insieme rettilinei

Per mantenere i colori e la qualità della stoffa per molto tempo, si raccomanda pulirla soltanto con detergenti per tappezzeria delicati. Non si deve pulirla con acqua neppure stirarla

Composizione: 100% poliestere, peso: 235 g/ m2, larghezza del rotolo: 146 cm. I colori possono sembrare un po’ diversi su alcuni schermi! Il tessuto viene piegato e imballato accuratamente, affinchè non si raggrinzi durante il trasporto

DESHOME Roma - Tessuto al Metro Idrorepellente Stoffa per divani, cuscini, tappezzeria, arredo (Grigio grafite, 1 metro) 15,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Roma è un tessuto di grande impatto, morbido e vellutato al tatto, idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità

✅ Non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura) inattaccabile da muffe e batteri

✅ Perfetto per l'arredamento fai-da-te: può essere impiegato per rivestire mobili imbottiti come divani moderni o classici, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini e complementi d'arredo in genere

✅ L'ottimo rapporto qualità prezzo, l'elevata durabilità, la resistenza all'usura e la semplicità nella pulizia fanno di Roma un tessuto estremamente versatile e apprezzato da chi ha bambini in famiglia

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

MUYUNXI Tessuto Velluto Morbido Usato per Arredamento Tappezzeria Divani Rivestimento 280 Cm di Larghezza Venduto al 2 Metro(Color:Verde Smeraldo) 63,43 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Materiale: questo velluto ha una consistenza e una morbidezza reali, lasciando un tocco sorprendente e irresistibile su mobili e decorazioni morbide. Grazie al suo aspetto di fascia alta, il tessuto in velluto è diventato una scelta popolare per molte ragioni.

Caratteristiche: tessuto morbido e delicato sulla pelle, spesso e criptato, nessun restringimento e nessun lanugine, protezione ambientale e senza formaldeide, tessuto di flanella ecologica originale, stampa attiva brillante e non sbiadita e tintura sana; abbinamento multicolore opzionale e libero.

Ampia gamma di usi: il nostro tessuto elasticizzato in velluto può essere utilizzato in tutti i tuoi progetti, inclusi hotel club, ufficio squisito e decorazioni per la casa di fascia alta, divani, borse morbide, imballaggi, tovaglie, tende, ecc. Pertanto, in base alle tue esigenze, questo tessuto è destinato a stupirti.

Specifiche: 2,8 m (9,1 piedi). Il tessuto viene venduto a metraggio e tagliato su ordinazione. La quantità 1 è 2,8 * 2 m (9,1 * 6,5 piedi), la quantità 3 è 2,8 * 6 m (9,1 * 19,6 piedi) e così via. A meno che l'ordine più grande non superi la lunghezza del rotolo, il riso verrà tagliato a pezzi interi.

Peso: 2,8 * 2 m (9,1 * 6,5 piedi) è di circa 1560 g. Questo è l'ideale per le persone che cercano tessuti alla moda. READ L'ordine di vaccinazione del governo di Biden è stato ristabilito per le grandi imprese

intessutoitalia Tessuto ANTIMACCHIA per divani (140 cm x 100 cm=1 unità) Aquaclean Baltic in 15 Varianti di Colore (Baltic_23) 54,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuto da tappezzeria con uno speciale trattamento superficiale che lo rende idrorepellente e antimacchia, evitando che lo sporco penetri al suo interno. Basta un po' di acqua ed un panno per rimuovere la maggior parte delle macchie domestiche

35% CO / 27% PL / 18% AC / 15% PA / 5% ALTRO

DESHOME Dandy H 280 cm x 5 metri - Tessuto al metro Jacquard Made in Italy Stoffa per tappezzeria divani, poltrone, cuscini, sedie, tende, copriletto (Verde) 229,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Pregiato tessuto Jacquard Italiano H 280 cm dal design raffinato, bello da vedere, piacevole da toccare, facile da tagliare e da cucire

✅ Può essere lavato a 30° e stirato a bassa temperatura, la tessitura Jacquard garantisce un'ottima resistenza alle sollecitazioni e all'usura e quindi una lunga durata nel tempo

✅ Dandy è disponibile in 10 varianti di colore che si adattano ad ogni tipo di ambiente: può essere impiegato per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini, complementi d'arredo in genere oppure tende e mantovane

✅ Composizione della stoffa: Misto Cotone (57%)- Poliestere (43%), Peso: 280 gr/mq, Altezza: 280 cm

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 2,80 m ; 2 quantità = 2 m x 2,80 m ; 3 quantità = 3 m x 2,80 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Tessuto Tappezzeria Damascato 50 Cm Broccato Medaglione Barocco - Celeste 22,50 € disponibile 2 new from 22,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Damascato Medaglione Barocco, H 280, Prezzo Per 50 Cm

Yorkshire Fabric Shop Tessuto Morbido per tappezzeria, in Velluto a Coste a Zig Zag, Resistente, per divani, Tende, mobili, mobili, Colore Verde Lime (10 Metri) 125,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Per consigli, ordinazioni, campioni, contattaci dal lunedì al venerdì

Se si ordina più di 50 metri - Chiama per il prezzo di consegna scontato

Magazzino con sede nello Yorkshire - Per il commercio e il pubblico - Vieni a sentire il tessuto

Consegniamo in tutto il mondo - Contatto per il prezzo alla consegna

Oltre 1000 di nuovi, designer, One Off, modelli, tessuti in tinta unita in magazzino

Generico Stoffa Tessuto per Divani Metraggio Metro 280 cm x 280 cm Gobelin Adatto per tovaglie Laterali Cadute Mantovane (bordò) 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gobelin

1 quantità corrisponde ad un pezzo di 280 cm x 280 cm

Ideale per foderare un divano (es. per foderare un divano a 3 posti bisogna acquistare 2 quantità, se si desidera solo coprirlo basta una quantità).Con 1 quantità è possibile rivestire i cuscini ( è possibile fare 6 cuscini da sedia con una quantità). La stoffa è utile anche per fare degl originali copritavola e perchè no dei bellissimi runner. Essendo resistente si può usare anche per fare delle tende per far filtrare poca luce e tanto altro ancora

intessutoitalia Tessuto per divani, Rivestimento arredo Imbottito, sedie (140 cm x 100 cm=1 unità) 1216 in Fantasia Floreale e 6 Varianti di Colore (1216/009) 57,80 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuto per divani e poltrone

Composizione: 70% VI / 30% PL

Peso: 670gr/mtl

Altezza 140 cm

No candeggio - Lavaggio a secco

intessutoitalia Tessuto Riciclato per divani (140 cm x 100 cm=1 unità) GreenFabrics Chopper 5 Varianti di Colore (Chopper_col.1) 52,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Tessuto riciclato per divani e poltrone

58%co rigenerato 37%pl 5%ac

DESHOME Maze - Tessuto al metro Jacquard Italiano Stoffa al metro per tappezzeria divani, poltrone, cuscini, sedie - Nero, 1 metro 24,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Aggiungendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

✅ JACQUARD: Maze è il pregiato tessuto al metro Jacquard Italiano dal design moderno ispirato alle geometrie del labirinto, bello da vedere, piacevole da toccare, facile da tagliare e da cucire

✅ VARIANTI: Maze è disponibile in 10 varianti di colore che si adattano ad ogni tipo di ambiente, dalle sfumature più scure (nero, blu, rosso) fino a quelle più tenui come il crema o quelle più vivaci come il giallo e l'arancione; è la stoffa al metro ideale per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini e complementi d'arredo in genere - donerà un tocco unico e raffinato a qualunque ambiente della tua casa

✅ MANUTENZIONE: Maze mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi, è lavabile a 40° e si può stirare a bassa temperatura (non asciugare in asciugatrice)

✅ SPECIFICHE: Composizione della stoffa: Misto Cotone (65%)- Poliestere (35%), Peso: 335 gr/mq che assicurano una lunga durabilità e un'elevata resistenza alle sollecitazioni

Tessuto Stoffa in Gobelin per Divano Tovaglie Cuscini Fodere Granfoulard a Metraggio Altezza 280 Cm (39) 19,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gobelin

1 Quantità corrisponde ad 1 metro di larghezza per 280 cm di altezza Più quantità verranno spedite in un unico taglio (es. ordino 10 quantità avrò un unico taglio di 10 metri x 280 cm. Ordino 20 quantità avrò un unico taglio di 20 metri per 280 cm e così via)

Ideale per foderare un divano (es. per foderare un divano a 3 posti bisogna acquistare 6 quantità, se si desidera solo coprirlo bastano 3 quantità).Con 3 quantità è possibile rivestire i cuscini ( è possibile fare 6 cuscini da sedia con 3 quantità). La stoffa è utile anche per fare degli originali copritavola e perchè no dei bellissimi runner. Essendo resistente si può usare anche per fare delle tende per far filtrare poca luce e tanto altro ancora

Deshome Argo - Tessuto al Metro in morbida Microfibra idrorepellente altezza h 140 cm effetto pelle per tappezzeria divani sedie (Grigio quarzo, 1 metro) 26,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Perfetto per l'arredamento fai-da-te, adatto per rivestire divani, cuscini, poltrone, sedute, pouf, testate dei letti

✅ Molto versatile, piacevole al tatto, resistente all’usura e semplicissimo da pulire: ideale per chi ha bambini in famiglia; vedi indicazioni per la rimozione delle macchie più comuni

✅ Disponibile in una vasta gamma di colori: dalle tinte pastello ai colori più brillanti

✅ Composizione: 100% Poliestere | Peso: 360 gr/mq | Proprietà: idrorepellente | Martindale: 40.000 giri

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Panini Tessuti, Tessuto Misto Cotone Fantasia Giornale - Venduta al Mezzo Metro, Larghezza Fissa 140 CM; 1 qtà=50cm; 2qtà=100cm - Arredo, Sedie, Divani, Fai da Te 11,50 €

6,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ☝Tessuto misto cotone fantasia, lavabile in lavatrice che si presta per creazioni d'arredo e non solo.

Composizione : 75% Cotone 25% Poliestere - Altezza: 140 cm - ⚖ Peso : 190 gr/m2

✂VENDUTO A MEZZO METRO LINEARE A PARTIRE DA 50 CM (INDICARE NEL CAMPO "QUANTITÀ" LA METRATURA DESIDERATA) 1 QUANTITÀ= 50CM X 1,4 MT(LARGHEZZA FISSA) AD ESEMPIO: 5 QUANTITÀ CORRISPONDONO A 2,5 MT X 1,40 MT (LARGHEZZA FISSA)IN UN UNICO TAGLIO ✂

✂ 1 quantità = 50 cm ; 2 quantità = 100 cm ; 3 quantità = 150 cm ecc… Tutto in un unico taglio ✂

Ideale per abbigliamento, decorazione di accessori, scarpe e arredamento come rivestimento puff, divani o Tende

DESHOME Nature H 230 cm - Tessuto a Metro a maglia Jacquard elasticizzato Mucca Stoffa arredo per tappezzeria divani, cuscini, sedie, pouf 18,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ NATURE è la nuova collezione di stoffe a maglia Jacquard dai tipici disegni animalier ispirati alla natura. Elasticizzate, morbidissime e piacevoli da accarezzare, sono ideali come rivestimento per mobili imbottiti come divani, testate letto, poltrone, sedie, cuscini, pouf oppure cucce per i nostri amici a quattro zampe

✅ VARIANTI: I tessuti Nature sono realizzati in fibra di Poliestere 100%, hanno un'altezza di H 230 cm e sono disponibili in 5 varianti: effetto Tigrato, Tigrato bianco, Cavallino, Mucca e Mimetico

✅ MANUTENZIONE: Il tessuto può essere lavato in lavatrice a 30 °C; può essere stirato senza vapore e senza superare i 110 °C; Non asciugare in asciugatrice - Non candeggiare

✅ CERTIFICAZIONE: Tutte le stoffe della linea Nature sono certificate Oeko Tex - Confidence in Textile che garantisce il controllo del tessuto e l'assenza di sostanze chimiche e coloranti nocive per la salute

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità della stessa variante, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 2,30 m ; 2 quantità = 2 m x 2,30 m ; 3 quantità = 3 m x 2,30 m ; etc - Aggiungi le quantità da 5 metri e 10 metri per risparmiare sui tagli più grandi!

Loddo Tessile - Tessuto a metraggio da arredamento e tappezzeria Gobelin"Lively" fantasia fiori farfalle libellule api. Rivestimento divani, poltrone, cuscini. Altezza: 280 cm - Prezzo per 50 cm 27,90 € disponibile Controlla Su Amazon READ Harris ha iniziato a parlare in un momento cruciale della crisi Russia-Ucraina Amazon.it Caratteristiche Prezzo riferito a 50 cm di tessuto

Altezza Tessuto: 280 cm

Quantità 1 = 50 cm x 280 cm

Quantità 2 = 100 cm x 280 cm

Quantità 3 = 150 cm x 280 cm

DESHOME Griffe 10 metri - Tessuto al metro Jacquard design geometrico Stoffa per tappezzeria divani, poltrone, cuscini, sedie, borse (Giallo) 333,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ Pregiato tessuto al metro Jacquard dal design geometrico, bello da vedere, piacevole da toccare, facile da tagliare e da cucire, abbellirà la tua stanza donandole un tocco raffinato e unico

✅ Griffe è disponibile in 8 varianti di colore che si adattano ad ogni tipo di ambiente: è la stoffa al metro ideale rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini, copriletto, complementi d'arredo e tappezzeria in genere, oppure per la realizzazione di borse e accessori

✅ Composizione del tessuto: Misto Cotone (50%)- Poliestere (50%), Peso: 340 gr/mq, Martindale: > 40.0000 giri che assicura resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo

✅ Semplice da pulire in soli tre passaggi: 1) Rimuovere il residuo in eccesso presente sul tessuto con un panno; 2) Versare l'acqua sulla macchia o sul panno assorbente e attende pochi minuti; 3) Fare pressione sulla macchia con un panno facendo piccoli movimenti circolari sul tessuto. Se la macchia non sparisce ripetere di nuovo il processo

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

SUJIA Altezza 160cm Tessuto Velluto per Cucire Abiti Divani Cuscini Tende Tovaglie Decorazione Arredo Tappezzeria Morbida Foderare,al Metro Army Green(Size:10m) 118,87 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche LARGHEZZA PESO: Questo tessuto in velluto è venduto al metro. È un tessuto di peso medio a circa 380 g al metro. È largo 160 cm dal rotolo alla lunghezza desiderata. Materiale: 100% poliestere. Lavaggio delicato a 30° (non asciugare in asciugatrice)

TESSUTO: Il velluto ha una vera profondità di consistenza e morbidezza, lasciando un tocco sorprendente e irresistibile su mobili e tappezzeria. Dal design alla qualità del materiale e del colore, con il suo aspetto di fascia alta, questo tessuto sarà una scelta straordinaria per le persone e le loro esigenze di lavorazione.

DETTAGLI SQUISITI: lanugine sul davanti, tatto delicato della mano, tessuto denso, colore brillante, delicato e pieno, spesso e pieno, senza pelucchi, senza restringimento; il tessuto del fondo di levigatura sul retro è resistente.

COLORI EMOZIONANTI: con molti colori entusiasmanti tra cui scegliere, avrai sicuramente una vasta selezione di tessuti elastici in velluto da scegliere. La nostra gamma di colori è perfetta per i mesi autunnali e invernali.

PER CHE COSA È ADATTO? - Il nostro velluto più lussuoso, drappeggiato, morbido e resistente, perfetto per le occasioni glamour! Il velluto di lusso è perfetto per decorazioni, tappezzerie, tende, arredamento, abiti, giacche, top, abiti, abiti da ballo e altro ancora !

