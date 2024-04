Un incendio distrugge la vecchia Borsa di Copenaghen risalente al XVII secolo

COPENHAGEN, Danimarca – Un incendio ha devastato martedì uno degli edifici più antichi di Copenaghen, distruggendo circa la metà della vecchia Borsa del XVII secolo e facendo crollare la sua famosa torre dalla coda di drago, mentre i passanti si precipitavano ad aiutare i servizi di emergenza a salvare i dipinti di inestimabile valore. Prezzo e altri oggetti di valore.

L'incendio è scoppiato sul tetto dell'edificio durante i lavori di ristrutturazione, ma la polizia ha detto che è troppo presto per determinarne le cause. L'edificio in mattoni rossi, con il tetto in rame verde e la caratteristica torre alta 184 piedi a forma di quattro code di drago intrecciate, è un'importante attrazione turistica accanto al parlamento danese, il Palazzo Christiansborg, nel cuore della capitale.

Le campane suonarono e le sirene suonarono mentre le fiamme attraversavano la torre, facendola scontrare con l'edificio, che era circondato da impalcature. Enormi nuvole di fumo si sono alzate sopra il centro di Copenaghen e potevano essere viste dalla Svezia meridionale, separata dalla capitale danese da uno stretto corso d'acqua.

“Un pezzo di storia danese sta bruciando”, ha scritto su Instagram il primo ministro Mette Frederiksen, dicendo che è doloroso vedere la perdita di un tale “patrimonio culturale insostituibile”.

Sul posto sono intervenute le ambulanze, ma non si sono registrati feriti.

I vigili del fuoco, che secondo quanto riferito hanno pompato acqua da un canale vicino, hanno spruzzato acqua attraverso l'ingresso della sala dorata della vecchia Borsa utilizzata per cene, conferenze e altri eventi e dove sono esposti molti dei dipinti.

Il ministro della Cultura danese Jacob Engel-Schmidt ha detto che è “commovente” vedere quante persone si sono mobilitate per “salvare tesori artistici e immagini iconiche dall'edificio in fiamme”. Un uomo è saltato giù dalla bicicletta per aiutare poco dopo lo scoppio dell'incendio, e membri del pubblico hanno aiutato i primi soccorritori a spostare le enormi opere d'arte in salvo.

Tra i pezzi esposti nell'edificio c'era un enorme dipinto completato dall'artista danese B. S. Kruer nel 1895 intitolato “Dalla Borsa di Copenaghen”. Nessuna informazione è stata rivelata sulle opere d'arte salvate dall'incendio, anche se le riprese video hanno mostrato la rimozione del dipinto di Kruer.

Brian Mikkelsen, presidente della Camera di commercio danese, che ha sede nella vecchia borsa e proprietaria dell'edificio, è stato visto con il suo staff sfogliare un file contenente le foto dei dipinti da salvare. Le opere furono trasferite nel vicino edificio del Parlamento e degli Archivi nazionali. Mikkelsen ha detto che i soccorritori hanno usato piedi di porco e altri strumenti per rimuovere oggetti di valore e salvarli dal fuoco.

“Siamo riusciti a risparmiare molto”, ha detto ai giornalisti Mikkelsen, visibilmente emozionato. “È un disastro nazionale.”

Jacob Vedsted Andersen, portavoce dei vigili del fuoco di Copenhagen, ha detto che l'incendio è iniziato martedì mattina sul tetto e si è diffuso rapidamente, facendo crollare parti del tetto e distruggendo circa metà dell'edificio. Ha aggiunto che non c'erano altri edifici a rischio, ma i vigili del fuoco potrebbero impiegare 24 ore per mettere in sicurezza la scena.

“L'incendio è scoppiato nella parte dell'edificio dove si stanno svolgendo i lavori, ma non posso dire altro”, ha detto Tim Ole Simonsen, un altro portavoce dei vigili del fuoco.

Rene Hansen, dell'azienda di rame che stava ristrutturando il tetto, ha detto a TV2 che c'erano 10 persone sul tetto quando è scattato l'allarme antincendio.

“Cinque minuti dopo, il fumo ha iniziato a salire dal pavimento al soffitto”, ha detto Hansen.

Tommy Laursen, della polizia di Copenaghen, ha detto che è troppo presto per determinare la causa dell'incendio e che gli agenti saranno in grado di entrare nell'edificio entro “pochi giorni”.

Le forze armate danesi hanno affermato che fino a 90 membri dell'unità dell'esercito sono stati schierati per delimitare l'area e proteggere gli oggetti di valore.

Re Federico ha scritto su Instagram che “una parte importante del nostro patrimonio architettonico” è stata distrutta. “Ci siamo svegliati questa mattina con una scena triste”, ha scritto.

La Borsa fu costruita nel 1615 ed è considerata un importante esempio dello stile rinascimentale olandese in Danimarca. La Camera di Commercio si trasferì nell'edificio dopo aver lasciato la Borsa di Copenaghen nel 1974.

Il tetto, la muratura in arenaria e la torre sono attualmente in fase di ristrutturazione e Mikkelsen ha affermato che ci sono piani per la famiglia reale, i funzionari governativi e altri dignitari di rivedere i lavori entro la fine dell'anno.

Ha aggiunto: “Questo non accadrà ora”.

Il futuro della struttura non è chiaro, ma Engel Schmidt, ministro della Cultura, ha scritto sulla piattaforma social A causa della forte storia della Danimarca come nazione commerciale.

Il vicino Palazzo di Christiansborg bruciò più volte e nel 1990 scoppiò un incendio in una dependance del Parlamento danese, conosciuta come Profiantgarden, ma la vecchia borsa non fu danneggiata.

La polizia ha chiuso una strada principale a Copenaghen e ha avvertito X che i cittadini dovrebbero aspettarsi che l'area venga isolata per qualche tempo. Molte linee di autobus sono state deviate e i media danesi hanno riportato enormi ingorghi di traffico.

TV2 ha riferito che la regina Margherita, che martedì ha compiuto 84 anni, ha ridotto l'intensità dei festeggiamenti a causa dell'incendio. Una band della Royal Life Guard dell'ex regina avrebbe dovuto suonare fuori dal castello di Fredensborg, dove risiede durante la primavera e l'estate, ma l'evento è stato cancellato.

L’incendio di Copenaghen ricorda quello scoppiato nell’aprile 2019 a Notre Dame. Anche la cattedrale di Parigi, risalente a 800 anni fa, ha perso la sua torre. Il suo restauro dovrebbe essere completato quest'anno. Nel novembre del 1992, soldati e operai si affrettarono a salvare opere d'arte dal valore inestimabile quando il castello di Windsor in Inghilterra prese fuoco. Questo incendio distrusse la sala da pranzo di stato e altre parti della casa del fine settimana della regina Elisabetta II.

