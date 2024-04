ABBA, Blondie, The Notorious B.I.G sono tra le aggiunte del 2024 al National Recording Registry

ABBA, Biggie, Blondie e Rudolph entrano nel mondo sonoro americano. Nuovi iscritti Registro nazionale delle iscrizioni Nella Library of Congress è incluso l'album degli ABBA del 1976 “Arrival”, Il famigerato B.I.Gl'album del 1994 Ready to Die, il rivoluzionario “Parallel Lines” di Blondie del 1978 e la versione di Gene Autry del 1949 di “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”.

Bibliotecaria del Congresso Carla Hayden Annunciati 25 nuovi titoli martedì nella Classe del 2024, affermando in una dichiarazione che “merita di essere preservato per sempre in base al suo significato culturale, storico o estetico nel patrimonio registrato intatto della nazione”.

Arrival è il quarto album in studio dal sapore disco del supergruppo svedese ABBA, i cui successi includono “Dancing Queen”, “Money, Money, Money” e “Fernando”.

Nel 2021, il corrispondente di CBS News Seth Doan Richiesto I membri Benny Andersson e Björn Ulvaeus hanno scritto quelli che pensavano fossero gli ingredienti necessari per una buona canzone pop.

“Penso che una canzone pop dovrebbe contenere qualcosa che non ti aspetti”, ha risposto Anderson. “Lo sai quando lo senti.”

“Semplice, ma così innocente”, aggiunse Ulvaeus.

Da sinistra, i membri degli ABBA Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus posano per una foto nel 1974 a Stoccolma dopo aver vinto la sezione svedese dell'Eurovision Song Contest con la loro canzone “Waterloo”. Ole Lindborg/AFP tramite Getty Images



Blondie e la cantante Deborah Harry hanno avuto una svolta commerciale con “Parallel Lines”, un album famoso per la sua copertina a strisce bianche e nere con “Heart of Glass”. Quest'anno è stato affiancato da un altro classico new wave dello stesso anno, l'album di debutto omonimo dei The Cars.

L'album del 1994 di Notorious B.I.G. “Ready to Die” con “Juicy” e “Big Poppa”, l'unico album pubblicato durante la sua vita, è un headliner hip-hop che include anche “La-Di-Da-Di” – Doug E. Fresco. e il singolo di Slick Rick del 1985.

Il famigerato rapper Biggie, noto anche come Biggie Smalls, rolla un sigaro fuori dalla casa di sua madre a Brooklyn, New York, il 18 gennaio 1995. Archivio Clarence Davis/New York Daily News tramite Getty Images



La canzone simbolo del 1978 del cantante portoricano Hector Lavoe, “El Cantante”, scritta da Ruben Blades, farà parte della lista, insieme al tributo del cantante messicano Juan Gabriel del 1990 a sua madre, “Amor Eterno”.

Altri titoli considerati tra le “voci distintive della storia e della cultura della nazione” sono l'album del 1967 dei Jefferson Airplane “Surrealistic Pillow”, l'album del 1994 dei Green Day “Dookie” e l'album del 1998 dei The Chicks “Wide Open Spaces”.

L'album di sketch di Lily Tomlin del 1971 This Is a Recording è l'unica commedia e l'unica registrazione non musicale nell'elenco di quest'anno.

Autry, il cowboy cantante che fu tra le più grandi star americane della metà del XX secolo, registrò la versione finale di “Rudolph, the Red-Nosed Reindeer”. L'anno scorso, “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey è entrato nel registro, che ora comprende 650 titoli.

Nella lista c'è anche “Rocket '88'” di Jackie Princeton e degli Hiss Delta Cats, il singolo del 1951 che alcuni dicono sia stata la prima canzone rock 'n' roll.

Vengono inseriti anche i singoli che definiscono la carriera di molti degli artisti seminali del disco, tra cui “Chances Are” di Johnny Mathis, “Don't Worry, Be Happy” di Bobby McFerrin, “The Tennessee Waltz” di Patti Page e “eye”. Non c'è il sole” di Bill Withers.