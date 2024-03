iOS 18 includerà una nuova “modalità di assistenza uditiva” per AirPods Pro, afferma il rapporto

Gli AirPod di oggi offrono una serie di funzionalità diverse relative alla salute dell'udito e all'accessibilità. Tuttavia, un nuovo rapporto di oggi suggerisce che Apple ha grandi progetti per iOS 18: una nuova “modalità udito” per AirPods Pro.

AirPods Pro con iOS 18

Nell'ultima edizione Dalla sua newsletter Power OnMark Gurman di Bloomberg scrive che non è previsto alcun cambiamento hardware per gli AirPods Pro nel 2024. Invece, afferma che “la grande novità sarà una nuova modalità Home per gli apparecchi acustici, che si affiancherà a iOS 18”.

Gli AirPods offrono già una funzionalità chiamata Live Listening, lanciata come parte di iOS 12 nel 2018. Questa funzionalità trasforma essenzialmente l'iPhone in un microfono direzionale, trasmettendo l'audio catturato da quell'iPhone agli AirPods in tempo reale. Numerose testimonianze nel corso degli anni hanno dimostrato quanto sia utile questa funzionalità.

Apple ha anche introdotto Conversation Boost sugli AirPods Pro nel 2021, che aumenta la ricezione del microfono proprio di fronte a te, per sentire meglio qualcuno che ti parla. Uno studio del 2022 ha dimostrato che alcune di queste attuali funzionalità degli AirPods Pro sono in realtà paragonabili a dispositivi personalizzati più costosi.

Vale anche la pena notare: nel 2022, Istituita la Food and Drug Administration Nuove linee guida per consentire l'acquisto di una categoria di apparecchi acustici senza prescrizione medica. Gli apparecchi acustici di questa categoria possono essere venduti direttamente ai consumatori nei negozi o online senza visita medica o adattamento da parte di un audiologo.

Ulteriori dettagli sulla nuova funzionalità iOS 18 per gli utenti AirPods Pro non sono chiari. Questa non è la prima volta che Gorman scrive dei piani di Apple per portare nuove funzionalità per la salute dell'udito sugli AirPods. L’anno scorso, è stato riferito che Apple stava lavorando anche su una funzionalità di test dell’udito anche per i futuri AirPods.

