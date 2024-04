NEW YORK – Gabby Thomas, una delle runner più veloci al mondo, dice che preferisce correre con il minor abbigliamento possibile. Ma lo scorso fine settimana, quando ha visto per la prima volta la foto di una delle nuove divise da atletica leggera Nike per le Olimpiadi di Parigi di quest'estate, è rimasta sbalordita.

“Ero tipo, 'Wow'”, ha detto Thomas martedì in un incontro mediatico di atleti olimpici e paralimpici statunitensi prima dei Giochi di Parigi.

Ma dopo aver studiato per un po’ la foto, Thomas si rilassò.

“Lo shock iniziale era giustificato”, ha detto. “Ma penso che nessuno abbia nulla di cui preoccuparsi.”

In una giornata riservata a molti dei migliori olimpionici e paralimpici americani per parlare dei prossimi Giochi, gran parte del discorso ruotava attorno all'unità di taglio alto di Nike, che è stata svelata la scorsa settimana insieme a dozzine di altre uniformi da pista durante un evento a Parigi. Esegui Citius Prism Pubblicare Su Instagram c'è una foto dell'insieme su un manichino da donna con un completo da uomo intero con le gambe più lunghe. Questa giustapposizione ha scatenato una reazione immediata sui social media. È riemerso anche il dibattito su come le uniformi contribuiscono alla sessualizzazione e all'oggettivazione delle atlete.

L'ostacolista olimpica Queen Harrison Clay ha risposto al post chiedendo all'Hair Removal Center se volesse sponsorizzare il Team USA a Parigi. “Sono la madre di qualcuno, non posso espormi in questo modo”, ha scritto la paralimpica Femita Ayanbeko.

Dopo un ulteriore esame, gli atleti hanno affermato che la forma del modello o l'angolazione della foto distorcevano il modo in cui le uniformi si adattavano agli atleti.

“Era una foto che non gli rendeva giustizia”, ​​ha detto la saltatrice in lungo Tara Davis-Woodhall. “Ne ho visto uno oggi. Sono bellissimi. Non sono come nella foto. Il taglio sembra un po' diverso su quel modello. Avrebbero dovuto semplicemente dare una seconda occhiata con qualcuno che scegliesse quella foto da pubblicare.”

Indipendentemente dalle opinioni sulla divisa in questione, gli atleti non sono tenuti a indossarla. Sia gli uomini che le donne possono scegliere tra quattro diversi stili di uniforme, inclusi pantaloncini e collant tradizionali.

“Potremmo indossare un'uniforme da uomo se davvero lo volessimo”, ha detto Thomas.

Mentre gli atleti parlavano nella sala da ballo di un hotel nel centro di Manhattan, Jordana Kutcher, vicepresidente dell'abbigliamento sportivo globale di Nike, si trovava in una piccola suite per conferenze a 40 piani accanto a due scaffali di campioni di uniformi, comprese le tute. L'azienda progetta tutte le sue uniformi da pista con un contributo significativo da parte degli atleti che sponsorizza, ha detto, portando molti di loro nella sede centrale dell'azienda a Beaverton, Oregon, per dire ai designer quali stili preferiscono.

Nike trascorre quindi mesi a progettare prototipi, inviandoli ai suoi atleti per provarli prima di lanciare finalmente una linea olimpica con molteplici stili che riflettono le preferenze degli atleti e si adattano a diversi tipi di corporatura e discipline di atletica leggera. Oltre alla tuta, le atlete di atletica leggera ai Giochi Olimpici di quest'estate possono indossare pantaloncini, un'uniforme intera più lunga o un'altra opzione che assomigli all'uniforme maschile nella foto.

"Ovviamente progettiamo per una varietà di tipi di corporatura", ha affermato Katcher. "Progettiamo per uomini e donne; Progettiamo per tutte le abilità. Vogliamo quindi assicurarci che i prodotti che forniamo a questi atleti soddisfino le loro esigenze, consentano loro di muoversi nel modo in cui necessitano nel loro sport, ma siano anche articoli con cui si sentono a proprio agio.

Ha detto che diverse atlete di atletica leggera della Nike hanno chiesto unità.

A causa dell'accordo di sponsorizzazione di Nike con USA Track & Field, tutti gli atleti statunitensi devono indossare una versione della sua uniforme ai Giochi Olimpici, indipendentemente dagli accordi di sponsorizzazione individuali. La Davis-Woodhall prevede di scegliere la tuta intera perché le consente la massima libertà di movimento. Thomas adora gli slip e gli slip del bikini perché sono liberatori.

“Mi piace indossare meno vestiti possibile, solo perché sei sudato, perché sei davvero attivo e in movimento”, ha detto Thomas. “Quindi mi piace che abbiamo la possibilità di indossarlo.”