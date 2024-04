Un pezzo della Stazione Spaziale Internazionale si è scontrato con una casa in Florida: la NASA

Un pezzo della Stazione Spaziale Internazionale lanciata tre anni fa Si è schiantato contro una casa in Florida Il mese scorso, secondo il comunicato stampa di lunedì della NASA.

Nel marzo 2021 dalla stazione spaziale è stata lanciata una piattaforma di ricarica piena di vecchie batterie. Quando fu lanciato, avrebbe dovuto bruciare nell'atmosfera terrestre senza alcun danno, ma un pezzo di esso non accadde e alla fine cadde in una casa a Naples, in Florida, all'inizio di marzo di quest'anno.

La NASA ha confermato lunedì che l'oggetto che ha colpito Home in Florida l'8 marzo pesava 1,6 chili.

notizie ammiccantiun affiliato di CBS News, è stato il primo a segnalare lo schianto dell'oggetto.

L'oggetto si è scontrato con l'abitazione di Alejandro Otero, residente a Napoli, distruggendo la stanza e il pavimento dell'abitazione.

“È stato un suono enorme. Ha quasi colpito mio figlio. Era in due stanze e ha sentito tutto”, ha detto Otero a WINK News. Otero non era a casa quando è avvenuto l'incidente, ma l'incidente ha scosso l'intera famiglia.

“Stavo tremando. Ero completamente incredulo. Quali sono le probabilità che qualcosa cada sulla mia casa così forte da causare così tanti danni”, ha detto Otero “Sono così grato che nessuno sia rimasto ferito.”

Il pezzo era di forma cilindrica, largo 1,6 pollici e lungo circa 4 pollici. La NASA ha esaminato e confermato lo scopo dell'oggetto presso il Kennedy Space Center in Florida.

“Sulla base dell'esame, l'agenzia ha stabilito che i detriti erano un oggetto di scena dell'attrezzatura di supporto di volo della NASA utilizzata per montare le batterie sulla base di ricarica.” Lo ha detto la NASA lunedì.

La NASA ha detto che la Stazione Spaziale Internazionale condurrà una sonda per scoprire perché i detriti rimangono quando cadono attraverso l'atmosfera terrestre.

“Gli specialisti della NASA utilizzano modelli ingegneristici per stimare come gli oggetti si surriscaldano e si disintegrano quando rientrano nell'atmosfera”, ha detto lunedì la NASA. “Questi modelli richiedono parametri di input dettagliati e vengono aggiornati regolarmente quando si scopre che i detriti sono sopravvissuti al rientro nell’atmosfera terrestre”.