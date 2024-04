The Boring Phone è un esercizio di branding nostalgico di HMD e Heineken

HMD vuole davvero che ci divertiamo di più. All'inizio di quest'anno, ha annunciato una collaborazione con Mattel per produrre un telefono Barbie pieghevole. Ora sta collaborando con Heineken e la società creativa Bodega su un altro sforzo progettato per attingere alla nostalgia: il Boring Phone. Là Maggiori dettagli sul sito Heineken – che devi avere almeno 21 anni per guardarlo – ma è fondamentalmente un telefono a conchiglia traslucido senza app, solo buone vecchie vibrazioni per aiutarti a connetterti con i tuoi amici tramite un bel telefono.

Apparentemente il Boring Phone è reale – so che anch'io ero scettico – ma sarà disponibile solo tramite omaggi e non sarà in vendita. È un'edizione limitata e il sito web di Heineken afferma che ne verranno prodotte 5.000 copie. C'è un display QVGA da 2,8 pollici all'interno, uno schermo da 1,77 pollici all'esterno, una fotocamera da 0,3 megapixel e un jack per cuffie da 3,5 mm. Supporta chiamate e SMS su reti 2G, 3G e 4G, ma buona fortuna se trovi una rete 3G funzionante ovunque negli Stati Uniti.

Le specifiche però non sono importanti; Boring Phone è uno stratagemma di marketing e, francamente, è molto divertente. Se hai bisogno di spostarti, il sito web promozionale di Heineken suggerisce di mandare semplicemente un messaggio ai tuoi amici per chiedere indicazioni. Puoi anche giocare serpente In riferimento alla licenza di Nokia di HMD. Ancora una volta, la tecnologia trasparente fa notizia. Chiamatelo un ritorno.