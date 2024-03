L’India firma un accordo di libero scambio da 100 miliardi di dollari con quattro paesi al di fuori dell’Unione Europea

L’India aumenterà la maggior parte delle sue tariffe su quattro paesi europei in un accordo “rivoluzionario” che dovrebbe generare 100 miliardi di dollari di investimenti in 15 anni e un miliardo di posti di lavoro per la quinta economia mondiale.

L’accordo commerciale è stato firmato con i paesi dell’Associazione europea di libero scambio, che non fanno parte dell’Unione europea, in vista delle elezioni generali nel paese previste per i prossimi mesi che potrebbero conferire al primo ministro Narendra Modi un terzo mandato consecutivo.