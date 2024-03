Copertura in diretta della 96esima edizione degli Academy Awards

23:07 ET, 10 marzo 2024

Gli abiti da Oscar di Margot Robbie, America Ferrera e Greta Gerwig hanno un significato nascosto per “Barbie”?



Da Jacqui Palumbo della CNN



Il cast di “Barbie” entrerà nella storia del tappeto rosso La loro dedizione all'abbigliamento formale, Le star Margot Robbie e Ryan Gosling si sono presentate diligentemente agli eventi stampa, alle anteprime e alle premiazioni indossando abiti presi in prestito direttamente dai guardaroba delle case delle bambole di Barbie e Ken.

Ma agli Academy Awards di domenica, dove il blockbuster estivo è nominato per nove premi, tra cui “Miglior film”, Robbie ha passato il testimone rosa alla co-protagonista America Ferrera, che indossava un abito nero (ma non stile Barbie) – Ferrera è arrivata rosa caldo scintillante.

Tuttavia, i costumi del cast sembravano essere collegati, così come la regista di “Barbie”, Greta Gerwig.

Sebbene gli abiti di Robbie e Ferrera fossero agli antipodi per colore e umore, entrambi sembravano essere stati gentilmente concessi da Versace e realizzati con lo stesso tessuto a catena. (Quello di Robbie era appena uscito dalla passerella Autunno-Inverno 2024, mentre quello di Ferrera era realizzato su misura.) Nel frattempo, l'abito di Gerwig era uno scintillante capo Gucci in rete di cristalli che sembrava un'armatura.

La collezione di cotte di maglia femminili è un sottile gioco di power dress, adatto al messaggio di emancipazione femminile del film. Ma non sono gli unici membri del cast e della troupe di “Barbie”. Con un tocco dello stile di Ken per l'opulenza, Gosling ha indossato un abito smoking nero personalizzato Gucci, mentre Simu Liu ha optato per una giacca nera con una spilla lucida.