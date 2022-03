40 La migliore vino pecorino del 2022 – Non acquistare una vino pecorino finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore vino pecorino? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi vino pecorino venduti nel 2022 in Italia.

Vigneti Radica Pecorino Igt Terre Di Chieti Vino Bianco - 750 ml 11,00 €

8,62 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore giallo paglierino con riflessi verdi

Aroma fruttato con sfumature agrumate ed esotiche

Vino di buon corpo con buona struttura, finale leggermente minerale

Prodotto da una rara e dimenticata uva abruzzese

Abbinamenti: Antipasti, piatti di pesce, formaggi freschi e carni bianche

Vino Bianco Pecorino I.G.T. 2021 Cantine"LAMPATO" Colline Pescaresi - Abruzzo - Italy - Box da 6 Bottiglie da 0,75 lt. 48,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il Pecorino in versione ferma e secca si degusta avendo cura di stappare la bottiglia una mezz’ora prima della degustazione per favorire l’ossigenazione di eventuali note di riduzione dovute al processo di vinificazione. Utilizzare un calice di dimensioni medie a luce sufficientemente larga per favorire la diffusione dei profumi. Temperatura di degustazione, 10-12°C.

Il Pecorino si presenta di un bel colore giallo paglierino con riflessi dorati. Brillanti gli spumanti, con spuma fine e persistente.

Al naso il Pecorino è intenso e mediamente complesso, floreale con note di acacia e tiglio, accompagnato da note fruttate di albicocca e banana, su di un suadente sottofondo minerale con sfumature erbacee.

Al palato il Pecorino è fresco, sapido e morbido, di buon corpo. Netto e persistente, con fini ricordi di mineralità ed erbe aromatiche.

Il Pecorino è ottimo come aperitivo e si sposa perfettamente ad antipasti, minestre, primi piatti, pesce e carni bianche, nonché a formaggi di media stagionatura.

Umani Ronchi-Vellodoro Pecorino Terre di Chieti IGT 7,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Bottiglia da 75 cl

Frutta bianca e tropicale, minerale

Pecorino

Carni bianche, formaggi, pasta e zuppe, pesce e crostacei, verdure

Müller Thurgau Alto Adige DOC, Abbazia di Novacella - 750 ml 12,40 €

10,91 € disponibile 2 new from 10,91€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Un vino bianco fresco e fruttato

Colore giallo verdolino

Glassa di limone, camomilla e mela verde al naso

Al palato succoso e sapido

Ottimo come aperitivo, si abbina ad antipasti leggeri, insalate, fritture di pesce

Vigneti Radica Tullum Pecorino Docg Vino Bianco - 750 ml 15,00 €

13,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DOCG Tullum 2019

Vigneto: comune di Tollo

Terreno medio impasto tendenzialmente calcareo

Fermentazione con lieviti indigeni

Fermentazione con le bucce

Vino bianco Bag in Box Pecorino IGT Terre di Chieti Biologico 5 Litri 18,70 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Acquistando i nostri prodotti, con un totale di almeno 35€ la spedizione sarà GRATUITA

COLORE - Giallo paglierino tenue, contraddistinto da una particolare lucentezza.

BIOLOGICO - Sì

UVE - Pecorino

GRADAZIONE ALCOLICA - 13%

TOR DEL COLLE Pecorino Terre di Chieti IGT 6 bottiglie 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon READ Move for False Inquiry vacilla ancora mentre il tribunale arbitrale discute il destino di Kyle Wrightonhouse a Kenosha, nel Wisconsin Amazon.it Caratteristiche CONTENUTO - A casa riceverai 6 bottiglie da 750 ml di vino bianco Tor del Colle, Pecorino Terre di Chieti IGT. Il vino ha una struttura ben bilanciata e sostenuta da una buona acidità con un finale lungo e persistente, Il bouquet è immediato e inconfondibile, con un’intensa impressione di frutti a polpa bianca, unita alla complessità data dai frutti esotici.

VINIFICAZIONE - Le uve vengono pressate sofficemente e il mosto ottenuto fermenta per 8/12 giorni a temperatura controllata, 15/17 ° C, in vasche di acciaio inox. Il vino viene quindi conservato a 18/20 ° C in serbatoi di acciaio inossidabile fino al momento dell'imbottigliamento. 10-12°C Serv. - 13% Vol.

TOR DEL COLLE - Il nome Tor del Colle è un “INCHINO” allo splendore che caratterizza le Regioni Abruzzo, Molise, Puglia e al Torrione nel Colle che, svettando nel cielo, dominava l’intera area. Racchiudiamo in questa linea di vini dai sentori netti e decisi che rispecchia ed esprime il territorio tipico di questi luoghi.

APRULIA TASTE - Viaggiamo in tutta Italia, alla scoperta delle migliori cantine. I vini venduti sono una selezione di alta qualità da tutta la penisola italiana. L'obiettivo è quello di portare il cliente a scoprire i vini che non ha mai assaggiato prima, selezionati uno ad uno dai nostri sommelier. Offriamo produttori artigianali per i veri intenditori del settore che vogliono assaporare il vero made in Italy, di alta qualità e di efficienza in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta.

SERVIZIO CLIENTI: Disponiamo di ampi spazi adibiti allo stoccaggio, con personale addetto specializzato e di grande competenza per garantire il pieno funzionamento della logistica aziendale. Il cliente finale è sempre il centro intorno a cui ruotano tutte le attività aziendali che sono concepite con l'unico scopo di garantire la soddisfazione piena e totale della clientela. Il nostro servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non esitare a contattarci!

Vino Bianco Pecorino DOC 2020 - Cantine Mazzarosa - Box 6 bottiglie 0,75 L - Produzione e Qualità Sostenibile Certificata SQNPI - Abruzzo - Made in Italy 55,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche L' Azienda Agricola Mazzarosa produce vino da ben 150 anni

Pecorino d'Abruzzo DOC, 100% Pecorino, affinamento in bottiglia per circa 6 mesi

Colore: giallo oro. Olfatto: note di frutta tropicale, fiore di biancospino e spezie delicate. Gusto: ricco ed armonico, sapido e di lunga persistenza. Gradazione: 14,5% vol.

Abbinamenti gastronomici: antipasti delicati e primi piatti con sughi bianchi sia di carne che di pesce

Produzione e Qualità Sostenibile Certificata SQNPI

Moncaro Terre Cortesi Falerio Pecorino Doc Vino Bianco - 750 Ml 7,25 €

6,83 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Giallo paglierino tenue con riflessi verdi e di media consistenza

Piacevoli sensazioni di frutti bianchi, agrumi e delicati sentori di flora mediterranea

Vino di buona sapidità che mette in evidenza le sue caratteristiche di freschezza

Vino da gustare preferibilmente entro uno o due anni dalla vendemmia

Ottimo aperitivo, adora antipasti di mare, prosciutto e melone, primi e fritture di pesce

Terre di Chieti Pecorino IGT Tenuta Ulisse 2021 0,75 ℓ 15,60 € disponibile 2 new from 11,66€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abruzzo

Pecorino 100%

Terre di Chieti

vino pecorino terre di chieti mezzadro cl 75 12° 12,90 € disponibile 2 new from 4,50€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size 750 milliliters

Terre Cortesi Moncaro Pecorino Offida Docg, 75cl 22,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size 750 milliliters

Pecorino 100% Pecorino D.O.P. 12,00 €

10,80 € disponibile 2 new from 10,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Cristallino, di colore giallo paglierino pieno.

Intenso e abbastanza complesso, note di sambuco, pompelmo e frutta matura a polpa gialla.

Secco , abbastanza caldo, abbastanza morbido, fresco e abbastanza sapido. Buon equilibrio.

Terre di Chieti IGT Pecorino Tenuta Ulisse 2017 10,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abruzzo

Pecorino 100%

Terre di Chieti

Offida Pecorino DOCG Fenèsia Terra Fageto 2020 0,75 ℓ 17,10 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Marche

Pecorino 100%

Offida

Zaccagnini Vino Pecorino La mia pecora is Green Bag in Box 3Lt 13,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it

TENUTE CESARONI VINO PECORINO IGP IN BAG BOX DA 3 LITRI SOTTOVUOTO 9,87 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 32489 Size 3000 milliliters

Vigneti Radica Vigneti Radica Pecorino Igt Terre Di Chieti Vino Bianco - Box Da 3 Bt Da 750 Ml - 2250 ml 33,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Colore giallo paglierino con riflessi verdi

Aroma fruttato con sfumature agrumate ed esotiche

Vino di buon corpo con buona struttura, finale leggermente minerale

Prodotto da una rara e dimenticata uva abruzzese

Abbinamenti: Antipasti, piatti di pesce, formaggi freschi e carni bianche

FEUDO ANTICO PECORINO TERRE DI CHIETI 2020 IGP 75 CL - 6 BOTTIGLIE 40,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Part Number 44509 Size 750 milliliters

Pecorino Abruzzo Igp | Ebrio Cantine Orsogna | Vino Bianco Bio | 3 Bottiglie 75Cl | Terre di Chieti | Idea Regalo 45,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Regione: Abruzzo;

Denominazione: Terre di Chieti IGT;

Vitigno: Pecorino D'Abruzzo 100%;

Gradazione: 13% Vol.;

Abbinamenti:Cucina di mare, formaggi di media stagionatura, primi piatti strutturati, carni bianche;

Friuli Colli Orientali Sauvignon DOC Livio Felluga 2020 0,75 ℓ 17,20 €

16,30 € disponibile 3 new from 16,30€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Friuli Venezia Giulia Friuli Colli Orientali Sauvignon DOC Livio Felluga

Sauvignon Blanc 100%

Il vitigno, di origine francese, risulta introdotto in Friuli durante la dominazione degli Asburgo e venne divulgato agli inizi del '900.

Vino fresco ed accattivante, dagli inconfondibili e molteplici profumi in cui si evidenziano note di frutta esotica, peperone giallo, foglie di pomodoro, menta, lantana e bosso. E' un vino della tradizione friulana.

L'uva viene delicatamente diraspata e lasciata in macerazione per un breve periodo. Successivamente viene pressata in modo soffice ed il mosto ottenuto viene chiarificato tramite decantazione. Il mosto quindi fermenta a temperatura controllata in recipienti di acciaio inox. READ Rapimento di Haiti: due missionari vengono rilasciati dopo un rapimento di gruppo

Terre di Chieti Pecorino IGT Vellodoro Umani Ronchi 2020 0,75 ℓ 14,80 € disponibile 2 new from 8,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Abruzzo

Pecorino 100%

Terre di Chieti

Vino Pecorino IGT Terre di Chieti - Cantina COLLEFRISIO - 2X 75cl 13,5% 30,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Macerazione a bassa temperatura previa diraspatura dell'uva e fermentazione alcolica termocontrollata in serbatoi d'acciaio

Colore giallo paglierino con riflessi dorati

All'olfatto presenta intense note di the verde e pesca matura

Grande struttura e lunga persistenza in bocca

Uve 100% Pecorino

Terre di Chieti Pecorino IGT Belisario 2020 0,75 L 13,10 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vino ottenuto dalla vinificazione in purezza del vitigno omonimo. Grande presenza acidica in termini di acidità totale e valore di ph per dare un vino di grande soddisfazione sensoriale.

Giallo paglierino. Tipici profumi floreali, accompagnati da sensazioni che riportano alla frutta tropicale. In bocca è di corpo leggero, snello e beverino, esaltato da un sorso particolarmente fresco grazie a una bella spalla acida.

E’ naturale abbinarlo con primi e secondi piatti a base di pesce, ma dà il meglio di sé anche con i crostacei e con i formaggi freschi. Perfetto con una squisita frittura di paranza.

Batasiolo, GAVI DOCG 2020, Vino Bianco Fermo Secco, Fresco, Asciutto e Limpido 10,39 €

7,59 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caratteri Distintivi: Gavi DOCG è un vino bianco dal colore paglierino con riflessi verdognoli. Fresco ed elegante, è una piacevole espressione della varietà Cortese, che nel territorio orientale del Piemonte caratterizza la vinificazione delle uve a bacca bianca.

Vinificazione: L’uva raccolta viene diraspata e sottoposta ad un processo di soffice pressatura. Segue una lenta fermentazione e una fase di affinamento (con sosta sui lieviti) in serbatoi di acciaio inox.

Vitigni: L'uva Cortese, tipica delle zone orientali del Piemonte, si presenta con acini decisamente più grandi della norma, una buccia sottile e un colore dorato. Elevata acidità e bassa alcolicità determinano la produzione di vini limpidi e piacevoli, bevibili a qualsiasi ora del giorno.

Territorio: Nel territorio circostante Gavi, il Cortese assume la massima autorevolezza. I suoli granulosi presentano un numero elevatissimo di fossili derivanti dalla ritrazione del “mare padano”, tanto da rendere percettibili le minime differenze geologiche tra un appezzamento e l’altro sia al naso che al palato.

Brand: Batasiolo, una miscela di tradizione e modernità. Alla continua ricerca della migliore sinergia con la natura: le migliori innovazioni tecnologiche per l’analisi e il monitoraggio permettono di intervenire solo se necessario e di avere cura di ogni aspetto che concorre a creare vini di eccellente qualità.

NAVIGANTI PECORINO IGP TERRE DI CHIETI 6 BOTTIGLIE x 75 CL VOL. ALC. 13% vino bianco Produzione e Qualità Sostenibile Certificata SQNPI Made in Italy 32,00 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche vino bianco pecorino

Pecorino IGT, Tollo - 750 ml 6,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Vino dell'Abruzzo

Indicazione Geografica Protetta

Prodotto di qualità

Perfetto per ogni ocasione

Luogo di origine: Italia

3x vino Pecorino Offida DOCG, 0,75 lt, Cantina De Angelis, Castel di Lama AP, Italy, prodotto tipico marchigiano, Italia 34,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 3 bottiglie vino PECORINO OFFIDA DOCG, cantina DE ANGELIS, Castel di Lama, Ascoli Piceno, Italy

Pecorino Offida DOCG dal giallo paglierino brillante con delicati riflessi verdolini e dalle note olfattive intense, fresche e fruttate accompagnate da decisi ma eleganti accenni di fiori bianchi e gialli.

Assaggiarlo sarà un vero piacere per la sua gradevolezza, sapidità e spiccata freschezza. Perfettamente equilibrato e dal finale lungo e persistente.

Abbinamento consigliato Pasta, Vegetariano, Antipasti e spuntini, Pesce magro, Salumi

UVE IMPIEGATE: Pecorino 100% TERRENI: Medio impasto tendente all'argilloso tra i 200 e 350 metri di altitudine nei comuni di Castel di Lama,Offida e Cossignano

Pinot Grigio Valdadige DOC, Santa Margherita - 750 ml 9,99 € disponibile 3 new from 9,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Profumo intenso e pulito con note di agrumi, pera e mela

Ottimo come aperitivo e ideale con piatti di pesce e carni bianche

Servire fresco a 8-10 gradi C

Perfetto per ogni ocasione

Da consumare responsabilmente

Donnafugata Anthìlia 2020 Sicilia Doc - 750 ml 10,49 € disponibile 6 new from 10,49€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Il classico Donnafugata apprezzato in tutto il mondo

UVE: Lucido varietà prevalente; il blend si completa con altri vitigni autoctoni ed internazionali.

NOTE DI DEGUSTAZIONE: Al naso un bouquet fresco e fragrante con note di frutta a polpa bianca (pesca) unite a sentori di fiori di campo. In bocca ritroviamo la nota fruttata evidente, rinfrescata da una piacevole sapidità. Stupisce in chiusura con una buona persistenza.

ABBINAMENTI: Perfetto con antipasti vari, con crudi e fritture di pesce e sformati di verdure; da provare anche con formaggi freschi e carni bianche. Ottimo a 9 - 11°C°

