7 giudici selezionati dopo 2 giorni di udienze per il silenzio di Trump

Il processo per soldi di Trump ha 7 giudici. Scopri cosa è successo oggi



Donald Trump lascia il tribunale penale di Manhattan a New York il 16 aprile.



Ce ne sono stati sette sedeva nella giuria Al processo per soldi contro l'ex presidente Donald Trump a Manhattan. La corte non è in sessione mercoledì e la selezione della giuria continua fino a giovedì Un gruppo di 12 newyorkesi Potrebbero essere stati selezionati altri sei sostituti.

Ma prima che qualcuno si sedesse martedì, i giurati hanno superato una fase di questionario in cui sono stati interrogati dall'ufficio del procuratore distrettuale e dagli avvocati di Trump. Mentre i giudici parlavano, Trump veniva visto spesso Questionario della giuria ribaltabileSpesso sdraiato sulla sedia.

L'avvocato di Trump Todd Blanch ha sfidato diversi potenziali giurati, chiedendo che alcuni venissero licenziati a causa dei post sui social media.

Ricordare: Ciascuna parte ha a disposizione 10 strike formali per rimuovere un giurato dal pool, senza fare domande. Nei casi in cui una delle parti riesce a respingere un potenziale giurato per giusta causa, non è necessario ricorrere allo sciopero.

L'accusa e la difesa hanno utilizzato sei attacchi preventivi ciascuno. Ciò significa che a ciascuna parte restano quattro attacchi.

Queste sono alcune delle sfide:

Chi sono i giudici? Un'infermiera oncologica, un avvocato aziendale, un insegnante di inglese: Un'infermiera oncologica, un avvocato aziendale, un insegnante di inglese: Cosa sappiamo? Circa sette giurie sedute.

Trump e il giudice: Merson ha presentato l'ex presidente Merson ha presentato l'ex presidente Un severo avvertimento Affinché uno dei potenziali giurati in tribunale possa reagire in modo visibile e udibile. “Non intimidirò nessun giurato in tribunale”, ha detto il giudice dopo che i potenziali giurati se ne sono andati.