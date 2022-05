40 La migliore tornio da banco per metalli del 2022 – Non acquistare una tornio da banco per metalli finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore tornio da banco per metalli? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi tornio da banco per metalli venduti nel 2022 in Italia.

VEVOR Tornio per Metallo Mini Tornio 220x600mm 1.1KW Tornio Piccolo per Metallo Elettrico Tornio da Banco di Precisione per Foratura a Tornitura Frontale 1.159,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Velocità Infinitamente Variabile: Il mini tornio in metallo è azionato da un motore con potenza: 1,1 KW. Velocità variabile (Rpm): 50-3000 ±10%. Cono nel naso mandrino: MT5. Lo schermo a LED mostra la velocità chiara e precisa per un lavoro accurato. Avviamento graduale, commutatore per rotazione spondle in senso orario o antiorario. Operare manualmente o con la velocità di avanzamento automatico regolabile.

Ampia Gamma di Battente: Il tornio da banco porta un mandrino a 3 griffe con diametro: 4,9" / 125mm. Altalena sul letto: 8,7" / 220mm e altalena a slitta: 23,6" / 600mm offre più possibilità per grandi dimensioni o / e pezzi pesanti. Cono nel naso del mandrino: MT5. Gamma di fili imperiali: 8~44 TPI

Resto Compound Professionale: La postazione utensile a cambio rapido mini tornio può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio frontale e taglio inclinato modificando l'angolazione del post utensile e regolando il resto composto, muovendo le lame liberamente con l'asta di alimentazione. La vite di indurimento a caldo può essere invertita a tre velocità ruotando le due maniglie sotto il pulsante rotante a velocità variabile.

Supporto e Protettivo: Il riposo costante funziona come supporto finale garantendo un funzionamento senza vibrazioni. Il resto è usato per girare le operazioni su pezzi di lavoro lunghi e sottili. Protezione paraschiena inclusa.

Posteriore Regolabile: Conicità nel mandrino contropunta: MT2. Ruotare la leva in senso orario per bloccare il mandrino e ruotare in senso orario per far avanzare il volantino. Per compensare la contropunta per tagliare le coniche regolando le quattro viti di fermo situate sulla base della contropunta.

CREWORKS 1100W Tornio in Metallo da Banco con Mandrino a 3 Griffe e Dispaly Digitale, Tornio Parallelo a Velocità Variabile 50-2250RPM Alta Precisione Fresatrice (220 x 750 MM) 1.149,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche COSTRUZIONE ROBUSTA: Il letto del tornio in metallo è realizzato in acciaio di alta qualità. Dotato di ingranaggi in metallo, questo tornio è resistente all'usura, durevole, più preciso e professionale. Questo tornio in miniatura include uno schermo digitale che mostra chiaramente la velocità di rotazione, garantendo un funzionamento preciso e regolare.

PRECISO MANDRINO A 3 GANASCE: Mini mandrino per tornio in metallo, mandrino autocentrante a 3 griffe, per l'impostazione costante di materiali cilindrici. Protezione paraschizzi inclusa. Il mandrino è supportato da cuscinetti a rulli conici di precisione, precisione del mandrino entro 0,0004" (0,01 mm).

SUPPORTO E PROTETTIVO: Soft start, interruttore di commutazione per rotazione del mandrino in senso orario o antiorario. Dotato di ingranaggi interamente in metallo. Il riposo fisso funge da supporto finale garantendo un funzionamento senza chiacchiere. Protezione paraschizzi inclusa.

RIPOSO COMPOUND PROFESSIONALE: Questo set di ingranaggi in metallo resistente all'usura e durevole fornisce una trasmissione di potenza forte ed efficiente al tornio. Il portautensili regolabile a 4 vie del tornio consente di cambiare facilmente gli strumenti di taglio e gli angoli, consentendo una facile smussatura. Questa macchina è dotata di un grande albero a foro passante per evitare disagi durante la lavorazione di pezzi lunghi.

AMPIA APPLICAZIONE: Azionato da un motore a corrente continua, questo mini tornio per metalli è adatto a molte attività di lavorazione tra cui tornitura, foratura, filettatura e taglio. Le manopole di regolazione sulla sella, sulla contropunta e sul centro ti consentono di lavorare con precisione e accuratezza.

PROXXON 2224002-Vasaio Di Precision Pd E 250 / 1.221,62 € disponibile 6 new from 1.221,62€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PROXXON 2224002 - Torno pd 250/e

Tornio per metalli da banco SOGI M1-350S 180 x 400 motore Brushless avanzamento automatico 1.089,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altezza punte: 90 mm - Diametro tornibile sul banco max: 180 mm - Distanza tra le punte: 400 mm - Corsa contropunta cannotto: 40 mm - Passaggio barra: 20 mm - Dimensione utensile max: 8 x 8 mm

Attacco cono mandrino: CM 3 - Attacco cono contropunta: CM 2 - Filettature metriche (n° 10): 0,40 - 2,0 mm

Avanzamento longitudinale: 0,10 - 0,20 mm/giro - Corsa longitudinale del carrello: 445 mm - Corsa trasversale della slitta: 65 mm - Velocità mandrino: 100÷2500 giri/min

Potenza motore: 500 W - Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz - Dimensioni di ingombro: 800 x 250 x 320 h mm - Peso netto: 39 Kg - Peso lordo: 55 Kg

Manuale d'installazione, uso e manutenzione + Dichiarazione di conformità + Garanzia 24 mesi

CREWORKS Mini Tornio per Metallo 550W Tornio Parallelo per Metallo a Velocità Variabile 2250 RPM Alta Precisione Fresatrice (180 x 350 MM Senza Display Digitale) 589,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENZA MOTORE: 550 W, 350 mm tra i centri, 180 mm oscillare sul piano; Lettura digitale della velocità del mandrino, blocco della leva della contropunta.

ALTA FREQUENZA: Il nostro tornio professionale è dotato di un binario di guida temprato ad alta frequenza. La procedura è molto più semplice e si lavora anche con i materiali di alta intensità, alta resistenza all’usura e alta tenacità, ridurre efficacemente la distorsione da tempra.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: Gli ingranaggi sono realizzati in metallo di qualità e con elevata robustezza e resistenza all’usura, rendendo le rotazioni più precise e potenti.

VELOCITÀ REGOLABILE: La velocità del mandrino può essere regolata da 50 a 2250 RPM, insieme a cuscinetti a rulli conici di precisione. Questo attrezzo fornirà sicuramente un lavoro incredibilmente precisa.

AMPIA APPLICAZIONE: Questo tornio per metallo di precisione può essere utilizzato nei corsi di tornitura, nelle scuole tecniche, nelle unità di ricerca scientifica, nella manutenzione della casa o dei veicoli.

VEVOR Mini Tornio da Banco in Metallo, Potenza 550 W 220V Corrente Continua Monofase Velocità 50-2500 RPM Tornio per Legno Professionale a Velocità Variabile per Tornitura, Foratura e Filettatura 698,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Ingegneria Precisa: Ideale per i professionisti, il mandrino a 3 griffe da 4 pollici ad alta precisione di questo tornio power metal gestisce oggetti quadrati e rotondi con uguale aplomb. È particolarmente adatto per lavori che richiedono un'elevata precisione, come la filettatura.

Grande Capacità di Lavoro: Questo tornio per la lavorazione dei metalli eroga 550 W e gestisce progetti di piccole e medie dimensioni. Fornisce un'oscillazione di 7,09"/180 mm sul letto e un'interasse di 13,78"/350 mm in modo da poter gestire progetti più estesi.

Design Aggiornato: Questo piccolo tornio in metallo utilizza ingranaggi in metallo anziché in nylon. Il volantino in alluminio può aumentare la durata. Interruttore di protezione dallo spegnimento automatico per renderlo più sicuro. Una lampada a LED aggiuntiva può aiutarti a completare l'elaborazione in luoghi con luce insufficiente.

Controllo Completo: La velocità di rotazione del tornio può essere impostata da 50 a 2500 giri/min e monitorata dal display digitale; la testa e le contropunte ben realizzate, il grande foro passante e il portautensili a 4 vie contribuiscono anche a fornire un maggiore controllo del tuo lavoro.

Costruzione Professionale: Il portautensili a cambio rapido a 4 vie può installare 4 utensili di tornitura standard contemporaneamente. È possibile regolare l'asta dell'utensile in avanti/indietro ruotando i regolatori della lama con scale precise in senso orario/antiorario.

VEVOR Tornio per Metallo ​8 x 14" Tornio da Banco di Precisione 650W Mini Trapano Tornio Portatile Tornio da Banco di Precisione in Metallo Tornio Parallelo con Variatore di Velocità 799,99 € disponibile 2 new from 799,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruzione Robusta e Durevole: Il mini tornio è realizzato in ghisa di alta qualità che resiste allo strappo e all'usura. È dotato di un motore da 650 W che eroga molta energia. Se ti piacciono i modelli, sarebbe il tuo assistente professionale ad avere precisi voti metrici e ingranaggi in metallo e quindi è attento.

Velocità Infinitamente Variabili: Gamma di velocità di rotazione: 50-2250 ± 10%. Il mini tornio viene fornito con velocità variabili che ti danno la comodità di ottenere il miglior lavoro. Questo tornio ti consente di lavorare sia in avanti che indietro di ogni possibile velocità. La velocità di alimentazione può essere regolata manualmente o automaticamente. E un pulsante di emergenza è accessibile per ogni evenienza.

Funziona con Precisione: Foro mandrino: 0,8 "/ 21 mm. Il tornio per la lavorazione dei metalli è preinstallato con un mandrino a 3 ganasce, 3,9" / 100 mm di diametro, che blocca saldamente le materie prime e una protezione del paraschiena che assicura la tua sicurezza durante il funzionamento.

Più Veloce e Più Efficace: Altalena sul letto: 8,3 "/ 210 mm; Altalena su slitta trasversale: 13,8" / 350 mm. Il piccolo tornio in metallo presenta un montante a torretta per un cambio rapido dell'utensile e una slitta trasversale per lo spostamento libero della lama, rendendo possibile il taglio interno, il taglio frontale e il taglio inclinato.

Ampia Applicazione: Il tornio produce lavori di precisione senza occupare molto spazio nel tuo negozio o garage, realizzando boccole, mandrini, prototipi, modelli e altro. READ 40 La migliore purificatore aria altroconsumo del 2022 - Non acquistare una purificatore aria altroconsumo finché non leggi QUESTO!

VEVOR 7x14inch Tornio Per Metallo 2500rpm Tornio 550W Tornio Tornio Da Banco Di Precisione 589,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【COSTRUZIONE IN ALLUMINIO ROBUSTA】 - Il mini tornio in metallo è realizzato in ferro di alta qualità. Dotato di ingranaggi in nylon, questo tornio è resistente all'usura, durevole, rotazione più accurata e professionale. Potere del motore mini tornio in metallo: 550W. Il paraspruzzi a tutta lunghezza offre la massima protezione

【VELOCITÀ INFINITAMENTE VARIABILE】 - Velocità variabile da 50-2500 giri / min. Avanti e indietro in tutte le velocità. Operare manualmente o con la velocità di avanzamento automatico regolabile. La manualità e la precisione delle guide a V sono ottenute da materie prime, tempra termica e rettifica. Pulsante di arresto di emergenza incluso

【MORSETTO A 3 GAMBE ACCURATO】 - Mandrino mini metallo tornio, mandrino autocentrante a 3 griffe, per fissare stabilmente materiali cilindrici. Protezione parasassi inclusa. Il mandrino è supportato da cuscinetti a rulli conici di precisione, precisione del mandrino entro 0,01mm. Una lampada gratuita è inclusa

【RIPOSO DEL COMPOSITO PROFESSIONALE】 - Il perno portautensile per cambio rapido mini metallo può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio del viso e taglio conico modificando l'angolo del perno dell'utensile e regolando il resto del composto. La slitta trasversale professionale è progettata con resistenza all'abrasione, sposta le lame liberamente con l'asta di alimentazione

【AMPIA APPLICAZIONE】: azionato da motore a corrente continua, questo utensile da taglio mini metallo può essere utilizzato in aree quali la lavorazione di minuterie di precisione, l'elaborazione di campioni e lavori di modellazione

VEVOR Tornio per Metallo 550W Tornio per Metallo a Velocità Variabile 7''X14 '' Tornio per Metallo 50-2500 giri/min Fresatrice per Metallo Tornio per Metallo Fresatura Digitale 699,99 € disponibile 2 new from 699,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruzione in Ferro Robusto: Il mini letto da tornio in metallo è realizzato in ferro di alta qualità. Dotate ingranaggi in nylon, questa tornio è resistente all'usura, durevole, rotazione più accurata e professionale. Potenza del tornio in metallo mini del motore: 550 W. Il paraspruzzi integrale offre la massima protezione.

Velocità Infinitamente Variabili: Velocità variabile da 50-2500 RPM. Avanti e indietro a tutte le velocità. Operare manualmente o con la velocità di avanzamento automatico regolabile. La maneggevolezza e la precisione delle guide a V sono ottenute da materia prima, tempra e rettifica a caldo. Pulsante di arresto di emergenza incluso.

Meccanica Meccanica a 4 Ganasce: Mandrino per mini tornio in metallo, mandrino autocentrante a 4 ganasce, per la fissazione costante di materiali cilindrici. Protezione paraschiena inclusa. Il mandrino è supportato da cuscinetti a rulli conici di precisione, precisione del mandrino entro 0,01 mm. Una lampada gratuita è inclusa.

Resto Compound Professionale: Il palo per utensili a cambio rapido mini tornio in metallo può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio frontale e taglio inclinato modificando l'angolazione del portautensili e regolando il resto composto. Lo scivolo trasversale professionale è progettato con resistenza abrasiva, muovendo le lame liberamente con l'asta di alimentazione.

Ampia Applicazione: Guidato dal motore a corrente continua, questo mini utensile da taglio per tornio di metallo può essere utilizzato in aree come l'elaborazione di pezzi di precisione di precisione, l'elaborazione dei campioni e la modellazione.

Holzmann ED400FD, Tornio in metallo a velocità variabile 1.199,00 € disponibile 6 new from 1.121,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Potenza 0,45 kW - 230V Velocità (con inverter) 50-2500 rpm 400 millimetri tra le punte

Dotato di filtro elettronico di classe B, per evitare interferenze con altri apparecchi elettrici

Materiale incluso: a 3 griffe Ø 100 millimetri torretta a 4 posizioni contro il punto MK3 / MT3 contro punto MK2 / MT2 piastra di protezione con finestra trasparente in plastica e la sicurezza di auto spegnimento, vassoio posteriore e inferiore trucioli, attrezzi servizio.

OldFe 8x16inch Tornio Per Metallo 2500rpm Tornio Da Banco Di Precisione 750W Tornio Parallelo A Velocità Variabile Digitale (750W) 999,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusta Costruzione in Ferro: Il mini tornio in metallo è realizzato in ferro di alta qualità. Dotato di ingranaggi in nylon, questo tornio è resistente all'usura, durevole e professionale. Potenza del motore del mini tornio in metallo: 750W. Il paraspruzzi a tutta lunghezza offre la massima protezione.

Velocità Infinitamente Variabile: Velocità variabile da 50-2500 RPM. Avanti e retromarcia a tutte le velocità. Azionare manualmente o con la velocità di avanzamento automatica regolabile. La durezza e la precisione delle guide di scorrimento sono ottenute da materia prima, tempra a caldo e molatura. Il pulsante di arresto di emergenza incluso.

Mandrino a 3 Griffe Preciso: Mandrino autocentrante a 3 griffe per fissare i materiali in modo stabile. Protezione paraspruzzi inclusa. Il mandrino è supportato da cuscinetti a rulli conici di precisione, precisione del mandrino entro 0,01 mm.

Riposo Composto Professionale: Il mini portautensile a cambio rapido del tornio in metallo può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio frontale e taglio inclinato cambiando l'angolo del perno dell'utensile e regolando il resto del composto. La slitta professionale è progettata con resistenza all'abrasione, muovendo le lame liberamente con un'asta di alimentazione.

Ampia Applicazione: Spinto dal motore di qualità, questo mini utensile da taglio per tornio in metallo può essere utilizzato in aree come la lavorazione di mini parti di precisione, l'elaborazione di campioni e lavori di modellazione.

Tornio per metalli da banco SOGI M2-450D 210 x 510 motore Brushless avanzamenti automatici 2.549,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altezza punte: 105 mm - Diametro tornibile sul banco max: 210 mm - Distanza tra le punte: 510 mm - Corsa contropunta cannotto: 40 mm - Passaggio barra: 20 mm - Dimensione utensile max: 12 x 12 mm

Attacco cono mandrino: CM 3 - Attacco cono contropunta: CM 2 - Filettature metriche (n° 17): 0,25 - 3,0 mm - Filettature Withworth (n° 10): 8 - 24 TPI

Avanzamento longitudinale: 0,045 - 0,125 mm/giro - Corsa longitudinale del carrello: 520 mm - Corsa trasversale della slitta: 125 mm - Velocità mandrino: 150÷2000 giri/min

Potenza motore: 1000 W - Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz - Dimensioni di ingombro: 1000 x 600 x 400 h mm - Peso netto: 100 Kg - Peso lordo: 125 Kg

Manuale d'installazione, uso e manutenzione + Dichiarazione di conformità + Garanzia 24 mesi

VEVOR 220x750mm Tornio Per Metallo Mini Tornio 1.1KW Tornio Piccolo per Metallo Elettrico Tornio da Banco di Precisione per Foratura a Tornitura Frontale 1.169,99 € disponibile 2 new from 1.169,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Velocità Infinitamente Variabile: Il mini tornio in metallo è azionato da un motore con potenza: 1,1KW. Velocità variabile (Rpm): 50-2250 ±10%. Cono nel naso mandrino: MT5. Lo schermo a LED mostra la velocità chiara e precisa per un lavoro accurato. Avviamento graduale, commutatore per rotazione spondle in senso orario o antiorario. Operare manualmente o con la velocità di avanzamento automatico regolabile.

Ampia Gamma di Battente: Il tornio da banco porta un mandrino a 3 ganasce con diametro: 4,9" / 125mm. Altalena sul letto: 8,7" / 220mm e altalena a slitta: 29,5" / 750mm offre più possibilità per grandi dimensioni o / e pezzi pesanti. Cono nel naso del mandrino: MT5. Gamma di fili imperiali: 8~44 TPI

Resto Compound Professionale: La postazione utensile a cambio rapido mini tornio può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio frontale e taglio inclinato modificando l'angolazione del post utensile e regolando il resto composto, muovendo le lame liberamente con l'asta di alimentazione. Vite per indurimento a caldo.

Supporto e Protettivo: Il riposo costante funziona come supporto finale garantendo un funzionamento senza vibrazioni. Il resto è usato per girare le operazioni su pezzi di lavoro lunghi e sottili. Protezione paraschiena inclusa.

Posteriore Regolabile: Conicità nel mandrino contropunta: MT2. Ruotare la leva in senso orario per bloccare il mandrino e ruotare in senso orario per far avanzare il volantino. Per compensare la contropunta per tagliare le coniche regolando le quattro viti di fermo situate sulla base della contropunta.

Orion Motor Tech Mini Tornio per Metallo 550W Tornio Parallelo per Metallo a Velocità Variabile 2250 RPM Alta Precisione Fresatrice (180 x 350 MM) 599,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENZA MOTORE: 550 W, 350 mm tra i centri, 180 mm oscillare sul piano; Lettura digitale della velocità del mandrino, blocco della leva della contropunta.

ALTA FREQUENZA: Il nostro tornio professionale è dotato di un binario di guida temprato ad alta frequenza. La procedura è molto più semplice e si lavora anche con i materiali di alta intensità, alta resistenza all’usura e alta tenacità, ridurre efficacemente la distorsione da tempra.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: Gli ingranaggi sono realizzati in metallo di qualità e con elevata robustezza e resistenza all’usura, rendendo le rotazioni più precise e potenti.

VELOCITÀ REGOLABILE: La velocità del mandrino può essere regolata da 50 a 2250 RPM, insieme a cuscinetti a rulli conici di precisione. Questo attrezzo fornirà sicuramente un lavoro incredibilmente precisa.

AMPIA APPLICAZIONE: Questo tornio per metallo di precisione può essere utilizzato nei corsi di tornitura, nelle scuole tecniche, nelle unità di ricerca scientifica, nella manutenzione della casa o dei veicoli.

Tornio di precisione FD 150/E 529,00 € disponibile 7 new from 525,98€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Trasmissione a cinghia a 2 posizioni e regolazione elettronica della velocità; per torniture in piano, longitudinali, concave e coniche, per troncare e forare; completo di mandrino a tre griffe e contropunta girevole

Distanza tra le punte: 150 mm; altezza del centro sulla guida: 55 mm; altezza del centro su slitta: 33 mm; avanzamento longitudinale: 40 mm; avanzamento trasversale: mm 60; torretta portautensili in acciaio per utensili da 6 x 6 mm; assaggio barra: 8,5 mm

Trasmissione a cinghia a 2 posizioni con regolazione elettronica della velocità: posizione 1 = 800-2800/min; posizione 2 = 1500-5000/min.

BuoQua 7x12inch Tornio Per Metallo 2500rpm Tornio Da Banco Di Precisione 600W Tornio Parallelo A Velocità Variabile Digitale 859,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ 40 La migliore tostapane altroconsumo del 2022 - Non acquistare una tostapane altroconsumo finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Distanza tra i centri: 12 "; Swing Over bed: 7"; Larghezza della macchina: 3,94 "(100 mm)

Potenza del motore: 600W; manicotto del tailstock: φ25mm; velocità variabile; velocità del mandrino: 50-2500RPM

La macchina utilizza cuscinetti a rulli conici precisi, può essere regolato a rotazione positiva e inversa. Le rotaie sono state interrotte con fresatura ad alta frequenza e elaborata

Tornio parallelo di precisione con scala, potete vedere intuitivamente la lunghezza della scala telescopica, la scala precisa può essere standardizzata o regolata digitalmente dal movimento laterale

Grande maniglia mobile a scorrimento, maniglia mobile a slitta, maniglia mobile per sella a letto, maniglia mobile a coda, copertura telescopica a coda di taglio, lato posteriore del movimento della scala, funzionamento più preciso, prestazioni più professionali e multifunzione e utilizzo con il tornio metallico

BuoQua 7x12inch Tornio Per Metallo 400W 2250rpm Tornio Da Banco Di Precisione 400W Velocità Variabile Digitale 614,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Robusta Costruzione in Ferro: Il mini tornio in metallo è realizzato in ferro di alta qualità. Dotato d'ingranaggi in nylon, questo tornio è resistente all'usura, durevole e professionale. Potenza del motore del mini tornio in metallo: 400W. Il paraspruzzi a tutta lunghezza offre la massima protezione.

Velocità Infinitamente Variabile: Velocità variabile da 50-2250 RPM. Avanti e retromarcia a tutte le velocità. Azionare manualmente o con la velocità di avanzamento automatica regolabile. La durezza e la precisione delle guide di scorrimento sono ottenute da materia prima, tempra a caldo e molatura. Il pulsante di arresto di emergenza incluso.

Mandrino a 3 Griffe Preciso: Mandrino autocentrante a 3 griffe per fissare i materiali in modo stabile. Protezione paraspruzzi inclusa. Il mandrino è supportato da cuscinetti a rulli conici di precisione, precisione del mandrino entro 0,01 mm.

Riposo Composto Professionale: Il mini porta utensile a cambio rapido del tornio in metallo può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio frontale e taglio inclinato cambiando l'angolo del perno dell'utensile e regolando il resto del composto. La slitta professionale è progettata con resistenza all'abrasione, muovendo le lame liberamente con un'asta di alimentazione.

Ampia Applicazione: Spinto dal motore di qualità, questo mini utensile da taglio per tornio in metallo può essere utilizzato in aree come la lavorazione di mini parti di precisione, l'elaborazione di campioni e lavori di modellazione.

Tornio da banco per metallo di precisione M1-100 SOGI 110x175 mm 489,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altezza punte: 55 mm Diametro tornibile sul banco max: 110 mm Distanza tra le punte: 160 mm

Corsa contropunta cannotto: 23 mm - Passaggio barra: 10 mm - Dimensione utensile max: 8 x 8 mm - Attacco cono mandrino: M14x1 - Attacco cono contropunta: M14x1

Corsa longitudinale del carrello: 135 mm - Corsa trasversale della slitta: 39 mm - Numero giri mandrino: 100÷3800 giri/min

Potenza motore: 150 W - Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz - Dimensioni di ingombro: 450 x 300 x 250 h mm - Peso netto: 14 Kg - Peso lordo: 26 Kg

Manuale d'installazione, uso e manutenzione + Dichiarazione di conformità + Garanzia 24 mesi

Tornio per metalli da banco SOGI M1-250 180 x 300 avanzamento automatico longitudinale 844,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altezza punte: 90 mm - Diametro tornibile sul banco max: 180 mm - Distanza tra le punte: 300 mm - Corsa contropunta cannotto: 55 mm - Passaggio barra: 20 mm - Dimensione utensile max: 8 x 8 mm

Attacco cono mandrino: CM 3 - Attacco cono contropunta: CM 2 - Filettature metriche (n° 10): 0,40 - 2,0 mm - Avanzamento longitudinale: 0,10 - 0,20 mm/giro

Corsa longitudinale del carrello: 300 mm - Corsa trasversale della slitta: 70 mm - Velocità mandrino (alti regimi): 100÷2500 giri/min - Velocità mandrino (bassi regimi): 100÷1100 giri/min

Potenza motore: 250 W - Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz - Dimensioni di ingombro: 800 x 300 x 300 h mm - Peso netto: 31,5 Kg - Peso lordo: 41,5 Kg

Manuale d'installazione, uso e manutenzione + Dichiarazione di conformità + Garanzia 24 mesi

ZELUS Mini Tornio da 8 x 14 Pollici con Motore Spazzolato a Ingranaggi in Metallo da 600 W 50-2500 giri/min Tornitura del Metallo per Taglio Foratura Tornio da Banco in Metallo con Accessori 739,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MINI TORNIO POTENTE: solo 75x31 centimetri, questo mini tornio in metallo eroga ancora 600 W (0,8 CV) ed è ottimo per gestire progetti di piccole e medie dimensioni; fornisce un'oscillazione di 21 cm (8,3 pollici) sul letto e una distanza di 35 cm (13,8 pollici) tra i suoi centri con un foro del mandrino di 21 mm (0,8 pollici)

PROGETTAZIONE PRECISA: ideale per i professionisti, il mandrino a 3 griffe da 10 cm ad alta precisione di questo mini tornio in metallo gestisce oggetti sia quadrati che rotondi con uguale disinvoltura; la sua precisione granulare è particolarmente utile per lavori che richiedono un'elevata precisione come la filettatura

ULTRA-ROBUSTO E SICURO: la costruzione interamente in metallo ti assicura una lunga durata; la protezione trasparente del mandrino ti protegge da trucioli o utensili rotti, consentendo anche la visibilità nel punto di lavoro

CONTROLLO COMPLETO: la velocità di rotazione del tornio può essere impostata da 50 a 2500 giri/min e monitorata tramite display digitale; la testa e le contropunte ben realizzate, il grande foro passante e il portautensili a 4 vie contribuiscono anche a fornire un maggiore controllo del tuo lavoro

AMPIA APPLICAZIONE: questo mini tornio per la lavorazione del legno è adatto a molte attività di lavorazione che richiedono estrema precisione, tra cui tornitura, foratura, filettatura e taglio

VEVOR Tornio in Metallo da 550 W Mini Tornio in Metallo da 7x12 Pollici, 50-2500PRM Tornio in Metallo con Cono Mandrino MT3 a Velocità Infinitamente Variabile per Vari Tipi di Tornitura in Metallo 899,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sturdy Iron Construction: The mini metal lathe bed is made of high grade iron. Equipped with nylon gears, this lathe machine is wear-resistant, durable, more accurate rotation and professional. Mini metal lathe power of motor: 550W. The full-length splashguard provides maximum protection.

Infinitely Variable Speeds: 50-2500RPM spindle speed sub-level of two tranches spindle gear change speed control, continuously adjustable. Forward and reverse in all speeds. Operate either manually or with the adjustable auto feed rate. The handness and accuracy of the v-slideways are obtained by raw material, heat hardening and grinding. Emergency stop buttom included.

Accurate 3-Jaw Chuck: Mini metal lathe chuck, 3-jaw self-centering chuck, for setting cylindrical materials steadily. Backsplash guard included. Spindle is supported by precision tapered roller bearings, spindle accuracy within 0.01mm. A free lamp, 1x 4-Jaw Independent Chuck, 1x Quick Change Tool Post and 4x Engineers Measuring Kit are included.

Professional Compound Rest: The mini metal lathe quick change tool post can achieve positions of internal cutting, face cutting and bevel cutting by changing the tool post angle and adjusting the compound rest. Professional cross slide is designed with abrasive resistance, moving blades freely with feed rod.

Wide Application: Driven by DC motor, this mini metal lathe cut off tool can be used in areas such as mini precision parts processing, sample processing and modeling works. 9 Cutters for easy replacement.

VEVOR Tornio per Metallo Mini Tornio da Banco di Precisione 7 x 14 Pollici Tornio a Velocità Variabile con Lampada 649,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Costruzione in Alluminio Robusta: Il mini tornio in metallo è realizzato in ferro di alta qualità. Dotato di ingranaggi in nylon, questo tornio è resistente all'usura, durevole, rotazione più accurata e professionale. Potere del motore mini tornio in metallo: 550W. Il paraspruzzi a tutta lunghezza offre la massima protezione

Velocità Infinitamente Variabile: Velocità variabile da 50-2500 giri / min. Avanti e indietro in tutte le velocità. Operare manualmente o con la velocità di avanzamento automatico regolabile. La manualità e la precisione delle guide a V sono ottenute da materie prime, tempra termica e rettifica. Pulsante di arresto di emergenza incluso

Morsetto a 3 Gambe Accurato: Mandrino mini metallo tornio, mandrino autocentrante a 3 griffe, per fissare stabilmente materiali cilindrici. Protezione parasassi inclusa. Il mandrino è supportato da cuscinetti a rulli conici di precisione, precisione del mandrino entro 0,01mm. Una lampada gratuita è inclusa

Riposo del Composito Professionale: Il perno portautensile per cambio rapido mini metallo può raggiungere posizioni di taglio interno, taglio del viso e taglio conico modificando l'angolo del perno dell'utensile e regolando il resto del composto. La slitta trasversale professionale è progettata con resistenza all'abrasione, sposta le lame liberamente con l'asta di alimentazione

Ampia Applicazione: azionato da motore a corrente continua, questo utensile da taglio mini metallo può essere utilizzato in aree quali la lavorazione di minuterie di precisione, l'elaborazione di campioni e lavori di modellazione

Z ZELUS Mini Tornio per Metallo 550W Tornio da Banco a Velocità Variabile 2250 RPM Alta Precisione Fresatrice Digitale Tornio Parallelo (180 x 350 MM) 589,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENZA MOTORE: 550 W, 350 mm tra i centri, 180 mm oscillare sul piano; Lettura digitale della velocità del mandrino, blocco della leva della contropunta.

ALTA FREQUENZA: Il nostro tornio professionale è dotato di un binario di guida temprato ad alta frequenza. La procedura è molto più semplice e si lavora anche con i materiali di alta intensità, alta resistenza all’usura e alta tenacità, ridurre efficacemente la distorsione da tempra.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: Gli ingranaggi sono realizzati in metallo di qualità e con elevata robustezza e resistenza all’usura, rendendo le rotazioni più precise e potenti.

VELOCITÀ REGOLABILE: La velocità del mandrino può essere regolata da 50 a 2250 RPM, insieme a cuscinetti a rulli conici di precisione. Questo attrezzo fornirà sicuramente un lavoro incredibilmente precisa.

AMPIA APPLICAZIONE: Questo tornio per metallo di precisione può essere utilizzato nei corsi di tornitura, nelle scuole tecniche, nelle unità di ricerca scientifica, nella manutenzione della casa o dei veicoli.

Mini tornio, torni di metallo da banco fai da te, strumento di tornitura HSS, può essere 110V, 220 V, con potente motore, alta precisione e durevole, per la lavorazione delle parti delle precensioni 6.030,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche * Ottima costruzione e potente: il mini tornio metallico è realizzato con ferro di alta qualità con un potente motore di tornio: 1100W. La costruzione di ferro di alta qualità lo rende più robusto durante la svolta, la perforazione, il threading e il taglio dell'elaborazione.

* V-Rail: Posizionamento della guida a forma di V per determinare il parallelismo tra il Mainaxis e la superficie della guida del letto non è facile da cambiare.

* Ingranaggio: la testa del mandrino è realizzata in ingranaggi induriti ad alta resistenza per la durata 12 velocità di cambio, alta velocità o coppia elevata. Motore asincrono ad alta potenza, potente, nessuna manutenzione.

* Caratteristiche: Macchine utensili per la casa industriale. Alta precisione, buona rigidità e grande coppia. L'operazione e la manutenzione sono estremamente semplici. Adatto per uso domestico fai da te e workshop di fabbrica ..

* Ambito di applicazione: può elaborare vari metalli non ferrosi come acciaio inossidabile titanio, acciaio inossidabile, 45 # acciaio, ferro, alluminio, rame e vari materiali morbidi come legno e nylon.110V deve essere personalizzato, ci vuole molto tempo , ci vogliono 15 giorni. Il tempo di logistica potrebbe essere più lungo, contattare il servizio clienti per un tempo specifico READ 40 La migliore paiolo per polenta del 2022 - Non acquistare una paiolo per polenta finché non leggi QUESTO!

Holzkraft 5920450 Piccolo tornio per Legno Modello Db 450-Max Diametro tornibile 254 mm, 370 W, 230 V 421,82 € disponibile 3 new from 421,82€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Piccolo tornio per legno modello DB 450, solido e robusto

Massimo diametro tornibile 254 mm

4 velocità

Potenza motore 50 Hz - 230 V / 370 W

Corsa contropunta 50 mm fornita di serie con contropunta rotante

Tornio Legno Holz Mann D 460 FXL Elettronico max 305 mm 460,90 € disponibile 9 new from 365,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Basamento, banco, contropunta e testa in ghisa

Contropunta CM2 con sistema di bloccaggio rapido

Guida estremamente silenziosa con cinghia POLY-V

Contropunta regolazione rapida

Interruttore ON /OFF

Jadpes Mini tornio da banco, TZ20002M 12000 RPM Tornio in Metallo Mini Alta Potenza 60 W per Lavorazione plastica Legno 100-240 V 372,30 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L'altezza centrale è di 25 mm e la distanza centrale è di 135 mm. Generalmente, le velocità del tornio sono ridotte a 2000 rpm quando si gira il metallo.

La macchina utensile utilizza un motore più potente e la scatola del motore e la scatola della testa sono strutture collegate.

Le parti principali della macchina sono realizzate in materiali metallici, con copertura di protezione della cinghia

Lo strumento di tornitura è realizzato in materiale d'acciaio ad alta velocità, in grado di lavorare metalli teneri, non ferrosi e preziosi. Se si utilizza il blocco intermedio per l'alzata, la gamma del diametro verrà estesa a 100 mm.

Il volantino con linea di scala di precisione di 0,02 mm aumenta la precisione del pezzo in lavorazione della macchina utensile

Valens Mini Tornio per Metallo 550W Tornio Parallelo per Metallo a Velocità Variabile 2250 RPM 7 x 14 Pollici Alta Precisione Fresatrice Digitale (180 x 350 MM) 599,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche POTENZA MOTORE: 550 W, 350 mm tra i centri, 180 mm oscillare sul piano; Lettura digitale della velocità del mandrino, blocco della leva della contropunta.

ALTA FREQUENZA: Il nostro tornio professionale è dotato di un binario di guida temprato ad alta frequenza. La procedura è molto più semplice e si lavora anche con i materiali di alta intensità, alta resistenza all’usura e alta tenacità, ridurre efficacemente la distorsione da tempra.

MATERIALE DI ALTA QUALITÀ: Gli ingranaggi sono realizzati in metallo di qualità e con elevata robustezza e resistenza all’usura, rendendo le rotazioni più precise e potenti.

VELOCITÀ REGOLABILE: La velocità del mandrino può essere regolata da 50 a 2250 RPM, insieme a cuscinetti a rulli conici di precisione. Questo attrezzo fornirà sicuramente un lavoro incredibilmente precisa.

AMPIA APPLICAZIONE: Questo tornio per metallo di precisione può essere utilizzato nei corsi di tornitura, nelle scuole tecniche, nelle unità di ricerca scientifica, nella manutenzione della casa o dei veicoli.

Tornio per metalli da banco SOGI M1-150 150 x 200 avanzamento automatico longitudinale 689,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Altezza punte: 75 mm - Diametro tornibile sul banco max: 150 mm - Distanza tra le punte: 200 mm - Corsa contropunta cannotto: 25 mm - Passaggio barra: 11 mm - Dimensione utensile max: 8 x 8 mm

Attacco cono mandrino: CM 2 - Attacco cono contropunta: CM 1 - Filettature metriche (n° 5): 0,050 - 1,25 mm

Avanzamento longitudinale: 0,050 - 0,100 mm/giro - Corsa longitudinale del carrello: 165 mm - Corsa trasversale della slitta: 70 mm - Numero giri mandrino: 0÷2000 giri/min

Potenza motore: 150 W - Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz - Dimensioni di ingombro: 650 x 320 x 220 h mm - Peso netto: 22,5 Kg - Peso lordo: 42,5 Kg

Dichiarazione d'installazione, uso e manutenzione + Dichiarazione di conformità + Garanzia di 24 mesi

TORNIO PARALLELO A VELOCITA' VARIABILE DIGITALE FERVI 0716 1.376,16 € disponibile 4 new from 1.376,16€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 800VPG0287

